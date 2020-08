Jaka kamera do wideokonferencji dla nauczyciela?

Kamera do wideokonferencji to oprócz słuchawek podstawowe narzędzie wykorzystywane w edukacji zdalnej. Jeśli zastanawiacie się czym zastąpić kamerę w laptopie, mamy dla was kilka propozycji w różnych cenach i o różnych możliwościach.

Wideo to medium, które nie tylko usprawnia przekazywanie treści, ale również pozwala uczestnikom zdalnych rozmów, konferencji, czy w końcu lekcji, wczuć się w atmosferę wydarzenia i zmniejszyć dystans jaki niewątpliwie wprowadza zdalne nauczanie.

Zwykła prywatna rozmowa, w której przekaz dźwiękowy jest podstawą, a obraz pełni rolę raczej atrakcyjnego dodatku, nie jest tak bardzo uzależniona od jakości transmisji wideo. Ważne jest w tym przypadku, by rozmówcy widzieli się wzajemnie, nawet jeśli ich obraz jest zniekształcony przez kompresję i nie najlepszą pracę samej kamery.

Tymczasem takie zastosowania jak zdalnie prowadzone lekcje czy pokazy edukacyjne, niczym nie różnią się od spotkania biznesowego na najwyższym poziomie. Tutaj nie ma miejsca na niedociągnięcia, oczekujemy najlepszego obrazu i towarzyszącego mu dźwięku. Dźwięk może rejestrować sama kamera, ale jeśli jest to możliwe skorzystajcie też z oddzielnych akcesoriów. W zdalnej nauce wystarczą dobre słuchawki z wbudowanym mikrofonem.



Biznesowe środowisko konferencyjne, które można zaadoptować do celów edukacyjnych

Poniżej proponujemy najciekawsze kamery do wideokonferencji, z perspektywy użytkownika, który jest prelegentem. W dość szerokim przedziale cenowym, który pozwoli dobrać produkt zależnie od możliwości finansowych nabywcy. Zasada jest prosta, im droższe akcesorium tym większy jego potencjał.

Co zyskujemy stosując kamerę do wideokonferencji wysokiej klasy dokładne zrozumienie wypowiedzi prelegenta, gdyż podświadomie lepiej słyszymy, gdy widzimy naszego rozmówcę,

zwiększoną ekspresję w trakcie wykładu, gdyż gestykulacja i mimika twarzy to również istotny środek przekazu,

możliwość poszerzenia przekazu o dobrze widoczne elementy dodatkowe, takie jak zawartość tablicy, demonstracje eksperymentów i wszystkie inne spontanicznie tworzone treści, a nie przygotowane zawczasu,

kompatybilność z jak największą liczbą aplikacji i usług do połączeń grupowych, w tym Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco WebEx itp.

Nauczyciel / prelegent jest najważniejszy - to on musi mieć najlepszą kamerę

Optymalnym rozwiązaniem, jest sytuacja, w której wszyscy uczniowie jak i nauczyciele dysponują możliwie najlepszymi kamerkami do wideokonferencji. Wtedy, niezależnie od kierunku komunikacji, mamy ostry i wysokiej rozdzielczości obraz, co może przydać się w sytuacji, gdy uczeń prezentuje swoją pracę nauczycielowi lub reszcie klasy. Kwestię wymogów co do łącza internetowego tutaj pomijamy, wiadomo jednak, że to rzecz też istotna.

W praktyce uczniowi wystarczy zwykła kamera, bez zbędnych wodotrysków. Nawet taka jak ta zainstalowana w ramce wokół wyświetlacza w laptopie. Zdarzają się też sytuacje, gdy uczeń ma możliwość jedynie głosowego połączenia i też trzeba taką sytuację zaakceptować.

Nauczyciel z kolei może ograniczać się tylko do przekazu głosowego, ale to zdaje egzamin jedynie w przypadku rozmów bezpośrednich z danym uczniem, gdzie wizja nie gra dużej roli. Gdy nauczyciel występuje przed większym gronem, o wideo nie sposób zapomnieć. Dlatego proponowane przez nas kamery do wideokonferencji to urządzenia, które kierowane są przede wszystkim do osób uczących, wykładających. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by uczeń na swoim biurku zestawiał pełne środowisko wideokonferencyjne tak jak ma to miejsce w firmach.

A kamera w laptopie? Czy nie wystarczy?

