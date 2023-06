Jak wybrać drukarkę? Lepiej kupić atramentową czy laserową? Dlaczego warto trochę dołożyć do droższego modelu, a kiedy nie warto tego robić? Czy urządzenie wielofunkcyjne zawsze jest lepsze niż jednofunkcyjna drukarka? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Podpowiadamy, jak wybrać drukarkę do domu

Jeśli zastanawiasz się, jak wybrać drukarkę, a właściwie: czym kierować się przy jej wyborze, to jesteś w dobrym miejscu. Podsumowujemy tu najważniejsze informacje i podpowiadamy, w czym są najlepsze drukarki laserowe, a w jakich sytuacjach lepiej sprawdzą się modele wykorzystujące atrament. Wyjaśniamy, że „niedroga” nie zawsze oznacza „zła” i że istnieją dobre drukarki do 500 złotych. Ba, jest ich całkiem sporo.

Zwracamy też jednak uwagę na to, że czasem lepiej jest dołożyć trochę pieniędzy, bo sprzęt, który więcej kosztuje na start może okazać się znacznie tańszy w późniejszej eksploatacji. Znajdziesz tutaj też odpowiedzi na pytania o to, czym różnią się od siebie tania drukarka do domu i tania drukarka do biura, a także szybko przekonasz się, że w firmie najczęściej znacznie lepiej sprawdzą się drukarki wielofunkcyjne.

Część osób wpisuje w wyszukiwarce zapytanie “jaki rodzaj drukarki najlepiej kupić na domowy użytek uzasadnij odpowiedź“. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z dzisiejszym poradnikiem wszystko będzie już jasne.

Jaka drukarka? 10 porad, po których jej wybór stanie się formalnością

Laserowa czy atramentowa? Rodzaje drukarek i koszty ich eksploatacji

Podstawowym kryterium podziału drukarek jest wykorzystana technologia drukowania. Wyróżniamy modele atramentowe i laserowe, a w tych kategoriach dzielimy je jeszcze na monochromatyczne i kolorowe. Drukarka atramentowa czy laserowa? To jeden z największych dylematów kupujących. Zastanówmy się więc najpierw, jak wygląda drukowanie w dwóch najpopularniejszych rodzajach drukarek.

Jak działa drukarka atramentowa?

Druk przy użyciu drukarki atramentowej polega na pokryciu kartki papieru kroplami tuszu. Domowe drukarki atramentowe wykorzystują w tym celu głowice. Drukarki do biura tego typu właściwie dziś nie są już spotykane, chyba że mówimy o naprawdę niewielkiej firmie. Głowica w drukarce może być stała, lub zintegrowana z pojemnikami z tuszem. Rozwiązanie pierwsze jest tańsze, ale jeśli nie zadbamy o odpowiednie czyszczenie głowicy, to możemy po niedługim czasie używania zamienników tuszów mieć problem z zasychaniem głowicy.

Drugi wariant, wymiana każdorazowo nie tylko samych pojemników z tuszem, ale również głowic. Daje więc komfort bezpiecznego użytkowania, czynności serwisowe ograniczają się właściwie tylko do wymiany tuszu i zapewnieniu zapasu papieru. Oryginalne wkłady nie zaschną i nie zepsują drukarki. Takie pojemniki są jednak znacznie droższe. Takie rozwiązanie wydaje się więc dobre właściwie tylko do sporadycznego użytku. Już po kilku wymianach tuszu okaże się, że bardziej opłacalne było kupno droższej drukarki, ale tańszej w codziennym użytku. Drukarka atramentowa czy laserowa powinna być opłacalna nie tylko w zakupie.

Drukarka strumieniowa a atramentowa - różnice

Jakie są różnice między drukarką strumieniową a atramentową? Obie wykorzystują podobny tusz, co odróżnia je od drukarek laserowych. Drukarka strumieniowa nanosi krople na papier w nieco inny sposób - wykorzystuje do tego sprężone powietrze sterowane polem elektrycznym. Dość skomplikowana zasada działania oznacza cichą pracę i możliwość mieszania poszczególnych kolorów tuszu jeszcze przed umieszczeniem ich na papierze.

Jak działa drukarka laserowa?

