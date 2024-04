Gotowe komputery to idealna propozycja dla mniej doświadczonych graczy, którzy nie znają się dobrze na sprzęcie. Świetnym tego przykładem jest przyszłościowy zestaw Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32.

Płatna współpraca z MSI

Dobry komputer to marzenie wielu graczy, którzy chcieliby nacieszyć się nowymi, ciekawymi tytułami, a przy okazji zacząć rozwijać twórcze zainteresowania. Problem w tym, że nie każdy zna się na sprzęcie i poradzi sobie ze złożeniem swojej wymarzonej konfiguracji. Niektórzy nie chcą ryzykować wpadki lub uszkodzenia drogich podzespołów.

Rozwiązaniem problemu mogą być gotowe zestawy komputerowe. Niegdyś takie konfiguracje były krytykowane za nie najlepiej dobrane komponenty, słabą jakość wykonania czy po prostu awaryjność. Całe szczęście te czasy już dawno minęły i w sklepach bez problemu znajdziemy ciekawe, dopracowane zestawy. Przykładem tutaj może być model Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32, który jest dostępny w sklepie Media Expert.

Z wyglądu idealny

Dobry komputer dla gracza musi świetnie wyglądać. Nie inaczej jest w tym przypadku – zestaw Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32 został utrzymany w białej kolorystyce, wzbogaconej efektownym podświetleniem ARGB LED, więc na pewno wpadnie w oko wszystkim entuzjastom.

Producent wykorzystał komponenty firmy MSI. Elementy cechują się dobrą jakością wykonania, a do tego wyróżniają się ciekawym, efektownym wzornictwem i białą kolorystyką – zestaw obejmuje białą płytę główną, chłodzenie wodne, kartę graficzną, zasilacz oraz pamięć RAM. Całość zamknięto w efektownej, białej obudowie MSI MPG Gungnir 300R Airflow, która daje świetne możliwości wyeksponowania zamontowanych podzespołów.

Do zarządzania komputerem można wykorzystać aplikację MSI Center, która pozwala dostosować parametry sprzętu. Narzędzie pozwala także spersonalizować efekty podświetlenia MSI Mystic Light RGB i dostosować wygląd zestawu do swoich oczekiwań.

Świetny sprzęt do gamingu

Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32 to zestaw, który został zaprojektowany typowo z myślą o graczach. Świadczy o tym nie tylko wygląd, ale przede wszystkim dobrze wyważona konfiguracja, oferująca świetną wydajność – komputer pozwoli na komfortowe granie w najnowsze tytuły w rozdzielczości 1440p i 4K.

Bazę komputera stanowi płyta główna MSI PRO Z790-A MAX WIFI, która wspiera najnowsze procesory dostępne na rynku. W opisywanej konfiguracji zastosowano układ Intel Core i7-14700KF, na którym zamontowano wydajne chłodzenie wodne MSI MAG CORELIQUID E360. Jednostka już w standardzie oferuje świetne osiągi, ale w razie potrzeby można ją dodatkowo podkręcić. Oprócz tego przewidziano 32 GB szybkiej, dwukanałowej pamięci ADATA XPG Lancer Blade RGB DDR5 RAM.

Głównym atutem zestawu jest jednak mocna karta graficzna – MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 2X OC, stworzona typowo z myślą ograniu w najbardziej wymagające tytuły. Konstrukcja wykorzystuje autorski system chłodzenia z dwoma wentylatorami Torx Fan 4.0, który zapewnia optymalne temperatury i cechuje się dobrą kulturą pracy.

Warto tutaj podkreślić, że mówimy o modelu z najnowszej generacji NVIDIA Ada Lovelace, pozwalającym wykorzystać potencjał techniki Ray Tracing i uzyskać superrealistyczną grafikę w grach. Nie bez znaczenia jest też wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3.5, która pozwoli poprawić jakość i płynność animacji.

Konfiguracja obejmuje superszybki dysk MSI Spatium M480 Pro 2 TB, który korzysta z interfejsu PCI-Express 4.0 x4 NVMe – nośnik oferuje transfery na poziomie 7400 MB/s przy odczycie i 7000 MB/s przy zapisie, co powinno spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Na dysku już fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 11 Home. Oznacza to, że nie musimy się trudzić z jego instalacją i zestaw jest gotowy do działania praktycznie zaraz po wyjęciu z opakowania. Co więcej, nie musimy też się obawiać o ilość dostępnego miejsca, bo nośnik pomieści mnóstwo gier (nawet najnowszych tytułów AAA, które potrafią zajmować masę gigabajtów).

Idealny do rozwijania zainteresowań

Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32 oferuje bardzo dobrą wydajność, którą można wykorzystać nie tylko w grach. Zestaw nadaje się do rozwijania twórczych zainteresowań, co może pomóc w odkrywaniu pasji i zaprocentować w przyszłości.

Ponownie warto zwrócić uwagę na komponenty. Zestaw korzysta z wydajnego procesora Intel Core i7-14700KF, który połączono z pojemnym zestawem pamięci RAM. Cennym dodatkiem będzie też superszybki i pojemny dysk SSD. Taka konfiguracja zapewnia świetne osiągi w typowo procesorowych zastosowaniach typu montaż filmów, edycja zdjęć czy renderowanie 3D.

Nie należy jednak zapominać o karcie graficznej GeForce RTX 4070 Ti, która może korzystać z dedykowanych sterowników NVIDIA Studio i jest cennym wsparciem przy pracy twórczej. Nowa architektura Ada Lovelace szczególnie sprawdzi się podczas streamowania rozgrywki, edycji wideo i renderowania modeli 3D.

Producent zadbał też o funkcjonalność zestawu. Do dyspozycji oddano nowoczesny zestaw portów: PCI-Express 5.0, USB-C 3.2 Gen2x2 i LAN 2.5G, a także bezprzewodową łączność w najnowszym standardzie Wi-Fi 7. Konfiguracja pozwoli na wykorzystanie najnowszych komponentów, szybką łączność z siecią, a przy okazji będzie też przyszłościowym rozwiązaniem.

Gotowy komputer też może być dobry

Mad Dog PBM WH GUNGNIR300R-I01WR32 to dobrze zaprojektowany zestaw, który odznacza się ciekawym wzornictwem. Biała kolorystyka, wzbogacona efektownym podświetleniem RGB LED, na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Producent zadbał też o możliwość wyeksponowania sprzętu przez szklany panel boczny w obudowie.

Głównym atutem jest jednak świetna, przyszłościowa konfiguracja. Wydajne podzespoły pozwolą nie tylko na komfortowe granie w gry z wykorzystaniem najnowszych nowinek technologicznych, ale też rozwijanie zainteresowań i efektywną pracę twórczą.

