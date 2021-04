Najlepsza hulajnoga elektryczna – nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, co to tak właściwie znaczy. Każdy może mieć inne wymagania, potrzeby i preferencje – tworząc nasz ranking hulajnóg elektrycznych staraliśmy się wybrać coś dla każdego.

Dobra hulajnoga elektryczna w 2021 roku

Gdy twoim marzeniem jest najlepsza hulajnoga elektryczna, odpowiedz sobie na pytanie, na czym ci tak naprawdę zależy. Trzy najważniejsze parametry to: maksymalny zasięg, waga pojazdu oraz prędkość maksymalna. Pamiętaj, że w Polsce po mieście można poruszać się z szybkością do 25 km/h, ale jeśli lubisz czasem zaszaleć, to znajdziesz modele rozwijające przeszło dwa razy większa prędkość. Zasięg z kolei chciałoby się mieć jak największy, ale koszt, jaki trzeba wówczas ponieść, to zwiększona waga. Im zaś jest ona większa, tym trudniej znosi (i wnosi) się hulajnogę z wyższego piętra w bloku i przenosi (choćby do autobusu).

Dobra hulajnoga elektryczna musi też zapewniać odpowiednią amortyzację, by nierówności na drodze nie odbierały całej przyjemności z jazdy. Antypoślizgowy podest, mocny hamulec oraz oświetlenie z przodu i z tyłu to kolejne istotne cechy, a cennym dodatkiem jest wielofunkcyjny panel na kierownicy, na którym wyświetlane są podstawowe informacje, takie jak prędkość czy aktywny tryb jazdy. A zatem jaka hulajnoga elektryczna? Ranking benchmark.pl przyniesie ci odpowiedź…

Najlepsze hulajnogi elektryczne. Ranking 2021:

Pojazdy elektryczne zdobywają serca coraz większej części społeczeństwa. Nic dziwnego, wszak pozwalają szybko i wygodnie przemieszczać się po mieście. To świetne rozwiązanie, gdy chce się unikać korków czy komunikacji miejskiej podczas dojazdów do i z pracy lub szkoły. Ale dość już tego gadania, przejdźmy do omówienia najlepszych modeli dostępnych obecnie w sprzedaży. Oto nasz ranking hulajnóg elektrycznych.

Jaka hulajnoga elektryczna dla dorosłych? Oto nasze propozycje

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential – dobra, tania hulajnoga elektryczna









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kosztuje nie tak dużo, a oferuje wszystko, czego należałoby wymagać od hulajnogi elektrycznej do miasta. Rozpędza się do 20 km/h i nieźle amortyzuje nierówności, dzięki czemu droga do i z pracy czy uczelni odbywa się w pełni komfortowo. Jest też bezpiecznie – za sprawą jasnych reflektorów z przodu i z tyłu oraz hamulca tarczowego i układu E-ABS. Hulajnoga Xiaomi jest też próbą odnalezienia złotego środka pomiędzy wagą a zasięgiem – waży tylko 12 kg (więc jej transport nie stanowi większego problemu), a pozwala na przejechanie 20 km/h na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 250 W

Motus Scooty 10 – najlepsza hulajnoga elektryczna dla większości z nas









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najlepszą hulajnogą elektryczną dla większości z nas będzie Motus Scooty 10. Ma większe, 10-calowe koła oraz mocny silnik umożliwiający osiąganie prędkości nawet do 25 km/h i to w bardzo dynamiczny sposób. Waży już odrobinę więcej, bo 17,8 kg, ale w zamian jest w stanie zaoferować znacznie większy zasięg: dochodzący nawet do 65 kilometrów. Dzięki temu przy standardowym użytkowaniu wystarczy ładować ją raz na kilka dni. Oczywiście producent nie pominął też kwestii bezpieczeństwa, dzięki czemu można na tej hulajnodze polegać. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 65 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 350 W

Moc 350 W

Czas ładowania ok. 450 min

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – uniwersalna hulajnoga elektryczna









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja Xiaomi to kompromis pomiędzy dwoma wcześniej wymienionymi modelami. Z jednej strony jest dość lekka (waży około 14 kg), z drugiej pozwala na przejechanie aż 45 km od ładowania do ładowania. Mówimy więc o prawdziwie uniwersalnej hulajnodze – do codziennych dojazdów i rozrywki, dla niej i dla niego. Do tego pojazd ma wysokiej klasy zabezpieczenia i rozwiązania, dzięki którym możesz poczuć się pewnie stojąc na jej szerokim podeście i pędząc nawet 25 km/h. Świetnie sprawdza się też wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 600 W