Drukarka laserowa w procesie drukowania wykorzystuje toner. Za rozprowadzanie jego cząstek na kartce papieru odpowiedzialny jest specjalny bęben światłoczuły. Bęben jest elementem eksploatacyjnym, który trzeba wymieniać. To ważne, bo nie jest to element tani (zależnie od typu drukarki) i powinien być oryginalny. Trzeba więc ująć go w kosztach eksploatacji drukarki laserowej (to oznacza, że koszt wydrukowania jednej strony to nie tylko koszt samego tonera). Bęben zintegrowany z tonerem zwykle wymieniamy co 4-5 tysięcy stron. Jeśli jest osobnym elementem, powinien wytrzymać 20, a nawet 30 tysięcy stron druku. Każdy może więc sam obliczyć,łączne koszty w porównaniu drukarka laserowa vs atramentowa.

Jak łatwo się domyślić, ceny tonerów zintegrowanych z bębnem są odpowiednio droższe. Skracają listę rzeczy, o których trzeba pamiętać i ułatwiają eksploatację przez długi czas. Jak widać - drukarka laserowa, czy atramentowa - i tak musimy zdecydować: wygoda, czy ekonomia.

Ile kosztuje drukowanie? Przeanalizuj wydatki i wybierz: drukarka atramentowa, czy laserowa

Dla wielu użytkowników (słusznie zresztą) najważniejszym aspektem podczas wyboru drukarki są koszty druku. Koszt druku i koszt eksploatacji to dwie różne sprawy - warto o tym pamiętać.

Na dobry początek warto sprawdzić, ile kosztują atramenty lub tonery oraz ile z takiego pojemnika można wydrukować stron. Przeważnie różnice bywają niewielkie, ale zdarza się, że są bardzo znaczące, w skrajnych przypadkach na przykład 30-krotne (15 groszy vs 0,5 grosza). Drukarka atramentowa czy laserowa pozwalają na wydruk za ułamek do kilkudziesięciu groszy za stronę. Jeżeli drukujemy kilkaset, a może kilka tysięcy stron miesięcznie - odczujemy oszczędności w swoim portfelu.

Zawsze więc zwracaj uwagę na obydwa te elementy: sama wysoka cena jednostkowa pojemników może nie mieć znaczenia, jeśli umożliwia on wydrukowanie dużej ilości stron. Krótko mówiąc: ważniejsza jest cena w przeliczeniu na jedną stronę.

Tak samo powinniśmy zresztą podejść do kosztu zakupu urządzenia. Jeżeli drukarka jest bardzo droga, ale tanio drukuje - zwróci się po wielu dziesiątkach tysięcy stron. W domowych warunkach czasem w ogóle nie osiągniemy takiej ilości. W dużych biurach, albo szkołach nastąpi to jednak w dość krótkim czasie.

Jak obliczyć koszt wydruku? Znając cenę i wydajność atramentów lub tonerów, możemy łatwo obliczyć koszty druku w przeliczeniu na jedną stronę: Cenę pojemnika podziel przez ilość stron które wydrukuje = koszt wydrukowania jednej strony np: 50 zł / 2500 stron = 0,02 zł za stronę

Koszt laserowych wydruków może być w wielu modelach niższy od modeli atramentowych ze standardowymi kartridżami. Drukarki z systemem tankowania tuszu mogą już natomiast zaoferować podobne lub nawet jeszcze niższe koszty druku. Do tego eliminują problem z zasychaniem tuszu. Jeśli drukarka będzie często używana, tym bardziej warto rozważyć zakup droższej drukarki z systemem tankowania.

Jak wybrać drukarkę? Dla każdego coś innego….

Odpowiedź na pytanie o to, jaka drukarka będzie najlepsza, nigdy nie jest prosta. Przede wszystkim trzeba się określić: jak często ma się zamiar drukować, czy chce się również kopiować dokumenty i czy szuka się urządzenia do domu czy do biura… Dziś część osób pracuje zdalnie - z domu. Ich wymagania mogą też być nieco inne. Domowa drukarka może rozgrzać się do czerwoności, gdy uczeń lub student podłączy ją do swojego komputera. Spróbujmy więc ocenić, jak dużo stron potrzebujemy drukować w ciągu miesiąca lub roku.

