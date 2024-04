MSI Bravo to seria, która przedkłada wydajność w grach ponad inne aspekty i to widać już po specyfikacji – RTX 4060 z Ryzenem 7 za około 4000 zł to coś wręcz zbyt pięknego, aby było prawdziwe. A jednak! Sprawdziliśmy zatem, czy faktycznie warto wybrać właśnie ten model.

4/5

Płatna współpraca z marką MSI.

MSI to obecnie bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów sprzętu dla graczy, w tym konkretnie laptopów. Po tym, jak mieliśmy okazję testować potężnego MSI Titana 18 HX oraz urzekającego MSI Stealth 16 AMG, przyszła pora przyjrzeć się bardziej przystępnym propozycjom. Ostatecznie to zwykle one są wybierane przez graczy, a to właśnie w tym segmencie cenowym najłatwiej popełnić błędy przy zakupie. Jeżeli szukacie obecnie sprzętu za około 3500-4500 zł, to stanowczo warto zapoznać się z tym, co udało nam się dowiedzieć o MSI Bravo 15 (C7VF) podczas przeprowadzonych testów.



Seria Bravo nie rzuca się w oczy jako ekstremalnie gamingowy sprzęt, ale jest przy tym dość ciekawa w kwestii designu.

Przyzwoita jakość wykonania to dobry początek testów MSI Bravo 15

W sprzęcie, który tak mocno skupia się na wydajności, często producenci idą na przesadne kompromisy po stronie jakości wykonania. MSI szczęśliwie tą drogą nie poszło i Bravo został wykonany solidnie. Co prawda obudowa jest w całości z tworzywa sztucznego, ale to zostało dobrze spasowane i odpowiednio usztywnione w środku, przez co nic tu nie trzeszczy i się nie wygina np. od samego przenoszenia. A zdarzało nam się napotykać nawet wyżej wycenione laptopy z takimi problemami… To, na czym MSI oszczędzało, to oczywiście "gratisy" – ale to też norma i po prostu wspomniane na wstępie modele rozpieściły nas dokładając w zestawie też peryferia. Tutaj dostajemy tylko (i aż!) laptopa oraz jego zasilacz – dosyć zgrabny, zaznaczmy, zwłaszcza jak na jednostkę o mocy 200 W.



W związku z mocnym odchudzeniem zasilacza nie było miejsca na klasyczne złącze zasilania i mamy rzadziej spotykaną "koniczynę".

Zawiasy pracują tutaj dosyć lekko, ale nie na tyle, aby pokrywa sama się zamykała przy lżejszych ruchach laptopem. Komputer można otworzyć jedną ręką, zwykle bez przytrzymywania spodu. Co ciekawe i rzadko spotykane w sprzęcie z tego segmentu cenowego, pokrywa otwiera się o pełne 180°. Powierzchnia pokrywy oraz pulpitu są matowe i nie palcują się przesadnie mocno, czego nie można powiedzieć o powierzchni touchpada. Całość jest dosyć lekka, jako że laptop waży 2,25 kg (razem z zasilaczem to nadal poniżej 3 kg).



Laptop nie należy do ekstremalnie odchudzonych, ale to akurat dobrze pod względem chłodzenia i wydajności.

Wspomniany touchpad działa i poratuje nas, gdy zgubimy lub zapomnimy zabrać ze sobą myszkę, ale nie jest przy tym specjalnie wygodny i z pewnością nie nadaje się do grania. Lepiej prezentuje się klawiatura, w którą MSI wyposażyło model Bravo. Podoba nam się, że udało się zmieścić blok numeryczny, nawet jeżeli nie jest w zupełnie pełnym formacie. Tak samo cieszą duże przyciski strzałek oraz ikoniczne dla graczy oznaczenie przycisków WSAD (keycapy są przeźroczyste).



Touchpad obsługuje gesty i na tym się jego zalety kończą.

Klawisze oczywiście są podświetlane, przy czym koloru nie możemy zmieniać. Biorąc pod uwagę, że seria Bravo (podobnie jak Alpha) to laptopy korzystające z procesorów AMD, spodziewaliśmy się czerwonego koloru, a tymczasem dostaliśmy kolor bardziej "intelowy". Niemniej wygląda to bardzo dobrze i podświetlenie nie jest ani zbyt agresywne, ani zbyt delikatne. Jego jasność możemy regulować w zakresie trzech poziomów lub całkowicie je wyłączyć.