Mówi się, że na bezrybiu i rak ryba. Owszem kamera wbudowana w laptop może być wykorzystywana w nauczaniu od strony nauczyciela, ale gdy wdrożymy się w zdalną edukację dostrzeżemy jej kilka wad.

zawsze jest umieszczona nad ekranem i nie daje praktycznie żadnym możliwości regulacji położenia w oderwaniu od położenia ekranu,

funkcje takiej kamery ograniczają się do rejestracji obrazu i dźwięku,

często taka kamera pozostawia wiele do życzenia pod względem jakości obrazu, szczególnie gdy pracujemy w trudnych oświetleniowo warunkach.

Obraz panoramiczny czy tylko na wprost

Kamery przeznaczone do wideokonferencji można podzielić na dwie kategorie ze względu na sposób rejestracji obrazu. Pierwsza kategoria, to kamery, które rejestrują obraz w dość wąskim polu widzenia, czyli na wprost. Druga to z kolei kamery wyposażone w ultraszerokokątne obiektywy lub kilka obiektywów szerokokątnych, z których obraz jest łączony. Takie kamery oferują pole widzenia dużo powyżej 100 stopni, nawet 180 stopni, co pozwala ująć nie tylko pojedynczego prelegenta, ale także ich grupę.

Kamera pierwszego typu może być wykorzystana do transmisji przebiegu eksperymentu lub zapisu na tablicy, ale zawsze musi być odpowiednio ustawiona. Za to możemy maksymalnie wykorzystać jej rozdzielczość, gdyż obejmuje ona dużo mniejsze pole widzenia niż kamera panoramiczna.



Panoramiczne pole widzenia kamery Jabra Panacast. Zamiast dodatkowych rozmówców można umieścić na stole pomoce naukowe, które stale będa widoczne

Z kolei panoramiczny obraz, zamiast kilku prelegentów może jednocześnie pokazywać nauczyciela i to co się dziele obok niego. Poza tym, jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia na stojąco, by jak najlepiej oddać ducha lekcji w szkole przy zdalnym nauczaniu, może swobodnie się przemieszczać. Kamera o 180 stopniowym polu widzenia będzie pokazywać go cały czas. W przypadku takiej kamery jeszcze ważniejsza jest rozdzielczość. Najlepiej by była jak największa.

Jest też opcja kamer dookolnych, ale przy nauczaniu 360 stopniowe pole widzenia nie jest aż tak niezbędne. To będzie korzystniejsze w terenie lub w biznesie, gdy na dodatek uczestnicy prelekcji są wyposażeni w odpowiednie urządzenia do odbioru i wyświetlania sferycznego obrazu.

Z kolei po stronie ucznia nie musimy mieć, aż takich wymagań co do pola widzenia. W jego przypadku sprawdzi się praktycznie każda kamera internetowa, która oferuje rozdzielczość 1080p. Wciąż można uznać za standard przy zdalnych konferencjach 720p, ale warto myśleć przyszłościowo.

Zaawansowane funkcje przydatne w kamerze do wideokonferencji Oprócz wysokiej rozdzielczości, kamery przeznaczone do wideokonferencji wyposażane są w dodatkowe funkcje pozwalające zwiększyć immersyjność przekazu. Tutaj już nie chodzi tylko o samo nagrywanie wideo, co potrafi nawet najtańsza kamera, a takie funkcje jak: podział i wybór fragmentu obrazu, rejestracja całości lub wycinka kadru,

zoom optyczny, dla zmiany pola widzenia,

możliwość nachylania i obracania kamery,

automatyczne śledzenie prelegenta, optymalizacja pola widzenia zależnie od liczby uczestników (w trakcie lekcji po stronie nauczyciela może być więcej niż jedna osoba),

funkcje HDR, które poprawiają obraz w sytuacjach gdy mamy mocno kontrastowe sceny. Trzy pierwsze opisane powyżej narzędzia integrowane są w zaawansowanych kamerach w postaci technologii PTZ (pan, tilt, zoom), która w niektórych urządzeniach jest dostępna w postaci ePTZ. Działa to w ten sposób, że obiektywy kamery nie są poruszane za pomocą mechanicznych siłowników jak przy PTZ, a cała procedura jest realizowana przez cyfrowe przetwarzanie obrazu, jego umiejętne kadrowanie. Technologia ePTZ ma swoje wady w porównaniu z PTZ, ale pozwala za to na szybsze manipulowanie obrazem i upraszcza konstrukcję kamery.

Funkcja HDR wydaje się mało istotna, ale poprawa widoczności ciemnych lub zbyt jasnych elementów kadru znacząco poprawia odbiór przekazu Opcje takie jak udostępnianie pulpitu komputera czy głównego ekranu telefonu, przesyłanie plików i komunikacja tekstowa, nie zależą już od sprzętowych możliwości kamery, ale od oprogramowania jakie wybierzemy jako komunikator. Warto jednakże, by nasza kamera współpracowała z wybranym komunikatorem, co pozwoli wykorzystać jej funkcje.