Jaka drukarka do domu? Drukarka atramentowa vs laserowa w domowym użyciu

Jeśli potrzebujesz drukarki do domu, do sporadycznych wydruków niewielkiej liczby stron mono, optymalnym wyborem będzie tania drukarka laserowa. Jeśli do tego dochodzi u ciebie potrzeba skanowania lub kopiowania dokumentów, to naturalnie lepiej będzie postawić na laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

Jeżeli zaś zależy ci na kolorowych wydrukach, to potrzebujesz urządzenia, które to umożliwia. W domu najlepiej wówczas sprawdzi się kolorowa drukarka atramentowa lub atramentowe urządzenie wielofunkcyjne. Przy drukowaniu kilkunastu stron dziennie warto już rozważyć zakup modelu z systemem tankowania. Ten typ urządzeń cechuje dobra szybkość wydruku i niższe koszty eksploatacji. Drukarki są droższe, ale ten koszt szybko zwróci się w bardzo tanich kosztach drukowania. Ceny kolorowych drukarek laserowych i kolorowych tonerów mogą być wyższe.

Drukarka laserowa czy atramentowa do domu?

Jeżeli natomiast mówimy o domu, w którym mieszka uczeń lub student - potraktujmy drukarkę tak, jakby stała w małym biurze. Wymagania osób uczących się są zwykle dość wygórowane, jeśli chodzi o drukowanie. Bardziej wymagający użytkownicy mogą też stanąć przed pytaniem “rozdzielczość 2400 x 600, czy 1200 x 1200”. Część domowych użytkowników drukarek jest też przyzwyczajona do wygodnej obsługi sprzętów. Dla nich zarezerwowane są drukarki z Wi-Fi, łącznością Bluetooth i wygodną aplikacją mobilną.

Jaka drukarka do biura?

W firmie rzadko istnieje konieczność drukowania w kolorze. W wielu przypadkach automatycznie optymalnym wyborem staje się laserowa drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne wykorzystujące tę technologię. Taki sprzęt będzie bardziej ekonomiczny, a przy tym szybszy i często oferujący wyższą jakość.

Jednak koszty drukowania nie zawsze są jedynym kryterium przy wyborze drukarki. W przypadku urządzeń do firmy należy również zwrócić uwagę na prędkość (jak największą), maksymalne obciążenie (dostosowane do potrzeb) czy rozdzielczość, a także opcje łączności i zabezpieczenia (więcej na ten temat trochę później).

Jaka drukarka do domowego biura (home office)?

Osoby pracujące zdalnie lub uczące się w takim trybie czasami potrzebują sporo drukować. W ich przypadku niezbędne może być także kopiowanie notatek, czy skanowanie różnych materiałów.

Z tego względu świetnym wyborem będzie urządzenie wielofunkcyjne laserowe czy atramentowe. Łączy zalety szybkiej drukarki biurowej i przyzwoitą cenę. Domowe urządzenie wielofunkcyjne zapewni Ci przy tym możliwość skanowania i kopiowania dokumentów. Dziś podstawowe modele kosztują jedynie kilkaset złotych. Jeżeli jednak planujesz często drukować, bardziej opłacalne będzie laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe czy atramentowe do domowego biura?

Wiele zależy od wymagań użytkownika. Decyzja o zakupie urządzenia wielofunkcyjnego laserowego czy atramentowego powinna być dobrze przemyślana. Atramentowe “kombajny” mogą mieć funkcję druku także w kolorze, a nawet wydruku zdjęć. W biurze rzadko jest to niezbędne, natomiast w domu - jak najbardziej. W przypadku systemu tankowania tuszu koszt jednostkowy może być niemal tak niski, jak w drukarce laserowej. Ta z kolei powinna działać nieco ciszej i drukować szybciej, choć w tańszych modelach tylko w czerni.

Częstotliwość drukowania ma istotne znaczenie. Drukarka atramentowa czy laserowa?

Często pomijanym aspektem jest to, jak często będziesz używać drukarki. Warto wiedzieć, że dla zachowania sprawności drukarki atramentowej, niezbędne jest jej regularne używanie. Oznacza to, że co około tydzień powinniśmy coś na niej wydrukować. Jeśli nie potrzebujesz nic drukować, wykonaj wydruk testowy. Problem może pojawić się, gdy przez dłuższy czas nikogo nie ma w domu- na przykład na wakacjach. Chcąc potem coś wydrukować możesz mieć niemiłą niespodziankę. Wyschnięty tusz trzeba wymienić, a to znów zwiększa koszty.