Najbardziej oczywiście rzucają się w oczy przeźroczyste klawisze WSAD.

Laptop od spodu posiada bardzo dużo perforacji, która poprawia cyrkulację powietrza. Jednocześnie zadbano również o to, aby stabilnie stał na podłożu – nóżki są gumowe, co stanowczo nie jest standardem w tym segmencie. Dodatkowe wypusty poprawiają wspomnianą sztywność konstrukcji. Całość prezentuje się dobrze również podczas przenoszenia, jako że wentylacja i nóżki układają się w dosyć ciekawy wzór.



Cały spód można zdemontować, choć fabrycznie na jedną ze śrub nałożona jest plomba gwarancyjna.

Liczba złączy zadowoli nawet bardziej wymagających użytkowników

MSI Bravo 15 wszystkie złącza ma wyprowadzone po bokach – z tyłu, mimo iż potencjalnie byłoby miejsce, są tylko otwory wentylacyjne. Jak na nowoczesny sprzęt przystało, mamy tutaj odpowiednio świeże standardy złączy, a konkretnie:

2x USB 3.2 gen. 1 (5 Gbps);

1x USB-C 3.2 gen. 2 (10 Gbps);

1x USB 2.0;

HDMI 2.1;

RJ45;

miniJack 3,5 mm (combo).

Do złącza USB-C można również podpiąć monitor (z wykorzystaniem protokołu DisplayPort 1.4a). Złącze zasilania jest baryłkowe i umieszczono je w narożniku blisko matrycy, zatem nie powinno kolidować z innymi przewodami.



Po lewej stronie wyprowadzono dodatkowy otwór na wywiew ciepłego powietrza – darmowe grzanie dłoni dla leworęcznych graczy :)

W laptopie zintegrowano najnowszy oficjalnie zatwierdzony standard Wi-Fi 6E – zatem będzie możliwość korzystania z dodatkowego zakresu 6 GHz. Jest również Bluetooth 5.3, co pozwoli łatwo podłączyć więcej peryferiów. Naturalnie nie mogło zabraknąć wbudowanej kamery (1 MPx, 720p@30FPS). Do streamowania raczej będziecie chcieli dokupić coś lepszego, ale do rozmów ze znajomymi wbudowana kamera oferuje więcej niż wystarczającą jakość obrazu.



Dwa mikrofony obok kamery dobrze zbierają głos użytkownika, ignorując dźwięki otoczenia.

Nieco szkoda, że tyle nie można powiedzieć o wbudowanych głośnikach, bo te dosłownie tylko są. Grają bardzo cicho i zupełnie płasko. W zasadzie znamy słuchawki, które położone na stole dadzą głośniejsze i przyjemniejsze brzmienie. Byłaby to istotna wada tego laptopa, gdyby nie to, że… to w sumie standard w tej klasie sprzętu, a rozwiązanie jest bardzo proste – użyć właśnie słuchawek :)



Pomiar pasma przenoszenia głośników w MSI Bravo 15 C7VF.

Specyfikacja testowanego laptopa MSI Bravo 15 C7VF

Procesor: AMD Ryzen 7 7735HS;

4.75 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

8 rdzeni/16 wątków;

PL1 65 W, PL2 35 W Pamięć: 16 GB DDR5 (2x8 GB 4800 MHz CL44) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6;

105 W TGP;

zintegrowana Radeon Graphics Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4;

jeden wolny slot M.2 2280 PCIe gen 4.0 x4;

brak zestawu montażowego dla drugiego M.2 w zestawie System operacyjny: Windows 11 Home (opcjonalnie) Klawiatura: wyspowa;

podświetlenie niebieskie Touchpad: jest;

obsługa gestów Ekran: 15,6", 1920x1080px, 300 nit, 144 Hz, matowa;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 90° Napęd optyczny: brak Bateria: 3-komorowa, Li-Pol, 53,5 Wh Wymiary: 357 x (Sz) x 248 (G) x28 (W) mm Waga: 2,35 kg;

2,95 kg z zasilaczem Materiały obudowy: plastik, czarny Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (MediaTek MT7921);

Bluetooth 5;

1 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen 2;

1x USB typu A 2.0;

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0.9 MPx;

głośniki stereo;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 3 990 zł Gwarancja: 2 lata



Pamięci DDR5 to spore zaskoczenie w tym budżecie.

