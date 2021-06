Xiaomi Mi Band 6 to jedna z najpopularniejszych opasek sportowych dostępnych w sprzedaży. Jest okazja do tego, by bez wydawania pieniędzy ją sobie sprawić. I to niejedna okazja.

Konkurs Xiaomi ze zdrowymi zasadami - dosłownie i w przenośni

Doczekaliśmy momentu, w którym śmiało można stwierdzić, iż pogoda za oknem jest coraz lepsza i w końcu zachęca do większej aktywności fizycznej. Ta jest nie tylko wskazana pod kątem dbania o zdrowie i kondycję, ale jednocześnie dla wielu osób stanowi sporą przyjemność. Tak działa nasza psychika, że wykonywanie wyznaczonych sobie celów czy przełamywanie barier daje dużą satysfakcję. Można ją jeszcze zwiększyć. Jak? Biorąc udział w najnowszym konkursie zorganizowanym przez Xiaomi.

Zapewne domyślacie się, iż ma on związek z aktywnością fizyczną. Na czym polega? Do zrealizowania się dwa zadania - trzeba wykonać 50 tysięcy kroków oraz odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe. Prawda, że nie brzmi odstraszająco? Poznajcie zatem szczegóły.

6 rund, czyli kiedy i jak walczyć o nagrody

Konkurs startuje dziś, a potrwa aż do 18 lipca, zanosi się zatem na 6 tygodni zdrowej rywalizacji. Podzielono ją na tyle samo, 6 rund, które będą startować w poniedziałki o 12:00 i trwać do niedzieli do 23:59.

W każdej obowiązują te same zasady. Przystępując do rywalizacji należy rejestrować kroki w trybie treningu „Chodzenie”, „Spacer”, „Maszerowanie”lub „Bieganie” w aplikacji Xiaomi Wear albo Mi Fit. Pomogą w tym opaski sportowe oraz smartwatche, które muszą być sparowane z jedną ze wspomnianych aplikacji. Pytania konkursowe będą publikowane co tydzień, w poniedziałek, w wątku konkursowym na Mi Community. To właśnie tam, w komentarzu, trzeba opublikować zrzuty z aplikacji rejestrującej kroki oraz odpowiedz na pytanie konkursowe.

runda 1. trwa od 7 czerwca do 13 czerwca

runda 2. trwa od 14 czerwca do 20 czerwca

runda 3. trwa od 21 czerwca do 27 czerwca

runda 4. trwa od 28 czerwca do 4 lipca

runda 5. trwa od 5 lipca do 11 lipca

runda 6. trwa od 12 lipca do 18 lipca

Nagrody zostaną przyznane po każdej rundzie. Można będzie zostać wyróżnionym więcej niż raz, oczywiście jeśli komuś aż tak się poszczęści.

Warto walczyć w każdej rundzie jeszcze z jednego powodu. Finalnie zostanie przyznana również jedna nagroda główna. Aby dać sobie na nią szansę trzeba przejść przynajmniej 3 rundy i dodatkowo na Mi Community opublikować jeden wątek z receptą na zdrowe życie z wykorzystaniem lub przy wsparciu urządzenia Xiaomi (dostępnego w oficjalnym kanale sprzedaży w Polsce). Trzeba napisać go oczywiście w trakcie trwania konkursu, a link dodać do jednego z komentarzy pisanych w ramach poszczególnych rund.

Vouchery i wartościowy sprzęt - wygrać można naprawdę sporo

Nie ukrywajmy, o atrakcyjności każdego konkursu w największym stopniu decydują nagrody, jakie można wygrać. Tutaj Xiaomi ma do zaoferowania naprawdę sporo.

W każdej rundzie rozdawane będą vouchery o wartości 219 złotych. Będzie ich nawet 100, a więc łącznie nawet 600! Dlaczego zdecydowano się właśnie na taką kwotę? Nieprzypadkowo, właśnie tyle w momencie polskiej premiery kosztowała Xiaomi Mi Band 6. W przypadku wygranej nie trzeba będzie jednak ograniczać się do zakupu omawianej opaski.

Voucher będzie aktywny do końca sierpnia, do zrealizowania w sklepie mi-home.pl na dowolny produkt z oferty. Także te droższe, wtedy finalna cena zostanie obniżona. To bardzo kusząca opcja, końcówka okresu wakacyjnego to zazwyczaj pora większych wydatków, chociażby z racji akcji back to school. A oferta mi-home.pl obejmuje mnóstwo ciekawych urządzeń i gadżetów, które przydadzą się młodym ludziom, pomogą w nauce czy uprzyjemnią czas relaksu po niej.

To jednak nie wszystko. Jednocześnie przewidziana została bowiem nagroda główna. Co więcej, zwycięzca będzie mógł ją wybrać spośród dwóch przygotowanych propozycji. Bardzo interesujących, ponieważ producent zaoferuje hulajnogę elektryczną Mi Electric Scooter Pro 2 albo zestaw zawierający oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro oraz odkurzacz ręczny Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Mówimy tutaj zatem o nagrodzie, której rynkowa wartość przekracza 2000 złotych.

Zainteresowani? Powodzenia!

Artykuł powstał we współpracy z Xiaomi