Zastanawiasz się, jaki soundbar kupić, aby nie żałować wydanych pieniędzy? W tym rankingu przedstawiamy najbardziej atrakcyjne modele z różnych kategorii cenowych. To najprostszy sposób na to, by jakość dźwięku dorównała jakości obrazu.

Dobry soundbar to świetna sprawa. Dla kogo taki sprzęt?

Dobry soundbar to wyśmienite rozwiązanie dla osób, których nie zadowala płaski dźwięk z głośników wbudowanych w telewizor, a równocześnie nie mają pieniędzy i miejsca na wieloelementowy system kina domowego. Dla osób, które chcą czerpać jeszcze więcej przyjemności z oglądania filmów, seriali czy meczów, oglądania koncertów i słuchania muzyki czy nawet grania w gry wideo.

Podpowiadamy, które modele są warte uwagi, przedstawiając urządzenia w różnych cenach: najtańsze nie kosztuje nawet tysiaka, za najdroższe zaś trzeba zapłacić trochę ponad 3 tysiące. Jeśli zaś szukasz czegoś tańszego, sprawdź nasz ranking soundbarów do 500 zł.

Jaki soundbar wybrać? Ranking 2020:

Po co mi soundbar?

Wypasione telewizory 4K potrafią dziś zaoferować niemal kinowe wrażenia wizualne. Niestety rzadko można powiedzieć to samo o wrażeniach słuchowych. Nic w tym dziwnego – w ich smukłych obudowach po prostu nie ma miejsca na głośniki z prawdziwego zdarzenia. Właśnie dlatego tak prężnie rozwija się rynek soundbarów i coraz więcej osób decyduje się na zakup takiego sprzętu.

Dzięki soundbarom możemy cieszyć się nie tylko czystszym i bogatszym dźwiękiem, ale też efektami przestrzennymi czy wyraźniejszymi dialogami (co – naturalnie – zależy już od konkretnych technologii wykorzystanych w danym modelu).

Co to jest soundbar?

To belka, w której znajdują się głośniki: może ich być od kilku do kilkunastu i mogą być one ułożone w różny sposób. Na przykład soundbary obsługujące technologię Dolby Atmos mają dodatkowe przetworniki skierowane do góry, dzięki czemu są w stanie zapewnić jeszcze bardziej efektowny dźwięk przestrzenny. Bardzo często dodatkowym elementem zestawu jest zewnętrzny subwoofer (czyli głośnik niskotonowy – odpowiedzialny za basy).

Soundbar z subwooferem to zatem nic innego jak zestaw kina domowego w zwartej konstrukcji. Ogólnie można założyć, że do pewnego progu cenowego, ten pierwszy zdaje się lepszym wyborem, ale już gdy ma się do dyspozycji wiele tysięcy złotych, wyższą jakość zaoferuje wieloelementowy zestaw.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie nasz artykuł, w którym odpowiadamy na pytanie: kino domowe czy soundbar?

Jak podłączyć soundbar do telewizora?

Soundbar z telewizorem łączy się najczęściej za pomocą przewodu HDMI. Najlepiej wykorzystać funkcję ARC – jeśli jest dostępna, port będzie oznaczony w odpowiedni sposób, czyli HDMI (ARC) – wtedy wystarczy jeden „kabel”. W innym przypadku należy skorzystać z optycznego złącza audio.

Dodajmy, że soundbary coraz częściej oferują również inne opcje łączności (niekoniecznie wykorzystywane do komunikacji z telewizorem, ale też z innymi urządzeniami), w tym: mini jack, USB czy Bluetooth. Takie modele znajdziecie też w naszym zestawieniu, a skoro o nim mowa, to, przejdźmy do rzeczy…

Oto najlepsze soundbary na rynku:

Denon DHT-S216 – najlepszy soundbar do 1000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Każdy miłośnik dobrego dźwięku zna pewnie tego producenta. Nie tak dawno temu wprowadził on na rynek swój pierwszy soundbar i udowodnił, że głośnik tego typu jest w stanie zrobić naprawdę dobrą robotę, nawet jeśli nie kosztuje zbyt wiele. Denon DHT-S216 to sama belka (bez subwoofera), a mimo to potrafi zachwycić dynamicznym i żywym brzmieniem. Ze względu na wspomniany brak subwoofera nie można spodziewać się bardzo mocnego basu, ale w przypadku filmów czy seriali wcale nie jest to takie niezbędne. Fakty pozostają natomiast takie, że jest to (prawdopodobnie) najlepszy soundbar za mniej niż tysiąc złotych. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1 Pokaż specyfikację

Philips TAPB603/10 – dobry soundbar do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli mimo wszystko celujesz w system z zewnętrznym subwooferem, to może ci się spodobać (niewiele droższy) Philips TAPB603/10 z rodziny Performance. To oznacza brak wodotrysków, ale bardo wysoką jakość za stosunkowo nieduże pieniądze. Konkretnie mamy tu do czynienia z zestawem 3.1-kanałowym o dużej mocy (320 W). Obsługuje Dolby Atmos i wirtualny dźwięk przestrzenny jest całkiem przyjemny, ale to nie ten sam efekt, co w przypadku wieloelementowego systemu kina domowego. Zdecydowanie jednak pozwala lepiej wczuć się w wydarzenia przedstawione na ekranie, a centralny głośnik sprawia ponadto, że dialogi są doskonale słyszalne. Dodajmy, że urządzenie oferuje łączność HDMI (z ARC), USB i Bluetooth – w sam raz. Najważniejsze cechy: Moc łączna 320 W

