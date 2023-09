Porównaliśmy specyfikację iPhone 14 oraz iPhone 15. W teorii jest kilka istotnych różnic między tymi modelami. Sprawdziliśmy jak wypadają one w praktyce i czy warto kupić iPhone 15. A może czternastka to nadal bardzo dobry smartfon?

12 września odbyła się konferencja Wonderlust, podczas której firma Apple zaprezentowała kolejne generacje swoich urządzeń. Pojawiły się między innymi nowe modele smartfonów.

Nowością we wszystkich modelach jest zmiana portu Lightning na złącze USB-C. To jednak nie są jedyne zmiany.

Standardowe modele otrzymały ulepszony procesor, aparat o rozdzielczości 48 MP, dwukrotny zoom optyczny oraz znacznie jaśniejszy wyświetlacz.

Nowe smartfony serii Pro Apple wyróżniają się między innymi tytanową obudową oraz jeszcze wydajniejszym procesorem.

Zainteresowanie produktami Apple jest tak duże, że przed niektórymi sklepami w Polsce ustawiają się kolejki chętnych.

ocena redakcji:









4,7/5

Porównując specyfikację iPhone 14 i iPhone 15 zidentyfikowaliśmy 11 różnic, o których chcielibyśmy napisać nieco więcej. Poza tym, zweryfikowaliśmy także czas pracy na jednym ładowaniu baterii, chociaż Apple deklaruje, że jest ona taka sama w przypadku testowanych modeli.



Polaka nie stać na iPhone? Przed sklepem w Poznaniu ustawiły się kolejki (29.09.2023)

iPhone 14 czy iPhone 15?

Tył obudowy

Podczas prezentacji Wonderlust firma Apple pochwaliła się, że tył obudowy iPhone 15 pokryty jest szkłem barwionym, które jest bardziej matowe od szkła stosowanego w iPhone 14.

po lewej iPhone 14, po prawej iPhone 15

W przeciwieństwie do starego, na nowym szkle nie widać odcisków palców. Można też zauważyć, że w przypadku nowego modelu wyspa, na której umieszczono obiektywy ma bardziej nasycony kolor, a w iPhone 14 kolor całego tylnego panelu jest taki sam. Mi osobiście podoba się matowe wykończenie, ale to kwestia gustu.

Dodatkowa funkcja ekranu

W tym roku firma Apple postanowiła zrezygnować z notcha. Podstawowe modele tegorocznych telefonów, czyli iPhone 15 i iPhone 15 Plus zyskały Dynamic Island, która znana jest z ubiegłorocznych modeli iPhone’ów serii Pro. Wyjaśnijmy czym jest „dynamiczna wyspa”. W skrócie to wydzielony przy górnej krawędzi ekranu obszar interakcji między użytkownikiem, a systemem iOS. Pełni on wiele funkcji, ale wymienić warto między innymi:

możliwość wyświetlania stopnia naładowania baterii,

sterowanie niektórymi funkcjami systemu bezpośrednio z poziomu „wyspy” bez konieczności uruchamiania poszczególnych aplikacji, np. rozpoczynanie i kończenie odtwarzania muzyki,

wyświetlanie informacji związanych z aplikacjami działającymi w tle bez konieczności opuszczania aktywnej aplikacji, na przykład wskazówki z Map Apple czy Google Maps na tle uruchomionej przeglądarki Safari.



po lewej iPhone 15, po prawej iPhone 14

Pole może przyjmować różne kształty i rozmiary w zależności od wyświetlanych informacji, a co więcej jest zawsze widoczne i na bieżąco umożliwia dostęp do informacji i funkcji, o których wspomniano wyżej. Z kolei notch w iPhone 14 to po prostu wcięcie w ekranie, w którym umieszczony jest obiektyw przedniego aparatu i system Face ID. To martwe pole, na którego powierzchni nie jest wyświetlany obraz. Dynamic Island jest zatem dużo lepszym i bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem, bez którego jednak da się żyć.

iPhone 14 vs iPhone 15 - porównanie specyfikacji

Parametr iPhone 14 iPhone 15 Tył obudowy szkło barwione szkło Dodatkowa funkcja ekranu brak (notch) Dynamic Island Czip A15 Bionic A16 Bionic Aparat główny 12 MP 48 MP Tryb portretowy Tryb Portret z funkcją kontroli punktu i głębi ostrości Udoskonalone portrety z funkcją kontroli punktu i głębi ostrości Zoom optyczny 0,5x; 1x 0,5x; 1x; 2x Port Lightning USB-C Jasność szczytowa 1200 nitów 2000 nitów Zdjęcia nocne Tryb nocny Tryb Noc Czip ultraszerkopoasmowy 1 generacja 2 generacja Cena 4099 zł 4699 zł

Czip

iPhone 14 wyposażony jest w układ A15 Bionic, a iPhone 15 posiada układ A16 Bionic, który montowany był w modelach 14 serii Pro. Oba czipy mają 6-rdzeniowe CPU, 5-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy system Neural Engine. Taktowanie A14 to 3,23 GHz, a w przypadku A15 wynosi ono 3,44 GHz. Poniżej przedstawiamy wyniki testów benchmarkowych obu smartfonów, które jak widać są zbliżone. A15 osiągnął nieco lepsze rezultaty, ale wyniki nie są drastycznie lepsze.

GEEKBENCH 6, SINGLE-CORE

więcej=lepiej

iPhone 14 2244 iPhone 15 2522

GEEKBENCH 6, MULTI-CORE

więcej=lepiej

iPhone 14 5122 iPhone 15 6215

GEEKBENCH 6, GPU METAL

więcej=lepiej

iPhone 14 20082 iPhone 15 22867

GFXBENCH, T-REX [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 14 60 iPhone 15 60

GFXBENCH, T-REX OFFSCREEN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 14 430 iPhone 15 425

GFXBENCH, MANHATTAN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 14 60 iPhone 15 60

GFXBENCH, 1440p MANHATTAN OFFSCREEN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 14 97 iPhone 15 101

JETSTREAM 2

więcej=lepiej

iPhone 14 194 iPhone 15 215

ANTUTU V10.0.2

więcej=lepiej

iPhone 14 1213355 iPhone 15 1391154

SUNSPIDER JAVASCRIPT 1.0 [ms]

mniej=lepiej

iPhone 14 59,5 iPhone 15 51,4

W iPhone’ach 15 zastosowano także nowy system aparatów. Główny obiektyw ma 48 MP, w porównaniu do 12 MP w przypadku iPhone 14.

po lewej iPhone 14, po prawej iPhone 15

Porównanie zdjęć z iPhone 14 i iPhone 15

Nowy model potrafi robić zdjęcia w rozdzielczości wynoszącej 24 MP i 48 MP (skompresowane do 70 proc. ze względu na duży rozmiar pliku). Zacznijmy od porównania wyciętych fragmentów zdjęcia 1:1. Po lewej iPhone 14, po prawej iPhone 15.

Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane dwoma testowanymi smartfonami. Fotografie w pełnej rozdzielczości wyświetlić można po kliknięciu w każde z nich.

iPhone 14 - aparat główny (12 MP, 1x)

iPhone 15 - aparat główny (12 MP, 1x)

iPhone 15 - aparat główny (24 MP, 1x)

iPhone 15 - aparat główny (48 MP, 1x) - kompresja do 70%



iPhone 15 - aparat główny (48 MP, 1x) - fragment o rozdzielczości 2000 na 2000 piksele

Zoom optyczny

Nowością jest także dwukrotne zbliżenie optyczne. Pozwala to na wykonywanie zbliżeń bez utraty jakości zdjęć. Poza tym iPhone 15 dysponuje zoomem 0,5x (szeroki kąt) oraz 1x. W Phone 14 dostępne są dwie opcje: 0,5x oraz 1x. Poniżej zdjęcia wykonane iPhonem 15, przy rozdzielczości 24 MP. W przypadku iPhone 14 nie ma możliwości wykonania zdjęcia z przybliżeniem 2x.



iPhone 15 - aparat główny (24 MP, 0,5x)

iPhone 15 - aparat główny (24 MP, 2x)

Tryb portretowy

Na stronie Apple przeczytać można, że w przypadku iPhone 15 mamy do czynienia z udoskonalonymi portretami. Co więcej, nowy iPhone rejestruje informacje o głębi ostrości, dzięki czemu nie trzeba włączać trybu portretowego, aby uzyskać efekt rozmytego tła. Można go dodać później w postprodukcji. Sami oceńcie, czy widzicie jakieś różnice.

iPhone 14 - zdjęcie portretowe, aparat główny (12 MP, 1x)

iPhone 15 - zdjęcie portretowe, aparat główny (24 MP, 1x)

zdjęcie portretowe, aparat przedni - iPhone 14 z lewej, iPhone 15 z prawej

Zdjęcia nocne

Podobnie jest w przypadku zdjęć nocnych. iPhone 14 ma Tryb nocny, a iPhone 15 Tryb Noc. Oto rezultaty jakie w tym zakresie osiągają oba telefony.

Tryb Noc, przedni aparat - iPhone 14 z lewej, iPhone 15 z prawej



Tryb Noc, aparat główny (24 MP, 1x) - iPhone 14 z lewej, iPhone 15 z prawej

Port ładowania

W iPhone 14 wykorzystano port Lightning, który został wprowadzony przez Apple w 2012 roku, przy okazji premiery iPhone 5. Port obsługuje USB 2, ale wymaga przewodu ze specyficzną wtyczką. Użytkownicy iPhone’ów musieli zatem mieć pod ręką kabel, który służył tylko do ładowania urządzeń Apple z takim portem. W iPhone 15 zastosowano port USB-C, który także obsługuje USB 2, ale dzięki tej zmianie do ładowania iPhone’a nie będzie trzeba używać osobnego kabla. Nowe smartfony Apple można ładować przewodami, które wykorzystywane są do ładowania smartfonów z Androidem oraz innych urządzeń, które mają port USB-C.

Na górze iPhone 14, na dole iPhone 15

Co więcej, Apple dało możliwość ładowania innych urządzeń energią, która zgromadzona jest w akumulatorze iPhone’a. Ładować można na przykład zegarek Apple Watch czy nowe słuchawki AirPods Pro 2 z USB-C. Takiej możliwości nie ma w przypadku smartfonów z portem Lightning.

Jasność szczytowa ekranu

Dość znacznie zwiększono także jasność szczytową wyświetlacza – z 1200 do 2000 nitów. Trudno uchwycić to na zdjęciu, ale różnica jest duża. Obraz wyświetlany na ekranie iPhone 15 jest o wiele lepiej widoczny w bardzo jasnym oświetleniu, na przykład na słońcu, niż w przypadku iPhone 14.

Po lewej iPhone 15, po prawej iPhone 14

Czip ultraszerkopoasmowy

W iPhone 15 zastosowano czip ultraszerokopasmowy 2. generacji, który umożliwia korzystanie z funkcji o nazwie Znajdowanie dokładne.

Umożliwia ona znajdowanie innych osób, które także mają ze sobą iPhone serii 15. Jeśli dwa urządzenia znajdą się blisko siebie, smartfon wskaże kierunek, w którym należy podążać oraz dzielącą je odległość.

Podobnie jest także w przypadku nowych zegarków Apple Watch. Smartwatch umożliwia szukanie iPhone 14 tylko za pomocą odtworzenia z jego głośników dźwięku. W przypadku nowego telefonu, poza dźwiękiem, na ekranie zegarka także pojawią się wskazówki. Podpowiedzą one, w którym kierunku należy się udać oraz jak daleko smartfon znajduje się od zegarka.

Bateria

Apple deklaruje taki sam czas pracy obu smartfonów:

odtwarzanie wideo: do 20 godzin,

odtwarzanie wideo (przesyłanego strumieniowo): do 16 godzin,

odtwarzanie dźwięku: do 80 godzin.

Z naszych testów wynika, że oba smartfony wytrzymają 750 minut, czyli 12,5 godziny odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo za pośrednictwem aplikacji Apple TV+ przy jasności i głośności wynoszących 50 proc.

W przypadku przeglądania Internetu w przeglądarce Safari, iPhone 14 umożliwia 8 godzin i 20 minut pracy. iPhone 15 oferuje dokładnie taki sam czas.

Cena iPhone 15 vs iPhone 14

iPhone 15 z pamięcią masową o pojemności 128 GB kosztuje 4699 złotych, a za ten sam wariant iPhone 14 zapłacić trzeba 4099 złotych, czyli 600 złotych mniej. Czy nowy model wart jest wspomnianej dopłaty?

iPhone 14 czy 15? Który wybrać?

Powyżej przedstawiliśmy różnice między iPhone 14 a iPhone 15. Decydując się na zakup któregoś z testowanych smartfonów należy odpowiedzieć na pytanie, czy różnice między nowszym a starszym modelem warte są 600 złotych.

Naszym zdaniem, jeśli macie starszy model iPhone’a lub inny smartfon i chcecie kupić telefon marki Apple to warto wybrać jednak iPhone 15. Jeśli chcecie przesiąść się z iPhone 14 na 15, to przecież nikt wam nie zabroni.

Opinia o Apple iPhone 15 (128GB) Plusy USB-C - uniwersalny port

zoom optyczny 2x

aparat główny 48 MP

jasność szczytowa 2000 nitów

Dynamic Island

wysoka wydajność Minusy wysoka cena

Ocena końcowa iPhone 15 94% 4.7/5

Grafiki i zrzuty ekranu: archiwum własne

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.