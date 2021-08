Polecamy jednofunkcyjne i wielofunkcyjne drukarki laserowe w trzech kategoriach cenowych: do 500, do 1000 i do 1500 zł. Układając ranking wzięliśmy pod uwagę wydajność drukarek, komfort obsługi, cenę oraz koszty eksploatacji, czyli cenę tonerów i koszt wydruku jednej strony.

Jaka powinna być dobra drukarka? Przede wszystkim wydajna i niezawodna, a także dopasowana do indywidualnych potrzeb. W innym rankingu polecamy najlepsze drukarki do domu w cenach nieprzekraczających 500 złotych – znajdują się tam zarówno modele atramentowe, jak i laserowe. Tutaj natomiast koncentrujemy się wyłącznie na tych drugich i prezentujemy też urządzenia z wyższych półek cenowych: do 1000 zł i do 1500 zł. Jeśli więc interesują cię drukarki laserowe, ranking, który właśnie teraz przeglądasz, jest czymś dla ciebie.

Jaka drukarka laserowa? Ranking 2021:

Drukarka laserowa do domu lub biura. Czego można oczekiwać?

Wśród modeli do 500 złotych dominują jednofunkcyjne urządzenia, ale na dobrą sprawę wystarczy dołożyć kilka dyszek, by kupić sprzęt typu 3w1. Takie kombajny są już właściwie standardem na półkach do 1000 i 1500 złotych. W polecanych przez nas drukarkach odnajdziesz także takie funkcje jak automatyczny dupleks czy bezprzewodowa łączność Wi-Fi. Zwróć też uwagę na to, że tańsze modele często są później droższe w użytkowaniu. Znajdź optymalny stosunek, kierując się tym, jak dużo drukujesz.

Da się kupić kolorową drukarkę laserową za mniej niż 1500 złotych, ale zdecydowanie bardziej godne polecenia są modele monochromatyczne. Dlatego też to właśnie na nich skoncentrowaliśmy się w tym zestawieniu. Układając ranking braliśmy pod uwagę takie cechy urządzenia, jak: wydajność, komfort obsługi oraz cena (zarówno zakupu, jak i późniejszej eksploatacji). Pod względem wydajności przyjęliśmy jako minimum tempo druku wynoszące 18 stron na minutę. Taka szybkość doskonale nadaje się do drukowania klasycznych dokumentów. Niemniej jednak w zestawieniu znajdują się modele oferujące nawet niemal 2 razy większą prędkość.

Przejdźmy do rzeczy – oto nasz ranking drukarek laserowych

Mamy konkretne pytanie, więc czas podać konkretne odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy dziesięć drukarek laserowych w cenach nieprzekraczających 1500 złotych i pozwalających najlepiej wykorzystać budżet, jakim się dysponuje. Oto nasza odpowiedź na pytanie, jaka drukarka laserowa do domu będzie najlepsza w 2021 roku.

HP LaserJet Pro M15a – niedroga, mała drukarka laserowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na początek polecamy coś osobom, których marzeniem jest dobra, ale też tania drukarka laserowa. HP LaserJet Pro M15a to monochromatyczne urządzenie jednofunkcyjne – w sam raz do domu. Nie tylko sam sprzęt jest niedrogi, ale też jego późniejsze użytkowanie, a dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu, zaoszczędzić można też na energii elektrycznej. Prędkość na poziomie 18 stron na minutę, pierwszy wydruk w mniej niż 8,5 sekundy i rozdzielczość 600 x 600 dpi to nie wybitnie dobre wartości, ale w zupełności wystarczające do zastosowań domowych. Niestety nie ma co liczyć na dodatkowe rozwiązania, takie jak łączność bezprzewodowa czy automatyczny dupleks. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 22 groszy (oryginalny toner) lub ok. 13 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 18 str/min Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi Normatywne obciążenie 8000 str/mies Wymiary 346 x 280 x 189 mm Funkcje podstawowe drukowanie



