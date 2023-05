Dobra hulajnoga elektryczna ułatwia codzienne dojazdy do pracy lub na uczelnię, ale też doskonale może się sprawdzać w czasie wolnym. Tylko która to ta dobra? Odpowiedź przynosi ranking hulajnóg elektrycznych z najlepszymi modelami w 2023 roku.

Dobra hulajnoga elektryczna – jaką wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, jaką hulajnogę elektryczną kupić, to jesteś w najlepszym miejscu, by znaleźć odpowiedź. W naszym rankingu przedstawiamy najlepsze modele do miasta, jak i do jazdy poza nim – dostosowane do różnych potrzeb i reprezentujące różne półki cenowe. Podpowiadamy także, na co warto zwracać uwagę przy wyborze takiego sprzętu. Nie przedłużając, oto nasze propozycje…

Jaka hulajnoga elektryczna? Ranking 2023:

Co oferują najlepsze hulajnogi elektryczne?

Czego w ogóle można się spodziewać po hulajnogach elektrycznych, które dziś dostępne są w sprzedaży? Zapewniających dobrą amortyzację kół, dobrego zawieszenia, sprawnych hamulców z przodu i z tyłu oraz wygodnych paneli sterowania – najczęściej zintegrowanych z kierownicą. Świetnie, gdy ta ostatnia ma regulowaną wysokość, co pozwala dostosować ją do swojego wzrostu.

Standardem jest maksymalna prędkość wynoszą 20 km/h (to też max, jakim można się poruszać takim pojazdem w naszym kraju). Zdarzają się jednak hulajnogi, w których można odblokować wyższe prędkości. Typowe dla niższej półki są 300-watowe silniki i akumulatory o pojemności 10-15 Ah, co pozwala na bezproblemowe pokonywanie mniejszych wzniesień i zapewnia zasięg na poziomie 25 – 30 kilometrów.

Są też oczywiście hulajnogi, które pozwalają przejechać znacznie większy dystans. Odbywa się to jednak kosztem wagi – pojazd o zasięgu 75 km nie będzie ważył 12, lecz na przykład 20 kilogramów. Pamiętaj przy tym, że zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisami hulajnogi elektryczne nie mogą ważyć więcej niż 30 kg. Oprócz superdużych zasięgów wyeliminowało to też z użytku perełki ze znacznie mocniejszymi silnikami.

Ile kosztuje dobra hulajnoga elektryczna?

Dobra hulajnoga elektryczna to koszt co najmniej 1000 złotych, a w rzeczywistości ceny godnych polecenia modeli rozpoczynają się dopiero w okolicach 1800 złotych. Licząc na dobrą dynamikę jazdy i jakieś dodatkowe bajery, trzeba przygotować już 2500 albo i 3500 złotych, a topowe propozycje dla typowego użytkownika kosztują blisko 5000 złotych. Oczywiście są też droższe modele (na przykład sportowe), ale one są już kierowane do bardzo specyficznych grup docelowych.

W naszym zestawieniu skupiamy się na hulajnogach elektrycznych dla zwykłych zjadaczy chleba. Znajdziesz w nim modele, których ceny rozpoczynają się od niespełna 2000 zł i sięgając 5000 złotych. A zatem…

Oto nasz ranking hulajnóg elektrycznych

Motus Scooty 10 Lite – niedroga i lekka hulajnoga elektryczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kosztuje mniej niż 2000 złotych i waży zaledwie 12,5 kg. Elektryczna hulajnoga Motus Scooty 10 Lite (2022) to bardzo ciekawa propozycja dla osób rozglądających się za swoim pierwszym modelem. Dzięki niskiej wadze jej transport (także po schodach) nie powinien stanowić większego problemu. Pozytywnie wpływa też na dynamikę jazdy, a 350-watowy silnik bez trudu rozpędza maszynę do 20 km/h. Wyzwania nie stanowią także wzniesienia na trasie, a 10-calowe koła dobrze radzą sobie z wybojami. Jedynym poważniejszym minusem może być maksymalny dystans, który wynosi tylko 30 km, ale za to ładowanie akumulatora do pełna trwa zaledwie 3-4 godziny. Do jazdy po mieście i tak powinno to jednak wystarczyć. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 30 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 350 W

Czas ładowania 240 min

Waga 12500 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Motus Scooty 10 – bardzo dobra hulajnoga do miasta (i za miasto) Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jednym z największych atutów naszej kolejnej kandydatki jest bardzo daleki zasięg. Hulajnoga Motus Scooty 10 (2022) potrafi przejechać nawet 60 kilometrów, zanim rozładuje się jej akumulator. Równocześnie wcale nie jest przesadnie ciężka – jej waga wynosi niespełna 18 kilogramów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpędza się do 20 km/h i robi to bardzo dynamicznie, dzięki 350-watowemu silnikowi. Zachowuje również wszystkie atuty swoich poprzednich wersji, dodając do tego jeszcze błotnik ze wspornikiem. Solidna konstrukcja, kompletne oświetlenie i intuicyjny panel sterowania stanowią dopełnienie całości. Słowem: to będą dobrze wydane pieniądze. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 60 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 350 W

Waga 17800 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

NIU KQi2 Pro – świetna hulajnoga za rozsądne pieniądze Ocena benchmark.pl









4,9/5 Na papierze NIU KQi2 Pro może nie robić większego wrażenia. Specyfikacja tej hulajnogi jest raczej typowa dla tej półki cenowej. Możemy liczyć na silnik o mocy 300 W, prędkość do 20 km/h i zasięg na poziomie 40 km przy wadze niewiele wyższej niż 18 kg. Rzeczywiste wrażenia z jazdy są jednak wyjątkowo pozytywne. Model ten dobrze wypada także pod względem jakości wykonania, a składanie i rozkładanie nie przysporzy kłopotów nawet zupełnym amatorom. Na pytanie, czy warto kupić tę hulajnogę, Norbert (który ją u nas testował) odpowiada wprost: „warto, szczególnie biorąc pod uwagę cenę – to dobra okazja, aby sprawić sobie świetną elektryczną hulajnogę miejską, którą jeździ się naprawdę wygodnie”. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 40 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 360 min

