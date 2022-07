Jaki soundbar do telewizora warto kupić w 2022 roku, aby zapewnić sobie komfortowe warunki do oglądania filmów, słuchania muzyki, grania czy kibicowania? Przedstawiamy ranking soundbarów, w którym znajdziesz dziesięć modeli: od 1000 do 5000 złotych.

Cel: najlepszy soundbar do telewizora

O ile nie reprezentują wyższej półki, współczesne telewizory mają raczej przeciętne głośniki. Dobry soundbar stanowi zaś prosty i wcale nie taki drogi sposób na to, by jakość dźwięku była równie dobra, co jakość obrazu. Sprzęt tego typu to szansa na czystsze i bogatsze brzmienie, a także efekty przestrzenne i wyraziste dialogi. Najlepsze soundbary do 500 zł polecamy w innym rankingu, tutaj zaś znajdziesz najbardziej wypasione i najbardziej opłacalne modele od 1000 zł do 5000 zł. Wybierz optymalny sprzęt dla siebie, w zależności od budżetu, jaki chcesz przeznaczyć na jego zakup.

Jaki soundbar? Ranking 2022:

Dobry soundbar do telewizora przynosi wyższy poziom rozrywki

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co to jest soundbar. Jest to mianowicie belka, w której znajdują się głośniki: może ich być od kilku do kilkunastu i mogą być one ułożone w różny sposób. Na przykład soundbary obsługujące technologię Dolby Atmos mają dodatkowe przetworniki skierowane do góry, dzięki czemu są w stanie zapewnić jeszcze bardziej efektowny dźwięk przestrzenny.

Dobry soundbar kompaktowy to wyśmienite rozwiązanie dla osób, których nie zadowala płaski dźwięk z głośników wbudowanych w telewizor, a równocześnie nie mają pieniędzy i miejsca na wieloelementowy system kina domowego. Dla osób, które chcą czerpać jeszcze więcej przyjemności z oglądania filmów, seriali czy meczów, oglądania koncertów i słuchania muzyki czy nawet grania w gry wideo.

Bardzo często dodatkowym elementem zestawu jest zewnętrzny subwoofer (czyli głośnik niskotonowy – odpowiedzialny za basy). Soundbar z subwooferem to zatem nic innego jak zestaw kina domowego w zwartej konstrukcji. Ogólnie można założyć, że do pewnego progu cenowego, ten pierwszy zdaje się lepszym wyborem, ale już gdy ma się do dyspozycji wiele tysięcy złotych, wyższą jakość zaoferuje wieloelementowy zestaw.

Kolejnymi elementami zestawu mogą być głośniki satelitarne lub głośniki tylne. Choć producenci w takich przypadkach wciąż używają określenia soundbar, to na dobrą sprawę mówimy już wówczas raczej o zestawie kina domowego z soundbarem.

Taki zestaw kosztuje sporo, ale efekt audio jest wyśmienity. Czy porównywalny z typowym kinem domowym? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz artykuł, w którym odpowiadamy na pytanie: kino domowe czy soundbar?

Jak podłączyć sound bar do telewizora?

Soundbar z telewizorem łączy się najczęściej za pomocą przewodu HDMI. Najlepiej wykorzystać funkcję ARC – jeśli jest dostępna, port będzie oznaczony w odpowiedni sposób, czyli HDMI (ARC) – wtedy wystarczy jeden „kabel”. W innym przypadku należy skorzystać z optycznego złącza audio.

Dodajmy, że soundbary coraz częściej oferują również inne opcje łączności (niekoniecznie wykorzystywane do komunikacji z telewizorem, ale też z innymi urządzeniami), w tym: mini jack, USB czy Bluetooth. Takie modele znajdziecie też w naszym zestawieniu, a skoro o nim mowa, to, przejdźmy do rzeczy…

Chcesz kupić dobry soundbar? Oto ranking soundbarów na 2022 rok:

Creative Sound Blaster X Katana – niedrogi a dobry soundbar do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli szukasz czegoś w możliwie niskiej cenie, a interesują cię przede wszystkim gry, to Creative Sound Blaster X Katana może być dobrym modelem dla ciebie. To klasyczny zestaw 2.1 z potrójnym wzmacniaczem i dużymi przetwornikami, zapewniającymi realistyczne efekty i niezłe brzmienie. Świetnie sprawdza się w roli kompana konsoli, pozwalając ci na stworzenie wyśmienitego stanowiska gracza. Dzięki specjalnym trybom dobrze radzi sobie jednak także w filmach i serialach czy podczas słuchania muzyki. Plusem są też niewielkie gabaryty, za sprawą których bez trudu znajdziesz miejsce dla tych głośników w swoim pokoju, nawet jeśli nie jest zbyt duży. Najważniejsze cechy: Moc łączna 150 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, AUX

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 600 x 60 x 79 mm

Wymiary subwoofera 333 x 130 x 299 mm Zobacz recenzję

TCL TS8132 – soundbar o wyśmienitym stosunku ceny do możliwości Ocena benchmark.pl









