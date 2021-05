Bespoke to nazwa, którą po raz pierwszy usłyszeliśmy w ubiegłym roku. Samsung chce, by na dobrze weszła do naszej pamięci i… do naszych domów. Kryje się pod nią seria urządzeń AGD dostosowanych do współczesnych wymagań.

Samsung Bespoke – lodówka taka jak chcesz

Swoboda w personalizacji – to właśnie to, co do zaoferowania mają urządzenia z rodziny Samsung Bespoke. Możesz na przykład wymieniać ich fronty, aby dostosować je do nowego stylu kuchni – a dostępnych paneli zewnętrznych już teraz jest kilkanaście, a z każdym rokiem będzie ich przybywać, zarówno w w wersji metalicznej, jak i szklanej, tak w intensywnych kolorach, jak i ciepłych pastelach.

Ale wygląd – choć ma olbrzymie znaczenie – jest tylko jednym z elementów. W przypadku Bespoke sporym atutem ma być również modułowa konstrukcja. Jeśli więc na przykład z czasem okaże się, że potrzebna jest większa lodówka, możesz po prostu dokupić kolejny segment. Na europejski rynek zmierzają: lodówki dwudrzwiowe z dolnym zamrażalnikiem, lodówki jednodrzwiowe typ TWIN oraz chłodziarki jednodrzwiowe typu SLIM.

Ale to nie tylko lodówka – Bespoke to cała rodzina

To właśnie lodówki stanowią rdzeń rodziny Bespoke, ale Samsung wiąże z nią znacznie większe plany. W podobny sposób do domowej przestrzeni dopasujemy wkrótce inne kuchenne urządzenia AGD, jak również: odkurzacz pionowy i robot sprzątający spod znaku Jet, oczyszczacz powietrza Bespoke (z trybem cichej pracy Wind-Free i zasysaniem powietrza z 5 stron) czy też szafę na ubrania Bespoke AirDresser (pozwalająca je odświeżać i dezynfekować).

AirDresser (bez Bespoke w nazwie) jest nam już zresztą dobrze znany. Już niedługo dołączy do niego ShoeDresser, który – tak, dobrze się domyślasz – podobnie zadba o nasze obuwie: usunie nieprzyjemny zapach, osuszy je po deszczu i oczyści z zarazków. Wśród nowych akcesoriów do domu odnajdujemy także małą lodówkę Cube na napoje, przekąski lub kosmetyki oraz oczyszczacz wody zintegrowany z kranem.

„Kompleksowe rozwiązania dopasowane do nowego stylu życia”

„Ogromnie się cieszymy, że możemy zaoferować kompleksowe rozwiązania dopasowane do nowego stylu życia, pozwalające użytkownikom zaspokoić niedostrzegane wcześniej potrzeby – skomentował Olaf Krynicki, Rzecznik Prasowy Samsung Electronics Polska. – Naszą misją jest projektowanie urządzeń charakteryzujących się doskonałym wzornictwem, elastycznością i dostosowanych do zmieniających się realiów”.

Skoro urządzenia Bespoke mają zaspokajać nowe potrzeby, to nie mogłoby też zabraknąć w tym wszystkim sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. I nie brakuje. Sprzęt będzie kompatybilny ze SmartThings, a wśród najnowszych funkcji znajdują się: Cooking (spersonalizowane plany posiłków uwzględniające preferencje i posiadane w domu składniki), Pet (monitorowanie zwierząt domowych przez roboty i oczyszczacze), Clothing Care (rekomendacje w celu dbałości o odzież) czy Air (synchronizacja z oczyszczaczem i klimatyzatorem – dla monitoringu jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz).

Wszystko to zostało ogłoszone podczas wirtualnego wydarzenia Bespoke Home zorganizowanego przez firmę Samsung. W trakcie dowiedzieliśmy się też, że większość tych rozwiązań w niedalekiej przyszłości trafi na rynek amerykański i europejski.

Zobacz podsumowanie Samsung Bespoke Home 2021:

Źródło: Samsung, informacja własna