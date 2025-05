Test obudowy Fractal Meshify 3

Fractal Meshify 3 to najnowsza propozycja szwedzkiej marki, stworzona z myślą o entuzjastach sprzętu komputerowego. Model ten wyróżnia się przewiewną strukturą oraz efektownym designem. Postanowiłem sprawdzić, jak sprawuje się w praktyce.

4/5

Firma Fractal to skandynawska marka, która jest znana z porządnych obudów komputerowych, a modele z linii Meshify wyróżniają się dobrym projektem i przemyślaną konstrukcją. Jakiś czas temu miałem okazję przetestować modele Fractal Meshify C, Fractal Meshify C Mini czy Fractal Meshify 2 Compact, które okazały się bardzo udanymi propozycjami. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i wprowadza do oferty nową, ulepszoną serię Meshify – modele Meshify 3 i Meshify 3 XL.

Fractal Meshify 3 - porównanie obudów

Nowa seria obudów - Fractal Meshify 3 została zaprojektowana z myślą o entuzjastach, którzy składają nowoczesny komputer, oczekują przemyślanej konstrukcji, dobrej wentylacji podzespołów i chcieliby zbudować ciekawy, efektowny zestaw. W ofercie producenta znajdziemy podstawową wersję, ale też warianty z przeszklonym bokiem i podświetleniem RGB LED. Ponadto w sprzedaży pojawią się czarne i białe wersje kolorystyczne.

Model Fractal Meshify 3

Solid Fractal Meshify 3

TG Fractal Meshify 3

RGB Fractal Meshify 3

Ambience Pro RGB Typ Midi Tower Midi Tower Midi Tower Midi Tower Materiały stal, tworzywa sztuczne stal SGCC, tworzywa sztuczne, szkło stal SGCC, tworzywa sztuczne, szkło stal SGCC, tworzywa sztuczne, szkło Wymiary i waga 423 x 229 x 507 mm – 8,7 kg 423 x 229 x 507 mm – 8,8 kg 423 x 229 x 507 mm – 8,8 kg 423 x 229 x 507 mm – 9,1 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (do 277 mm) mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (do 277 mm) mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (do 277 mm) mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (do 277 mm) Miejsca na napędy/panele brak brak brak brak Panel I/O » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2x2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2x2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2x2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2x2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 349 mm 7x 349 mm 7x 349 mm 7x 349 mm Miejsca na wentylatory » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 3x Momentum 14 » Przód: 3x Momentum 14 » Przód: 3x Momentum 14 RGB » Przód: 3x Momentum 14 RGB Miejsca na chłodnice » Góra: 120/140/240/280

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120 » Góra: 120/140/240/280

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120 » Góra: 120/140/240/280

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120 » Góra: 120/140/240/280

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm Filtry przeciwkurzowe » Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Dół: nylonowy w plastikowej ramce Maty wyciszające brak brak brak brak Maksymalna długość zasilacza 180 mm (ATX) 180 mm (ATX) 180 mm (ATX) 180 mm (ATX) Ścianki » Przód: mesh

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy » Przód: mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy » Przód: mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy » Przód: mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy Dodatkowe brak brak brak » kontroler Adjust Pro Hub

» podświetlenie boku i przodu Cena MSRP ok. 700 zł ok. 700 zł ok. 800 zł ok. 900 zł

Warto jednak mieć na uwadze, że nowe obudowy należą już do wyższej półki cenowej. Zwykłe i przeszklone modele mają w Polsce kosztować około 700 zł, natomiast za modele z podświetleniem trzeba zapłacić jeszcze więcej – wersje z podświetlanymi wentylatorami (RGB) to wydatek rzędu 800 zł, a za wersję z podświetlanymi wentylatorami, frontem i bokiem (Ambience RGB) już ok. 900 zł. Mówimy więc o sprzęcie premium, który powinien zainteresować najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących wysokiej jakości wykonania i nowoczesnego designu.

W ofercie producenta pojawiły się też większe modele - z serii Fractal Meshify 3 XL, które oferują więcej miejsca na podzespoły i chłodzenie. Trzeba natomiast liczyć się z jeszcze wyższymi cenami (850 – 1300 zł).

