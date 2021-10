Lodówki Samsung pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń, ograniczyć marnowanie żywności, a przy okazji poprawić komfort życia. To może wydawać się przesadą, ale te technologie są w stanie obronić się same.

„Wszystko dla wygody” to hasło, jakim Samsung promuje swoją tegoroczną linię lodówek. Ma ono niejedno znacznie. Po pierwsze: wybór jest tak szeroki, by każdy mógł znaleźć coś, co idealnie będzie pasować do jego potrzeb i upodobań. Model dla siebie można dobrać zarówno pod względem funkcjonalności, jak i rozmiaru.

Po drugie: nowe technologie sprawiają, że codzienne korzystanie z tych urządzeń jest w pełni komfortowe. To szereg innowacji, jakich można (a nawet należy) spodziewać się po producencie, będącym liderem rynku smartfonów czy IoT. Do tego jeszcze dochodzą dwa hasła, które budzą bardzo pozytywne skojarzenia – to niezawodność i oszczędność.

Lodówki Samsung ze Space Max™. Mieszczą więcej, a zajmują tyle samo miejsca, co inne

Lodówka olbrzymia jak szafa, a w środku tyle miejsca, co nic – znasz to? Inżynierom Samsunga udało się zmienić zasady gry i sprawić, że ściany urządzenia są zdecydowanie cieńsze. Wszystko to dzięki zaawansowanemu systemowi wydajnej izolacji termicznej. W efekcie wewnątrz zmieścisz znacznie więcej produktów i optymalnie wykorzystasz całą tę dostępną przestrzeń.

Technologia Space Max™ – bo tak właśnie się nazywa – znalazła w dodatku zastosowanie w różnych typach chłodziarko-zamrażarek: od Combi (jak RB34T775CS9), po Side-by-Side (jak RS6HA8891B1) . W skrajnych przypadkach zyskać można nawet 100 litrów!

Żyj w zgodzie z naturą i nie marnuj żywności. Bądź zero waste

Oczywiście Space Max™ nie jest jedyną technologią, która poprawia twój komfort na co dzień. Niemałe znaczenie ma w tym temacie także pełny No Frost, zupełnie eliminujący konieczność rozmrażania lodówki. Rozwiązanie zapewnia doskonały mikroklimat wewnątrz lodówki, dzięki czemu produkty, które tam zostawisz, dłużej zachowują świeży smak, przyjemny zapach, naturalny kolor i pełnię wartości spożywczych.

Jest również All-Around Cooling – system, dzięki któremu zimne powietrze jest rozprowadzane równomiernie po całym wnętrzu lodówki. Ta ostatnia na bieżąco monitoruje temperaturę i gdy jest taka potrzeba, to schłodzone powietrze jest uwalniane z kilku otworów wentylacyjnych umieszczonych na wielu poziomach. Efekt jest taki, że temperatura w środku jest stabilna, a to wydłuża życie produktów.

Niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na ten ostatni aspekt ma także Fresh+, a więc zestaw technologii zwiększających efektywność przechowywania „wymagających” produktów. Na przykład w szufladzie Humidity Fresh+ utrzymywana jest odpowiednia wilgotność (której poziom możemy sami ustawić), co sprzyja owocom i warzywom. Przykładowo 70% to dobre warunki dla tych pierwszych, a 80% – dla drugich.



Poznaj technologie lodówek Samsung, takie jak szuflady Fresh+, i zdecyduj jaką lodówkę wybrać do swojej kuchni.

W komorze Optimal Fresh+ zaś możliwe jest wyodrębnienie dwóch stref temperaturowych – dajmy na to: -1 stopień na mięso i wędliny oraz +1 stopień na owoce i warzywa – o powierzchni regulowanej za pomocą przesuwanej podziałki. Wszystkie te technologie razem pozwalają obniżyć do zera albo przynajmniej zdecydowanie ograniczyć marnowanie żywności.

W lodówkach Samsung jest też miejsce na bajery. I to jakie!

W modelu RF9000(A) znajdziesz w dodatku cały moduł zarezerwowany dla napojów. To Beverage Center z automatycznie uzupełniającym się dzbankiem (AutoFill) schłodzonej i przefiltrowanej wody, do której możesz też dodać owoce lub zioła. Możesz więc stworzyć sobie coś w stylu generatora mojito, które zawsze będzie na ciebie czekać w lodówce. W tym samym miejscu znajdziesz przestrzeń na butelki z innymi napojami.