4,4/5 Soundbar TCL TS8132 zgarnął kilka nagród – zarówno za swój nienaganny design, jak i możliwości. Przede wszystkim obie te cechy bardzo dobrze wypadają w kontekście ceny, która zdecydowanie nie należy do najwyższych. Za niewiele ponad 1000 złotych otrzymujemy 3.1.2-kanałowy zestaw, oferujący mocne i dynamiczne brzmienie oraz realistyczne efekty przestrzenne w systemie Dolby Atmos. Do tego dochodzi komplet podstawowych standardów łączności: z HDMI, USB i technologią Bluetooth na liście. Urządzenie obsługuje też rozwiązania, takie jak AirPlay 2, Google Home czy Spotify Connect. Najważniejsze cechy: Moc łączna 350 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 3.1.2

Wymiary gł. centralnego 1000 x 65 x 130 mm

Wymiary subwoofera 325 x 200 x 200 mm Zobacz recenzję

TCL Ray-Danz TS9030 – dobry, 3.1-kanałowy soundbar do telewizora Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejnym modelem tego producenta w naszym zestawieniu jest TCL Ray-Danz TS9030. To nagrodzony przez EISA soundbar 3.1 do kina domowego. Szeroka scena, wyraźne dialogi, efekty 3D zapewniane przez Dolby Atmos i potężna moc (aż 540 W!) to największe spośród zalet tego sprzętu. Nie dość jednak, że jakość dźwięku jest bardzo dobra, to jeszcze możemy liczyć na szerokie opcje łączności – przewodowo wykorzystamy HDMI, cyfrowe wejście optyczne, mini jacka albo USB, bezprzewodowo zaś Bluetootha oraz mobilne technologie Chromecast i AirPlay. Taki powinien być (i jest) nowoczesny soundbar do TV. Najważniejsze cechy: Moc łączna 540 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1

Wymiary gł. centralnego 1050 x 58 x 110 mm

Wymiary subwoofera 240 x 420 x 240 mm

Samsung HW-Q600A – najpewniej najlepszy soundbar do 1500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli chcesz jak najlepiej wydać półtora tysiąca, to Samsung HW-Q600A powinien być sprzętem, któremu dobrze się przyjrzysz. Przede wszystkim jest w stanie zapewnić wysokiej jakości dźwięk za sprawą dobrych podzespołów. Ma też kilka dodatkowych asów w rękawie, takich jak Q-Symphony (czyli możliwość równoczesnego odtwarzania dźwięku na soundbarze i głośnikach kompatybilnego telewizora), Adaptacja Dźwięku (a więc poprawa słyszalności detali na niskim poziomie głośności) czy też Acoustic Beam (czyli funkcja oferująca przekonujące efekty przestrzenne). Dodajmy, że sprzęt oferuje łączność HDMI, USB i Bluetooth. Najważniejsze cechy: Moc łączna 360 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 3.1.2

Wymiary gł. centralnego 980 x 58 x 105 mm

Wymiary subwoofera 205 x 353 x 303 mm

Sony HT-G700 – soundbar oferujący mocne basy i wyraziste dialogi Ocena benchmark.pl









4,6/5 Choć jest systemem 3.1-kanałowym, soundbar Sony HT-G700 potrafi tworzyć wrażenie zestawu 7.1.2-kanałowego. Zawdzięcza to autorskim technologiom oraz systemom Dolby Atmos i DTS:X. Miłośnicy domowych seansów przede wszystkim jednak docenią pewnie mocne basy (zapewniane przez bezprzewodowy subwoofer) oraz wyraźne dialogi, niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Z kolei pod względem łączności nie wyróżnia się na tle konkurencji – ani pozytywnie, ani negatywnie – oferuje mianowicie wejście optyczne i HDMI oraz bezprzewodową technologię Bluetooth. Najważniejsze cechy: Moc łączna 400 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 3.1

Wymiary gł. centralnego 980 x 64 x 108 mm

Wymiary subwoofera 192 x 387 x 406 mm

Denon DHT-S517 – dobry soundbar do muzyki i do filmów zarazem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Producent ten kojarzony jest przede wszystkim z wysokiej klasy sprzętu muzycznego. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że soundbar Denon DHT-S517 doskonale radzi sobie z odtwarzaniem muzyki. Równocześnie jednak bardzo dobrze wypada również podczas serialowych i filmowych seansów. Dźwięk zdaje się dochodzić z każdej strony, wszak to system 3.1.2-kanałowy z Dolby Atmos. Basy są głębokie, a dialogi – odpowiednio uwydatnione. Wszelkie usprawnienia związane z optymalizacją parametrów pod kątem filmów można jednak wyłączyć – w trybie Pure Mode „pięćset siedemnastka” zmienia się w prawdziwie muzyczną bestię. Oprócz łączności Bluetooth soundbar oferuje też wejście optyczne, mini jacka, no i – rzecz jasna – HDMI. Najważniejsze cechy: Moc łączna 150 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1.2