Obudowa, która może się podobać

W moje ręce trafił model Fractal Meshify 3 Ambience Pro RGB Black TG Clear Tint, czyli najbardziej wypasiony wariant.. W mniej rozbudowanych wersjach konstrukcja obudowy pozostaje ta sama, więc możemy liczyć na podobną funkcjonalność, jednak brak w nich podświetlenia lub nie jest ono aż tak bogate.

Uwagę zwraca efektowna, aerodynamiczna stylistyka obudowy, która pozwoli na zbudowanie ciekawego komputera. W wersjach z dopiskiem TG zastosowano przeszklony panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze maszyny – ma to znaczenie, jeśli mamy efektowne podzespoły i chcielibyśmy się nimi pochwalić.

Przód obudowy wykonano z charakterystycznej siatki mesh, pod którą znalazły się trzy wentylatory – osłonę można łatwo zdjąć, ale pod spodem nie znajdziemy filtra przeciwkurzowego. W wersji RGB zarówno wentylatory, jak i sam panel są podświetlane, co na pewno przypadnie do gustu zwolennikom LED-ów (szczególnie, że mało który model konkurencji oferuje podobne rozwiązanie).



Duży przycisk do włączania komputera też jest podświetlany i możemy sterować jego kolorystyką

Na górze znajdziemy panel ze złączami – do dyspozycji oddano dwa porty USB 3.0, jeden USB typ C 20 Gb/s, a do tego złącze combo audio pod słuchawki z mikrofonem. Duży przycisk na środku służy do włączania komputera, jednak zabrakło już przycisku do restartowania systemu.

Górny panel też został wykonany z siatki mesh i można go łatwo zdemontować. Pod spodem znalazło się miejsce na dwa wentylatory lub chłodnicę, jednak nie znajdziemy tutaj żadnych filtrów przeciwkurzowych.

Obydwie ścianki można łatwo ściągnąć - wystarczy pociągnąć za plastikowy zaczep, a nastepnie wyciągnąć ściankę do góry

W modelu Ambience PRO RGB lewy bok wykonano z hartowanego szkła, co pozwala na efektowne wyeksponowanie wnętrza komputera. Dodatkowo na dolnej części ścianki umieszczono podświetlaną listwę RGB LED, która dodaje estetycznego uroku całej konstrukcji. To element, który wyróżnia Meshify 3 na tle konkurencji. Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy (grubej i sztywnej, ale niestety zbierającej odciski palców).

Tył obudowy na pierwszy rzut oka nie kryje większych niespodzianek. Producent przewidział otwór na tylny panel płyty głównej, siedem śledzi dla kart rozszerzeń i otwór na zasilacz. Ażurowa konstrukcja pozwala na przykręcenie wentylatora, a opaski na rzep umożliwią uporządkowanie okablowania z tyłu komputera.

Cała obudowa spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, więc nie musimy się obawiać o stabilność komputera. Na spodzie znajdziemy też filtr przeciwkurzowy osłaniający wentylator z zasilacza, który można łatwo wyjąć i oczyścić – wystarczy go wysunąć na bok (producent zastosował ciekawą konstrukcję połączoną z nóżką).

Miejsce na nowoczesne podzespoły

Nie jest zaskoczeniem, że wnętrze obudowy Meshify 3 podzielono na dwie komory. Takie rozwiązanie pozwoli usprawnić wentylację kluczowych podzespołów, a przy okazji poprawi estetykę komputera. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka ciekawych pomysłów, które pojawiły się w najnowszej konstrukcji.

Meshify 3 pozwala na montaż płyty głównej w formacie mini-ITX, mATX lub ATX. Większe modele – E-ATX też się zmieszczą, ale mogą mieć maksymalnie 277 mm głębokości (co może ograniczać montaż najbardziej wypasionych konstrukcji). Szkoda, że obudowa nie została przystosowana do płyt BTF ze złączami na rewersie laminatu.

Śledzie zostały zabezpieczone osłoną. Szkoda, że wykonano ją z plastiku z zatrzaskiem, który może ulec wyłamaniu, zamiast z bardziej wytrzymałej blachy

Obudowa przewiduje standardowe siedem slotów na karty rozszerzeń, umożliwiając instalację kart graficznych o długości do 349 mm i wysokości do 179 mm (z uwzględnieniem kabli zasilających). Oznacza to, że zmieszczą się w niej wydajne modele z górnej półki, choć najbardziej rozbudowane konstrukcje mogą sprawiać trudności.

