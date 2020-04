Kiedy życie daje w kość, zawsze jest ta odskocznia, jaką daje The Sims 4. Zwłaszcza, że od czasu premiery tytuł ten obrósł dziesiątkami rozszerzeń. Podpowiadamy, w które z nich najkorzystniej zainwestować. Oto naszym zdaniem 5 najlepszych dodatków do The Sims 4!

The Sims 4, czyli życie wymarzone… i wciąż rozszerzane!

Siedzimy w domach i siedzimy – trudno powiedzieć, kiedy to się skończy. Znajdujemy różne alternatywy dla tej szarej domatorskiej codzienności i jednym z lepszych sposobów na jej odreagowanie jest wirtualne życie w The Sims 4. Jasne, jeden woli strzelankę, inny RPG, a jeszcze inny strategię, ale jeśli chcemy pożyć pełnią życia w wersji cyfrowej to hit od studia EA Maxis wydaje się strzałem w dziesiątkę.

Zwłaszcza, że przez ostatnie sześć lat (bo tyle minęło już, odkąd ten tytuł w wersji PC trafił na sklepowe półki) twórcy uraczyli nas całą masą mniejszych czy większych dodatków, które a to dorzucają nowe meble do naszego domku, a to pozwalają lepiej spersonalizować naszego sima, a to wzbogacają rozgrywkę o zupełnie nowe doświadczenia.

Tyle się tego pojawiło, że trudno wybrać coś dla siebie. Jasne, można po prostu czekać na premierę The Sims 5, ale tej produkcji wciąż próżno wypatrywać na gamingowym horyzoncie. Może więc warto wzbogacić starą, dobrą czwórkę o parę świeżutkich atrakcji? Tylko które z nich wybrać?

Przeglądając spis DLC do The Sims 4 można dostać zawrotu głowy – tu pieski, tam dzieciaki, jakieś imprezy, studenckie domówki, romanse, a nawet czary… Oj, jest tego sporo. Koniec końców, wybór tego czy innego rozszerzenia jest zawsze kwestią gustu, ale warto mieć chociaż pobieżnie naszkicowaną mapę. Mamy nadzieję, że posłuży Wam za taki przewodnik nasza lista 5 najlepszych dodatków do The Sims 4.

I chociaż piątka to liczba magiczna, trudno nam było się w niej zmieścić. Cóż, może buchalteryjny rygor nie jest naszą mocną stroną, a może po prostu tych dóbr od EA jest zbyt wiele, żeby je wcisnąć w pięć pozycji. Dlatego na końcu dorzuciliśmy jeszcze kilka dodatków, które nie zmieściły się na naszym podium, ale z pewnością też zasługują na uwagę. Zapraszamy do lektury!

Miejsce 1 - The Sims 4: Psy i Koty

Czym byłoby życie, nawet to wirtualne, bez czworonożnego kompana? Na początek dobrze sprawić sobie takiego towarzysza, a w The Sims 4 umożliwia to dodatek Psy i Koty. Tworzymy sobie ulubionego Mruczka czy innego Reksa, puszczając przy tym wodze wyobraźni. Buldożek w ciapki – czemu nie! Egipski kotek bez sierści – proszę bardzo! Jakby tego było mało, mamy tu też do dyspozycji całą garderobę ciuszków dla naszych szczekających i miauczących pociech, a nawet możemy ukształtować ich osobowość (bo chyba nikt nie wątpi, że zwierzaki też ją posiadają i często nawet sympatyczniejszą, niż ludzie). Później starczy tylko – i aż! - dbać o ich indywidualne potrzeby, a one odwdzięczą się potężną dawką radości. A jeśli chcemy również fachowo zatroszczyć się o ich zdrowie, możemy wcielić się w rolę weterynarza. I choćby dlatego The Sims 4: Psy i Koty to prawdziwy rarytas dla wszystkich amatorów czworonogów.