Łatwość montażu - bo nigdy nie wiadomo skąd przyjdzie prowadzić zajęcia

Teoretycznie nauczyciel, który prowadzi zdalne zajęcia, siedzi, albo wygodnie w domu, albo w sali lekcyjnej otoczony pomocami naukowymi. W takich sytuacjach ma teoretycznie czas i możliwość dowolnego umieszczenia kamery. Jednak warto by kamera miała uniwersalny uchwyt, do instalacji w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu, bo warunki prowadzenia lekcji mogą się zmienić, albo mogą pojawić się nowe wymagania.

Najciekawsze kamery do wideokonferencji dla nauczyciela

Creative Live! Cam Sync 1080P

Najprostsza i najtańsza (299 zł) propozycja w naszym zestawieniu. Tutaj przede wszystkim liczy się ostry obraz w rozdzielczości maksymalnie 1080/30p. Nie znajdziemy w tej kamerze żadnych zaawansowanych funkcji, ale jeśli dysponujecie bardzo ograniczonym budżetem to jest to bardzo dobry wybór.

Pole widzenia tej kamery jest dość szerokie i wynosi 77 stopni. W poziomie i w pionie wyregulujemy jej położenie w tym przypadku ręcznie. Możemy kamerę obracać o 360 stopni i nachylać lub odchylać o 30 stopni. Zapewnia to wystarczającą elastyczność dla nauczyciela, który w trakcie zajęć planuje zmianę pozycji, ale nie robi tego zbyt często.

Drobnym dodatkiem, ale bardzo mile widzianym jest dołączona zaślepka obiektywu.

Logitech Brio Ultra HD

Za około tysiąc złotych możemy wkroczyć w świat dobrego wideo 4K przy 30 kl/s. Odbiorcy nie muszą mieć oczywiście możliwości odbioru tak dobrej jakości obrazu, a nawet możliwości łącza prelegenta mogą stanowić ograniczenie (tu dane są wysyłane, a nie odbierane), ale 4K i tak się przyda. Choćby do rejestracji lekcji, które później uczniowie będą mogli sobie pobrać na komputer. W niższej rozdzielczości 1080p z kolei możemy pozwolić sobie na rejestrację i transmisję strumieniową w tempie 60 kl/s co przyda się w chwilach, gdy płynność nadawanego obrazu gra rolę w prezentacji.

Logitech Brio Ultra HD wyposażono już w takie technologie jak HDR i RightLight 3 dla rozszerzenia zakresu dynamicznego obrazu. Kolejnym przydatnym rozwiązaniem jest regulowane pole widzenia. Możemy wybrać 65, 78 lub 90 stopni. Dzięki temu prowadzący zajęcia nauczyciel może skupić uwagę ucznia na sobie lub skierować ją na tablicę lub inną demonstrację. Dodatkowo kamera wspiera zoomowanie i wybieranie poszczególnych fragmentów obrazu.

Konftel CAM20

Ta kamera to wciąż urządzenie, które wykorzystuje pojedynczy obiektyw i sensor do rejestracji obrazu, ale już pod względem parametrów, produkt mocno wybierający w przód w porównaniu do wcześniej opisanych. Kosztuje około 1550 zł.

Kamera może pochwalić się optyką Tamron i sensorem Sony wspierającym technologię WDR (rozszerzony zakres dynamiczny), czyli podzespołami od najwyższej jakości producentów. Obraz rejestrowany będzie z rozdzielczością 4K/30p lub 1080/60p zależnie od potrzeb. Pole widzenia w poziomie to 105 stopni, a w pionie prawie 45 stopni.

Konftel CAM20 wyposażono już w elektroniczny system regulacji położenia głowicy nagrywającej, czyli opisane wcześniej ePTZ z zoomem cyfrowym x8. Do tego dochodzą liczne opcje konfiguracji ustawień nagrywania, funkcja cyfrowej redukcji szumów oraz autofokus. Obraz możemy przesyłać przez USB do komputera i transmitować do sieci, ale również wysyłać poprzez port HDMI do monitora. To opcja, która przyda się w sytuacji, gdy łączymy edukację zdalną z prezentacją na miejscu na dużym ekranie, na przykład poprzez projektor.

Kamera wyposażona jest w klips montażowy, a jej wymiary to 194 x 34 x 42 mm przy wadze 340 gramów.

Jabra Panacast

Każdy prelegent marzy o tym, by w trakcie wykładu prowadzonego online, jak najmniej czasu poświęcać przestawianiu kamery i w ogóle pilnowaniu, by pokazywała dobry kadr. Jabra Panacast to urządzenie które spełni powyższe wymogi. Produkt z wyższej cenowo półki (3346 zł), ale ze względu na możliwości wart uwagi.

