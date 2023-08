Jaki soundbar do telewizora kupić, by nie tyle poprawić jakość dźwięku z TV, ale rzeczywiście zadbać o świetne warunki do oglądania filmów i słuchania muzyki? Przedstawiamy ranking soundbarów, w którym polecamy najlepsze modele na rynku.

W innym zestawieniu przedstawiamy najlepsze soundbary do 1000 zł. Tutaj natomiast podpowiadamy ci, jaki soundbar do 1500 zł, 3000 zł czy 5000 zł warto obecnie kupić. To najlepiej wyposażone i najbardziej opłacalne modele dla osób, które od tego typu sprzętu oferują już czegoś więcej – dużej mocy, bogactwa detali, szerokiej funkcjonalności oraz realistycznych efektów przestrzennych.

Jaki soundbar? Ranking 2023:

Dobry soundbar to wyśmienite rozwiązanie dla osób, których nie zadowala płaski dźwięk z głośników wbudowanych w telewizor, a równocześnie nie mają pieniędzy i miejsca na wieloelementowy system kina domowego. Dla osób, które chcą czerpać jeszcze więcej przyjemności z oglądania filmów, seriali czy meczów, oglądania koncertów i słuchania muzyki czy nawet grania w gry wideo.

Soundbar – prawie jak kino domowe

Z definicji soundbar to listwa dźwiękowa. W rzeczywistości jednak najczęściej mamy do czynienia z zestawami, na które składa się więcej elementów. Podstawowym dodatkiem jest bezprzewodowy subwoofer, ale zdarza się także, że producenci dodają jeszcze tylne głośniki.

Dzięki takim dodatkom możemy liczyć na mocne basy i przekonujące efekty przestrzenne, pozwalające przenieść się w sam środek akcji. Jeśli właśnie ta trójwymiarowość jest dla ciebie priorytetem – zwróć uwagę na to, czy interesujący cię model obsługuje standard Dolby Atmos.

Takie wypasione zestawy zwykle kosztują sporo, ale efekt audio jest wyśmienity. Czy porównywalny z typowym kinem domowym? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz artykuł, w którym odpowiadamy na pytanie: kino domowe czy soundbar?

Jak podłączyć soundbar do telewizora?

Soundbar z telewizorem łączy się najczęściej za pomocą przewodu HDMI. Najlepiej wykorzystać funkcję ARC – jeśli jest dostępna, port będzie oznaczony w odpowiedni sposób, czyli HDMI (ARC) – wtedy wystarczy jeden „kabel”. W innym przypadku należy skorzystać z optycznego złącza audio.

Dodajmy, że soundbary coraz częściej oferują również inne opcje łączności (niekoniecznie wykorzystywane do komunikacji z telewizorem, ale też z innymi urządzeniami), w tym: mini jack, USB czy Bluetooth. Takie modele znajdziecie też w naszym zestawieniu, a skoro o nim mowa, to, przejdźmy do rzeczy…

Jaki model wybrać? Oto polecane soundbary

Samsung HW-B550 – dobry tani soundbar do domu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli chcesz dobrze wydać jakiś 1000 złotych, to Samsung HW-B550 jest jednym z naturalnych wyborów. To prosty, dwuelementowy zestaw, na który składają się: dwukanałowa belka oraz bezprzewodowy subwoofer. Pomimo dość prostej konstrukcji sprzęt stara się symulować efekty przestrzenne i radzi sobie z tym zadaniem całkiem przyzwoicie. Dużym plusem jest także funkcja inteligentnego dźwięku, dobrze optymalizująca brzmienie pod kątem tego, czego akurat słuchamy. Wreszcie, nie zabrakło też kilku dodatkowych opcji, takich jak specjalny tryb gry czy też tryb nocny, wzmacniający słyszalność dialogów na niskich poziomach głośności. Najważniejsze cechy: Moc łączna 410 W

