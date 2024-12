Jaki kupić prezent dla fana Apple? 10 sprawdzonych propozycji

Podpowiadamy, jaki kupić prezent dla fana Apple. W naszym poradniku znajdziecie wyłącznie sprawdzone propozycje, które z pewnością ucieszą obdarowanego.

Prezent dla fana Apple

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało już niewiele czasu, więc niemal od razu przechodzimy do sedna. Tym razem stawiamy na produkty marki Apple, które na pewno ucieszą fanów marki.

Co prawda, nie należą one do tanich, a wręcz są niemal najdroższe w swoich kategoriach i nie zawsze są warte swojej ceny, ale prezent ma przecież cieszyć, a nie być rozsądny. Jednak jak już wspomnieliśmy, poniższe propozycje są przez nas przetestowane i warte zakupu. Oto one:

Szybka ładowarka do iPhone

Czas pracy na baterii nie jest najmocniejszą stroną smartfonów marki Apple. Co więcej, w 2020 roku, czyli od czasu premiery iPhone’ów serii 12, firma zrezygnowała z umieszczania ładowarki w pudełku, więc właściciele tych telefonów muszą korzystać z zasilacza, który już mają albo są zmuszeni go dokupić. Zatem dobrym pomysłem będzie zakup ładowarki, która dysponuje dużą mocą, co umożliwia szybkie ładowanie. Warto wybrać zasilacz USB-C o mocy 30 W, a jeszcze lepszy będzie zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W - oba marki Apple. Szybko naładują iPhone'a i posłużą długie lata.

Przewód do ładowania iPhone

Wydaje się, że to banalny prezent, ale niestety przewody do ładowania, które do niedawna firma Apple umieszczała w pudełku wraz z iPhonem nie są zbyt trwałe. Nieco lepiej jest w przypadku nowszych modeli, ponieważ w komplecie otrzymujemy przewód USB-C w oplocie. Oryginalny przewód do ładowania to zatem zawsze dobry prezent. Co ważne, przed zakupem należy zwrócić uwagę na model iPhone’a, który posiada obdarowywany. iPhone 15 i nowsze modele mają złącze USB-C, a starsze Lightning. Warto też wiedzieć, że należy wystrzegać się tanich zamienników, które kosztują zaledwie kilka złotych.

Lokalizator AirTag

AirTag to lokalizator, którego zadaniem jest "odnajdywanie" zagubionych rzeczy. To urządzenie, które ma kształt i wielkość dużej monety, a zasilane jest baterią pastylkową CR2032. AirTaga można na przykład przyczepić do kluczy, wrzucić do torby, plecaka, portfela czy walizki. Jego lokalizację obserwować można na bieżąco w aplikacji Znajdź. Co ważne, AirTag jest kompatybilny z iPhonem 11 i nowszymi, więc nie kupujcie go właścicielom starszych modeli.

Pasek do Apple Watch

To akcesorium, które zawsze się przyda. Co prawda, każdy kto ma zegarek Apple Watch ma także pasek do tego zegarka, ale przecież zawsze można go wymienić, choćby na chwilę, by dostosować jego wygląd do stroju czy nastroju. Ja przetestowałem już chyba wszystkie rodzaje pasków marki Apple i najlepsza jest według mnie nylonowa opaska sportowa. Jest miękka, nie obciera skóry i nie powoduje, że nadgarstek się poci. To zdecydowanie najlepszy typ paska na co dzień.

Ładowarka MagSafe

Już na początku warto zwrócić uwagę, że nazwa tego akcesorium jest myląca. To tak naprawdę nie ładowarka, a substytut dla przewodu do ładowania. Polecana przez nas ładowarka na jednym końcu ma wtyczkę USB-C, a na drugim cewkę do ładowania bezprzewodowego z magnesami, które pozycjonują ją w odpowiedniej pozycji na obudowie smartfona. Warto zwrócić uwagę by kupić nowy model, który umożliwia ładowanie z mocą 25 W. Co ważne, do działania tej ładowarki niezbędny jest zasilacz, a działa ona z iPhone'ami serii 12 i nowszymi.

Etui silikonowe do iPhone

Taki prezent zawsze się przyda. Niektóre osoby korzystają z jednego etui od pierwszego do ostatniego dnia korzystania z danego egzemplarza iPhone’a. Posiadacz smartfona Apple z pewnością ucieszy się z oryginalnego etui tej marki. Jest ono stosunkowo drogie i nie każdy może sobie pozwolić na jego zakup dla siebie. Kupując etui marki Apple najlepiej wybrać wariant z silikonu, który dostępny jest w wielu kolorach. Wersja przezroczysta nie jest tak „fajna”.

Portfel z MagSafe

Kolejne akcesorium, które warto mieć, ale żal kupić za własne pieniądze. Portfelik przyczepia się do tylnej części obudowy iPhone’a za pomocą magnesu. Można do niego włożyć na przykład karty płatnicze, dowód osobisty czy gotówkę. Co ciekawe, po odczepieniu tego akcesorium od iPhone’a w aplikacji Znajdź oznaczone zostanie miejsce, w którym to się wydarzyło. Koniecznie szukajcie wersji z naturalnej skóry, a nie FineWoven.

Apple TV

Ta i kolejna propozycja są przeznaczone dla nieco bogatszych Mikołajów. Apple TV to urządzenie, które podłącza się do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Umożliwia ono korzystnie z usług Apple i różnych aplikacji, które dostępne są w sklepie App Store. W skrócie - dodaje do telewizora Apple’owskie funkcje smart. Może ono służyć także jako centrala do sterowania inteligentnym domem lub mini konsola do gier, ale w tym ostatnim przypadku warto uzbroić się w bezprzewodowy kontroler do gier.

Mac mini

Mac mini to najtańszy komputer marki Apple. To komputer typu „mini PC” o wymiarach 12,7 na 12,7 na 5 centymetrów. Warto kupić nowy model, który wyposażony został w czip M4 i co najmniej 16 GB zunifikowanej pamięci RAM. To wydajna maszyna, która świetnie sprawdzi się zarówno w domowym użytkowaniu jak i w biurze. Warto jednak wiedzieć, że w opakowaniu poza komputerem i przewodem zasilającym nie znajdziecie nic więcej. Przed zakupem upewnijcie się czy obdarowywany ma monitor, klawiaturę i myszkę.

Karta upominkowa Apple Gift Card

Ostania propozycja to prezent last minute. Tą kartą zapłacić można za produkty i akcesoria w sklepie Apple oraz za usługi i produkty cyfrowe. Środki wydać można na aplikacje, gry, muzykę, filmy, seriale, miejsce w iCloud+ oraz inne usługi. Kupić ją można między innymi w internetowym sklepie Apple i od razu przesłać do obdarowywanego. Minimalna kwota na jaką taka karta może zostać wystawiona to 20 złotych, a maksymalna wynosi aż 1000 złotych.

Grafiki: Apple