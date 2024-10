Sztuczna inteligencja w świecie gamingu odgrywa istotną rolę. Jeśli chcemy konkretnego wyzwania – inteligencja przeciwników musi być odpowiednio zaawansowana. W obecnych czasach AI jest wykorzystywana też w inny sposób. Teraz jest nie tylko w grze, ale też w laptopie.

Sztuczna inteligencja to jeden z głównych trendów w branży technologicznej. W sieci udostępniane są kolejne rodzaje oprogramowania bazujące na AI, a w sklepach pojawiają się urządzenia, których producenci szukają sposobu na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności lub poprawy doświadczeń użytkowników sprzętu.

Rynek komputerów AI PC stale się rozwija. Niedawna premiera nowej klasy systemów Copilot+ PC wprowadziła integrację Copilota jako osobistego asystenta AI z systemem operacyjnym Windows. Takie rozwiązanie pozwala na znaczące ułatwienie pracy przy komputerze, a także zwiększenie komfortu codziennego korzystanie z niego, ze względu na uproszczenie danych czynności.

AI w komputerze – po co?

Firmy tworzące procesory komputerowe konkurują między sobą, walcząc o miano producenta najlepszego sprzętu na potrzeby wykorzystania sztucznej inteligencji. W przypadku firmy Intel mamy do czynienia m.in. z układem Lunar Lake, który cechuje się wydajnością na poziomie 100 TOPS. AMD oferuje układ APU Strix Point, znany też jako Ryzen AI 300. Trzecim graczem obecnie jest firma Qualcomm z układem Snapdragon X Elite.

Odpowiednio mocny sprzęt pozwala na korzystanie z dobrodziejstw sztucznej inteligencji bez konieczności polegania na zewnętrznych modelach czy martwienia się nadmiernie obciążonymi serwerami, przez które łączymy się z danym modelem. A to znacząco zwiększa komfort pracy z narzędziami AI.

Sztuczna inteligencja w twoim laptopie. MSI Stealth A16 AI+

Firma MSI, chcąc spełnić oczekiwania użytkowników, przygotowała gamingowy laptop MSI Stealth A16 AI+. W przypadku tego sprzętu producent zdecydował się na CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 pozwalający na wydajne korzystanie z narzędzi opartych o AI.

W Polsce laptopy MSI Stealth A16 AI+ dostępne będą w dwóch wariantach: Stealth A16 AI+ A3XVGG i Stealth A16 AI+ A3XVFG. Różnice w specyfikacji sprzętowej dotyczą przede wszystkim karty graficznej – RTX 4070 i RTX 4060, a także w pojemności zastosowanego dysku SSD – wyższy wariant posiada 2 TB miejsca, podczas gdy wariant niższy – 1 TB. Ostatnia różnica dotyczy oferowanego systemu operacyjnego, w MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG otrzymamy Windows 11 Pro High-End Standard Version, a w MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG – Windows 11 Home Advanced.

AI dla graczy w laptopach MSI

MSI opracowało szereg narzędzi bazujących na AI, aby poprawić wrażenia osób, które korzystają z oferowanego przez firmę sprzętu. Pierwsze z nich to MSI AI Engine. Jest to oprogramowanie, które pozwala na optymalizację ustawień systemowych laptopa celem osiągnięcia maksymalnej wydajności. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe jest osiągnięcie lepszych rezultatów w grach, co przekłada się na lepsze wrażenia audiowizualne.

MSI przygotowało cztery profile ustawień: praca, spotkanie, gaming i rozrywka. W trybie gamingowym wydajność komputera jest zwiększana. Dostrojone zostanie podświetlenie klawiatury i zmianie ulegną ustawienia wyświetlacza i dźwięku. Z kolei tryb praca pozwala na odpowiednie dostosowanie ustawień systemowych w zależności od uruchamianego oprogramowania.

Generuj tekst i obrazy lokalnie

Kolejne z narzędzi, którym chwali się MSI, to AI Artist. Pozwala ono na zamianę tekstu na obraz, obrazu na tekst lub obrazu na obraz. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że wszystkie operacje wykonywane są lokalnie, co pozwala nie tylko na odpowiednio szybką realizację poleceń, ale także na dbanie o prywatność.

Trzecie narzędzie, z którego mogą korzystać użytkownicy laptopów MSI Stealth A16 AI+, to Noise Cancellation Pro. Jego skuteczność doceni każdy, kto korzysta z komputera w hałaśliwym otoczeniu. Oprogramowanie, korzystając ze sztucznej inteligencji, identyfikuje bowiem kierunek, z którego pochodzą niepożądane dźwięki, i selektywnie je usuwa. Pozwala tym samym na osiągnięcie większej czystości rejestrowanego głosu i na wyraźną komunikację głosową. Narzędzie to przyda się zarówno podczas prowadzenia spotkań biznesowych, jak i w trakcie rozgrywki wieloosobowej, kiedy nie ma nic bardziej irytującego niż "charczący" mikrofon kolegi.

Poza narzędziami opracowanymi przez MSI laptopy Stealth A16 AI+ pozwalają też na korzystanie z rozwiązań NVIDIA. Platforma NVIDIA Studio pozwala na generowanie grafik przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i realizowanie projektów "od koncepcji do ich realizacji". Karty graficzne NVIDIA pozwalają też na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia liczby klatek na sekundę dzięki użyciu technologii DLSS.

AI w sprzęcie to przyszłość?

Czy sztuczna inteligencja w komputerach osobistych to przyszłość rozwoju sprzętu? Tego nie wiemy. Możemy natomiast powiedzieć z całą stanowczością, że korzystanie z narzędzi AI jest wygodne i automatyzuje wiele czynności. Jeśli możemy z nich korzystać, nie będąc przy tym zależnym od oprogramowania zewnętrznego, jest to jeszcze wygodniejsze.

W przypadku graczy zdecydowanie doceniona powinna być możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji na potrzeby zwiększenia wydajności sprzętu podczas rozgrywki. Z przygotowanych przez MSI rozwiązań można przy tym korzystać także po maratonie gamingowym, a przecież każdy z nas, mimo że wolelibyśmy, żeby tak nie było, jest czasem zmuszony do korzystania z komputera w celu innym niż rozrywka.