Drukarka atramentowa czy laserowa są używane z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb. Pewnym paradoksem jest więc fakt, że niedroga w eksploatacji drukarka laserowa pozwala uniknąć problemów podczas dłuższych przerw. Jest zawsze gotowa do druku. W urządzeniach drukujących przy pomocy tonera (drukarki laserowe i takież urządzenia wielofunkcyjne) dla zachowania przyzwoitego kosztu zakupu musimy jednak zrezygnować z kolorowego druku. Wydaje się więc, że drukarka do sporadycznego drukowania to raczej niedrogi, podstawowy model drukarki laserowej.

Drukarka kolorowa laserowa, czy atramentowa?

Jeśli chcesz drukować w czerni (np. tekst, dokumenty, itp.) zakup drukarki atramentowej czy laserowej nie zrujnuje Twojego budżetu. Problem zaczyna się jednak, gdy użytkownik oczekuje możliwości druku w kolorze. Koszt zakupu kolorowej drukarki laserowej jest dość wysoki. Atramentowe drukarki są pod tym względem znacznie bardziej przystępne. Z tego względu sporo osób decydując się na zakup niedrogiej drukarki laserowej rezygnuje z tej funkcji. Sporadyczne wydruki w kolorze, czy wydruk zdjęcia można w końcu wykonać w punkcie poligraficznym lub w ksero.

Jeśli mamy większy budżet, pytanie “drukarka kolorowa laserowa czy atramentowa?” staje się bardziej zasadne. W tym przypadku mówimy jednak raczej o profesjonalnych urządzeniach, nierzadko kosztujących kilka tysięcy złotych. Każdy powinien więc indywidualnie sprawdzić możliwości sprzętu.

Ekologiczne drukowanie

Wiele firm i coraz więcej osób prywatnych coraz większą uwagę przykłada do troski o środowisko. Nic dziwnego, żyjemy w czasach sporych zmian, kiedy zrównoważony rozwój jest na ustach wszystkich. Oczywiście, również drukowanie może być bardziej lub mniej ekologiczne i część kupujących bierze to pod uwagę.

Jaka powinna być ekologiczna drukarka? Naszym zdaniem najlepiej, aby była niezawodna i służyła przez wiele lat. Plusem jest także duża wydajność tuszy lub tonera. W przypadku drukarek atramentowych najlepszym wyborem będą więc ekologiczne drukarki z systemem napełniania tuszy.

Co to znaczy „szybka drukarka”? Szybkość (nie) zawsze ma znaczenie

Jeśli zamierzasz intensywnie korzystać z urządzenia albo raz na jakiś czas drukować dużą ilość dokumentów, ważną cechą może być szybkość drukowania. Zależnie od modelu i typu drukarki, różnice mogą być znaczące. Dla uproszczenia można stworzyć takie zestawienie…

Kiedy drukarka jest szybka? do 5 stron / minutę (bardzo wolna)

do 10 stron / minutę (wolna)

do 15 stron / minutę (przeciętna)

do 20 stron / minutę (niezła)

do 25 stron / minutę (szybka)

do 30 stron / minutę (bardzo szybka)

do 35 stron / minutę (superszybka)

powyżej 40, 50 a nawet 60 stron / minutę (ekspresowa) – to oferują wyłącznie duże drukarki biurowe. Pamiętaj tylko, że szybkość drukowania mono i w kolorze jest przez producentów podawana oddzielnie i ta pierwsza jest przeważnie znacznie wyższa.

“Czas to pieniądz”?

O ile w dużym biurze wolna drukarka znacznie utrudniałaby codzienną pracę, w domu raczej tak nie jest. Łatwo policzyć, że wydrukowanie kompletu dokumentów zawierającego np: 100 stron (cztery kopie po 25 stron), na szybkiej drukarce może trwać tylko nieco ponad 3 minuty, a na bardzo wolnej aż 20 minut! Wybór optymalnej drukarki zależy zatem od tego, jak i do czego będzie wykorzystywana drukarka, której potrzebujesz.

Szybki druk oferują zarówno drukarki laserowe jak i drukarki atramentowe. Wiele zależy również od jakości druku – rozdzielczości dpi. Nie ma również reguły w kwestii ceny urządzenia – szybki druk (np. 34 strony/minutę – mono i kolor, w 1200dpi) może zaoferować także całkiem tania drukarka atramentowa do 300 zł (choć odbywa się to kosztem ekonomiczności – krótko mówiąc: na tej półce cenowej drukowanie jest albo szybkie, albo tanie).