Przykładowo, w przypadku karty Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC konieczne było odkręcenie przedniego stelaża na wentylatory. Większe modele, takie jak ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral czy Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Master, nie zmieszczą się w tej obudowie. Problemy mogą także wystąpić przy kartach z dużym chłodzeniem wymagających podłączenia wtyczki PCIe 5.0 12VHWPR/12V-2x6, zwłaszcza jeśli konieczne jest utrzymanie odpowiedniego promienia zgięcia kabla.

Miejsca na dyski zostały przeniesione za tackę na płytę główną. Do dyspozycji mamy dwa miejsca na nośniki 2,5 cala oraz dwa miejsca, gdzie każde może pomieścić albo dysk 3,5 cala (z podkładkami tłumiącymi drgania), albo dwa dyski 2,5 cala. W rezultacie w obudowie można zamontować maksymalnie sześć dysków 2,5 cala lub różne kombinacje, takie jak cztery dyski 2,5 cala i jeden 3,5 cala albo dwa dyski 2,5 cala i dwa 3,5 cala.

Elementy montażowe dla dysków 2,5 i 3,5 cala można przestawić lub całkowicie zdemontować

Za tacką na płytę główną znajdują się regulowane wsporniki, do których można przykręcić dysk 3,5 cala lub dwa dyski 2,5 cala. Belki montażowe są przykręcane, a ich pozycję można łatwo zmieniać. Dodatkowe miejsca na dyski 2,5 cala znajdują się na spodzie obudowy. Nośniki przykręca się bezpośrednio do dolnej ścianki, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni.



Miejsce na zasilacz zabezpieczono gumowymi podkładkami (tylko dwoma)

Na spodzie obudowy przewidziano miejsce na zasilacz. Specyfikacja umożliwia montaż standardowych jednostek typu ATX o długości do 180 mm. Oznacza to, że większość modeli zmieści się bez problemu, jednak przy najpotężniejszych konstrukcjach (takich o mocy powyżej 1000 W), które często są jeszcze dłuższe, może wystąpić trudność z ich instalacją. W takiej sytuacji konieczne będzie odkręcnie plastikowego kanału przy wentylatorach.

W dwóch udostępnionych mi egzemplarzach zauważyłem niedokładne lakierowanie po wewnętrznej stronie szkieletu. W obudowie tej klasy takie niedociągnięcia nie powinny mieć miejsca.

Pomysłowa wentylacja

Obudowa Meshify 3 została zaprojektowana z myślą o dobrej wentylacji podzespołów. Świadczą o tym meshowy front i top, a także specjalnie zoptymalizowana konstrukcja. Producent zastosował też kilka ciekawych rozwiązań.

Wnętrze obudowy przewidziano na instalację maksymalnie sześciu wentylatorów:

trzech o średnicy 120 lub 140 mm z przodu,

dwóch o średnicy 120 lub 140 mm u góry,

jednego 120 mm z tyłu.

Istnieje również możliwość montażu chłodzenia wodnego z radiatorami o następujących rozmiarach:

120/140/240/280/360 mm z przodu,

120/140/240/280 mm u góry,

120 mm z tyłu.



Specjalnie wyprofilowany kanał ma za zadanie ukierunkować przepływ powietrza na kartę graficzną, płytę główną i dyski SSD M.2

Z przodu znajdziemy specjalnie wyprofilowany kanał, który ma ukierunkowywać przepływ powietrza dolnego wentylatora. Dodatek ten może jednak ograniczać przestrzeń dla chłodnic 360 mm, więc przy dłuższych radiatorach trzeba będzie go zdemontować.

Model Momentum 14 PWM Momentum 14 RGB Rozmiar 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Łożysko FDB FDB Prędkość obrotowa 350 (±150) to 1800 RPM (± 10%) 350 (±150) to 1800 RPM (± 10%) Tryb Zero-RPM 0-10% PWM 0-10% PWM Generowany hałas do 31,9 dB(A) do 28 dB(A) Przepływ powietrza do 79,79 CFM do 74,39 CFM Ciśnienie statyczne do 2,26 mm H2O do 2,45 mm H2O Wytrzymałość >90 000h MTBF >90 000h MTBF

W modelach Fractal Meshify 3 RGB i Ambience Pro RGB standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory Momentum 14 RGB, które wtłaczają chłodne powietrze od przodu obudowy. Wentylatory wyposażono w dynamiczne łożysko olejowe (FDB), a ich prędkość obrotową można regulować w zakresie 350 – 1800 RPM.