Kultura pracy to największe zaskoczenie i ogromna zaleta MSI Bravo 15 C7VF!

Laptopy dla graczy w sumie jednoznacznie utożsamiane są z suszarkami lub silnikami odrzutowymi w kwestii generowanego hałasu (chłodzenia) i w tym zakresie nie spodziewaliśmy się niczego innego po jednym z tańszych modeli MSI. Jakże wielkie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że laptop potrafi być faktycznie cichy, nawet podczas grania w Cyberpunk 2077 na Ultra, z aktywnym śledzeniem promieni, przy ponad 60 FPS!

Pomiar głośności pracy laptopa podczas grania (Cyberpunk 2077)

[dBA], skala dostosowana do ludzkiego postrzegania dźwięku, mniej = lepiej

Tryb cichy MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS + RTX 4060) 29,0 ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 29,2 ASUS Vivobook S15 OLED

(Core i5-13500H + ARC A350M) 30,5 MSI Prestige 16 AI Evo

(Ultra 7 155H z Intel ARC) 30,7 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 32,2 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

(Core i5-13500H + RTX 4060) 33,8 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 35,9 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 38,5 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 40,1 Tryb zrównoważony MSI Prestige 16 AI Evo

(Ultra 7 155H z Intel ARC) 33,6 ASUS Vivobook S15 OLED

(Core i5-13500H + ARC A350M) 34,2 MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS + RTX 4060) 35,1 ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 38,0 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

(Core i5-13500H + RTX 4060) 39,8 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 41,6 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 43,4 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 44,2 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 47,8 Tryb najwydajniejszy MSI Prestige 16 AI Evo

(Ultra 7 155H z Intel ARC) 36,9 ASUS Vivobook S15 OLED

(Core i5-13500H + ARC A350M) 37,7 MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS + RTX 4060) 40,2 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

(Core i5-13500H + RTX 4060) 41,9 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 45,4 ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 46,7 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 49,1 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 50,0 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 54,2

Takich wyników się nie spodziewaliśmy, zwłaszcza że, jak za moment się przekonacie, korzystając z trybu zbalansowanego, nie tracimy prawie nic na wydajności, a tryb cichy jest nadal bardzo wydajny. Za taki stan rzeczy odpowiada chłodzenie przygotowane przez MSI. Dwa wentylatory, w tym jeden znacznie większy niż zwykle spotyka się w tym segmencie, zostały tutaj połączone z trzema radiatorami przez łącznie sześć miedzianych ciepłowodów. To, w połączeniu z realnie wydzielającymi mało ciepła podzespołami AMD oraz NVIDII, faktycznie może przełożyć się na aż tak dobre wyniki.



Poza chłodzeniem widać, że możemy wymienić RAM i moduł Wi-Fi oraz dołożyć kolejny SSD M.2, choć w drugim przypadku producent nie dołącza zestawu montażowego!

Procesor po długim, kilkudziesięciominutowym obciążeniu nawet o 1 MHz nie obniża uśrednionego taktowania, utrzymując przyzwoitą dla tego sprzętu temperaturę poniżej 85°C. Niższe profile wydajności nieco limitują już moc przeznaczoną dla procesora, ale ten nadal zachowuje się bardzo stabilnie i nie ma tu mowy o termicznym limitowaniu jego możliwości.



Chłodzenie bez najmniejszego problemu radzi sobie z limitami samego procesora - kolejno 65 W, 50 W oraz 35 W w zależności od wybranego profilu.

W przypadku gier sytuacja wygląda tak samo dobrze – karta graficzna trzyma wysokie taktowanie i w pełni wykorzystuje bardzo wysoki dla tego GPU limit mocy 105 W. Zmiana na profil zbalansowany (zatem -5 dB głośności chłodzenia) jest ledwie odczuwalna w kwestii płynności rozgrywki, a przejście na profil cichy, który nie różni się od szumu pracy gamingowego PC, będzie nas kosztować w porywach kolejne 15 proc. wydajności. Co ciekawe, wraz ze spadkiem limitu mocy dla karty (na cichszych profilach), wzrasta limit mocy dla procesora!



