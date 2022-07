Zastanawiasz się, które aplikacje na Linuxa będą przydatne? Odpowiedź zależy głównie od tego, w jakich celach chcesz wykorzystywać ten system. Wymieniamy 20 najciekawszych aplikacji, które bez problemu zainstalujesz w każdej dystrybucji.

1. Gimp

Świetny i darmowy program do tworzenia grafiki komputerowej. Doskonale nadaje się do projektowania profesjonalnych grafik, layoutu oraz cięcia obrazów. Gimp to bardzo rozbudowane narzędzie, które z pewnością przypadnie do gustu zarówno grafikom, jak i osobom, które amatorsko zajmują się obróbką zdjęć. Ma intuicyjny interfejs oraz mnóstwo wtyczek, które rozszerzają jego funkcjonalności.

2. Audacity

Audacity to aplikacja, która służy do nagrywania, analizy oraz nieliniowej edycji dźwięku. Umożliwia obsługę wielu ścieżek oraz importowanie MIDI. Program ten pozwala rejestrować dźwięk za pośrednictwem podłączonego do sprzętu mikrofonu, miksera oraz innych źródeł. Potrafi nagrywać wiele kanałów jednocześnie i tworzyć nagrania wielościeżkowe. Co więcej, obsługuje wtyczki rozszerzające funkcjonalności oraz umożliwia manipulowanie prędkością i wysokością dźwięku.

3. Stacer

Stacer to program, który umożliwia doskonałą opiekę nad systemem. Wyświetla podstawowe informacje o zasobach komputera, uruchomionych usługach, programach startowych i repozytoriach w użyciu. Z jego poziomu można również usunąć zbyteczne pliki.

4. Evolution

Evolution to klient poczty e-mail, który zapewnia zintegrowaną obsługę maili, książki adresowej i posiada funkcję kalendarza. Jest bardzo prosty w obsłudze i ma intuicyjny interfejs. Umożliwia obsługę wielu kont pocztowych, zaawansowane wyszukiwanie e-maili i inteligentne filtrowanie spamu.

5. Signal

Aplikacja Signal to obecnie najbezpieczniejszy komunikator na świecie. Jej twórcy mieli na celu zaprojektowanie programu, który ma na celu całkowite zabezpieczenie wiadomości kodem szyfrującym, którego nie ma możliwości złamania. Ponoć korzystał z niej sam Edward Snowden. Zaszyfrowane za pomocą tej aplikacji wiadomości nie mogą być odczytane przez osoby niepowołane. Można w niej prowadzić również rozmowy i pozwala na przesyłanie różnych dokumentów i zdjęć innym użytkownikom.

6. Kazam

Kazam to narzędzie, które jest bardzo przydatne do robienia zrzutów ekranu oraz screencastów. Jest prosty w obsłudze i ma kompaktowy interfejs. Obsługuje wiele formatów wideo oraz umożliwia nagrywanie dźwięku z mikrofonu lub głośnika. Z jego pomocą można nagrać pojedyncze okno lub wybrany obszar ekranu. Ma także funkcję opóźnienia obsługi timera.

7. Discord

Discord to aplikacja do komunikacji, która powstała dla graczy, aby ułatwić im organizację wspólnych rozgrywek oraz utrzymanie stałego kontaktu. Umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych oraz wideo. Działa płynnie podczas rozmów oraz świetnie sprawdza się jako miejsce do udostępniania swojej rozgrywki oraz oglądanie streamów gier.

8. Audacious

Prosty odtwarzacz muzyki, który jest rozwiązaniem typu open source. Można z łatwością dostosować do swoich preferencji jego interfejs. Zapewnia bezproblemową obsługę – aby dodać utwory, wystarczy tylko przeciągnąć pliki. Jest w stanie odtworzyć każdy plik audio!

9. Steam

Steam to największa pecetowa platforma gier na rynku, która cały czas rośnie. To doskonały sposób na granie w ulubione tytuły w systemie Linux. Oferuje ogromną bibliotekę gier do wyboru. Aby go zainstalować wystarczy pobrać plik .deb z oficjalnej strony lub znaleźć instalator w menedżerze aplikacji.

10. VLC

VLC media player to odtwarzacz multimedialny, który współpracuje z wieloma formatami audio oraz video. Wśród obsługiwanych formatów warto wymienić między innymi MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG, DVD, SVCD, MP4 oraz FLV (Flash). VLC wspiera również odtwarzanie napisów do filmów i dostosowanie ich do własnych preferencji. Ma także opcję robienia zrzutów ekranu z oglądanego nagrania, zapisywanych do formatu PNG.