Inne cechy kina domowego Dolby Atmos, Virtual Surround, korektor dźwięku

Układ głośników 3.1 Pokaż specyfikację

Sonos Beam – inteligentny soundbar do salonu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nasza kolejna propozycja – Sonos Beam – to znów soundbar jednoelementowy i to w układzie 2.0. Tylko pozornie jednak jest to krok w tył, bo mówimy w tym przypadku o modelu z gatunku inteligentnych. Co to oznacza? Odpowiedzi są trzy: 1) optymalizowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, aby wszystkie szczegóły były właściwie słyszalne, 2) możliwość wygodnego sterowania na kilka różnych sposobów i 3) łączność Wi-Fi oraz kompatybilność z popularnymi systemami smart home. Najważniejsza jest jednak oczywiście jakość dźwięku, a tu dbają o nią: 4 głośniki pełnopasmowe, głośnik wysokotonowy, 3 pasywne radiatory i 5 cyfrowych wzmacniaczy. Co więcej, samodzielnie możesz regulować tony – tak, by efekt był dostosowany do ciebie. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0 Pokaż specyfikację

Samsung HW-Q70T – dobry soundbar dla graczy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Samsung HW-Q70T jest z kolei soundbarem, który szczególnie może zainteresować graczy. Oferowany przez niego Tryb Gry Pro działa w taki sposób, że na bieżąco bada sytuację i optymalizuje audio pod kątem każdej kolejnej sceny. Dzięki temu rozgrywka jest jeszcze bardziej wciągająca. Oczywiście model ten sprawdzi się też we wszystkich innych zastosowaniach: podczas oglądania filmów, seriali, meczów czy koncertów. Bogato wyposażone belka w połączeniu z bezprzewodowym subwooferem gwarantuje przyjemny dla ucha dźwięk i realistyczną scenę. Funkcja Adaptacji Dźwięku stanowi zaś zapewnienie słyszalności dialogów, niezależnie od tego, jaki poziom głośności ustawisz. Najważniejsze cechy: Moc łączna 330 W

Moc głośnika niskotonowego 160 W

Układ głośników 3.1.2 Pokaż specyfikację

JBL Bar 5.1 – świetny soundbar z wyższej półki









4,6/5 Ocena benchmark.pl Masz do wydania więcej pieniędzy i liczysz na coś więcej? Zerknij zatem na JBL Bar 5.1 To zestaw, który jest w stanie zamienić twój pokój w salkę kinową. Składają się na niego: belka oraz subwoofer, a od tej pierwszej możesz też odłączyć dwa dodatkowe głośniki, zapewniające efekty przestrzenne. Całość może pochwalić się mocą powyżej 500 watów i przetwornikami oferującymi jakość, której trudno nie docenić, niezależnie od tego czy ogląda się film, słucha muzyki czy gra w gry wideo. Jeśli chodzi o łączność, to do swojej dyspozycji masz 3 gniazda HDMI i jedno złącze AUX, a także moduł Bluetooth, pozwalający na nawiązywanie połączenia bez kabli. Najważniejsze cechy: Moc łączna 510 W

Układ głośników 5.1 Pokaż specyfikację

Te modele też mogą cię zainteresować:

Yamaha YAS-107 – system 2.1 za ok. 800 zł – bardzo dobra alternatywa dla Denona wymienionego w zestawieniu.

Creative SoundBlaster X Katana – system 2.1 za ok. 1000 zł – mały soundbar z niezłym brzmieniem i efektowną konstrukcją.

JBL Bar 2.1 Deep Bass – system 2.1 za ok. 1200 zł – dobry soundbar dla miłośników głębszych basów (bez utraty jakości).

– system 2.1 za ok. 1200 zł – dobry soundbar dla miłośników głębszych basów (bez utraty jakości). Sharp HT-SBW460 – system 3.1 za ok. 1400 zł – to z kolei godny rywal dla modelu marki Philips z naszego rankingu.

Sony HT-ZF9 – system 3.1 za ok. 2200 zł – konkretnie wyposażony zestaw z łącznością Wi-Fi i efektami Dolby Atmos.

– system 3.1 za ok. 2200 zł – konkretnie wyposażony zestaw z łącznością Wi-Fi i efektami Dolby Atmos. Samsung Q800T – system 2.1 za ok. 2400 zł – słuchanie muzyki da równie duża przyjemność co na kolumnach.

Polk Audio MagniFi 2 – system 2.1 za ok. 2500 zł – inteligentny soundbar z Chromecastem i funkcją Spotify Connect.

– system 2.1 za ok. 2500 zł – inteligentny soundbar z Chromecastem i funkcją Spotify Connect. LG SL10Y – system 5.1.2 za ok. 2700 zł – dobra propozycja dla zwolenników dźwięku przestrzennego i ciekawych funkcji.

– system 5.1.2 za ok. 2700 zł – dobra propozycja dla zwolenników dźwięku przestrzennego i ciekawych funkcji. Denon DHT-S516 – system 2.1 za ok. 3200 zł – potężne brzmienie i funkcjonalność smart + kompatybilność z HEOS.

– system 2.1 za ok. 3200 zł – potężne brzmienie i funkcjonalność smart + kompatybilność z HEOS. Yamaha MusicCast YSP-2700 – system 7.1 za ok. 3800 zł – po prostu: jeden z najlepiej wyposażonych soundbarów na rynku.

– system 7.1 za ok. 3800 zł – po prostu: jeden z najlepiej wyposażonych soundbarów na rynku. Samsung Harman Kardon HW-Q90R – system 7.1.4 za 4600 zł – ale to już właściwie pełnoprawny zestaw kina domowego.

A jakie soundbary Wy polecacie? Dajcie znać w komentarzach.