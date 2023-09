Jeśli faktycznie budżet masz ograniczony, ale jednak zależy ci na pełnej funkcjonalności systemu Windows, to postawilibyśmy na Lenovo IdeaPad Slim 3 z 15-calowym wyświetlaczem Full HD. Co ważne – matowym, dzięki czemu komfortowo możesz uczyć się w każdym miejscu i o każdej porze. Pomimo niewygórowanej ceny laptop oferuje całkiem niezły, 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7520U ,a także 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. Waży tylko 1,62 kg, a mobilności dodaje mu jeszcze karta Wi-Fi 5. Oczywiście nie brakuje mu też podstawowych gniazd. Krótko mówiąc: jeśli studiujesz na kierunku humanistycznym i interesuje cię możliwie dobry laptop do 3000 zł, to ten powinien okazać się w sam raz.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 7520U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 2x USB, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.1 typ C