Łączność Bluetooth, USB, HDMI

Układ głośników 2.1

Yamaha YAS-209 – soundbar do muzyki i filmów Ocena benchmark.pl









4,4/5 Yamaha YAS-209 też nie kosztuje szczególnie dużo. Mimo to potrafi zaoferować naprawdę bogate i przyjemne brzmienie, jak również realistyczne efekty przestrzenne. Dobrze sprawdza się szczególnie przy słuchaniu muzyki oraz oglądaniu filmów czy seriali. W tym pierwszym zastosowaniu robotę robi funkcja Music Enhancer (pozwalająca wydobyć szczegóły dźwięku), a w drugim – (zwiększająca słyszalność dialogów) funkcja Clear Voice. Zestaw złożony z soundbara i subwoofera cechuje się łączną mocą sięgającą 200 watów (po równo rozłożoną pomiędzy oba wspomniane elementy). Dopełnieniem całości są szerokie opcje łączności ze złączami optycznymi, HDMI i USB oraz modułami Bluetooth i Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Moc łączna 200 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 2.1

Sony HT-S40R – mały zestaw do kina domowego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sony HT-S40R to nie tylko soundbar, co zestaw kina domowego. Jego bazą faktycznie jest listwa (emitująca dźwięk w trzech kanałach), ale poza nią otrzymujemy jeszcze bezprzewodowy subwoofer, dwa głośniki tylne oraz zewnętrzny wzmacniacz. W efekcie możemy liczyć na przekonujący dźwięk przestrzenny – idealny do oglądania filmów, grania na konsoli czy słuchania muzyki koncertowej. Przy tak wielu elementach ważne jest też to, by całość prezentowała się nowocześnie i stylowo – w tym przypadku zdecydowanie tak jest. Większych zarzutów nie można mieć także do oferowanych opcji łączności, na czele z technologiami Bluetooth, HDMI i USB. Najważniejsze cechy: Moc łączna 600 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI, AUX

Układ głośników 5.1

Denon DHT-S517 – niedrogi soundbar z Dolby Atmos Ocena benchmark.pl









4,6/5 Producent ten kojarzony jest przede wszystkim z wysokiej klasy sprzętem muzycznym. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że soundbar Denon DHT-S517 doskonale radzi sobie z odtwarzaniem muzyki. Równocześnie jednak bardzo dobrze wypada również podczas serialowych i filmowych seansów. Dźwięk zdaje się dochodzić z każdej strony, wszak to system 3.1.2-kanałowy z Dolby Atmos. Basy są głębokie, a dialogi – odpowiednio uwydatnione. Wszelkie usprawnienia związane z optymalizacją parametrów pod kątem filmów można jednak wyłączyć – w trybie Pure Mode „pięćset siedemnastka” zmienia się w prawdziwie muzyczną bestię. Oprócz łączności Bluetooth soundbar oferuje też wejście optyczne, mini jacka, no i – rzecz jasna – HDMI. Najważniejsze cechy: Moc łączna 150 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1.2

Samsung HW-Q700B – soundbar, który gra razem z TV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla wyżej wspomnianego sprzętu Denona jest Samsung HW-Q700B. To również soundbar z subwooferem w układzie 3.1.2, który może pochwalić się obsługą Dolby Atmos. Co ciekawe, dzięki technologii Q-Symphony może także odtwarzać dźwięk równocześnie z głośnikami telewizora (o ile jest to kompatybilny model Samsunga – w takim przypadku możemy też liczyć na obsługę obu urządzeń za pomocą jednego pilota). Wszelkie kłopoty związane z „nieukładnym” pokojem rozwiązuje technologia Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, a drzwi do szerokich możliwości otwieraj komplet podstawowych form łączności. Najważniejsze cechy: Moc łączna 320 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 3.1.2

LG Eclair QP5 – mały soundbar do telewizora Ocena benchmark.pl









4,5/5 Naszą kolejną propozycją jest wyjątkowo „kompaktowy” soundbar LG Eclair QP5. To maleństwo ma zaledwie 30 cm szerokości, a mimo to potrafi zaoferować nie tylko bogate w detale i mocne brzmienie, ale też realistyczne efekty przestrzenne z Dolby Atmos. Technologie Hi-Res Audio i Meridian dopieszczają każdą nutę i na wysoką jakość możemy liczyć zarówno przy połączeniu przewodowym, jak i bez kabli. Częścią zestawu jest również bezprzewodowy subwoofer – ten jest już znacznie większych rozmiarów, ale i tak znalezienie dla niego miejsca nie powinno sprawiać większych kłopotów. Najważniejsze cechy: Moc łączna 320 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 3.1.2

