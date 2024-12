Jeszcze w tym miesiącu firma Apple planuje zaprzestać sprzedaży niektórych modeli iPhone’ów w krajach Unii Europejskiej. Chodzi o spełnienie wymagań prawnych jakie Wspólnota stawia producentom sprzętu elektronicznego.

Koniec iPhone’ów z portem Lightning

Jeszcze w tym miesiącu z oferty sklepów firmy Apple znikną trzy modele smartfonów:

iPhone 14,

iPhone 14 Plus,

iPhone SE 3. generacji.

Firma musi spełnić wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym do końca 2024 roku USB-C ma być jedynym rodzajem złącza służącego do ładowania przenośnych urządzeń elektronicznych sprzedawanych na rynkach krajów Unii Europejskiej.



iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Źródło: Apple

Wymienione wyżej modele iPhone'ów znikną z oferty sklepów internetowych i sklepów detalicznych Apple Store w krajach Unii Europejskiej 28 grudnia. To dzień, w którym wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie. Co ważne, smartfony ze złączem Lightning nadal dostępne będą w ofercie autoryzowanych sprzedawców i w innych sklepach do wyczerpania zapasów. Warto też dodać, że z oficjalnej dystrybucji wycofane zostaną także inne akcesoria z portem Lightning, na przykład klawiatura Magic Keyboard bez Touch ID.



iPhone SE trzeciej gneracji. Źródło: Apple

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku rozporządzenie dotyczące portu USB-C ma zastosowanie do wszystkich elektronicznych urządzeń przenośnych wprowadzonych na rynek po wejściu w życie tych przepisów, nawet jeśli są to modele, których premiera odbyła się wcześniej.

Źródło: iGeneration