Dopiero w trybie Cichym taktowanie GPU spada poniżej 2000 MHz.

Żeby nie było, że za bardzo słodzimy – pewien dyskomfort może powodować temperatura, do której nagrzewa się obudowa, choć tu szczęśliwie najcieplej jest na środku klawiatury, zatem w miejscu, którego grając, raczej się nie dotyka. Niemniej na tym polu MSI prezentuje się "tylko" poprawnie.



Temperatura obudowy w spoczynku - na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.



Temperatura obudowy podczas renderowania z użyciem CPU - na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.



Temperatura obudowy podczas gry - na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

To jaka w końcu jest wydajność MSI Bravo 15 C7VF?

Sama kultura pracy nie byłaby niczym nadzwyczajnym, jeżeli jednocześnie laptop nie oferowałby odpowiedniej wydajności, a MSI Bravo 15 C7VF stanowczo na tym polu nie zawodzi. W natywnej rozdzielczości FHD, przy najwyższych ustawieniach (w tym również z Ray Tracingiem, ale z wyłączeniem PathTracingu w Cyberpunk) absolutnie każda najnowsza gra, którą testowaliśmy, utrzymywała ponad 60 FPS płynności. Spora w tym zasługa funkcji NVIDIA DLSS (testowaliśmy tylko z aktywnym FrameGeneration, zatem te wyniki można jeszcze podbić, stosując upscaling), ale też ogólnie wydajności RTX 4060 z limitem ustawionym na 105 W, co stanowczo nie jest normą. Wiele laptopów posiada przecież RTX 4060, ale z bardziej restrykcyjnie ograniczonym zasilaniem (nawet do 65 W).

Pomiar wydajności w grach - MSI Bravo 15 C7VF

[FPS], 1920x1200 px, więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Mirage

Ultra 77

48 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLSS Q + FG 84

58 Avatar: Frontiers

of Pandora

Ultra + FSR 3 FG 73

58 Hogwarts Legacy

RT Ultra + DLSS FG 66

33 A Plague Tale:

Requiem

RT Ultra + DLSS Q + FG 68

43 Counter-Strike 2

B. Wysokie 217

116 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

Przygotowaliśmy dla Was również nagrania z testów, zatem możecie zobaczyć, jak w praktyce prezentują się gry na recenzowanym sprzęcie oraz jakie taktowanie i temperatury laptop utrzymuje podczas testów. Prowadziliśmy je w najwyższym trybie wydajności, ale (jak pokazały wcześniejsze testy kultury pracy) zmiana na profil zbalansowany nie wpłynie na nie znacząco. Jak widać, w grach bardziej kompetytywnych bez problemu wyciągamy też znacznie więcej FPS, niż obsługuje wbudowana tutaj matryca, co zawsze jest dobrą wiadomością. Na koniec oczywiście pozostały wyniki w syntetycznym teście 3DMark Time Spy.

Wydajność MSI Bravo 15 C7VF w grach, wraz z odczytami z czujników

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny, najszybszy tryb, chyba że zaznaczono inaczej, więcej = lepiej

MSI Titan 18 HX A14V

Core i9-14900HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 21 294 MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 20 924 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 849 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 405 Dream Machines RX3080-17PL38

Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12 689 MSI Raider GE66-12UH

Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12 628 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12 262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11 187 ASUS Strix SCAR 17 G733

Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10 986 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10 701 [Tryb wydajny] MSI Bravo 15 C7VF

Ryzen 7 7735HS, GeForce RTX 4060

TGP 105 W 10 403 Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 [Tryb zbalansowany] MSI Bravo 15 C7VF

Ryzen 7 7735HS, GeForce RTX 4060

TGP 105 W 9690 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 [Tryb cichy] MSI Bravo 15 C7VF

Ryzen 7 7735HS, GeForce RTX 4060

TGP 105 W 9077 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Victus by HP 16

Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051

Poza grami MSI Bravo 15 C7VF też sobie radzi

Mimo iż jest to laptop kierowany raczej do graczy, to zaskakująco dobrze radzi sobie również poza grami. MSI nie oszczędzało na SSD i obecny tu WD SN560 o pojemności 1 TB to realnie solidna i szybka jednostka. Pamięci fabrycznie mamy tylko 16 GB, co może być pewnym limitem w poważniejszej pracy kreatywnej, ale to akurat kwestia, którą można łatwo rozwiązać poprzez rozbudowę. Ostatecznie obecny tu 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7, oparty o architekturę Zen 3, spisuje się bardzo dobrze i bez problemu rywalizuje z podobnie wycenionymi rozwiązaniami konkurencji, przynajmniej w zastosowaniach wielowątkowych. Wszystko to potwierdzają nasze testy, zatem w praktyce, jeśli doposażyć się w większy i nieco lepszy monitor, to MSI Bravo 15 okaże się całkiem wydajną i przy tym bardzo kulturalną stacją roboczą, którą w razie potrzeby możemy zabrać ze sobą w podróż.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8096 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Intel Core i5-13500H, GeForce RTX 4060

TGP 75 W 7470 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 MSI Bravo 15 C7VF

Ryzen 7 7735HS, GeForce RTX 4060

TGP 105 W 7317 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 7099 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H, ARC A350M

TGP 35 W 6151 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Crossmark weryfikuje sprawność sprzętu w codziennych zadaniach - w praktyce wszystko powyżej 1000 pkt. to więcej niż wystarczająco szybki sprzęt.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

[pkt], na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC

32 GB DDR5 5600 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1766

1624 / 2023 / 1512 ASUS Vivobook S15 OLED

Core i5-13500H, ARC A350M

16 GB DDR5 4800 MHz

512 GB SSD PCIE-E 4.0 x4 1673

1552 / 1921 / 1384 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H, RTX 4060

16 GB DDR5 4800 MHz

512 GB SSD PCIE-E 4.0 x4 1627

1558 / 1811 / 1341 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX6800S

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1579

1542 / 1696 / 1368 MSI Bravo 15 C7VF

Ryzen 7 7735HS, RTX 4060

16 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1555

1522 / 1656 / 1372 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Pomiary wydajności SSD w laptopie MSI Bravo 15 C7VF

Pomiary wydajności MSI Bravo 15 C7VF w różnych zastosowaniach

Laptop: MSI Bravo 15 C7VF

AMD Ryzen 7 7735HS

RTX 4060 8 GB (105 W)

3990 zł ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H

RTX 4060 8 GB (75 W)

8990 zł ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS

Radeon RX6800S (105 W)

9490 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Cinebench R23

Single Core: 1547 1738 1489 1899 Cinebench R23

Multi Core: 13 393 13 870 13 116 17 413 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:08.17 2:53.05 3:04.75 2:29.30 Blender 3.6 (GPU Optix/HIP)

Barcelona [minuty]: 1:01.31 1:19.68 2:03:59 1:09.58 7-Zip [MIPS] 69 540 78 158 74 635 77 973

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Bravo 15 C7VF

AMD Ryzen 7 7735HS

RTX 4060 8 GB (105 W)

3990 zł ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H

RTX 4060 8 GB (75 W)

8990 zł ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS

Radeon RX6800S (105 W)

9490 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł 3DSMax 07 (FHD): 93.19 89.89 76.11 104.85 Catia 06 (FHD): 57.33 58.98 51.65 71.99 Creo 03 (FHD): 88.88 95.31 77.88 102.31 Energy 03 (FHD): 35.39 35.28 27.93 27.66 Maya 06 (FHD): 398.41 335.17 301.49 306.52 Medical 03 (FHD): 32.01 22.35 36.7 33.81 Solidworks 05 (FHD): 234.08 225.98 152.14 246.67

Testy matrycy MSI Bravo 15 nie zaskakują

Pochwaliliśmy, to teraz trzeba nieco skrytykować, i tu zacznijmy od matrycy. Już po pierwszym uruchomieniu laptopa MSI Bravo widać, że nie jest to sprzęt do pracy z grafiką czy też filmami. Nasycenie barw jest na poziomie 66 proc. gamutu sRGB (choć jest przy tym dosyć dobrze skalibrowany), co przekłada się na 45 proc. pokrycia bardziej filmowego DCI-P3. Dobra wiadomość jest taka, że obecny tu panel FHD jest dosyć solidnie podświetlony – 300 nitów na matowej matrycy to wynik lepszy od tego, do czego przyzwyczaił nas ten segment cenowy. Co więcej, podświetlenie jest dosyć równomierne, zarówno pod względem jasności, jak i temperatury barwowej.