Waga 18200 g

Maksymalne obciążenie 100 kg Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – optymalna hulajnoga elektryczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Elektryczna hulajnoga Xiaomi to dla wielu opcja pierwszego wyboru. I (podkreślmy) przeważnie jest to wybór z gatunku tych bardzo dobrych. Przykładowo Mi Electric Scooter Pro 2 to najlepsza hulajnoga elektryczna dla większości z nas. Z jednej strony jest dość lekka (waży około 14 kg), z drugiej pozwala na przejechanie aż 45 km od ładowania do ładowania (choć realnie należy nastawić się na nieco niższy wynik). Mówimy więc o prawdziwie uniwersalnej hulajnodze – do codziennych dojazdów i rekreacji, dla niej i dla niego. Do tego pojazd ma wysokiej klasy zabezpieczenia i rozwiązania, dzięki którym możesz poczuć się pewnie, stojąc na jej szerokim podeście i pędząc nawet 20 km/h. Świetnie sprawdza się też wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 540 min

Waga 14200 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro – świetnie wyposażona hulajnoga miejska Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli od hulajnogi elektrycznej oczekujesz czegoś więcej, to rzuć okiem na inny, nowszy model tego producenta, mianowicie Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro. Ma większe koła (10 cali), szerszy podest (dzięki czemu stopy mieszczą się obok siebie), mocniejszy silnik (350 W) i kilka dodatkowych usprawnień. Wszystko to razem sprawia, że jazda jest zdecydowanie bardziej dynamiczna i komfortowa (nie czuć tak bardzo wybojów, a nieduże wzniesienia nie spowalniają pojazdu). Do tego dochodzą wyjątkowo jasne reflektory i podwójne hamulce, pozytywnie wpływające na bezpieczeństwo. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast większy zasięg – dochodzący do 55 kilometrów. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 55 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 350 W

Czas ładowania 540 min

Waga 17000 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

4Swiss EX-9 – hulajnoga dla fanów dynamicznej jazdy Ocena benchmark.pl









4,6/5 W podobnej cenie dostępna jest hulajnoga 4Swiss EX-9. To mniej popularny model, ale zdecydowanie godny uwagi. Jego najmocniejszą stroną jest potężny, 500-watowy silnik, zapewniający niezwykle dynamiczną jazdę. Maksymalną prędkość (20 km/h) osiąga błyskawicznie, a typowe dla miejskich dróg wzniesienia pokonuje bez żadnego problemu. Równie szybko potrafi się zatrzymać, dzięki potrójnemu układowi hamulcowemu (Maximum Safe Brake). Bezdętkowe opony o zwiększonej wytrzymałości, jasne oświetlenie z przodu i z tyłu, szeroki podest i akumulator zapewniający możliwość przejechania do 45 km na jednym ładowaniu – to wszystko razem składa się na kawał świetnego sprzętu. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 500 W

Czas ładowania 540 min

Waga 23000 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Motus Pro 10 – świetna hulajnoga nie tylko do miasta Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marzą ci się długie wycieczki na hulajnodze elektrycznej? W takim razie po pierwsze musi ona mieć pojemny akumulator, dzięki czemu zapewni daleki zasięg. Po drugie zaś musi zapewniać komfortową jazdę, aby nie wymęczyć cię już po kilku kilometrach. W ten opis doskonale wpisuje się Motus Pro 10 (2022). Model ten ma przeprojektowane zawieszenie i wahaczową amortyzację, a także hamulce tarczowe i 10-calowe opony dętkowe. Regulowana kierownica też nie jest bez znacznia. Maksymalny dystans, jaki można przejechać na jednym ładowaniu, wynosi 70 kilometrów, a maksymalna prędkość – aż 50 km/h (choć fabrycznie włączona jest blokada do 20 km/h). „Ma duży zasięg, dobra dynamikę, wygodne zawieszenie i dobre hamulce oraz oświetlenie” – punktuje Tomek, który ją u nas testował. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 70 km

Prędkość maksymalna 50 km/h

Moc 810 W

Czas ładowania 600 min

Waga 22700 g

Maksymalne obciążenie 120 kg Zobacz recenzję

Kilka dodatkowych poleceń

Na koniec jeszcze kilka dodatkowych poleceń:

Motus Pro 10 Sport to piekielnie szybka hulajnoga elektryczna, wyposażona w dwa 1000-watowe silniki i rozpędzająca się do 66 km/h

Kugoo Kirin S1 Pro to tania hulajnoga elektryczna, która pomimo niewysokiej ceny cechuje się naprawdę przyzwoitą jakością – świetny wybór dla oszczędnych

to tania hulajnoga elektryczna, która pomimo niewysokiej ceny cechuje się naprawdę przyzwoitą jakością – świetny wybór dla oszczędnych Razor E90 Power Core to świetna hulajnoga dla dzieci (o wadze do 54 kg), rozwijająca prędkość 16 km/h i oferująca zasięg na poziomie 20 km

Wierzymy, że dzięki temu rankingowi udało ci się znaleźć hulajnogę dla siebie lub kogoś bliskiego. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, to możesz je zadać w sekcji komentarzy – w miarę możliwości odpowiemy.