11. KODI

KODI to oprogramowanie typu Media Center. Umożliwia odtwarzanie niemal każdego rodzaju multimediów. Jedną z jego największych zalet jest możliwość rozszerzania podstawowych funkcji poprzez łatwo dostępne wtyczki oraz skrypty. Co ciekawe, można za pomocą KODI oglądać filmy dostępne na serwisie YouTube lub sprawdzić prognozę pogody.

12. Kdenlive

Kdenlive to darmowy program open source do edycji wideo, który obsługuje większość popularnych formatów audio oraz wideo. Na interfejsie aplikacji można zobaczyć podgląd, oś czasu z obsługą wielu ścieżek, liczbę efektów i przejść oraz dostępne multimedia. W programie można znaleźć mnóstwo efektów oraz przejść, które można dodatkowo konfigurować za pomocą parametrów.

13. Handbrake

Handbrake to konwerter wideo, który obsługuje szeroką gamę kodeków i szybko konwertuje filmy. Można samodzielnie wybrać jakość, rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę. Program ten udostępnia też kilka wersji napisów, które obsługują wcześniej edytowane wideo.

14. Timeshift

Jak ważne jest robienie kopii zapasowych plików z pewnością wiesz. Ale co z aktualizacjami sterowników i zmianami konfiguracji? Co się stanie, jeśli przez nie zepsuje się cały system? W takim wypadku warto mieć na komputerze Timeshift, który pomoże wykonać kopię zapasową systemu wraz ze wszystkimi konfiguracjami. Można ją wówczas łatwo przywrócić, gdy coś pójdzie nie tak.

15. LibreOffice Draw

Program do edycji grafiki wektorowej, który pozwala na stworzenie skomplikowanego planu, diagramów, schematów oraz prostych szkiców. Użytkownik może stworzyć obrazy o różnych rozmiarach, dochodzących nawet do 300 cm na 300 cm. LibreOffice Draw doskonale nadaje się do tworzenia rysunku technicznego, plakatu oraz planu architektonicznego. Posiada wiele przydatnych funkcji do manipulowania obrazem i kształtem, a także przycinania, modyfikowania i obracania.

16. VS Code

Visual Studio Code to program, który jest bardzo lubiany przez programistów. Można z niego bez problemu korzystać na systemie Linux. Ma wiele przydatnych funkcji, takich jak autouzupełnianie, wbudowane komendy GIT oraz tryb IntelliSense. Co więcej, jego zaletami jest obszerna dokumentacja oraz duża społeczność online. Jest kompatybilny z niemal każdym językiem programowania.

17. Simplenote

Simplenote to świetna alternatywa dla popularnego programu Evernote. Ten prosty, minimalistyczny notatnik posiada możliwość synchronizacji danych w chmurze. Dzięki temu można mieć dostęp do swoich materiałów na różnych urządzeniach.

18. Slack

Kolejnym programem, który z powodzeniem można zainstalować w systemie Linux jest Slack. Jest to aplikacja do obsługi wiadomości, dzięki której z łatwością można skomunikować się z innymi pracownikami. Używany jest głównie w firmach, jednak sprawdza się właściwie w każdym obszarze, w którym chcesz usprawnić komunikację. Zyskał dużą popularność głównie ze względu na to, że jest za darmo, acz istnieje też płatna wersja, która ma dodatkowe funkcje.

19. Oracle VM VirtualBox

VirtualBox to darmowe rozwiązanie open source, które pozwala na wypróbowanie różnych dystrybucji bez wpływu na istniejący już na sprzęcie system. Oprócz uruchamiania systemów operacyjnych, program ten umożliwia również zapisywanie i przywracanie ich stanów, co jest szczególnie przydatne przy testowaniu.

20. Authy

Authy to aplikacja do weryfikacji dwuetapowej, której największą zaletą jest to, że wszystkie tokeny przechowywane są w chmurze. To sprawia, że można uzyskiwać do nich dostęp z poziomu dowolnego urządzenia, a migracja na nowe jest bardzo prosta – wystarczy tylko skorzystać z istniejących tokenów. Są one zaszyfrowane w chmurze przy użyciu klucza, na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika hasła. To sprawia, że są one bezpieczne i nie jest łatwo je wykraść.

Wymieniliśmy 20 ciekawych aplikacji na system Linux, z których warto skorzystać. Oczywiście programów, na które warto zwrócić uwagę jest znacznie więcej. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz na co dzień. Być może znacie jakieś aplikacje, o których nie wspomnieliśmy, a są warto wypróbowania?