Wizualizacja pokrycia gamutów (od lewej) sRGB oraz DCI-P3.



Weryfikacja odwzorowania kolorów względem (od lewej) sRGB oraz DCI-P3.



Wszystkie odczyty podświetlenia mieszczą się w normie i w sumie trudno oczekiwać więcej.

To wszystko jednak nie jest szczególnie istotne, jeżeli głównie zależy nam na grach sieciowych, które nastawione są na rywalizację, a nie na podziwianie widoków. Tu znacznie istotniejsze będzie to, że panel posiada odświeżanie na poziomie 144 Hz i że jest to matryca IPS, co powinno oznaczać niski czas reakcji. O ile odświeżanie faktycznie się potwierdza, tak z czasem reakcji zdecydowanie nie jest tak różowo i, jak widać poniżej, teoria swoje, a praktyka swoje. Większość transformacji nie mieści się nawet w okienku, jakie daje 60 Hz odświeżania, co w praktyce oznacza rozmycie obrazu w ruchu. Dobrze za to wypada input lag – praktycznie na poziomie zewnętrznych monitorów dla graczy.



To, co w tym pomiarze wyszło dobrze, to kwestia powidoków – te nie występują.



Poniżej 4 ms opóźnienia to wyśmienity wynik!

Podsumowując, matryca to nie jest mocna strona laptopa MSI Bravo 15 C7VF. Niestety to typowe podejście producentów do kwestii wyświetlaczy w tańszych laptopach i szczerze nie znamy żadnego laptopa, który by się z tego nurtu wyłamywał. Jeżeli zależy Wam na jakości obrazu, to zwyczajnie trzeba nieco głębiej sięgnąć do kieszeni i wybrać model z wyższej półki – MSI na tym polu również potrafi zabłysnąć, co udowodniło chociażby przy okazji testów MSI Titan GT77 13HX (mini LED, 100 proc. DCI-P3).



Ramki wokół matrycy nie są przesadnie duże, ale też z pewnością nie nazwalibyśmy go "bezramkowym".

Bateria jest, ale MSI Bravo 15 maratończykiem nie jest

Kolejna potencjalnie istotna cecha laptopa to naturalnie jego bateria, a więc zdolność do pracy bez zasilania "z gniazdka". MSI Bravo posiada baterię trzykomorową o pojemności 53,5 Wh – zatem nie najmniejszą, ale też o połowę mniejszą od tych stosowanych w topowych laptopach. Nawet w połączeniu z dosyć oszczędnym procesorem AMD nie mogło się to przełożyć na rekordowe wyniki. Niemniej wystarczy jej na podróż pociągiem z Poznania do Warszawy (zakładając, że nie będziemy w tym czasie grać). Świetnie spisze się też w roli wbudowanego UPS, zatem nie stracimy postępów w pracy, gdy nagle w domu wyłączą prąd.

Pomiar czasu pracy na baterii laptopa MSI Titan 18 HX A14V

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% MSI Titan 18 HX A14V

(Core i9-14900HX, 99 Wh) 1:48 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 1:27 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:26 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:24 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 1:16 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 1:08 h MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS, 53,5 Wh) 0:52 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 6:45 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 6:16 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:21 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 4:42 h MSI Titan 18 HX A14V

(Core i9-14900HX, 99 Wh) 4:21 h MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS, 53,5 Wh) 2:47 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:14 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 4:38 h MSI Titan 18 HX A14V

(Core i9-14900HX, 99 Wh) 4:02 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 3:39 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 2:49 h MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS, 53,5 Wh) 2:05 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 12:22 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 9:21 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 8:22 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 7:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 7:28 h MSI Titan 18 HX A14V

(Core i9-14900HX, 99 Wh) 6:39 h MSI Bravo 15 C7VF

(Ryzen 7 7735HS, 53,5 Wh) 3:29 h

Bateria ładuje się do pełna w około 2,5 godziny (lub bliżej trzech, jeżeli laptopa w tym czasie używamy), co nie jest wybitnym wynikiem, ale też nikt go nie oczekiwał. Pierwsze 50 proc. w sumie pojawia się po około godzinie ładowania, czyli dosyć typowo. Podczas obciążenia MSI Bravo 15 C7VF pobiera, zgodnie z oczekiwaniem dla tych podzespołów, podobną ilość energii, co konsola obecnej generacji (bez telewizora!), tj. około 150-170 W.