Mnóstwo bajerów czeka też na ciebie w lodówkach Family HUB (na przykład RF65A977FSG). Właściwie określenie „lodówka” to spore niedopowiedzenie, bo to prawdziwe kuchenne centrum dowodzenia. Urządzenie ma wbudowany głośnik, umożliwiający słuchanie muzyki podczas przygotowywania posiłków, jest kompatybilne z systemem inteligentnego domu i oferuje przepisy na podstawie twoich preferencji i listy produktów znajdujących się w środku. Jakby tego było mało, wewnątrz znalazł się moduł Wi-Fi i zostały zainstalowane aparaty.



Sprawdź, jak inteligentna lodówka Samsung Family Hub z multimedialnym ekranem prezentuje się w kuchni.

Po co te aparaty? Ano wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz do sklepu i nagle w oczy rzuca ci się jakiś produkt. Już wiesz, że chcesz go dzisiaj wykorzystać, ale nie masz pewności, czy musisz go kupić, czy może od dawna czeka już na ciebie w lodówce. Żaden kłopot – włącz aplikacje na smartfonie i pozostając w sklepie zajrzyj do lodówki. Dzięki temu nie kupisz produktów, których nie potrzebujesz: ograniczysz marnowanie żywności, a przy okazji możesz też zaoszczędzić nieco pieniędzy. A skoro już przy nich jesteśmy, to…

Niezawodny i oszczędny – taki jest kompresor Digital Inverter

Nie bez znaczenia jest też to, że sercem tych nowych lodówek Samsunga jest kompresor Digital Inverter. To silnik, który jest wyjątkowo cichy, a przy tym bardzo oszczędny, między innymi dlatego, że automatycznie potrafi dostosowywać prędkość do zapotrzebowania.

Znakiem rozpoznawczym tego silnika jest również niezawodność. To ona pozwoliła producentowi zaproponować 10-letnią gwarancję w standardzie.

Wróćmy jeszcze na moment do oszczędności energii, bo Samsungowi udało się osiągnąć pod tym względem poziom mistrzowski. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ma w swojej ofercie modele takie jak RB38A76BAP (w klasie energetycznej B) oraz RB38A7B6AAP (w klasie energetycznej A). To o tyle niezwykłe, że po zmianie etykiet energetycznych producent z Korei pozostał jedynym, który wciąż potrafi zmieścić się w klasie A.

Wygląd ma znacznie. I Samsung o tym wie

Wybierając lodówkę – tak jak każdy inny sprzęt do domu – kierujemy się przede wszystkim jego rozmiarem, funkcjonalnością, energooszczędnością czy ceną. To wszystko jest szalenie istotne, ale chcemy też, by urządzenie dobrze wyglądało i komponowało się z wystrojem naszego mieszkania. Mając to na uwadze Samsung wprowadził w tym roku do sprzedaży rodzinę modułowych lodówek Bespoke (na czele z modelem RB34A7B5CAP).

Lodówki Samsung Bespoke wyróżniają się przede wszystkim frontami. Te dostępne są w wielu wariantach: zarówno jeśli chodzi o styl wykończenia (szkło matowe, stal, szkło błyszczące), jak i kolor (w ofercie znajdują się m.in. czerń, krem, pastelowy błękit i lawenda). Co więcej, te panele można w każdej chwili wymienić – gdy zmienisz wystrój w kuchni, bez trudu dopasujesz też do niego lodówkę i wcale nie będzie konieczne kupowanie zupełnie nowego sprzętu.



Przekonaj się, jak personalizowana lodówka modułowa Samsung Bespoke może dopasować się do twojego wnętrza.

Charakterystyczne w modułowych lodówkach Bespoke jest również to, że można je ze sobą bezproblemowo łączyć. Gdy jesteś singlem, możesz kupić jedno- albo dwudrzwiowy model, w którym zmieścisz to, czego potrzebujesz. Gdy zamieszka z tobą twoja druga połowa, możesz dokupić kolejny moduł i dodawać następne, wraz z tym, jak rozrastać będzie się twoja rodzina. To w zgodzie z ideą Samsunga, zakładającą, że to nie użytkownik powinien dostosowywać się do sprzętu, lecz sprzęt powinien być zawsze dopasowany do użytkownika.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung.