Jaka drukarka laserowa? Ranking 2023:

Xerox Phaser 3020 to bardzo dobra drukarka laserowa nie tylko do domu, ale też do biura. Pomimo niewysokiej ceny oferuje łączność Wi-Fi, dzięki czemu można wygodnie przesyłać dokumenty do druku – czy to z komputera, czy nawet ze smartfona (jako że urządzenie obsługuje Google Cloud Print i Apple AirPrint). Co więcej, na wejściu mieści się 150 arkuszy, a na wyjściu – 100, dzięki czemu nie trzeba zbyt często podchodzić do drukarki. Jej mocną stroną jest także prędkość, dochodząca do 20 stron na minutę, a pierwsza strona jest gotowa po upływie 8,5 sekundy. Do tego eksploatacja jest stosunkowo tania, jak widzisz poniżej.



Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 19 groszy (oryginalny toner) lub ok. 6 groszy (zamiennik)

Najważniejsze cechy: Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 15000 str/mies

Wymiary 331 x 215 x 188 mm

Funkcje podstawowe drukowanie

Interfejs USB 2.0, WiFi