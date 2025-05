Panasonic zaprezentował oficjalnie telewizory, które trafią do sklepów w Europie, w tym naturalnie w Polsce. Przełomowe technologie spotykają tu solidność oraz niezawodność, z jakich słynie japoński producent. Ale czy to wystarczy, aby zagrozić najpopularniejszym markom?

Podczas gdy większość producentów od miesięcy przekłada sklepowe premiery telewizorów, które pokazali już w pierwszym kwartale tego roku, Panasonic podchodzi do tematu poważniej i prezentację nowych modeli zaplanował dopiero na początek maja. Oczywiście zajawkę tego, co ujrzymy w tym roku, widziałem już podczas targów CES 2025, kiedy to właśnie Panasonic otwarcie zaprezentował jako pierwszy technologię Primary RGB Tandem OLED. Mowa tu o czwartej generacji paneli OLED z fabryki LG Displays, która trafiła do flagowego modelu Panasonic Z95B. To naturalnie nie jedyna nowość - telewizory LCD również doczekały się zmian, a w obu przypadkach znacznie poprawiono też nagłośnienie. Zacznę jednak od tego, co z pewnością interesuje was najbardziej, zatem właśnie nowego OLEDa.

Panasonic Z95B - mocny kandydat na telewizor roku 2025?

Po tym, jak rok temu Panasonic zmienił nazewnictwo swoich telewizorów i pokazano serię Z95A, wyposażoną w panel WRGB OLED z powłoką soczewek MLA, nie byłem aż tak mocno podekscytowany - ta technologia opracowana przez LG, nawet po mistrzowskim strojeniu japońskich mistrzów obrazu z Panasonic, nie była w stanie konkurować z panelami QD-OLED. Dużo ciekawszą nowością wtedy miał okazać się Amazon Fire TV, który dostarczył funkcjonalność na poziomie Google TV w znacznie stabilniejszym i responsywniejszym wydaniu. W tym roku Panasonic ponownie postawił na panel od LG, ale całkiem możliwe, że tym razem była to wyśmienita decyzja.

Technologia Primary RGB Tandem OLED pozwoliła realnie zbliżyć się do tego, co w kwestii wolumenu kolorów oferują panele QD-OLED, jednocześnie zapewniając lepszą precyzję w kontroli nad barwą i nadal oferując nieporównywalnie lepszy kontrast w mocno oświetlonym otoczeniu (kiedy to kropki kwantowe QD-OLED ulegają wzbudzeniu od światła otoczenia i panel przestaje być czarny w miejscach, w których czarnym być powinien). Zastosowanie większej ilości diod organicznych w każdym z pikseli pozwoliło też podnieść maksymalną jasność (nawet 4000 nit!) bez konieczności posiłkowania się powłoką mikrosoczewek (MLA), która też osłabiała kontrast. Ostatecznie całość wymaga odczuwalnie mniej energii, co oznacza dwie istotne rzeczy - możliwość uzyskania maksymalnej jasności na większych powierzchniach ekranu oraz dłuższe podtrzymanie tejże szczytowej jasności. Alternatywnie telewizor mógłby pobierać mniej energii, ale wątpię, aby producenci poszli tą droga.

Panasonic jak zwykle nie poprzestaje na samym pobraniu panelu od LG. Aby zaoferować bezsprzecznie lepszy obraz od innych telewizorów korzystających z Primary RGB Tandem OLED (np. LG G5 oraz M5, ale zapewne też tegoroczne flagowe modele Philipsa), Panasonic zaprojektował od podstaw dedykowany dla tego panelu system chłodzenia pasywnego. Specjalne ciepłowody oraz wentylacja grawitacyjna, w której uniknięto wszelkich zawirowań powietrza sprawia, że to właśnie Panasonic Z95B powinien pozwolić wycisnąć najwięcej z tego panelu w kwestii jasności i stabilności.

Drugą, może nawet istotniejszą zmianą względem Z95A, oraz wyróżnikiem względem innych modeli z tym samym panelem, jest zastosowanie procesora obrazu HCX PRO AI MK2, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o nowej generacji telewizorów Panasonic. Nie tylko jest znacznie szybszy, co pozwala stosować bardziej zaawansowane algorytmy upscalownia i upłynniania (oraz czyni Smart TV responsywniejszym), ale też robi użytek z algorytmów AI, które automatycznie rozpoznają oglądaną treść i mogą odpowiednio dobrać ustawienia obrazu i dźwięku.

Ostatecznie nie można pominąć tego, co czyni telewizory Panasonic tak wyjątkowymi - wybitna fabryczna kalibracja obrazu. W tym roku jeszcze bardziej zacieśniła się współpraca między japońskim producentem a firmą Calman, co zaowocowało implementacją narzędzi do kalibracji, w tym poprzez LUT 3D - to akurat nie są może przełomowe zmiany dla typowego nabywcy telewizora, ale czynią z Z95B najlepszą opcję dla profesjonalistów potrzebujących dużego ekranu (jak chociażby studia fotograficzne albo wytwórnie filmowe). Dla zwykłych zjadaczy chleba Panasonic przygotował (poza obowiązowym trybem Filmmaker) specjalny profil Prime Video Calibrated, który pozwala cieszyć się perfekcyjnym odwzorowaniem barw w produkcjach z platformy VOD o tej samej nazwie.