Kontroler Adjust Pro Hub jest mocowany na magnes na odwrocie tacki na płytę główną

Warto jednak zauważyć, że wentylatory Momentum 14 RGB wykorzystują niestandardową wtyczkę podobną USB typu C – dzięki zastosowaniu męskiego i żeńskiego wtyku, można je podłączyć ze sobą szeregowo i wpiąć do jednego gniazda.

Model Ambience Pro RGB jest dodatkowo wyposażony w kontroler Adjust Pro Hub, który obsługuje maksymalnie cztery wentylatory ze złączem USB typu C (w zestawie z obudową producent dołącza adapter, umożliwiający podłączenie do kontrolera standardowego wentylatora z wtyczkami 4-pin PWM oraz 3-pin 5V RGB).

Sterowanie prędkością obrotową wentylatorów i podświetleniem obudowy odbywa się poprzez przeglądarkę internetową – wystarczy wejść na stronę producenta i się zalogować. Nie potrzebujemy zatem instalować dodatkowego oprogramowania (ale potrzebujemy też połączenia z internetem). Warto jednak zaznaczyć, że funkcja ta wymaga wyłączenia systemowego sterowania oświetleniem dynamicznym, które działa wyłącznie na aktywowanym systemie operacyjnym Windows 11.

Test obudowy Fractal Meshify 3

W obudowie zamontowałem nowoczesną platformę testową, która śmiało może służyć jako przykład wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej do pracy.

Obudowa została dobrze zaprojektowana, co sprawia, że składanie komputera nie powinno sprawiać większych trudności. W zestawie znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi, która znacznie ułatwia montaż poszczególnych podzespołów.

Meshify 3 nie zalicza się do specjalnie przestronnych konstrukcji, dlatego przy montażu części musiałem się nieco bardziej „nagimnastykować”. W szczególności warto rozważyć przesunięcie lub całkowite odkręcenie osłony kabli podczas przykręcania płyty głównej – choć ta pozwala estetycznie ukryć przewody, może utrudniać wpasowanie płyty. Dodatkowo w przypadku dłuższych kart graficznych może być konieczne odkręcenie wspornika z przednimi wentylatorami (tak było w przypadku użytego przeze mnie Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC).

Wprawdzie obudowa nie jest przestronna, a dostęp do podłączenia wtyczek zasilających płytę główną jest utrudniony, ale projektanci przewidzieli możliwość demontażu górnego stelaża na wentylatory, co znacznie ułatwia podłączenie sprzętu. Takie rozwiązanie uprości też montaż chłodzenia wodnego z chłodnicą zamontowaną na górnej ściance.

Kwestia aranżacji okablowania została dobrze rozwiązana. Obudowa oferuje dużo przepustów, które ułatwiają prowadzenie kabli i podłączanie wtyczek w odpowiednich miejscach. Przy układaniu kabelków, bardzo przydatne są uchwyty, opaski na rzepy oraz dołączone do zestawu opaski zaciskowe.

Fractal Meshify 3 – wentylacja podzespołów

Obudowa Fractal Meshify 3 została zaprojektowana z myślą o dobrej wentylacji podzespołów. Czego można oczekiwać w praktyce? Sprawdziłem to z wykorzystaniem standardowej konfiguracji tychże – trzy modele Momentum 14 RGB wtłaczały chłodne powietrze od przodu, a ich prędkością obrotową sterował kontroler Adjust Pro Hub (ze standardowymi ustawieniami krzywej obrotów).

Obroty wentylatora na chłodzeniu procesora i karcie graficznej ograniczułem do 50% (na karcie z uwzględnieniem trybu pasywnego w spoczynku). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 23 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystałem moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podałem przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 68

8 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 6

5 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 17

12 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 65

8 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 5

3 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB 30

22

Fabryczna wentylacja całkiem dobrze poradziła sobie z testową konfiguracją, zachowując przy tym akceptowalną kulturę pracy (choć fabryczne wentylatory generują dość duży hałas przy maksymalnej prędkości obrotowej). Warto zwrócić uwagę na niskie temperatury płyty głównej (chipsetu) oraz dysku SSD M.2 – zastosowanie tunelu powietrznego znacząco poprawiło chłodzenie, co przełożyło się na wyjątkowo niskie temperatury.