Wymiary gł. centralnego 1050 x 60 x 95 mm

Wymiary subwoofera 172 x 370 x 290 mm

Sonos Beam Gen2 – świetny soundbar z gatunku tych inteligentnych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sonos Beam Gen2 może wydawać się niepozorny. Niech cię jednak nie zwiedzie ten minimalistyczny design. Soundbar jest w stanie zaoferować zaskakująco mocny i bogaty dźwięk, a nawet całkiem nieźle symulować efekty przestrzenne (w formacie Dolby Atmos). Oprócz niezłego brzmienia soundbar Sonos to przede wszystkim szereg inteligentnych rozwiązań: od wygodnej obsługi z poziomu aplikacji na telefon (pozwalającej też na bezproblemowe połączenie z serwisami streamingowymi), po sterowanie głosowe z wykorzystaniem Asystenta Google. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, Wi-Fi, bezprzewodowa, HDMI

Układ głośników 4.0

Wymiary gł. centralnego 651 x 69 x 100 mm

JBL Bar 5.1 Surround – bardzo dobry soundbar 5.1 do kina domowego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wchodzimy tymczasem na nieco wyższy poziom. JBL Bar 5.1 Surround to soundbar, który naprawdę jest już w stanie zaoferować efekty przestrzenne, zamieniające twój salon w prywatną salkę kinową. Technologia MultiBeam sprawia, że wskakujesz w sam środek wydarzeń przedstawianych na ekranie telewizora, a 10-calowy subwoofer zapewnia basy, które po prostu robią wrażenie. Zresztą przy mocy na poziomie 550 W nie ma mowy, żeby było inaczej. Oprócz telewizora do soundbara możesz również podłączyć najróżniejszy sprzęt innego rodzaju, a do przesyłania treści ze smartfona możesz wykorzystać łączność Wi-Fi oraz usługi Chromecast i AirPlay 2. Najważniejsze cechy: Moc łączna 550 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 5.1

Wymiary gł. centralnego 1018 x 58 x 100 mm

Wymiary subwoofera 305 x 440 x 305 mm

JBL Bar 9.1 – misterny soundbar z odłączanymi głośnikami i subwooferem Ocena benchmark.pl









4,6/5 A to już prawdziwe cacko. JBL Bar 9.1 to już nie po prostu soundbar, lecz raczej zestaw kina domowego z soundbarem. Od grajbelki możesz odłączyć dwa głośniki 3D, a w zestawie znajdziesz jeszcze bezprzewodowy subwoofer. Mówimy tu więc właściwie o 4-elementowym systemie, którego moc wynosi aż… 820 W. Takie rozwiązanie to szansa na jeszcze bardziej wciągające seanse filmowe i sposób na to, by kino przynieść sobie do domu. Docenisz to wszystko także podczas słuchania koncertów czy kibicowania. Jak to u JBL-a możesz też liczyć na obsługę wszystkich popularnych technologii łączności – innymi słowy: to sprzęt z wysokiej półki. Najważniejsze cechy: Moc łączna 820 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 9.1

Wymiary gł. centralnego 884 x 62 x 120 mm

Wymiary subwoofera 440 x 305 x 305 mm

Samsung HW-Q950A – prawdopodobnie najlepszy soundbar na rynku Ocena benchmark.pl









5/5 Chcesz kupić najlepszy soundbar z możliwych? To oczywiście zawsze będzie subiektywna opinia, ale model Samsung HW-Q950A na pewno jest jednym z najmocniejszych kandydatów do tego tytułu. To zestaw w formacie 11.1.4 – to oznacza bogaty w detale dźwięk docierający do ciebie z każdej strony. Dzięki technologii Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+ soundbar optymalizuje ustawienia pod kątem twojego konkretnego pokoju, a funkcja Adaptacji Dźwięku zapewnia krystalicznie czyste i zawsze dobrze słyszalne dialogi. Ciekawostką może być też Aktywny Wzmacniacz Głosu, który zwiększa głośność, gdy w pomieszczeniu pojawia się hałas. Może i kosztuje dużo, ale nie da się zaprzeczyć, że dużo też ma do zaoferowania. Najważniejsze cechy: Moc łączna 616 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI

Wymiary gł. centralnego 1232 x 70 x 138 mm

Wymiary subwoofera 210 x 403 x 403 mm Zobacz recenzję

Nic dla ciebie? No to jedziemy z drugą dziesiątką

Wybór modeli jest aktualnie bardzo szeroki i wymieniona wyżej dziesiątka w żaden sposób nie wyczerpuje tematu. Może więc zdarzyć się tak, że nie znajdziesz tam niczego dla siebie. Aby nie zostawić cię z niczym przedstawiamy „ławkę rezerwowych”, czyli kolejne dziesięć soundbarów, które również są zdecydowanie warte zakupu (kliknij nazwę modelu, aby poznać jego szczegóły i cenę):

Masz jeszcze jakieś pytania? Śmiało – zadaj je w komentarzu. To też dobre miejsce, by podzielić się swoimi wrażeniami z soundbarami.