Przy tym wszystkim nie zapomniano o kwestii designu - Panasonic Z95B to kolejny przykład tego, jak dobrze można połączyć solidne wykonanie z piękną stylistyką. Maskownice głośników, które de facto wyprowadzono z każdej strony telewizora, pokryto ekskluzywnie wyglądającą tkaniną, a minimalistyczna, acz stabilna, podstawa pozwala regulować również obrót telewizora na boki.

Zdecydowanie nie jest to najsmuklejsza konstrukcja i chwała za to Panasonicowi - część telewizorów dziś przedkłada właśnie design nad jakość i funkcjonalność (chłodzenie i nagłośnienie wymagają przestrzeni…), czego osobiście nie popieram. Jednocześnie trudno Panasonic Z95B nazwać “masywnym” telewizorem - jest taki “w sam raz” :) Jeżeli chodzi o rozmiary, to dostępne będę trzy - 55”, 65” oraz 77” - tu w sumie warto odnotować, że w zeszłym roku Z90A nie był dostępny w rozmiarze 77”.

Nagłośnienie godne flagowego telewizora

Na szczególną wzmiankę zasługuje również nowy system nagłośnienia - całkowicie przeprojektowany system 360° Soundscape Pro. Kilkanaście przetworników, które skierowane są nie tylko prosto w widza (belka pod ekranem to dużo lepsze rozwiązanie niż klasyczne skierowanie głośników w dół), ale również na boki i w sufit. Z tyłu telewizora umieszczono sporych rozmiarów subwoofer (wzmocniono go z 20 W na 30 W). Całość gra na tyle dobrze (miałem okazję posłuchać i porównać z zeszłorocznym), że nie ma sensu kupować podstawowego soundbara - dopiero topowe zestawy za ponad 4 tysiące złotych z fizycznymi satelitami tylnymi realnie podniosą wrażenia akustyczne.

Panasonic Z90B i Z80B, czyli średni segment OLED też został odświeżony

Wraz z nowym flagowym OLEDem Panasonic odświeża też modele ze średniego segmentu - Z90B zastępuje Z90A, natomiast Z80B to następca Z80A. W ich przypadku nie uświadczymy już nowego panelu - ten zarezerwowano tylko dla najwyższego modelu. Nadal jednak mamy do czynienia z panelami produkcji LG Displays, a konkretnie WRGB OLED EX dla Z90B (te same, które można spotkać w Sony Bravia 8 oraz LG C4/C5) oraz “zwykłe” WRGB OLED dla Z80B. Są to panele o mniejszej jasności (obstawiam 1500 nit Z90B i 1000 nit Z80B) i ze znacznie niższym pokryciem gamutu kolorów (choć ten nadal jest w sumie wysoki i pokrywa niemal cały gamut DCI-P3, jak na OLED przystało).

Tańsze OLEDy również będą pracować pod kontrolą Amazon Fire TV, a ten pośredni model Z90B otrzyma również nowy procesor obrazu (HCX PRO AI MK2). Tańszy będzie musiał zadowolić się starszym procesorem HCX (bez AI). W tych modelach też nie uświadczymy trybu Prime Video Calibrated - jest jedynie Filmmaker. Dostępne za to są mniejsze rozmiary niż we flagowcu - dochodzi 42” i 48” dla Z90B, oraz same 48” dla Z80B - ten najtańszy nie dostanie też wariantu 77”. System nagłośnienia w Z90B również wypada bardzo podobnie do tego w Z95B, natomiast Z80B niestety dostał tylko “standardowe” nagłośnienie.

Nowe mini LED od Panasonic imponuje w dwóch kwestiach

Dla zwolenników paneli LCD Panasonic przygotował również odświeżony model W95, tym razem z literką B na końcu. Przy czym “odświeżony” to pewne niedopowiedzenie - system podświetlenia oferuje teraz nawet do 2,5x więcej stref wygaszania i znacznie wyższą szczytową jasność. W kwestii konkretnych wartości nitów niestety muszę poczekać na własne testy, bo producent tego nie precyzuje, ale w porównaniu, które miałem okazję oglądać, wygląda to znacznie lepiej, niż i tak przecież w bardzo dobrym Panasonicu W95A.

Nowością jest też rozmiar 85”, w jakim dostępny będzie nowy Panasonic W95B - to już zdecydowanie duża przestrzeń do oglądania filmów i seriali. Tutaj też pojawia się wspomniany przy okazji OLED procesor obrazu HCX PRO AI MK2 oraz oczywiście Amazon Fire TV. Bez zmian względem poprzedniej generacji zdaje się pozostał system nagłośnienia, zatem jest nieco słabszy niż w topowych OLEDach. Mamy za to ten sam moduł kalibracji profesjonalnej Calman, co ucieszyć powinno profesjonalistów. Najmniejszy wariant tego telewizora to 55”.

