Aby poprawić dźwięk z telewizora, wcale nie potrzeba rozbudowanego kina domowego. Tani i dobry soundbar do 1000 zł może zagwarantować naprawdę rewelacyjny dźwięk, który docenisz. W naszym rankingu tanich soundbarów 2023 nie brakuje też propozycji do 500 zł.

Bez znaczenia, czy telewizora używasz stosunkowo rzadko i potrzebujesz go wyłącznie do śledzenia wiadomości ze świata lub obejrzenia kolejnego odcinka ulubionego serialu, soundbar do telewizora jest doskonałym rozwiązaniem, aby zapewnić sobie znacznie czystszy i bogatszy dźwięk.

Najtańsze soundbary do 500 zł oferują jakość dźwięku nieporównywalnie lepszą od tej, na którą możemy liczyć w wypadku głośników wbudowanych w telewizor. Jaki soundbar wybrać, aby cieszyć się każdą minutą spędzoną przed TV? Przygotowaliśmy ranking soundbarów na rok 2023, w którym znajdziesz najlepsze propozycje tanich sprzętów, które nie zrujnują twojego budżetu.

Soundbar do telewizora do 1000 zł – na co zwracać uwagę?

Nawet najlepszy soundbar do telewizora za kilka tysięcy złotych może mieć wady. Oczywiste zatem, że decydując się na budżetowe rozwiązania, należy liczyć się z obecnością pewnych kompromisów. Nie oznacza to jednak, że tani soundbar do 500 zł nie musi być dobry. Wręcz przeciwnie.

Wybierając tani soundbar do telewizora zwracaj uwagę przede wszystkim na jego moc. W przypadku soundbarów do 500 zł, najczęściej spotkasz się z urządzeniami o mocy ok. 200 W. Zestawy do 1000 zł będą nieco mocniejsze i w tym przypadku nie warto wybierać urządzeń poniżej 150 W.

Istotnym kryterium jest także zestaw złącz w soundbarze. Większość tanich urządzeń może pochwalić się podobnym kompletem portów, jednak ważnym dodatkiem jest łączność Bluetooth. Dzięki temu bezprzewodowemu połączeniu, tani soundbar może być również głośnikiem bezprzewodowym.

Nie bez znaczenia pozostają też gabaryty tych “ulepszaczy” dźwięku z telewizora. Tanie soundbary często trafiają do mieszkań, gdzie przestrzeń na umieszczenie rozbudowanego systemu audio nie pozwala na zakup dużych głośników. Upewnij się zatem, czy na twojej szafce lub ścianie wybrany soundbar na pewno się zmieści.

W końcu też przemyśl, czy potrzebujesz zestawu składającego się z samej listwy (system 2.0), czy może jednak zależy ci na basie i warto wybrać tani soundbar 2.1 z subwooferem.

Jaki soundbar do 1000 zł wybrać? Ranking soundbarów 2023

Sony HT-SF150: podstawowy, ale mocny soundbar do 500 zł

Sharp HT-SBW110: tani soundbar z subwooferem 2.1 poniżej 500 zł

Samsung HW-B550: uniwersalny i popularny dobry soundbar do 1000 zł w układzie 2.1

LG SN4: dobry soundbar doskonały dla telewizorów LG

TCL TS8111: opłacalny i dobry soundbar do 800 zł

Sony HT-SF150: tani soundbar do 500 zł z Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,3/5 To jedna z najlepszych propozycji, jeśli chcesz kupić możliwie tani soundbar o jak najlepszej jakości dźwięku. Niech nie zmyli cię brak subwoofera w zestawie. Ta japońska konstrukcja ma łączną moc 140 W i zapewnia naprawdę solidne brzmienie, któremu nie brakuje basu. Zawdzięcza to głośnikowi bass reflex, a dodatkowo należy wspomnieć o technologii S-Force Front Surround, której zadaniem jest generowanie przestrzennego dźwięku. Dodatkowe zalety? Bezprzewodowa łączność Bluetooth pozwalająca przesyłać dźwięk z dowolnego smartfona lub tabletu, kiedy tylko będzie taka potrzeba. Najważniejsze cechy: Moc łączna 140 W

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 2.0

Wymiary gł. centralnego 900 x 64 x 88 mm

Sharp HT-SBW110: soundbar do 500 zł z subwooferem i mocnym basem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Kolejny dobry soundbar skierowany do osób, które nie chcą przekroczyć 500-złotowego budżetu. W porównaniu do wielu innych grających belek, Sharp HT-SBW110 jest konstrukcją dwuelementową. Oznacza to, że oprócz samej belki, w zestawie znalazł się również subwoofer. Ten drugi element ma właściwie tylko jedno zadanie – grać basy, których żadne głośniki w telewizorze nie mogą podrobić. I w tej roli sprawdza się świetnie, bowiem HT-SBW110 jest jednym z najlepszych soundbarów do 500 zł w układzie 2.1. Dodatkową zaletą jest łączna moc 180 W. Nie mogło też zabraknąć łączności bezprzewodowej Bluetooth, która znacznie zwiększa funkcjonalność tego taniego soundbara. Jeśli twój budżet jest ograniczony, ale potrzebujesz urządzenia z dobrym basem – to zdecydowanie propozycja, którą warto się zainteresować. Najważniejsze cechy: Moc łączna 180 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI, AUX