To kamera do wideokonferencji, która wyposażona została w zestaw trzech współpracujących ze sobą kamer. Dają one przy wysokiej jakości obrazu łączne pole widzenia, aż 180 stopni w poziomie i 54 stopnie w pionie. Dzięki sprawnemu sprzętowemu łączeniu kadrów z każdej z kamer w czasie rzeczywistym, uzyskujemy rozdzielczość 3840 x 1080 pikseli bez zakłóceń. Wspierana jest też technologia HDR.

Jabra Panacast jest przy tym bardzo małym urządzeniem, które umieścimy tuż przy przestrzeni roboczej. Waga to jedynie 100 gramów przy wymiarach 155 x 90 x 45 mm.

Nauczyciel dzięki tak szerokiemu polu widzenia ma ogromne możliwości rozplanowania przebiegu lekcji jak i przemieszczania się w jej trakcie. Taka kamera idealnie sprawdzi się też w przypadku spotkań z większą liczbą osób, na przykład w trakcie egzaminu, gdy wiedzę ucznia sprawdza zdalnie więcej niż jedna osoba.

Kamera Jabra wykrywa osoby biorące udział w prezentacji/spotkaniu i samodzielnie dobiera pole widzenia. To oczywiście tylko opcja, z której nie musimy korzystać. Możemy samodzielnie narzucić pole widzenia od 90 do 180 stopni, a także wykorzystać wbudowane funkcje ePTZ dla wygodnego wyboru interesującego fragmentu obrazu. Wysoka rozdzielczość pozwala na dobrą jakość nawet wycinków obrazu. Dodatkowo Jabra Panacast wyposażona jest w dwa mikrofony.

Polycom Studio

To najdroższy produkt w naszym zestawieniu (4999 zł). Ponownie wracamy do układu z pojedynczą kamerą, ale tym razem dostajemy urządzenie typu All-in-One. Oprócz kamery i układu mikrofonów mamy tutaj wbudowane w obudowę głośniki, dzięki czemu prelegent lub prelegenci nie muszą martwić się o żmudne zestawianie całego środowiska nadawczo-odbiorczego, a całość można ustawić z dala od komputera w miejscu optymalnym dla prowadzenia prezentacji. W moduł z kamerą mamy wbudowane także Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11ac oraz Bluetooth, co dodatkowo ułatwia instalację.

Kamera zapewnia maksymalne pole widzenia 120 stopni i rozdzielczość obrazu 4K przy 30 kl/s. Do tego mamy opcję automatycznego kadrowania, 5x zoom elektroniczny i wszelkie regulacje kadru, które da się opisać pojęciem ePTZ, a także funkcje poprawy dźwięku.

Problemem, pomimo niewątpliwych zalet, oprócz wysokiej ceny, może okazać się spory rozmiar i waga (2,3 kilograma przy wymiarach 105 x 700 x 70 mm) urządzenia. To sprawia, że zestaw Polycom Studio sprawdzi się tylko w stacjonarnej instalacji, a nie w przypadku przenośnej sali lekcyjnej.

Która kamera będzie najlepszym wyborem do wideokonferencji i zdalnego nauczania?

Praktyka pokazuje, że najlepszym urządzeniem, szczególnie we wciąż niedofinansowanej nauce, jest to na które może pozwolić sobie nauczyciel lub dana jednostka edukacyjna. Dlatego może okazać się, że wiele osób skieruje swoją uwagę na najtańsze produkty, które zapewniają minimum funkcjonalności, co i tak jest lepszym rozwiązaniem niż całkowita rezygnacja ze zdalnego kontaktu z uczniami. Szczególnie jeśli taki kontakt okazuje się jedyną możliwością prowadzenia zajęć.

Gdyby jednak próbować wskazać urządzenie, którego użytkownik będzie w jak najmniejszym stopniu ograniczony podczas przygotowywania prelekcji, to wyborem powinna być Jabra Panacast. Stworzona z myślą o biznesowych zastosowaniach, dobrze odnajdzie się także w edukacji.

Panoramiczne pole widzenia i duże możliwości kształtowania kadru, są zaletami nie do pobicia przez inne urządzenia, które oferują tylko wycinek pola widzenia jakie daje nam Jabra. Choć producent zakłada, że najczęściej będzie ona instalowana na ścianie, to nie musimy rezygnować z mobilności jaką daje niesamowita kompaktowość Jabra Panacast. Zachęcamy też do obejrzenia naszej wideorecenzji tej kamery.

Tekst powstał we współpracy z Jabra