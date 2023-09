Chcesz nieco przyspieszyć rozgrywkę w The Sims 4 lub po prostu nieco ją zmienić? Przydatne będą kody do gry! Możesz zyskać więcej simoleonów, nadać simowi nową cechę lub nawet... wywołać poród!

Kody do The Sims 4 - lista kodów ułatwiających grę

Gra The Sims już od pierwszego wydania cieszy się niesłabnącą popularnością. Kolejne edycje gry zapewniają coraz lepszą oprawę graficzną i bardziej złożoną rozgrywkę. Jest jednak jedna cecha, która łączy wszystkie części gry. Chodzi oczywiście o kody do The Sims. Urozmaicają rozgrywkę i pozwalają cieszyć się szybkimi postępami w grze. Sprawdź więc, jakie są kody na budowanie, kody na pieniądze w The Sims 4 i jak wpisać kody w najnowszej odsłonie gry symulującej życie człowieka. Zapraszamy do poradnika!

Czym są kody do gry? Niektóre gry komputerowe mają możliwość stosowania kodów. W największym skrócie: to ułatwienie dla graczy. Pozwala ominąć bardziej czasochłonne części gry i “przeskoczyć” do jej dalszego etapu. Zwykle kody do gier pozwalają otrzymać dodatkowe przedmioty (czasem niedostępne w inny sposób), zwiększyć liczbę pieniędzy lub zmienić nieco trudność rozgrywki. W strzelankach najczęściej kody pozwalają zwiększyć poziom posiadanego życia lub poprawić parametry swojej postaci.

The Sims 4 również pozwala na wpisanie kodów. Sama czynność jest dość prosta, a dostępne kody - różnorodne. Jeśli więc gra nieco Ci się nudzi lub po prostu chcesz coś zmienić w standardowej rozgrywce - użyj jednego z dostępnych kodów.

The Sims 4 - popularna gra, symulacja codziennego życia

O co chodzi w grze The Sims 4? Grę możemy nazwać symulatorem codziennego życia. Sims 4 zapewnia dużą interaktywność, jest to tytuł przeznaczony dla jednego gracza. Zaczynamy od stworzenia sima (postaci, która jest bohaterem gry) lub całej rodziny. Musimy zapewnić im dach nad głową - budowanie domów i instalacja wyposażenia to jeden z najlepszych elementów gry! Simy chodzą do pracy, spotykają się ze znajomymi, mogą nawet zajść w ciążę!

Zadaniem gracza jest nie tylko sterowanie simami i budowanie im domów. Musimy zadbać o to, by samopoczucie sima było wystarczająco dobre. W tym celu zaspokajamy jego potrzeby, dbamy też o odpowiedni rozwój kariery. Każdy sim ma zestaw indywidualnych umiejętności, gracz ma wpływ na część z nich.

Jak wpisać kody do The Sims 4?

Kody do The Sims 4 to jedno, warto natomiast wiedzieć też jak z nich korzystać. Jeśli znajdziemy już interesujący nas kod (choćby z niniejszego poradnika!), na przykład kod na umiejętności sima, musimy otworzyć specjalne okienko. W tym celu wciskamy jednocześnie klawisze CTRL, SHIFT i C. Sposób ten działa na komputerach PC z Windowsem oraz z systemami MacOS.

Jak wpisać kody do The Sims 4? Wciskamy CTRL+SHIFT+C, następnie wprowadzamy znaleziony kod i zatwierdzamy żądanie klawiszem Enter.

Kody do The Sims 4

Najpopularniejsze kody do The Sims 4 pozwalają otrzymać spory zastrzyk simoleonów, zaspokoić potrzeby lub pchnąć naprzód karierę naszego Sima. Dla ułatwienia podajemy kody do Simsów 4 w kilku najpopularniejszych kategoriach:

kody The Sims 4 - pieniadze

Kody na budowanie

Kody The Sims 4 - potrzeby

kody The Sims 4 - kariera

kody na umiejętności Sima

Kody The Sims 4 - cechy Sima

Kody na umiejętności sima

i inne

Pamiętajmy jednak, aby rozsądnie używać kodów. Twórcy gier komputerowych dbają o to, aby czas spędzony przed ekranem był dla gracza jak najbardziej satysfakcjonujący. Czerpiemy przyjemność ze zdobywania nowych osiągnąć, poprawiania swoich umiejętności, czy odblokowania nowych przedmiotów. Jeśli zrobimy to wszystko po prostu wpisując kod - gra może szybko się znudzić.