Xerox Phaser 3020 – dobra i tania drukarka laserowa WiFi Ocena benchmark.pl









4/5 Xerox Phaser 3020 to bardzo dobra drukarka laserowa do domu i do biura. Pomimo niewysokiej ceny oferuje łączność Wi-Fi, dzięki czemu można wygodnie przesyłać dokumenty do druku – czy to z komputera, czy nawet ze smartfona (jako że urządzenie obsługuje Google Cloud Print i Apple AirPrint). Co więcej, na wejściu mieści się 150 arkuszy, a na wyjściu – 100, dzięki czemu nie trzeba zbyt często podchodzić do drukarki. Jej mocną stroną jest także prędkość, dochodząca do 20 stron na minutę, a pierwsza strona jest gotowa po upływie 8,5 sekundy. Do tego eksploatacja jest stosunkowo tania. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 16 groszy (oryginalny toner) lub ok. 6 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi Normatywne obciążenie 15000 str/mies Wymiary 331 x 215 x 188 mm Funkcje podstawowe drukowanie



HP Laser 107w – najlepsza drukarka laserowa do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Przy budżecie na poziomie 500 złotych trudno o lepszy wybór. HP Laser 107w to mała, zgrabna drukarka laserowa z łącznością Wi-Fi i dobrze przemyślanym panelem sterowania, dzięki czemu obsługa jest dziecinnie prosta. Na liście atutów tego modelu znajdują się również: szybkość (do 20 stron na minutę), rozdzielczość (1200 x 1200 dpi) oraz bezproblemowa obsługa papieru różnego rodzaju. W zastosowaniach domowych sprawdza się bez zarzutu, a i w mniejszych przedsiębiorstwach można z niej zrobić użytek, jako że wytrzymuje obciążenie do 10 000 stron miesięcznie. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 20 groszy (oryginalny toner) lub ok. 10 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Wymiary 331 x 178 x 215 mm Funkcje podstawowe drukowanie (także Wi-Fi)



HP LaserJet Pro M28a – wielofunkcyjna drukarka laserowa do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 HP LaserJet Pro M28a stanowi doskonały dowód na to, że już za około pół tysiąca jesteśmy w stanie kupić dobre urządzenie wielofunkcyjne do domu. Drukuje nawet 18 stron na minutę, skanuje dokumenty w wysokiej jakości, a do tego oferuje bezproblemowe kopiowanie. Jeśli właśnie takiego uniwersalnego sprzętu poszukujesz, to jest to optymalny wybór, gdy równocześnie nie chcesz wydawać zbyt dużo pieniędzy. Brakować może jedynie łączności Wi-Fi, ale – cóż – nie można mieć przecież wszystkiego. Warto za to zwrócić uwagę na elegancką i zwartą konstrukcję, która sprawia, że z odnalezieniem miejsca dla tej drukarki nie będzie większych problemów. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 22 groszy (oryginalny toner) lub ok. 13 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 18 str/min Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi Wymiary 360 x 197 x 264 mm Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie



Xerox WorkCentre 3025V_NI – biurowa drukarka laserowa z faksem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasza kolejna propozycja jest kierowana przede wszystkim do osób poszukujących sprzętu do domowego biura. Xerox WorkCentre 3025V_NI to monochromatyczne urządzenie laserowe, oferujące 4 funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Jeśli chodzi o to pierwsze, to oferuje rozdzielczość 1200 x 1200 dpi oraz szybkość 20 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów usprawnia natomiast kopiowanie i skanowanie. Absolutnie nie bez znaczenia są również szerokie opcje łączności: USB, Ethernet i Wi-Fi. Znakiem rozpoznawczym jest w tym przypadku także niezawodność. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 16 groszy (oryginalny toner) lub ok. 10 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Wymiary 406 x 360 x 308 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, faks, drukowanie (także Wi-Fi)



Brother DCP-1623WE – domowa drukarka laserowa ze skanerem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Brother DCP-1623WE to kolejna w naszym zestawieniu bardzo dobra drukarka laserowa ze skanerem do domu. Kosztuje nieco więcej niż wcześniej wymieniony model HP, ale za to jest wyposażona w moduł Wi-Fi, umożliwiający wygodną, bezprzewodową współpracę z komputerem lub smartfonem. Jest też nieco szybsza (drukuje nawet 20 stron na minutę), a do tego jeszcze jest tańsza w eksploatacji – większy wydatek na początku zwróci się więc po jakimś czasie (tym szybciej, im więcej będziesz drukować). Charakterystycznymi cechami tego urządzenia są także: kompaktowa konstrukcja i intuicyjny panel sterowania. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 6 groszy (oryginalny toner) lub ok. 4 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Wymiary 481 x 436 x 406 mm Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)