Sonos Beam Gen2 – soundbar z gatunku „inteligentnych” Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sonos Beam Gen2 może wydawać się niepozorny. Niech cię jednak nie zwiedzie ten minimalistyczny design. Soundbar jest w stanie zaoferować zaskakująco mocny i bogaty dźwięk, a nawet całkiem nieźle symulować efekty przestrzenne (w formacie Dolby Atmos). Oprócz niezłego brzmienia soundbar Sonos to przede wszystkim szereg inteligentnych rozwiązań: od wygodnej obsługi z poziomu aplikacji na telefon (pozwalającej też na bezproblemowe połączenie z serwisami streamingowymi), po sterowanie głosowe z wykorzystaniem Asystenta Google. Najważniejsze cechy: Łączność Wi-Fi, HDMI

Układ głośników 4.0

Wymiary gł. centralnego 651 x 69 x 100 mm

Samsung HW-Q930B – bardzo dobry soundbar do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 W opinii wielu osób jest to najbardziej opłacalny soundbar na rynku. I rzeczywiście, pomimo niewygórowanej ceny Samsung HW-Q930B to sprzęt, który z powodzeniem może zastąpić kino domowe (przynajmniej tak długo, jak nie jest się audiofilem). Producent napakował mnóstwo głośników, czego efektem jest 540-watowy zestaw 9.1.4. Składają się na niego cztery elementy: belka, dwie kolumny oraz subwoofer. Oczywiście możemy tu też liczyć na komplet autorskich technologii Samsunga (na czele z Q-Symphony, Dźwiękiem Dopasowanym do Przestrzeni, Funkcją Adaptacji Dźwięku czy Aktywnym Wzmacniaczem Głosu). Najważniejsze cechy: Moc łączna 540 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 9.1.4

Samsung HW-Q990B – soundbar jak kino domowe Ocena benchmark.pl









5/5 Samsung HW-Q990B jest stałym bywalcem w rankingach najlepszych soundbarów. Nic w tym dziwnego – to właściwie optymalny model dla osób, które dysponują nieco większym budżetem. Ten ponad 600-watowy, 11.1.4-kanałowy soundbar pod każdym względem wypada bardzo dobrze: od jakości dźwięku, przez funkcjonalność, po jakość wykonania. Jak w swojej recenzji podsumował to Wojtek, „Q990B wypada wyśmienicie w praktycznie każdym zastosowaniu, jakie może go spotkać w domowych warunkach. Jednocześnie jest bajecznie prosty i przyjemny w obsłudze (jedno kliknięcie i puszczamy muzykę z telefonu) i stanowczo zachwyca nowym designem”. Najważniejsze cechy: Moc łączna 540 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, NFC, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 11.1.4 Zobacz recenzję

Sony HT-A7000 – najlepszy soundbar jednoelementowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Choć na papierze może prezentować się mniej imponująco niż wyżej wspomniany model Samsunga, to Sony HT-A7000 bez wątpienia jest mocnym kandydatem do tytułu najlepszego soundbara na rynku. Przede wszystkim jest to bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które nie mają za wiele miejsca. Pełne brzmienie, mocne basy i efekty przestrzenne jest w stanie zaoferować z samej belki – bez dodatkowego subwoofera czy głośników tylnych. To możliwe dzięki autorskim rozwiązaniom Japończyków, takim jak Vertical Surround Engine, S-Force PRO Front Surround, X-Balanced Speaker Unit czy 360 Reality Audio. To świetny sprzęt do oglądania filmów, słuchania muzyki, grania i każdego innego zastosowania. Najważniejsze cechy: Moc łączna 500 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 7.1.2

Na rynku dostępne są również soundbary kosztujące więcej niż 5000 złotych, ale opłacalność ich zakupu jest dyskusyjna. Najczęściej przy takim budżecie zdecydowanie lepiej będzie już rozejrzeć się za pełnoprawnym zestawem kina domowego.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.