Miejsce 2 - The Sims 4: Wyspiarskie Życie

Nawet simom należą się wakacje z prawdziwego zdarzenia! Rozszerzenie Wyspiarskie Życie pozwala im odsapnąć od codziennego simowego znoju i udać się na niezwykłą wyprawę do tego raju na Ziemi, jakim jest wysepka Sulani. To idealna miejsce, żeby przesiadywać z innymi w egzotycznych knajpkach, gadać z delfinami, podziwiać wykluwające się z jaj żółwie, poprzymierzać nowe wakacyjne ciuszki, a nawet zamienić swojego sima w… syrenę. Nie brakuje tu także elementów „eko”, bo możemy zadbać o ochronę przyrody i czystość plaż, tym samym przyczyniając się do rozwoju tropikalnego środowiska Sulani. To co, myślicie, że Wasz sim zasłużył na rajski wypoczynek? Jeśli tak to możecie brać The Sims 4: Wyspiarskie Życie w ciemno.

Miejsce 3 - The Sims 4: Cztery Pory Roku

Nudzi Was niezmienna aura w świecie The Sims 4? Dzięki rozszerzeniu Cztery Pory Roku można w niej teraz trochę namieszać. Zasypcie śniegiem swoją posesję albo popluskajcie się w błocie, które zalegnie w Waszych ogródkach. Chcecie urządzić lodowisko? Teraz macie taką możliwość, bo pogoda wreszcie sprzyja również zimowym sportom! Ten dodatek daje nie tylko sporo nowych możliwości na zagospodarowanie czasu wolnego Waszym simom, ale przede wszystkim pozwala na uzyskanie niepowtarzalnego klimatu – czy to świątecznego, czy jesiennego, czy jeszcze innego. Udekorujcie choinkę, postawcie stracha na wróble… W tym świecie nawet plucha i deszcze mogą dawać radość!

Miejsce 4 - The Sims 4: Miejskie Życie

Zastanawialiście się kiedyś, jak Waszym simom mieszkałoby się w bloku? Albo w luksusowym apartamentowcu? W każdym razie nie na znanych dobrze przedmieściach, ale w samym środku asfaltowej dżungli. Miejskie Życie odpowiada na te pytanie wprowadzając do The Sims 4 metropolię San Myshuno. W tym tętniącym życiem miejscu nie tylko urządzanie większych czy mniejszych mieszkań potrafi nieźle urozmaicić czas. Dochodzi do tego jeszcze masa festiwali urządzanych na ulicach czterech charakterystycznych dzielnic, a także nowe ścieżki kariery. Te ostatnie pozwalają zostać na przykład gwiazdą Internetu albo… politycznym wygą i w finale Przywódcą Narodu! Jeśli więc macie w sobie duszę rasowego miejskiego szczura, The Sim 4: Miejskie Życie jest rozszerzeniem w sam raz dla Was!

Miejsce 5 - The Sims 4: Uniwersytet

Jak wiadomo czas spędzany na edukacji wyższej, to taki moment w życiu, kiedy zgłębia się tajniki wybranej dziedziny nauki, kształtuje światopogląd, zdobywa pierwsze doświadczenia w zawodowej praktyce… No, dobra, chyba nikogo na to nie nabierzemy! Wiadomo, że studenckie życie to nocne gawędy w akademikach, przygodne znajomości, miłosne wzloty i upadki, a także imprezy do rana. I dodatek The Sims 4: Uniwersytet na to właśnie pozwala. Spuść swojego sima z rodzicielskiej smyczy i pozwól mu posmakować szalonego życia na jednej z dwóch uczelni. Niech odnajdzie swoją pasję, zakocha się i odkocha, pozna kumpli, rozwinie nowe umiejętności i, krótko mówiąc, zazna młodości pełną gębą.

Jeszcze więcej The Sims 4?!