Proponujemy więc spędzić trochę czasu na “zwykłej” rozgrywce. Gdy poznasz już wszelkie sekrety gry i spędzisz w niej

Kody The Sims 4 - pieniądze

Jednymi z najpopularniejszych są kody na pieniądze w Sims 4. Dzięki nim w mig zwiększymy liczbę posiadanych simoleonów (waluty w grze). Mamy kilka kodów na dodatkową kasę w Simsach 4.

Kody The Sims 4 - pieniadze to:

rosebud - dodatkowe 1000 simoleonów

kaching - dodatkowe 1000 simoleonów

motherlode - dodatkowe 50000 simoleonów

FreeRealEstate on - w podglądzie mapy mamy wszystkie domy za darmo

FreeRealEstate off - wyłącza opcję darmowych domów w podglądzie mapy

Money X - dodatkowe X pieniędzy (w miejscu X wpisujemy dowolną liczbę)

Kody na budowanie

Jak wspomniałem już wcześniej - tworzenie domów i wyposażanie ich to główne elementy rozgrywki w każdej części Simsów. Kody na budowanie w The Sims 4 są więc bardzo chętnie wykorzystywane przez graczy.

Najlepsze kody na budowanie to:

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - możemy budować także z wykorzystaniem zablokowanych przedmiotów (np. jeśli mamy zbyt mały postęp w karierze)

bb.enablefreebuild - możemy budować również poza naszą działką

bb.moveobjects - możemy łączyć obiekty i niemal dowolnie je ustawiać

bb.showhiddenobjects - dodatkowe, ukryte obiekty

Podczas budowania możemy też wykorzystać przydatne skróty klawiszowe. Wciskając ALT ustawimy obiekt poza wyznaczonymi kratkami. W trybie budowania możemy też nacisnąć klawisz “G”, aby usunąć podział na kratki. Aby zmniejszyć lub zwiększyć widok, możemy też wcisnąć jednocześnie klawisz SHIFT i [ lub ].

Skrót SHIFT + E umożliwia postawienie obiektu kilka razy, nie trzeba wtedy kilkukrotnie go wybierać. SHIFT+C służy natomiast edytować dachy w o wiele bardziej swobodny sposób. Układając podłogę przyda nam się kombinacja CTRK+F - płytki i kafelki ułożymy w formie ćwiartek.

Kody The Sims 4 - potrzeby Sima

Częścią gry The Sims 4 jest spełnianie potrzeb naszych simów. Możemy nieco sobie w tym pomóc, wpisując kod. Po jego aktywacji wciskamy klawisz Shift i myszką zaznaczamy wybranego Sima.

Kody The Sims 4 - potrzeby Sima to:

testingcheats true - uszczęśliwia na stałe wybranego Sima

sims.give_satisfaction_points X - dodaje X punktów satysfakcji

aspirations.complete_current_milestone - krok milowy w karierze Sima, spełnia etap wybranej aspiracji w życiu

Kody The Sims 4 - kariera

W trakcie gry w The Sims 4 możemy wysyłać simy do pracy i rozwijać ich karierę. Także tu wspomożemy się oczywiście kodami.

Kody The Sims 4 - kariera to:

careers.add_career X - rozpoczęcie kariery X (nazwa zawodu w języku angielskim

careers.remove_career X - zakończenie kariery X

careers.promote X - nasz sim awansuje o jedno stanowisko na stanowisku X

Nazwy zawodów simów to:

Astronaut – astronauta

Athletic – kariera sportowa

Culinary – kariera w gastronomii

Entertainer – kariera w rozrywce

Painter – malarz

Gradeschool – podstawówka

Highschool – liceum

Secretagent – tajny agent

Business – biznesmen

Criminal – przestępca

TechGuru – kariera guru

Writer – pisarz

Pewne zawody mogą natomiast wykonywać tylko nastolatkowie. W ich przypadku mamy dostępne również następujące rodzaje kariery:

Teen_FastFood – pracownik fast food

Teen_Manual – praca fizyczna

Teen_Babysitter – opiekun dziecka

Teen_Barista – barista

Teen_Retail – pracownik sklepu.

