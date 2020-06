Dobra hulajnoga elektryczna to świetny sposób na to, by szybko i z ominięciem korków przemieszczać się po mieście. Dla dzieci zaś jest to świetna zabawka. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze modelu dla siebie i prezentujemy najlepsze hulajnogi elektryczne.

Co powinna oferować dobra hulajnoga elektryczna w 2020 roku?

Dobra hulajnoga elektryczna to taka, która spełnia kilka podstawowych cech. Pierwszym filtrem niech będzie konstrukcja: jak najlżejsza (najlepiej około 10 kg), a przy tym solidna (a więc taka, której elementy są wykonane z wysokiej jakości materiałów i dobrze ze sobą połączone). Równocześnie powinna być ona składana, co ułatwia transportowanie jej, na przykład w środkach komunikacji miejskiej. Nie bez znaczenia jest też wielkość kół (im większe, tym lepiej hulajnoga sobie z nierównościami na drodze). Warto też upewnić się, że pojazd ma antypoślizgowy podest, hamulec ręczny oraz oświetlenie z przodu i z tyłu.

Następnie należy zwrócić uwagę na możliwości. Nowoczesne pojazdy tego typu powinny bez większych problemów rozwijać prędkości na poziomie 20-25 km/h i pozwalać na przejechanie co najmniej 15 km od ładowania do ładowania. O takich wynikach mówimy przynajmniej w przypadku modeli dla dorosłych – te dla dzieci nie powinny być aż tak szybkie, a nieco mniejszy zasięg jest akceptowany, o ile wraz z nim idzie zmniejszenie wagi. Sprawdź, jakie są najlepsze hulajnogi elektryczne – ranking, który przygotowaliśmy, zawiera i propozycje dla dorosłych, i dla dzieci.

Jaka jest najlepsza hulajnoga elektryczna? Ranking 2020:

Pojazdy elektryczne zdobywają serca coraz większej części społeczeństwa. Nic dziwnego, wszak pozwalają szybko i wygodnie przemieszczać się po mieście. Obok hulajnóg elektrycznych, najpopularniejsze są tak zwane hoverboardy. Jeśli nie macie pewności, który typ pojazdu jest dla was lepszy, to obejrzyjcie nasz film, w którym porównujemy jedne i drugie, wskazując największe zalety (jak i wady) obu rozwiązań:

Elektryczna hulajnoga wygrała z hoverboardem w waszym osobistym pojedynku? Zatem przejdźmy dalej…

Co wybrać? Oto najlepsze hulajnogi elektryczne na rynku

Jeśli wszystko jest już jasne, to możemy przejść do omówienia najlepszych modeli dostępnych obecnie w sprzedaży. Oto nasz ranking hulajnóg elektrycznych.

Motus Scooty 8.5 Fit Lovers Edition – dobra hulajnoga elektryczna w dobrej cenie









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zestawienie otwiera stosunkowo tania hulajnoga elektryczna, przynajmniej jak na modele, które mają do zaoferowania konkretne możliwości. Motus Scooty 8.5 Fit Lovers Edition bez oporów osiąga prędkość 25 km/h, a gdy trzeba się zatrzymać, to dobrą robotę robi hamulec tarczowy zamontowany przy tylnym kole. Akumulator hulajnogi wyczerpuje się dopiero po 25 kilometrach (no chyba, że waży się trochę więcej – wtedy zasięg nieco spada). Jest ona także na tyle lekka i dobrze pomyślana, że z powodzeniem można z niej korzystać jak z nieelektrycznego modelu, czyli odpychając się nogą – nawet więc gdy zabraknie energii w akumulatorze, to pojedziemy dalej, korzystając z własnej. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 25 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 250 W

Czas ładowania 240 min Pokaż produkt

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 – optymalny wybór właściwie dla każdego









4,8/5 Ocena benchmark.pl Na drugiej propozycji z tej listy wielu z was pewnie zakończy poszukiwania. Nic w tym złego, bo Xiaomi Mi Electric Scooter M365 będzie dziś optymalnym modelem niemal dla każdego. Solidna konstrukcja, niezłe osiągi i niewygórowana cena to jej cechy charakterystyczne. Hulajnoga rozpędza się nawet do 25 km/h i radzi sobie na nierównym terenie, dzięki pneumatycznym kołom o średnicy 8,5 cala. Te ostatnie sprawiają też, że podczas jazdy właściwie nie doświadcza się wstrząsów, a na komfort pozytywny wpływ ma również antypoślizgowa kierownica ze wskaźnikiem LED, informującym o stanie naładowania akumulatora. Gdy mamy 100%, przejedziemy nawet 30 km. O jakości świadczą także: podwójny system hamowania z E-ABS, światła z przodu i z tyłu oraz mechanizm umożliwiający składanie pojazdu w zaledwie 3 sekundy. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 30 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 250 W

