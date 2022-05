Nasze zestawienie otwiera Segway Ninebot KickScooter E22E. To hulajnoga, która może i nie jest imponująca pod żadnym względem, lecz mimo to zdecydowanie jest warta uwagi. Z jakiego powodu? Przede wszystkim ze względu na swoją uniwersalność i bardzo atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych możliwości. Komfort jazdy jest tu bardzo wysoki, dzięki 9-calowym kołom, szerokiej platformie i wygodnej kierownicy. Całkiem lekka konstrukcja i minimalistyczny wyświetlacz to kolejne atuty. Prędkość na poziomie 20 km/h i zasięg do 22 km to zaś cechy sprawiające, że jest to hulajnoga w sam raz na dojazdy do pracy czy też na uczelnię.

Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 22 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 210 min

Waga 13500 g

Maksymalne obciążenie 100 kg