Kody The Sims 4 - cechy Sima

Kreowanie osobowości naszego Sima polega między innymi na nadaniu mu pewnych cech. Jeśli chcemy je szybko zmienić, możemy użyć do tego kodów na zmianę cech simów w The Sims 4

Kody The Sims 4 - cechy Sima to:

traits.equip_trait X - dodaje cechę X

traits.remove_trait - usuwam cechę X

Jakie cechy może mieć nasz sim? Lista jest naprawdę długa!

AlwaysWelcome – mile widziany

Antiseptic – nie choruje

Beguiling – czaruś

Burningman – dobrze znosi nawet największe upały

Carefree – lekkoduch

Coldacclimation – lubi niskie temperatury

Connections – dużo znajomości

CreativeVisionary –wizjoner, kreatywny

Entrepreneurial – dobry przedsiębiorca

Fertile – płodność

FreeServices – usługi za darmo

Frugal – oszczędny

GreatKisser – całuśny

GreatStoryteller – lubi rozmawiać

GymRat – gimnastyk

Heatacclimation – woli wyższe temperatury

HeroOfStrangerville – bohater Strange Ville

Iceman – lubi niskie temperatury

IncrediblyFriendly – bardzo przyjacielski

Independent – niezależność

Marketable – dobry w handlu

Mentor – inni widzą w nim mentora

MorningPerson – ranny ptaszek

NeverWeary – łatwo się nie poddaje

NightOwl – dobrze funkcjonuje w nocy

Observant – uważny

Savant – oczytany

Shameless – nie wstydzi się

SpeedCleaner – sprząta wręcz błyskawicznie

SpeedReader – czyta dość szybko

SteelBladder – rzadko musi korzystać z toalety

Stormchaser – to “łowca burz”

StovesAndGrillsMaster – zna się na grillowaniu

SuperGreenThumb – super ogrodnik

trait_BeachBum_LaidBack – wyluzowany

trait_Knowledge_SlingerOfSpells – poskramia zaklęcia

trait_Nature_MasterMixer – zna się na miksturach

Kody do The Sims 4 na ciążę – jak przyspieszyć poród?

W grze The Sims 4 możemy przyspieszyć urodzenie dziecka. Wystarczy użyć kodu: sims. add_buff buff_pregnancy_inlabor na wybranym simie. To gwarancja natychmiastowego porodu!

Inne przydatne kody do The Sims 4

Jest wiele kodów do The Sims 4, które mniej lub bardziej wpływają na sposób rozgrywki w grze. Możesz je wypróbować, aby urozmaicić ją.

Przydatne kody do The Sims 4:

sims.spawnsimple spawns - losowy sim pojawia się w grze

create_friends_for_sim - sim-przyjaciel pojawia się w grze

sims.spawnsimple X - dodaje X losowych simów do gry

sims.Spawn - losowy sim dodany do Twojej rodziny

introduce_sim_to_all_others - wybrany sim staje się znany wszystkim sąsiadom

traits.equip_trait X - zabija sima (X to rodzaj śmierci, np. drown -utonięcie, electrocution -kopnięcie prądu, oldage-ze starości, embarrassment -ze wstydu)

summon_lightning_strike - uderzenie pioruna

set_season X - zmiana pory roku (w miejscu X wpisujemy: 0-lato, 1-jesień, 2-zima, 3-wiosna)

objects.consumables_infinite_toggle true - jedzenie (posiłki) nie psuje się

objects.consumables_infinite_toggle false - posiłki mogą się psuć z czasem

Nie tylko kody do SIMS 4 zmieniają rozgrywkę

Kody na budowanie w Sims 4 lub kody na umiejętności Sima mogą ułatwić rozgrywkę lub po prostu nieco ją zmienić. Są jednak także inne możliwości modyfikacji popularnej gry. Inną opcją jest zakup i instalacja jednego z dodatków. DLC to dodatki, które oferują nowe przedmioty, otoczenie i zachowania Simów w grze. Są opcjonalne, równolegle można też zainstalować wiele dodatków naraz.

Najlepsze dodatki DLC do Sims 4 to między innymi “Psy i Koty”, “Wyspiarskie życie”, a także “Cztery pory roku”. Każdy z dodatków wnosi do gry w Simsy coś nowego. Czasem zamiast myśleć , jak wpisać kody do The Sims 4 wystarczy po prostu rozwinąć grę przy pomocy jednego z dodatków.

Czy kody do The Sims 4 są legalne?

Używanie kodów do The Sims 4 nie jest niczym złym. To w pełni legalne. W rozgrywce jednoosobowej, a tak działa ta gra, to od gracza zależy, czy użyje kodów, czy nie.