Moc 600 W

Czas ładowania 540 min

SkateFlash SK Urban 3.0 – szybka hulajnoga elektryczna dla wymagających









4,6/5 Ocena benchmark.pl W mieście pozwala poruszać się dynamicznie – szybko przyspiesza do 25 km/h i zapewnia odpowiednią amortyzację (za sprawą pompowanej opony z przodu). Poza miastem zaś możesz poczuć wiatr we włosach, pędząc nawet 40 km/h. O twoje bezpieczeństwo dbają zaś dwa hamulce tarczowe, kompletne oświetlenie oraz klakson. Przy tym wszystkim hulajnoga SkateFlash SK Urban 3.0 jest dość lekka (waży około 17 kg) i zapewnia przyzwoity zasięg – prawie 40 kilometrów między ładowaniami. To dobra opcja, jeśli oczekujesz czegoś więcej. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 39 km

Prędkość maksymalna 40 km/h

Moc 500 W

Moc 500 W

Czas ładowania 360 min

Motus Pro 10 – bardzo dobra hulajnoga elektryczna nie tylko do miasta









4,5/5 Ocena benchmark.pl W mieście i poza nim naprawdę dynamicznej jazdy pozwala doświadczyć Motus Pro 10. Zapewnia płynną regulację prędkości, a w optymalnych warunkach osiąga nawet 45 km/h. Z kolei 10-calowe koła dbają o odpowiednią amortyzację i umożliwiają komfortową jazdę także po trawie. W połączeniu z silnikiem o mocy 600 W podjazdy i drobne przeszkody nie stanowią żadnej… przeszkody. Jeśli więc znudziły cię zwykłe, miejskie hulajnogi i oczekujesz nieprzeciętnej dynamiki jazdy, to jest to zdecydowanie model, który należy wziąć pod uwagę. Dodatkowym atutem jest zasięg, wynoszący aż 70 km. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 70 km

Prędkość maksymalna 45 km/h

Moc 600 W

Moc 600 W

Czas ładowania ok. 540 min

Hulajnoga elektryczna dla wyczynowca lub hulajnoga elektryczna dla dzieci – sprawdź też te modele:

Motus Pro 10 Sport – do 65 km/h / do 85 km – to jeszcze lepiej wyposażona hulajnoga elektryczna dla wyczynowca. Rozwija niesamowitą prędkość i zapewnia wyśmienity zasięg. Problemy są z nią tylko dwa: pierwszym jest waga (bo to już 35 kilogramów), drugim zaś cena – około 8000 złotych.

Techlife X7 – do 65 km/h / do 70 km – równie szybką, ale zapewniającą nieco mniejszy zasięg, za to też kosztującą nieco mniej alternatywą, może być właśnie ta hulajnoga elektryczna. Jej cena wynosi około 7000 złotych.

– do 65 km/h / do 70 km – równie szybką, ale zapewniającą nieco mniejszy zasięg, za to też kosztującą nieco mniej alternatywą, może być właśnie ta hulajnoga elektryczna. Jej cena wynosi około 7000 złotych. Fiat 5.5 – do 12 km/h / do 10 km – ten ważący niespełna 10 kilogramów model to z kolei dobra hulajnoga elektryczna dla dzieci. Zapewnia im bezpieczną zabawę, a kosztuje jedynie około 800 złotych.

– do 12 km/h / do 10 km – ten ważący niespełna 10 kilogramów model to z kolei dobra hulajnoga elektryczna dla dzieci. Zapewnia im bezpieczną zabawę, a kosztuje jedynie około 800 złotych. Kawasaki HTKS5.5 HOTWHEELS – do 6 km/h / do 6 km – jeszcze jedna (i jeszcze tańsza) hulajnoga dla dzieci. To model kierowany do młodszych użytkowników, na początek ich przygody z takimi pojazdami. Cena wynosi około 400 złotych.

Rynek hulajnóg elektrycznych mocno się w ostatnich latach rozrósł i dzisiaj coś dla siebie bez problemu odnajdzie zarówno osoba, która chce tylko komfortowo dojeżdżać do pracy, jak i ktoś, kto chce poczuć wiatr we włosach. My zaprezentowaliśmy tylko kilka modeli, w których widzimy najlepsze propozycje dla użytkowników o różnych wymaganiach, ale wiedz w razie czego, że wybór jest znacznie, znacznie większy.

