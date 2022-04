Najlepsza hulajnoga elektryczna na rok 2022 jest tym, za czym postanowiliśmy się rozejrzeć. Podpowiadamy, jakie są najważniejsze cechy, na które należy zwrócić uwagę i pomagamy w wyborze optymalnego modelu dla siebie.

Jaką hulajnogę elektryczną wybrać?

Na rynku jest ich obecnie sporo. Naprawdę dobra hulajnoga elektryczna to jednak wcale nie taki częsty okaz. Sprawdź nasz ranking hulajnóg elektrycznych, aby dowiedzieć się, które modele szczególnie warte są zakupu. Postawiliśmy przede wszystkim na pojazdy uniwersalne – wystarczająco szybkie, o niezłym zasięgu, a zarazem niezbyt ciężkie. Zadbaliśmy przy tym o to, żeby były zgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Czas wybrać najlepszą hulajnogę na dojazdy do pracy lub szkoły albo na przejażdżki w czasie wolnym.

Najlepsza hulajnoga elektryczna – ranking 2022:

To oddzielenie dwóch ostatnich modeli nie jest przypadkowe. Zupełnie czym innym jest bowiem hulajnoga elektryczna dla dorosłych, a czym innym dziecięca. Ta druga rozwija zdecydowanie mniejsze prędkości, ma niżej umieszczoną kierownicę i jest wyraźnie lżejsza.

Jaka hulajnoga elektryczna w 2022 roku? Nowe przepisy ograniczają wybór

A czego w ogóle można się spodziewać po hulajnogach elektrycznych, które dziś dostępne są w sprzedaży? Zapewniających dobrą amortyzację kół, sprawnych hamulców z przodu i z tyłu oraz wygodnych paneli sterowania – najczęściej zintegrowanych z kierownicą. Standardem jest prędkość dochodząca do 25 km/h (a to i tak o 5 km/h więcej niż maksymalna prędkość, z jaką można się poruszać takim pojazdem w naszym kraju), bezproblemowe pokonywanie mniejszych wzniesień i zasięg na poziomie 25 – 30 kilometrów.

Są też oczywiście hulajnogi, które pozwalają przejechać znacznie większy dystans. Odbywa się to jednak kosztem wagi – pojazd o zasięgu 75 km nie będzie ważył 12, lecz na przykład 18 kilogramów. Pamiętaj przy tym, że zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisami hulajnogi elektryczne nie mogą ważyć więcej niż 30 kg. Oprócz superdużych zasięgów wyeliminowało to też z użytku perełki ze znacznie mocniejszymi silnikami, takie jak Techlife X7 czy Motus Pro 10 Sport. Co zatem wybrać? Czas na odpowiedź…

Oto nasz ranking hulajnóg elektrycznych

Motus Scooty 8.5 – dobra a tania hulajnoga elektryczna, w sam raz na dojazdy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zestawienie otwiera iście uniwersalna hulajnoga elektryczna. Motus Scooty 8.5 to jeden z najpopularniejszych modeli na rynku, bo też oferuje niezłą specyfikację w atrakcyjnej cenie. Parametry tej hulajnogi są dość standardowe: prędkość sięga 25 km/h, zasięg – 25 kilometrów. To dokładnie to, czego należy spodziewać się na tej półce. Lekka aluminiowa konstrukcja, która zarazem jest wytrzymała i zapewniający wygodną obsługę panel sterowania z wyświetlaczem LCD stanowią dopełnienie całości. To dobry wybór na dojazdy do pracy czy na uczelnię, gdy za oknem robi się nieco cieplej. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 25 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 350 W

Czas ładowania 240 min

Waga 12500 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – dobra hulajnoga elektryczna do miasta Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Mi Electric Scooter 1S stanowi ciekawą alternatywę dla modelu powyżej. Opiera się na podobnej konstrukcji i cechuje się bardzo zbliżoną specyfikacją. Dzięki temu jest równie dobrym wyborem do miasta. Zastosowany system odzyskiwania energii kinetycznej wydłuża żywotność akumulatora i pozwala na przejechanie nawet 30 kilometrów między jednym a drugim ładowaniem. To godny uwagi model, gdy marzy ci się hulajnoga Xiaomi, ale nie chcesz wydawać na nią zbyt dużych pieniędzy. Wygodne sterowanie, oświetlenie na obu końcach i szeroki podest to kolejne atuty. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 30 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 250 W

