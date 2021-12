Zbliżają się święta, czyli czas spędzany głównie z rodziną. Telewizory LG OLED jak żadne inne mogą ten czas umilić dosłownie całej rodzinie – zyska tata, zyska mama i zyskają młodsi! Oto tylko kilka powodów, dla których LG OLED TV to idealny prezent dla całej rodziny!

O kolejnych seriach telewizorów LG OLED trudno wypowiadać się inaczej niż w superlatywach. Testowany przez nas rok temu model z serii C dosłownie podbił nasze serca, zasługując jako pierwszy od bardzo dawna na idealną ocenę, a nowe modele są tylko lepsze! To jednak już wiedza powszechna, a dzisiaj skupimy się na tym, jak bardzo te telewizory pasują do rodzinnego salonu.

Prawdziwe kino bez wychodzenia z domu

Ostatnimi czasy wyjście do kina nie jest tak oczywiste, jak zwykło być – nawet jeżeli te akurat działają, to i tak nie jest to już tak beztroska wycieczka jak dawniej. Co innego, jeżeli kino mamy w domu, a tak właśnie można traktować telewizory LG OLED! Gasimy światło, odpalamy film i dosłownie można poczuć, że oglądamy go tak, jak by tego życzył sobie jego twórca – pod pewnymi względami nawet dostając więcej, niż oferują projekcje w kinie.

Dzięki technologii OLED w telewizorach LG zupełnie zapominamy, że patrzymy na telewizor – idealny kontrast i kolory dają perfekcyjne złudzenie oglądania akcji na żywo!

Za takie wrażenia odpowiada tu kombinacja czynników, takich jak nieskończony kontrast paneli organicznych, tryb Filmmaker, obsługa Dolby Vision oraz rewelacyjne nagłośnienie (zwłaszcza w serii G i Z!). Dodatkowo panele OLED wyglądają idealnie, nieważne, z jakiej strony na nie patrzymy, zatem cała rodzina bawi się dokładnie tak samo dobrze (a nie tylko ci wybrani, siedzący na wprost klasycznych paneli LCD).

Nie będziemy też narzekać na braki w repertuarze – system WebOS w najnowszych modelach telewizorów LG OLED oferuje dostęp do dosłownie wszystkich liczących się platform VOD (oraz muzycznych)! To już nie tylko Netflix i Amazon Prime, ale też HBO GO, Disney+, a nawet AppleTV oraz wiele, wiele innych.

Młodzi mogą pograć z bezkompromisową szybkością, a tata obejrzy mecz z krystaliczną ostrością

Nie od dziś wiadomo, że panele OLED cechują się bardzo szybkim czasem reakcji, właśnie dzięki organicznym pikselom. Ich rozświetlanie jest praktycznie natychmiastowe, dzięki czemu obraz na telewizorze LG OLED jest całkowicie pozbawiony smużenia, jakie jest obecne nawet w najlepszych panelach LCD. Docenią to zarówno gracze aktywni (czy to konsolowi, czy nawet PC) jak i pasywni (czyli kibice).

Granie to naturalnie może być świetna rozrywka dla całej rodziny – dla starszych oraz młodszych domowników, czego dowodzą tak wyśmienite tytuły, jak „It Takes Two” albo „Sackboy: A Big Adventure”, czyli kontynuacja legendarnej serii Little Big Planet. A jeżeli oczekujecie narzędzia do podbijania rankingów w grach e-sportowych, to również się nie zawiedziecie – 120 Hz przy rozdzielczości 4K z obsługą adaptacyjnego odświeżania (w tym NVIDIA G-Sync Compatible) to idealny zestaw cech do takiej rozgrywki.

Telewizory OLED to nie tylko filmy – świetne nagłośnienie oraz duży ekran świetnie nadają się do wspólnego grania całą rodziną, np. w gry taneczne!

Jeżeli natomiast całą rodziną przepadacie za kibicowaniem swojej ulubionej drużynie, to trudno o bardziej wiążące chwile niż wspólne wykrzykiwanie hasła „gol!” albo skandowanie nazwy tejże drużyny podczas finałowego meczu właśnie na wygodnej kanapie przed telewizorem LG OLED. Tu ponownie dzięki idealnemu obrazowi z każdego kąta oraz bardzo szybkiej matrycy nikt w rodzinie nie powinien przegapić kluczowej akcji w meczu.

Telewizor LG OLED cieszy rodzinę, nawet gdy nic nie oglądamy

Nikt oczywiście nie wpatruje się w telewizor cały czas, tym bardziej w okresie takim, jak zbliżające się święta, do których trzeba przygotować dom, a także wykorzystać wolny czas, aby spędzić go z rodziną. To zaskakujące, jak bardzo ten czas może umilić nam właśnie telewizor LG OLED, chociażby w roli odtwarzacza muzyki ze Spotify. Czy to podczas porządków, przygotowywania i spożywania posiłków, czy też jako tło do rozmowy podczas spotkania ze znajomymi – zawsze będzie gotowy wypełnić nasz dom podkładem muzycznym.

Nie oglądasz akurat telewizji? Zmień LG OLED w dzieło sztuki na ścianie, a w tle niech gra Twoja ulubiona muzyka!

Dodatkowo jeżeli telewizor powiesimy na ścianie, zwłaszcza w przypadku serii G, to możemy z łatwością zmienić go w nowoczesną ramkę na dowolną serię obrazów, jakie tylko nam się zamarzą! Wbudowany w telewizor tryb galerii umożliwia wyświetlanie wskazanych obrazów jednego po drugim, co będzie uciechą dla oka, nawet gdy nie mamy czasu lub ochoty oglądać niczego w telewizji. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby w ten sposób, w wielkim formacie prezentować nasze rodzinne zdjęcia!

Co więcej, telewizora można używać również po wyłączeniu ekranu. Jeżeli nie chcemy, aby nas cokolwiek rozpraszało w ciemności, gdy relaksujemy się przy muzyce odtwarzanej z aplikacji Tidal, to zwyczajnie wyłączamy obraz, a muzyka gra dalej!

Warto polować na okazje

Końcówka starego oraz początek nowego roku to zawsze okres najlepszych promocji, również w przypadku telewizorów. Jeżeli nie udało Wam się załapać na wyprzedaże w czarny piątek, to nadal nic straconego! LG OLED 65C1, który powinien zadowolić praktycznie każdą rodzinę, również z pokaźnych rozmiarów salonem, to nasza rekomendacja dla Was – Wesołych Świąt!

