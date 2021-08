Powrót z wakacji nie kojarzy się z najprzyjemniejszym momentem w roku. A może niesłusznie? Tylko jeden krok dzieli Cię od tego, by sobie to uprzyjemnić.

Wakacje zawsze kończą się szybko i niespodziewanie. Po nich zaś nadchodzi czas powrotu do codzienności – do szkoły, do pracy, do domowych obowiązków. Jednak ta codzienność wcale nie musi być szara. Jeśli tylko dobrze podejdziesz do tego tematu, może być wypełniona pięknymi kolorami i niemal niewyczerpalnymi pokładami rozrywkowych treści na życzenie.

Telewizory LG OLED na nowy rok nauki i pracy

Praca czy nauka nie wypełnią Ci wszak całej doby (nawet jeśli odejmiesz od tego tych kilka godzin na sen). To ważne, by każdego dnia znajdować też chwilę na relaks, a trudno o coś, co lepiej pozwala odprężyć się, odpocząć, pobudzić się i choć na moment przenieść się w zupełnie inny świat, niż gry wideo. Trzeba, rzecz jasna, zadbać przy tym o komfortowe warunki do takiej rozgrywki, a bez najmniejszego problemu zapewnić je potrafi 48-calowy LG OLED C1.

LG OLED C1 - optymalny telewizor do gier

LG OLED48C1 (bo pod taką nazwą występuje w sklepach) został niedawno wyróżniony przez EISA jako najlepszy telewizor do gier. Jakich argumentów użyło jury, w skład którego wchodzą eksperci z 29 krajów? „Przekonujących”, chciałoby się odpowiedzieć, ale może lepiej porozmawiajmy o konkretach.

Jeden z najciekawszych telewizorów w tegorocznej ofercie LG ma oczywiście ekran OLED, co oznacza, że głęboka czerń, nieskończony kontrast i szerokie kąty widzenia to cechy, na jakie jak najbardziej możesz liczyć. Model serii C1 może się ponadto pochwalić ekranen 120 Hz, którego częstotliwość odświeżania jest dostosowywana do szybkości animacji w grze w czasie rzeczywistym. Odpowiada za to funkcja VRR, która wraz z Nvidia G-Sync i AMD Radeon FreeSync sprawia, że nie ma mowy o jakichkolwiek zacięciach czy spadkach płynności.

Funkcja VRR nie byłaby możliwa, gdyby nie obecność gniazd HDMI 2.1. Pozwalają one w pełni wykorzystać możliwości konsol najnowszej generacji (np. rekomendowanej do modelu Xbox Series X) Standard HDMI 2.1 pozwolił również na wdrożenie eARC (co przekłada się na doskonałe audio „z zewnątrz”) oraz ALLM (czyli automatycznie aktywowany tryb niskich opóźnień). Skoro już przy nich jesteśmy, to dodajmy, że input lag w 48-calowym modelu LG OLED C1 wynosi zaledwie 14 ms, więc każdy ruch błyskawicznie odnajduje odwzorowanie na ekranie.

Rozdzielczość 4K i HDR (a właściwie jego gamingowy odpowiednik, czyli HGiG) stanowią natomiast gwarancję żywych barw i wysokiej szczegółowości – tak w jasnych, jak i ciemnych scenach.

Procesor α9 czwartej generacji wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby w czasie rzeczywistym optymalizować obraz i dźwięk w taki sposób, by jedno i drugie było jak najbardziej realistyczne, a przy tym wciągające. Pomysł, który docenią gracze to Pulpit gry oraz funkcja Optymalizator gier, pozwalające na indywidualne dostosowanie obrazu do rodzaju produkcji: z poziomu menu można wybrać, czy ga się w strzelankę, RPG czy strategię.

Warto też wspomnieć o certyfikacie Eyesafe® TÜV Rheinland, który potwierdza, że migotanie obrazu nie występuje, a emisja niebieskiego światła znajduje się na minimalnym poziomie. Innymi słowy: ten telewizor nie tylko cieszy, ale też chroni oczy.

Tak na marginesie dodamy, że jeśli sprawisz sobie telewizor LG OLED C1 najpóźniej do 30 września, to w prezencie dostaniesz słuchawki. I to nie byle jakie, bo całkowicie bezprzewodowe dokanałówki LG TONE Free FN7 z aktywną redukcją szumów, klarownym i równocześnie potężnym brzmieniem oraz funkcją odkażania UVnano. Szczegóły znajdziesz na stronie.

LG OLED B1 - trochę większy, trochę tańszy

Jeśli na zakup telewizora przewidziałeś mniejszy budżet albo też szukasz większego wyświetlacza, to może Cię też zainteresować któryś z modeli serii LG OLED B1.

Telewizor LG OLED B1 od C1 różni się przede wszystkim procesorem. Jego sercem jest α7 4. generacji, który również wyśmienicie radzi sobie z przetwarzaniem obrazu i dźwięku, ale nie ma wszystkich najnowszych rozwiązań technologicznych.

Model ten ma nie 4 porty HDMI 2.1, lecz 2 (suma jednak się zgadza, bo towarzyszą im 2 gniazda starszej generacji: HDMI 2.0). Poza tymi różnicami oba telewizory idealnie sprawdzają się podczas rozgrywki i nie tylko.