Czas ładowania 300 min Zobacz recenzję Pokaż produkt

Xiaomi Mi Electric Scooter PRO – hulajnoga elektryczna z dużym zasięgiem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi Electric Scooter PRO bazuje na modelu M365, ale zawiera szereg poprawek, dzięki którym ma do zaoferowania znacznie, znacznie więcej. Ma mocniejszy silnik i – przede wszystkim – znacznie pojemniejszy akumulator. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przejechać nawet 45 kilometrów, zanim pojawi się konieczność podłączenia hulajnogi do prądu. Odbywa się to kosztem wagi, bo ta rośnie w tym modelu aż do 14,2 kg, ale jeśli to nie problem, to warto postawić właśnie na kosztujący trochę więcej PRO. Wyróżnia go także czytelny i pełen szczegółów wyświetlacz zintegrowany z kierownicą. Znajdziemy na nim informacje o prędkości, z jaką się poruszamy, wybranym trybie, połączeniu Bluetooth czy ewentualnych potrzebach serwisowych. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 540 min Pokaż produkt

Segway Ninebot KickScooter MAX G30 – najlepsza hulajnoga elektryczna









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli duży zasięg to wasz absolutny priorytet, a macie do wydania trochę więcej pieniędzy, to koniecznie zwróćcie swój wzrok na tę hulajnogę. Segway Ninebot KickScooter MAX G30 pozwala na przejechanie nawet 65 kilometrów między ładowaniami – to mniej więcej tyle, co z Łodzi do Łowicza. Dodajmy do tego spore, 10-calowe koła i 350-watowy silnik, a szybko stanie się jasne, że mówimy tu o naprawdę potężnym pojeździe, który zapewni nam maksymalnie komfortowe podróżowanie (zresztą „MAX” w nazwie nie wziął się znikąd). Hulajnoga bez trudu pokonuje wzniesienia o kącie do 20 stopni, jej podwójny system hamowania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a komputer pokładowy daje pełną kontrolę nad jazdą. Wad trzeba by szukać na siłę. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 65 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 350 W

Czas ładowania 360 min Pokaż produkt

Hot Wheels HT-KS-5.5 – bezpieczna hulajnoga elektryczna dla dzieci









4,5/5 Ocena benchmark.pl Z myślą o tych najmłodszych z kolei zaprojektowana została hulajnoga Hot Wheels HT-KS-5.5. Choć oczywiście pozwala dzieciom dobrze się bawić, przede wszystkim zapewnia im bezpieczeństwo. Był to priorytet dla producenta, stąd też maksymalna prędkość na poziomie zaledwie 6 km/h, hamulec ręczny czy też szeroki, antypoślizgowy podest. Dodajmy jeszcze, że ten ważący 7,2 kg pojazd jest przystosowany do osób poniżej 50 kg. To absolutne maksimum.

Alternatywą jest elektryczna hulajnoga dla dziewczynki Barbie BB-KS-5.5. Ma taką samą specyfikację jak propozycja Hot Wheels, ale – naturalnie – cechuje się inną kolorystyką. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 5-6 km

Prędkość maksymalna 6 km/h

Moc 50 W

Czas ładowania 360 min Pokaż produkt

Ławka rezerwowych – te hulajnogi elektryczne też warto wziąć pod uwagę:

Frugal Dynamic – do 25 km/h / do 18 km – cena ok. 1150 zł

– do 25 km/h / do 18 km – cena ok. 1150 zł Fiat F500-F80R – do 25 km/h / do 20 km – cena ok. 1400 zł

– do 25 km/h / do 20 km – cena ok. 1400 zł Segway Ninebot KickScooter ES2 – do 25 km/h / do 25 km – cena ok. 1800 zł

– do 25 km/h / do 25 km – cena ok. 1800 zł Forever City Sprinter Pro CS-500 – do 25 km/h / do 25 km – cena ok. 2100 zł

– do 25 km/h / do 25 km – cena ok. 2100 zł Airwheel Z5S Strong – do 25 km/h / do 20 km – cena ok. 2200 zł