Czas ładowania 300 min

Waga 12500 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Frugal Touring 2.0 – miejska hulajnoga elektryczna z bagażnikiem Ocena benchmark.pl









4,2/5 Kolejny model w naszym zestawieniu to reprezentant nieco innej kategorii. Frugal Touring 2.0 jest wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem – z dużymi, 12-calowymi kołami zapewniającymi wysoki komfort jazdy. Ma też zintegrowany bagażnik, pozwalający na wygodne przewożenie swoich przedmiotów, bez konieczności noszenia ich na plecach. Cechuje się również bardzo dobrym zasięgiem (do 32 km), ale odbywa się to naturalnie jakimś kosztem. Rzecz mianowicie w tym, że hulajnoga waży aż 20 kilogramów, więc jej przenoszenie jest nieco utrudnione. To jednak przede wszystkim atrakcyjna alternatywa dla roweru do miasta. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 32 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 350 W

Czas ładowania 360 min

Waga 20000 g

Maksymalne obciążenie 120 kg Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – najlepsza hulajnoga elektryczna dla większości osób Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejna propozycja Xiaomi to najlepsza hulajnoga elektryczna dla większości z nas. Z jednej strony jest dość lekka (waży około 14 kg), z drugiej pozwala na przejechanie aż 45 km od ładowania do ładowania. Mówimy więc o prawdziwie uniwersalnej hulajnodze – do codziennych dojazdów i rekreacji, dla niej i dla niego. Do tego pojazd ma wysokiej klasy zabezpieczenia i rozwiązania, dzięki którym możesz poczuć się pewnie, stojąc na jej szerokim podeście i pędząc nawet 25 km/h. Świetnie sprawdza się też wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 600 W

Czas ładowania 540 min

Waga 14200 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Motus Scooty 10 Plus – szybka hulajnoga elektryczna o dalekim zasięgu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gdy priorytetem jest dla ciebie daleki zasięg, a do tego liczysz na możliwość rozwinięcia nieco większej prędkości, to świetną hulajnogą dla ciebie może okazać się Motus Scooty 10 Plus. Gdy naładujesz jego olbrzymi akumulator do pełna, przejedziesz nawet 75 kilometrów. Maksymalna prędkość wynosi natomiast 30 km/h. Silnik o mocy 500 W zapewnia pierwszorzędną dynamikę jazdy, a producent nie zapomniał przy tym o bezpieczeństwie. Co ciekawe, przy takiej specyfikacji pojazd nie waży nawet 20 kilogramów. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 75 km

Prędkość maksymalna 30 km/h

Moc 500 W

Czas ładowania 300 min

Waga 18400 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Hot Wheels HT-KS-5.5 – dobra hulajnoga elektryczna dla dzieci małych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na koniec mamy jeszcze dwie propozycje dla dzieci. Pierwsza kierowana jest do tych najmłodszych (o wadze nie przekraczającej 50 kg). Producent postawił w Hot Wheels HT-KS-5.5 przede wszystkim na bezpieczeństwo. Rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy, bo hulajnoga rozpędza się tylko do 6 km/h. Dzięki wadze na poziomie 7 kilogramów, problemem nie jest także częste znoszenie i wnoszenie pojazdu po schodach. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 5-6 km

Prędkość maksymalna 6 km/h

Moc 50 W

Czas ładowania 360 min

Waga 7200 g

Maksymalne obciążenie 50 kg

Razor Power Core E90 – dobra hulajnoga elektryczna dla nastolatków Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dla nieco większych dzieci (powyżej ósmego roku życia) powstała z kolei hulajnoga Razor Power Core E90. Jest ona w stanie osiągać prędkości nawet do 16 km/h, a energii w akumulatorze wystarcza na 80 minut zabawy. To jeden z najczęściej wybieranych modeli na Komunię i chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć dlaczego. Swoją drogą – to bardzo dobry wybór na dojazdy do szkoły i powroty do domu. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 16 km/h

Moc 90 W

Czas ładowania 360 min

Waga 8300 g

Maksymalne obciążenie 54 kg

Jeśli nie udało ci się znaleźć niczego dla siebie, to przyjmij nasze dodatkowe rekomendacje. Naszym zdaniem szczególnie warte zakupu są również hulajnogi: Kuugo S1, Motus Scooty 10 (bez plusa), Techlife X5, Segway KickScooter E22E i MAX G30 oraz Fiat F500 (w różnych wydaniach).