Czy warto wybrać laptopa MSI Bravo 15 C7VF?

Po zakończeniu testów pozostaliśmy z dosyć pozytywnymi wrażeniami, głównie z uwagi na stosunek wydajność do kultury pracy oferowany przez ten model. Względem podobnych propozycji opartych o konkurencyjne procesory jest to ogromny skok naprzód i realnie przełamuje stereotyp o tym, jakoby tanie laptopy dla graczy musiały być głośne. Jednocześnie sama wydajność jest tutaj również bardzo wysoka jak na ten segment cenowy, za co odpowiada realne wykorzystanie pełnych 105 W energii przydzielonej karcie GeForce RTX 4060. Można zatem powiedzieć, że również stosunek ceny do wydajności jest w tym przypadku wyśmienity.



Zielone z czerwonym to jak zwykle wybitnie dobre połączenie w laptopie!

Oczywiście nie mogło się obejść bez kompromisów, ale te MSI zdaje się poczyniło całkiem rozsądnie, mając na uwadze potencjalnych nabywców tego modelu. Słabe nagłośnienie, przeciętna matryca i touchpad to żaden problem dla graczy, bo ci zwykle i tak laptopa (na potrzeby grania) podpinają pod zewnętrzne peryferia. Krótki czas pracy na baterii oraz długie ładowanie to kolejne cechy, które graczy w sumie nie interesują. A dzięki temu laptop faktycznie jest bardzo konkurencyjnie wyceniony.



Taki laptop dobrze wygląda nawet w różu!

Finalnie zatem uznajemy MSI Bravo 15 C7VF za udaną propozycję z niskiego albo prawie średniego segmentu dla graczy. Spisze się wyśmienicie jako komputer na komunię albo laptop do akademika (zwłaszcza że nie będzie irytować współlokatorów swoim szumem). Obecnie można go dostać na niezłych promocjach - przykładowo tutaj za 4399 zł z wypasioną myszką (jakże tutaj pomocną) za symboliczną złotówkę, albo jeszcze ciekawiej tutaj za 4399 zł z myszką i słuchawkami za tę samą złotówkę! W tej cenie próżno szukać propozycji o realnie wyższej wydajności, nawet jeżeli odpuścimy kryterium kultury pracy. Są oczywiście laptopy z lepszą matrycą lub dłużej trzymające na baterii, ale albo są znacznie droższe, albo znacznie mniej wydajne. Stąd też nasza finalna rekomendacja dla MSI Bravo 15 C7VF, którą (do pewnego stopnia) można też rozszerzyć o pozostałe modele MSI Bravo dostępne w sklepach.

Opinia o MSI Bravo 15 C7VF Plusy optymalne połączenie procesora Ryzen 7 i karty GeForce RTX 4060,

wyjątkowo cicha praca, bez znacznego obniżania wydajności,

wsparcie dla NVIDIA DLSS (upscaling, generowanie klatek, rekonstrukcja promieni),

wysoka wydajność SSD i ogólnie wydajność w zastosowaniach kreatywnych,

dużo nowoczesnych złączy,

całkiem solidna konstrukcja,

rozsądnie niska waga laptopa i zasilacza,

gamingowy, ale nie krzykliwy design,

matryca 144 Hz z niskim input lag i 300 nitów jasności,

możliwość rozbudowy RAM i dołożenia SSD. Minusy bardzo wysoki czas reakcji pikseli matrycy,

niskie pokrycie nawet podstawowego gamutu kolorów sRGB,

krótki czas pracy na baterii,

głośniki brzmiące poniżej przeciętnej,

brak możliwości ładowania przez USB-C.

Nasza ocena laptopa MSI Bravo 15 C7VF: 80% 4/5

Płatna współpraca z marką MSI.