LG OLED A1 - telewizor OLED do filmów i seriali

Gdy zależy Ci na technologii OLED, ale chcesz wydać mniej pieniędzy, to możesz postawić na LG OLED A1. To debiutująca w tym roku, podstawowa rodzina telewizorów z samoświecącymi pikselami.

Te modele są wyposażone w te same procesory, co B1, ale ich matryce odświeżają obraz z częstotliwością 60 Hz i w związku z tym nie mają portów HDMI 2.1 (lecz HDMI 2.0). Z tego względu polecamy je przede wszystkim miłośnikom filmów i seriali.

Telewizor serii A1 – tak jak wszystkie modele z tegorocznej oferty LG OLED TV – może pochwalić się 100% wiernością kolorów w każdej scenie, nienaganną ostrością oraz obecnością technologii Dolby Vision IQ (która dostosowuje ustawienia nie tylko do typu treści, ale też warunków oświetleniowych w pokoju).

Najnowsza wersja systemu operacyjnego webOS, w którą został wyposażony model LG OLED A1, pozwala w sposób intuicyjny na sterowanie telewizorem oraz wyszukiwanie materiałów w serwisach streamingowych, Internecie i kanałach TV. W obszernym katalogu aplikacji znajdują się m.in. najpopularniejsze serwisy VOD, takie jak YouTube, Netflix, Prime Video, RakutenTV, Player, Polsat Box (dawniej IPLA), HBO Go i Chili. Treści do oglądania nie zabraknie.

Laptopy LG gram do zabawy i obowiązków

Telewizor zapewnia rozrywkę w najwyższej jakości, ale tylko w pomieszczeniu, w którym został ustawiony lub zamontowany. Laptop zaś pozwala ją zabierać ze sobą gdzie tylko się zechce – szczególnie tak lekki jak LG gram. Ta nazwa nie wzięła się znikąd – podstawowy, 14-calowy model z tej rodziny nie waży nawet kilograma, dzięki czemu jego przenoszenie nie stanowi najmniejszego problemu (dodatkowo tym bardziej, że w najgrubszym miejscu ma mniej niż 17 milimetrów).

Laptop LG gram – wyjątkowo lekki, niezwykle wytrzymały

Pomimo tak niewielkiej wagi, LG gram ma na pokładzie wydajny procesor Intel Core 11. generacji i co najmniej 8 GB pamięci RAM, a to sprawia, że o płynność działania można być spokojnym. Wydajny akumulator umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości (1920 x 1200 pikseli w wersji 14-calowej lub 2560 x 1600 pikseli w przypadku 16- i 17-calowych wariantów) jest w stanie odtworzyć 99% przestrzeni barw DCI-P3, dzięki czemu filmy i seriale można oglądać w najwyższej jakości. Fascynujące brzemienie zapewniają wbudowane głośniki stereo z DTS X Ultra. Szybkie i bezproblemowe połączenie z Internetem gwarantuje zaś karta Wi-Fi 6.

Taka specyfikacja zapewnia doskonałe warunki do rozrywki, ale też umożliwia niezwykle efektywną naukę czy pracę. Ekran pozwala na wygodne rozmieszczenie kilku okien na pulpicie, mobilność zaś jest cechą, którą doceni każdy student i uczeń szkoły średniej. W oddawaniu się obowiązkom po zmroku pomaga dodatkowo podświetlana klawiatura, a wisienką na torcie jest duży touchpad.

Aby powrót z wakacji był jeszcze lżejszy, firma LG przygotowała promocję, dzięki której (w zależności od wybranego modelu) możesz skorzystać z kuponu rabatowego w wysokości 10% lub 15%. Po szczegóły odsyłany na stronę.

LG gram 2w1 – laptop i tablet naraz

Jeszcze bardziej mobilnym, a przy tym uniwersalnym rozwiązaniem jest nowy LG gram 2w1 – komputer, który równocześnie jest laptopem i tabletem. Ma 14-calowy ekran dotykowy i zawias, umożliwiający jego obrót o 360 stopni. Poza funkcją dotyku to taki sam ekran jak w modelu powyżej, więc sprawdzi się zarówno w poważnych, jak i całkiem rozrywkowych zadaniach.

Laptop waży zaledwie 1250 gramów, a wewnątrz obudowy znalazło się miejsce dla mocnych i niezawodnych podzespołów. Oznacza to, że mówimy o mocnym urządzeniu do wszelkich zastosowań, nie wyłączając z tego mobilnej pracy i zdalnej nauki. Oczywiście i do rozmaitej rozrywki będzie idealny, a skoro o tym mowa, to dodajmy, że…

Trwa bardzo ciekawa promocja. Jeśli kupisz LG gram 2w1 14 cali do 15 października i zarejestrujesz swój zakup, to w prezencie otrzymasz przenośny projektor LG PF50KS o rozdzielczości Full HD. To maleństwo zaoferuje ci nawet 100-calowy obraz gdziekolwiek chcesz. Więcej informacji znajdziesz na stronie.

Artykuł powstał we współpracy z LG.