A jeśli wciąż jeszcze mało Wam atrakcji, oto lista dodatkowa. Na niej znajdziecie mniejsze i większe rozszerzenia, które też potrafią nieźle namieszać w rozgrywce – w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Od wampirów, przez antyczne ruiny, po zaklęcia i eliksiry. Sprawdźcie, może i wśród tych tytułów, które nie zmieściły się w naszej wyjściowej piątce, znajdziecie coś, co idealnie trafi w Wasz gust!

The Sims 4 Wampiry – nazwa mówi sama za siebie. Do niewinnego świata simów zawitały wampirze bestie… No, dobra, może nie bestie, bo w sumie to kolejna grupa sympatycznych koleżków, tyle że nieumarłych, wiecznie spragnionych życiodajnej „plazmy” i władających czarną magią. W każdym razie chyba warto się z nimi zakumplować, co?

The Sims 4 Zostań Gwiazdą – Wasz sim jest kimś wyjątkowym, ale… tylko dla Was? Pozwólcie mu rozwinąć skrzydła i stać się idolem również dla innych simów. Dodatek Zostań Gwiazdą zwykłego szaraka przemieni w imprezującego celebrytę, który będzie uciekał przed paparazzi w drodze na plan filmowy albo muzyczną scenę.

The Sims 4 Witaj w Pracy – czy są na sali pracoholicy? Jeśli tak, to z radością powitają to rozszerzenie, które pozwala jeszcze więcej czasu spędzać na zarabianiu pieniędzy i robieniu kariery (nie wszyscy wszak ułatwiają sobie sprawę kodami ;)) . Ale kariery nie byle jakiej, bo teraz simowie mogą stać się wziętymi naukowcami, cenionymi lekarzami, właścicielami własnych interesów lub detektywami z prawdziwego zdarzenia. A to tylko niektóre z nowości, jakie oferuje The Sims 4 Witaj w Pracy.

The Sims 4 Przygoda w Dżungli – Wasz sim umiera z nudów w swoich czterech kątach? Wyślijcie go na przygodę z prawdziwego zdarzenia! Podróż do zaginionego miasta Selvadorada pozwoli mu wejść w buty Indiany Jonesa, splądrować starożytne grobowce, wyrąbać sobie maczetą drogę przez zarośla… O ile po drodze nie oberwie zatrutą strzałką lub nie wpadnie w inną starożytną pułapkę.

The Sims 4 Kompaktowe Wnętrza - „Mój dom jest za duży!” - rzadko kto narzeka w ten sposób, ale jeśli Was dotknął ten problem w The Sims 4, wypróbujcie Kompaktowe Wnętrza. Ten pakiet pozwoli Wam wygodnie urządzić się nawet w tycim, tyciutkim domku. Dodatkowe ograniczenia przestrzenne to pewne wyzwanie, ale znajdziecie tu też szereg ułatwień, takich chociażby jak łóżko i regał w jednym – da się? Pewnie, że tak!

The Sims 4 Kraina Magii – jeśli marzy Wam się Harry Potter albo Sabrina w świecie The Sims 4, to wypróbujcie koniecznie Krainę Magii. Dzięki magicznemu portalowi przetransportujecie swojego sima do tytułowej fantasmagorycznej lokacji, a także nauczycie go rzucać zaklęcia i warzyć eliksiry. Warto spróbować, bo to rozszerzenie jest dosłownie… magiczne!

Z dodatkami można czekać na The Sims 5 nawet i kolejne lata!

Wielu z nas chciałoby już nowej odsłony kultowej serii o simach, ale na to trzeba trochę poczekać. Na szczęście z „czwórki” można jeszcze sporo wycisnąć. Podaliśmy nasze propozycje najciekawszych dodatków do The Sims 4, choć zdajemy sobie sprawę, że w tej kwestii trudno o obiektywne oceny. Szczególnie przy takim ogromnie najróżniejszych rozszerzeń. W grę wchodzi też zupełnie subiektywny gust i chęć na skosztowanie tego czy innego urozmaicenia. Może więc macie odmienną listę swoich ulubionych dodatków DLC do The Sims 4? Dajcie znać w komentarzach!