Sprzęt, który się wyróżnia

Obudowa Fractal Meshify 3 ma kontynuować dobrą passę wcześniejszych modeli z tej serii. To konstrukcja, która nie tylko efektownie się prezentuje, ale także została nieźle zaprojektowana i oferuje dobrą wentylację podzespołów. Mimo to, istnieje kilka szczegółów, które mogłyby zostać ulepszone.

Producent przygotował różne warianty obudowy, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne modele różnią się wyglądem i funkcjonalnością, a do tego można zdecydować się na czarną lub białą wersję kolorystyczną. Testowany wariant – Fractal Meshify 3 Ambience Pro RGB – to najbardziej zaawansowana konstrukcja, wyróżniająca się bogatym podświetleniem RGB. Komputer złożony w takiej obudowie na pewno będzie się odznaczał na stanowisku pracy.

Wnętrze obudowy zaprojektowano pod kątem nowoczesnych podzespołów, co pozwala na budowę potężnego komputera do pracy lub gier. Podstawowy model Meshify 3 może jednak nie pomieścić największych płyt głównych w formacie E-ATX ani najbardziej rozbudowanych kart graficznych. Na plus należy zaliczyć dużo miejsc do montażu dysków 2,5" i 3,5". Konstrukcja obudowy została dobrze przemyślana, co ułatwia montaż zestawu oraz aranżację okablowania. Niemniej jednak, producent mógłby popracować nad poprawą jakości wykonania.

Fabryczna wentylacja obejmuje trzy 140-milimetrowe wentylatory Momentum 14 z podświetleniem RGB. Wentylatory korzystają z niestandardowych wtyczek i wymagają podłączenia do kontrolera Adjust Pro Hub (do którego można podłączyć jeszcze jeden standardowy wentylator). Fabryczne chłodzenie oferuje dobrą wydajność, a przemyślana konstrukcja obudowy poprawia chłodzenie karty graficznej i płyty głównej (oraz zamontowanego na niej dysku SSD M.2). Trzeba jednak mieć na uwadze, że wentylatory są dość głośne przy maksymalnych obrotach, więc warto zadbać o ich odpowiednią regulację.

Fractal Meshify 3 to propozycja z wyższej półki, która zapewne zainteresuje bardziej wymagających użytkowników. Podstawowe modele Solid i TG kosztują około 700 zł, wersje z podświetleniem RGB to wydatek rzędu 800 zł, a najbogatszy wariant – Ambience Pro RGB – to koszt około 900 zł. W tej półce cenowej konkurencja jest bardzo silna, dlatego nowa propozycja szwedzkiego producenta może mieć trudności z wyróżnieniem się na rynku. Największym atutem może być natomiast efektowny wygląd, który pozwoli zbudować nietuzinkowy komputer.

Opinia o Fractal Meshify 3 Ambience Pro RGB Plusy Efektowna stylistyka, podświetlane wentylatory, front i bok,

Możliwość wyboru różnych wariantów i wersji kolorystycznych,

Dwa porty USB 3.0 i jeden USB 3.2 typ C Gen2x2 na przednim panelu,

Miejsce na sześć dysków 2,5 cala lub dwa dyski 3,5 cala,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Trzy wentylatory 140 mm w zestawie,

Miejsce na sześć wentylatorów,

Miejsce na dwie duże chłodnice,

W zestawie kontroler Adjust Pro Hub,

Przemyślana konstrukcja ułatwiająca montaż podzespołów,

Dobra wentylacja podzespołów. Minusy Mało miejsca na kartę graficzną,

Niestandardowe wtyczki wentylatorów,

Brak przycisku reset,

Jakość wykonania mogłaby być lepsza,

Fabryczne wentylatory są głośne przy maksymalnych obrotach,

Wysoka cena.

Ocena obudowy Fractal Meshify 3 Ambience Pro RGB 80% 4/5





