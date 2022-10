Wyobraź sobie taką sytuację, że kupujesz wymarzonego laptopa, a potem nagle okazuje się, że całą wydaną kasę dostajesz z powrotem. Brzmi zbyt pięknie, by mogło by prawdziwe? Wcale nie, choć oczywiście nie obejdzie się bez odrobiny wysiłku i szczypty szczęścia.

Kup laptopa Lenovo i zyskaj pełny cashback

O co chodzi? Ano o trwającą do końca października promocję, której głównymi bohaterami są laptopy Lenovo. Codziennie aż do ostatniego dnia miesiąca jeden nabywca sprzętu spod znaku Yoga, IdeaPad lub Legion będzie otrzymywać pełen zwrot gotówki za swój zakup.

Zasady gry Często w przypadku tego typu akcji jest inaczej, ale tym razem zasady są dziecinnie proste – a więc: między 1 - 31 października kupujesz laptopa Lenovo z serii Yoga, IdeaPad lub Legion,

kupujesz laptopa Lenovo z serii Yoga, IdeaPad lub Legion, wycinasz z opakowania kod kreskowy z numerem seryjnym,

robisz zdjęcie lub skan wyciętego kodu i numeru seryjnego,

(podpowiadamy, gdzie znaleźć te informacje) wysyłasz te zdjęcia, wraz z dowodem zakupu, poprzez formularz konkursowy,

dołączasz odpowiedź na pytanie: dlaczego wybrałeś ten produkt i co dla ciebie oznacza „jakość Lenovo” ,

, trzymasz kciuki, czekając na odpowiedź – być może to właśnie ty otrzymasz zwrot gotówki.

Szczegóły konkursu i wspomniany formularz znajdziesz na stronie promocji. Tam też przedstawiona została kompletna lista sklepów, które biorą udział w akcji. Dobra wiadomość jest taka, że znajdują się tam właściwie wszystkie najpopularniejsze elektromarkety, w tym Komputronik, Neonet, Morele, Media Markt, RTV EURO AGD i Media Expert.

Jak otrzymać zwrot kasy za laptopa?

Jak w każdym konkursie, trzeba mieć szczęście. Tutaj jednak temu szczęściu można pomóc. Lenovo nie ukrywa, że w zwycięzców wyłaniać będzie, oceniając przede wszystkim oryginalność i kreatywność oraz estetykę i styl wypowiedzi w odpowiedziach na pytanie konkursowe.

Laptopy Lenovo – wybór jest niemały

Lenovo to jeden z najpłodniejszych producentów na rynku laptopów, więc wybór masz naprawdę spory: od uniwersalnych i łączących wydajność z mobilnością laptopów z rodziny IdeaPad, przez kierowane do graczy modele IdeaPad Gaming i potężne gamingowe maszyny spod znaku Legion, aż po smukłe, lekkie i eleganckie ultrabooki tworzące markę Yoga.

Lenovo IdeaPad - laptopy dla każdego

Na rodzinę IdeaPad składa się kilka serii. Podstawowe modele Serii 1 to niedrogie laptopy do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie Internetu czy praca biurowa. Są dostępne w 14- i 15-calowych wariantach, a bazę ich specyfikacji tworzą procesory Intel Pentium, Intel Celeron i AMD Ryzen. Dobrze sprawdzają się w domu, ale smukłe i lekkie konstrukcje w połączeniu z antyrefleksyjnymi matrycami pozwalają też z powodzeniem korzystać z nich w plenerze.

Seria 3 to kompromis pomiędzy wydajnością i elegancją (to dobry wybór na przykład dla studenta). Zostały stworzone z myślą o efektywnej pracy, niezależnie od tego, gdzie zamierzasz się jej oddawać. Wybór jest tu naprawdę spory, bo dostępne są modele z układami AMD i Intel, w różnych wariantach pamięciowych i z wyświetlaczami w trzech rozmiarach: 14, 15,6 i 17,3 cala. Każdy więc może wybrać coś dla siebie.

Seria 5 dokłada do tego jeszcze mobilność i długi czas pracy. Laptopy spod tego znaku mają mocarne procesory, wygodne klawiatury i świetne ekrany otoczone wąskimi ramkami. Szczególnie atrakcyjne są modele obdarzone dopiskiem „Pro”, wyróżniające się wyjątkowo jasnymi wyświetlaczami, topowymi układami Intel i AMD oraz akumulatorami, które nie dość, że cechują się kilkunastogodzinnym działaniem, to jeszcze obsługują szybkie ładowanie (wystarczy 15 minut, by zapewnić 3 godziny pracy).

Jest też wreszcie seria IdeaPad Gaming, tworzona przez przystępne cenowo laptopy do gier. Do wydajnych procesorów Intel Core lub AMD Ryzen najnowszych generacji, dorzucają one jeszcze dedykowane karty graficzne z serii GeForce RTX, sporą ilość szybkiego RAM-u i wyświetlacze o wysokiej częstotliwości odświeżania. Dzięki temu nawet te nowsze gry działają jak należy i… wyglądają jak należy.

Laptopy dla entuzjastów, czyli Lenovo Legion i Lenovo Yoga

Dla hardkorowych graczy powstała rodzina Lenovo Legion, której podstawę stanowi Seria 5, a rozwinięcie – Seria 7. W tej drugiej możesz liczyć na najwyższą moc obliczeniową i rozwiązania niezwykle pozytywnie wpływające na komfort rozgrywki. To właśnie tutaj dla niej Lenovo rezerwuje ultrawydajne systemy chłodzenia, procesory i układy graficzne najwyższej klasy, topowe wyświetlacze z odświeżaniem do 240 Hz czy głośniki z Dolby Atmos.

Na rodzinę Yoga z kolei składają się wyjątkowo smukłe i mobilne laptopy klasy premium. Wyróżniają się nowoczesną stylistyką, za którą idą jednak także wydajność i ergonomia poziomu biznesowego. Słowem: to nie tylko świetnie wyglądające, ale też pierwszorzędnie działające laptopy. Niedawno testowaliśmy jeden z nich: zobacz naszą recenzję Lenovo Yoga Slim 7i Pro.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.