W biurach, gdzie każdy z pracowników potrzebuje wydrukować lub skopiować nieco więcej dokumentów, szybkość druku może być bardzo istotna. W domach – niekoniecznie.

Ile dpi? O tym, że jakość druku może być ważniejsza niż szybkość

Rozdzielczość 2400 x 600 czy 1200x 1 200? Mało kto zadaje sobie to pytanie przed zakupem drukarki, czego może z czasem żałować. Sporadyczne drukowanie nie wymaga szybkości, ale z kolei ważniejsza może być jakość wydruku. Szczególnie jeśli planujemy drukować zdjęcia na papierze foto (do czego świetnie sprawdzą się na przykład modele z rodziny Canon PIXMA). Warto postawić na jakość, nawet kosztem wyboru urządzenia z nieco droższymi tuszami i bardzo niskim parametrem szybkości.

Aktualnie drukarki oferują jeden z poniższych wariantów…

Jaka jakość drukowania to wysoka jakość?

600 x 600 dpi – przeciętna jakość mono

1200 x 600 dpi – niezła jakość mono / przeciętna kolor

2400 x 600 dpi – dobra jakość mono / niezła kolor

4800 x 600 dpi – dobra jakość mono / niezła kolor

1200 x 1200 dpi – dobra jakość mono / niezła kolor

4800 x 1200 dpi – bardzo dobra jakość

5760 x 1440 dpi - świetna jakość (dobra do foto)

9600 x 2400 dpi – świetna jakość (najlepsza do foto)

Można przyjąć założenie, że druk czytelnego tekstu wymaga rozdzielczości 600 dpi (dziś rzadko spotykane są drukarki z niższą). W przypadku zdjęć minimum to 1200 dpi. Jeżeli oczekujemy jednak świetnych efektów, wybierzmy po prostu dedykowaną drukarkę do zdjęć.

Ile wydać na drukarkę? Czyli dlaczego droższa może być… tańsza

Mając na uwadze cechy, które opisaliśmy już powyżej, połączenie wszystkich w jednym urządzeniu – oferującym niedrogie wydruki (np. poniżej 2 groszy za stronę), dobrą szybkość drukowania (np. do 25 stron/minutę), oraz świetną jakość drukowania (powyżej 4800 dpi), może skutkować odpowiednią wyższą ceną.

Musisz jednak pamiętać, że tańsza drukarka niekoniecznie okaże się najbardziej ekonomiczna w użytkowaniu. Szybkość drukowania może wynosić maks. 15 stron/minutę, jakość zaledwie 1200 dpi, a wydrukowanie strony może kosztować 10 groszy. Innymi słowy: cały czar zostanie zabity przez słabą wydajność i olbrzymie koszty użytkowania.



8 zasobników z tuszami wewnątrz

Jak wybrać drukarkę, by nie przepłacić?

Często zakup droższego urządzenia okazuje się bardziej opłacalny. Różnica w cenie zwróci się dość szybko w postaci tańszego drukowania lub szybszego drukowania. Droższe urządzenie może być więc tańsze w eksploatacji.

Inna sztuczka producentów na obniżenie ceny nowej drukarki, to wyposażenie jej w tusze o mniejszej pojemności. Droższa drukarka może mieć normalne pojemniki z tuszem, podczas gdy tańsza zostanie wyposażona w tak zwane tusze „startowe”. W efekcie tańsza w zakupie drukarka wcale nie będzie tańsza, bo na dołączonych atramentach wydrukujemy np: o 50% mniej stron.

Różnice w cenie mogą też oznaczać dodatkowe funkcje lub wyposażenie i to na nich skoncentrujemy się w ostatniej części tego artykułu. Nie każdy ich potrzebuje, niektóre są jednak wyjątkowo przydatne.

Czy jest coś jeszcze? Inne cechy i funkcje, które warto mieć na uwadze

Spójrzmy teraz na kilka cech i funkcji, które nie są może tak istotne jak szybkość, jakość czy koszty użytkowania, ale nie są też bez znaczenia. Dla niektórych użytkowników poszczególne opcje mogą być jednak naprawdę ważne.