Brother DCP-L2532DW – wydajne urządzenie wielofunkcyjne Ocena benchmark.pl









4,6/5 Każdy może mieć inne priorytety – gdy zależy ci przede wszystkim na szybkości, to postaw na model Brother DCP-L2532DW. Gdy się rozpędzi, to drukuje nawet 30 stron na minutę, a do tego oferuje automatyczny druk dwustronny (dupleks). Niczego nie można też mu zarzucić pod względem jakości wydruków, a jakby tego było mało, to możesz jeszcze liczyć na ciche działanie, łatwą obsługę i łączność bezprzewodową (Wi-Fi Direct). Co istotne, oprócz drukowania to laserowe urządzenie może także skanować i kopiować dokumenty, i ze wszystkich tych zadań wywiązuje się równie dobrze. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 12 groszy (oryginalny toner) lub ok. 5 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 30 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Wymiary 410 x 272 x 398 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)



Brother HL-B2080DW – dobra drukarka laserowa do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Brother HL-B2080DW również oferuje automatyczne drukowanie dwustronne oraz drukowanie z chmury i urządzeń mobilnych. Drukarka jest także przystosowana do pracy w sieci Ethernet, ale przede wszystkim jest to drukarka laserowa z Wi-Fi, dzięki czemu istnieje możliwość wygodnej obsługi bezprzewodowej. A na tym atuty tego modelu się nie kończą, bo na liście znajdują się jeszcze: cicha praca (poniżej 50 dB), wysoka wydajność tonerów, podajnik na 250 arkuszy oraz superduża prędkość: do 34 stron na minutę. To szybkie i oszczędne urządzenie w dobrej cenie. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 5 groszy (oryginalny toner) lub ok. 3 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 34 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Normatywne obciążenie 15000 str/mies Wymiary 356 x 360 x 183mm mm Funkcje podstawowe drukowanie (także Wi-Fi)



HP LaserJet Pro M227sdn – wielofunkcyjna drukarka do biura Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwsza strona w mniej niż 8 sekund, a przy pełnej prędkości – każda kolejna mniej więcej co 2 sekundy. To właśnie jest w stanie zaoferować laserowa drukarka HP LaserJet Pro M227sdn. Cechują ją także wysoka rozdzielczość (1200 x 1200 dpi), możliwość drukowania ze smartfona czy tabletu, automatyczny druk dwustronny oraz obecność dodatkowych funkcji w postaci skanowania i kserowania dokumentów. Choć polecamy ją do domu, dobrze sprawdzi się też w firmie. Jest tak dzięki wydajnej i energooszczędnej pracy oraz rozwiązaniu HP Web JetAdmin, zapewniającemu bezpieczeństwo danych, kontrolę nad drukowaniem i monitoring stanu materiałów eksploatacyjnych. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 12 groszy (oryginalny toner) lub ok. 5 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 28 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Normatywne obciążenie 30000 str/mies Wymiary 407,4 x 311,5 x 403 mm Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie



Brother MFC-L2732DW – oszczędna drukarka laserowa do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasz ranking zamyka Brother MFC-L2732DW – wielofunkcyjna drukarka laserowa, mająca wszystko, czego można by wymagać od urządzenia z tej półki cenowej. Oferuje (także dwustronne) drukowanie z szybkością nawet 34 stron na minutę, kopiowanie i skanowanie w trybie automatycznym i bezproblemowe faksowanie dokumentów. Może działać w sieci LAN i łączyć się z innymi urządzeniami przez Wi-Fi, a do tego nigdy nie generuje hałasu większego niż 49 dB. Tym modelem Brother po raz kolejny udowadnia też, że potrafi robić wyjątkowo oszczędne drukarki. Koszt wydruku 1 strony wynosi ok. 12 groszy (oryginalny toner) lub ok. 4 groszy (zamiennik). Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 34 str/min Wymiary 410 x 318 x 398 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, faks, drukowanie (także Wi-Fi)



Poznaliście już wszystkie propozycje. Którą drukarką laserową kupić?

Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, bo każdy najlepiej wie, czego potrzebuje, a teraz także – na co może sobie pozwolić, dysponując takim lub innym budżetem. Wierzymy, że udało nam się dostarczyć ci komplet informacji potrzebnych do dokonania dobrej decyzji zakupowej i że lada dzień w twoim domu pojawi się drukarka laserowa, z której będziesz zadowolona lub zadowolony przez długie lata.