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 800 x 60 x 60 mm

Wymiary subwoofera 150 x 220 x 320 mm

Samsung HW-B550: popularny i dobry soundbar do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Głęboki bas, dobra jakość dźwięku i jakość wykonania. W tych kilku słowach można opisać jedną z popularniejszych propozycji w kategorii tanich soundbarów od Samsunga. Producent wspomina, że w HW-B550 znalazła się funkcja “Inteligentny dźwięk”, której zadaniem jest rozpoznawanie tego, co w danym momencie oglądasz i dopasowanie do tego dźwięku. Nie brakuje też specjalnego trybu dla graczy, który w połączeniu z popularnymi konsolami Xbox i PlayStation uprzyjemni długie godziny spędzone w wirtualnym świecie. Do tego obecność bezprzewodowego połączenia Bluetooth, dzięki któremu zapomnisz o plątających się kablach i współpraca z pilotem od telewizora, jeśli posiadasz sprzęt Samsunga. Nie lubisz walających się po salonie pilotów? Z pewnością docenisz to rozwiązanie. Najważniejsze cechy: Moc łączna 410 W

Łączność bezprzewodowa, HDMI

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 860 x 59.4 x 75 mm

Wymiary subwoofera 184 x 346 x 295 mm

LG SN4: dobry soundbar doskonały dla telewizorów LG Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejna propozycja, która plasuje się w kategorii tanich soundbarów do 1000 zł. LG przygotowało zestaw składający się z belki oraz subwoofera, mówimy zatem o rozwiązaniu typu 2.1 o mocy łącznej 300 W. Na uwagę zasługują karbowane membrany głośników, których zadaniem jest zapewnienie możliwie dużej “czystości” dźwięku. Jest też technologia AI Sound Pro, która optymalizuje dźwięk w czasie rzeczywistym. LG SN4 pozwala niskim kosztem poprawić jakość dźwięku z telewizora i bez trudu może stanowić konkurencję dla dobrych soundbarów z wyższej półki cenowej. Jeśli posiadasz telewizor z logo producenta reklamującego się hasłem “Life’s Good”, docenisz ten model z uwagi na możliwość sterowania soundbarem pilotem Magic Remote. SN4 posiada łączność Bluetooth, może więc stanowić źródło dźwięku przesyłanego np. z telefonu. Najważniejsze cechy: Moc łączna 300 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 890 x 57 x 85 mm

Wymiary subwoofera 171 x 390 x 261 mm

TCL TS8111: opłacalny i dobry soundbar do 800 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli zależy ci na poprawieniu jakości dźwięku z telewizora, lubisz niskie tony, ale brakuje ci miejsca na umieszczenie subwoofera połączonego z soundbarem – to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji. TCL TS8111 jest 2.1-kanałowym urządzeniem, które ma wbudowane głośniki niskotonowe. Niestety coś kosztem czegoś – do tego taniego soundbara nie można podłączyć głośnika basowego. Nie powinno to jednak stanowić większej wady, bowiem TS8111 mimo wszystko oferuje słyszalny bas. Podkreślić należy też dobrej jakości wykonanie, dźwięk Dolby Atmos/True HD/Plus i świetny stosunek ceny do jakości. Najważniejsze cechy: Moc łączna 260 W

Łączność Bluetooth

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 130 x 1000 x 65 mm

Wybór tanich soundbarów jest całkiem spory

Trudno nie zauważyć, że rynek grających belek do telewizora staje się coraz bardziej przesycony. Szczególnie w półce cenowej ok. 1000 zł wybór jest całkiem duży i warto porównać kilka konkurencyjnych rozwiązań, aby ostatecznie zdecydować się na zakup najlepszego soundbara.

Jaki soundbar do 1000 zł do telewizora warto jeszcze wziąć pod uwagę? Z pewnością Creative Soundbar Stage 2.1, który kosztuje sporo poniżej 500 zł i jest jednym z najlepszych wyborów, jeśli głównym kryterium zakupowym jest dla ciebie cena. Przedstawicielami niższej półki cenowej, których zakup warto rozważyć jest też TCL TS6100, Sharp HT-SB140 lub Philips TAB5105/12.

Jeśli natomiast chcesz poznać więcej propozycji dobrych soundbarów do 1000 zł, polecamy LG SN5Y, Denon DHT-S217 lub Polk Audio Signa S3. Każda z tych propozycji charakteryzuje się uniwersalnym dźwiękiem, który docenisz zarówno podczas oglądania ulubionych filmów, ale też podczas grania na konsoli.