Głośność pracy

W przypadku głośności drukowania lub skanowania, różnica pomiędzy modelami może być na tyle duża, że głośnej drukarki nie będziemy chcieli uruchamiać po godzinie 22, w obawie przed narażeniem się sąsiadom zza ściany. Niestety niewiele sklepów i producentów podaje takie dane, ale jeśli drukarka jest szczególnie cicha, na pewno producent nie omieszka się tym faktem pochwalić. Wtedy wiesz, co wybrać.

Obecność skanera, jego rozdzielczość i inne funkcje

Tutaj porada będzie krótka: do skanowania dokumentów wystarczy 600dpi, ale do zdjęć lub bardzo szczegółowych grafik i projektów, lepiej wybrać 1200 dpi. Zwykle zintegrowany skaner pozwala na digitalizację dokumentów, czy zdjęć w kolorze (nawet, jeśli sama drukarka jest czarno-biała).

Wartościowym dodatkiem jest możliwość wysyłania zeskanowanego dokumentu na podany adres e-mail lub do chmury. Czasem możemy też odebrać go bezpośrednio w swoim smartfonie lub na komputerze, co jest już dość standardową opcją. Dziś natomiast możemy również użyć swojego smartfona (jego kamery i odpowiedniej aplikacji) w roli skanera. Drukarka z Wi-Fi pozwoli na szybki wydruk takiej treści.

Dupleks, czyli drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne – szczególnie to w wersji pełnej (automatycznej), gdy mechanizm sam obraca strony – może być przydatne jeśli drukujemy bardzo dużo dokumentów i publikacji. Drukowanie na dwóch stronach pozwala zaoszczędzić papier, za co podziękuje ci nie tylko twój portfel, ale też planeta.

Pojemność podajnika

Drukarka może mieć podajnik na kilkadziesiąt stron (pionowy z tyłu, lub poziomy z przodu), lub pojemną szufladę na praktycznie całą ryzę papieru. Szuflada to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie przy drukowaniu dużej ilości stron.

Tankowanie, czyli możliwość uzupełnienia tuszu

Drukarka laserowa vs atramentowa - jaką drukarkę wybrać? Często odpowiedzi szukamy w kosztach eksploatacji. Tam zwykle drukarki laserowe okazują się znacznie tańsze, choć zwykle nie pozwalają na wydruk w kolorze. Innym wyjściem może być jednak wybór drukarki atramentowej z funkcją tankowania. Oznacza to dolewanie atramentów (czarnego i kolorowych) do specjalnych pojemniczków. W dużym stopniu obniża to koszt wydruku, choć sam zakup urządzenia będzie droższy.

Łączność przewodowa i bezprzewodowa

Podstawowy model to łączność USB, ale to wymaga umieszczenia drukarki przy komputerze. Bardziej praktyczne są drukarki bezprzewodowe. Drukowanie Wi-Fi możliwe jest na dwa sposoby: albo łącząc drukarkę bezprzewodowo z routerem i nadając jej stałe IP (wymaga odpowiedniej konfiguracji w komputerze), albo bezprzewodowo bezpośrednio z komputera, smartfona czy tabletu do drukarki (Wi-Fi Direct). Wybór metody zależy od tego jak chcemy, i komu, udostępniać drukarkę. Opcjonalnie można wybrać drukarkę tylko ze złączem LAN RJ-45 i podłączyć ją do routera. Efekt będzie taki sam jak w wariancie pierwszym WiFi. Warto też zwrócić uwagę na zgodność z mobilnymi standardami drukowania. Dzisiaj drukowanie przez Wi-Fi stało się standardem i oferują to nawet tanie drukarki. Zwróć natomiast uwagę na to, aby drukarka posiada intuicyjne i sprawnie działającą aplikację mobilną. Dzięki temu drukowanie ze smartfona będzie proste i szybkie.

Ekran LCD

Szczególnie wtedy, gdy występuje potrzeba częstych zmian ustawień parametrów drukowania, warto kupić model z dużym ekranem LCD. To zapewni wygodne i intuicyjne wybieranie odpowiednich opcji.

Zabezpieczenia w firmie

Szczególnie wtedy, gdy szukasz drukarki do firmy, zadbaj o to, by gwarantowała bezpieczeństwo. Szyfrowanie dokumentów przy przesyłaniu ich do urządzenia czy konieczność dokonywania autoryzacji to niektóre z dostępnych opcji.