Nieco tańszy model Panasonic W93B to niestety już “zwykłe LED”, zatem panel o zdecydowanie mniejszej ilości stref wygaszania. Tutaj też zrezygnowano z zaawansowanego systemu nagłośnienia, ale dalej mamy HCX PRO AI MK2 oraz profesjonalną kalibrację. Rozmiary w jakich będzie dostępny to 43”/50”/55”/65”.

Schodząc jeszcze nieco niżej dostaniemy Panasonic W85B, który już nie oferuje nowego procesora obrazu, ma niższe (120 Hz) odświeżanie oraz podświetlenie LED bez podziału na strefy wygaszania. Tutaj też procesor będzie starszej generacji (Panasonic HCX). Do oferty powracają też modele W80A oraz W83A, które różni się od siebie… kolorem obudowy. Owszem - zdaje się, że jedyna różnica to srebrne akcenty na obudowie. W tych modelach też nie ma co liczyć na wysublimowany system nagłośnienia, a do tego odświeżanie to już skromne 60 Hz.

Najtańsze telewizory Panasonic nadal trzymają klasę

Wiecie, co najbardziej mnie zawsze odstręcza w tanich telewizorach? Ich smart TV - to, że obraz i dźwięk są mocno “kompromisowe”, to jestem w stanie przełknąć, ale telewizor rozpatrujący nasze polecenia w 1-2 dni robocze zdecydowanie nie zagrzałby miejsca w moim salonie, nawet jakbym miał go dostać za darmo. A tak działa znaczna część najbardziej budżetowych telewizorów. Tu własnie Panasonic okazuje się mocno pozytywnie odznaczać, jako że w tanich telewizorach zastosował swój autorski system Tivo. Z wyglądu przypomina Tizen Samsunga, ale w praktyce równie jest responsywny, co smart TV w topowych modelach - zatem naprawdę bardzo szybki. Oczywiście nie ma tu aż tylu funkcji, a część aplikacji nie będzie dostępna, ale zasadniczo to i tak zaskakująco przyjemne w użytkowaniu telewizory.

Mowa konkretnie o dwóch modelach - W61A, który oferuje rozdzielczość 4K, oraz S45A/S40A z rozdzielczością FHD. Niech was tutaj nie zmyli ostatnia literka w nazwie - te telewizory faktycznie zostały odświeżone, w licznych kwestiach, choć Panasonic uznał, że nie na tyle, aby otrzymać przynależność do serii “B”. System Tivo pełni w sumie funkcję agregatora wszystkich aplikacji streamingowych i możemy bezpośrednio z jego głównego menu przeglądać, co warto obejrzeć, a on nam podpowie, gdzie możemy to zrobić.

Jest tu również obsługa głosowa i to z kontekstowym wyszukiwaniem (asystent pamięta poprzednie zapytanie, zatem można je doprecyzować) - przykładowo pytam asystenta w takim Panasonic W61A o dobry serial komediowy z 2024-2025 roku, a po uzyskaniu wyników proszę, aby ograniczył wyniki tylko do tych, w których występuje Tomasz Kot i już po chwili mamy przed sobą propozycję obejrzenia serialu Gąska z informacją, że dostępny jest na Prime Video.

Panasonic w 2025 roku to też dobre telewizory dla graczy

Jeżeli telewizor ma nam służyć nie tylko do filmów, ale również do grania albo nawet głównie do grania, to tym bardziej warto przyjrzeć się propozycji tegorocznych modeli Panasonic. Telewizory OLED są oficjalnie zgodne z G-SYNC Compatible (a także z FreeSync, ale to akurat żadne osiągnięcie), co sprawia, że świetnie spiszą się po podpięciu do nich (poprzez HDMI 2.1) nowoczesnego laptopa albo PC. Konsole oczywiście też świetnie się z tymi telewizorami dogadują, a niezależnie od wybranego źródła gier, mamy dostęp do panelu gracza.

Niższe opóźnienia, dedykowane ustawienia obrazu oraz automatyczne wykrywanie treści (na modelach z procesorem HCX PRO AI MK2) - niczego tu w zasadzie nie brakuje. Jest nawet automatyczne mapowanie SDR do HDR, aby wyłuskać pełnię potencjału z gier, które nie wspierają HDR natywnie. Modele z wyższego segmentu (Z95B/Z93B/W95B/W93B) oferują również wysokie odświeżanie 144 Hz. Nieco może tylko szkoda, że tylko dwa złącza HDMI (nawet w topowych modelach) oferują pełną zgodność ze standardem HDMI 2.1.

Kiedy nowe telewizory Panasonic trafią do sprzedaży w Polsce i w jakich cenach?

Na koniec kwestia cen i dostępności. Ten niestety pozostają tajemnicą na moment pisania tych słów. Pewne jest że premiera nastąpi jeszcze w tym roku, ale trudno przeiwdzieć czy będzie to nadal pierwsza jego połowa. Ceny powinny pozostać na tym samym poziome co w modelach z ubiegłego roku, w chwili ich premiery, co oznacza że tanio nie będzie, ale nie od dziś wiadomo, że za jakość trzeba dopłacić.

Wizyta na prezentacji we Frankfurcie była możliwa pośrednio dzięki firmie Panasonic.