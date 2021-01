Mikavi PQ5 Dual to wideorejestrator w lusterku, z prawie 10-calowym wyświetlaczem IPS, obsługą dotykową, odbiornikiem GPS, zestawem do stałego zasilania w trybie parkingowym oraz lubianym sensorem Sony Starvis z przodu i z tyłu. Czy warto kupić Mikavi PQ5? Oto moja opinia.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,8/5 Plusy - prawie 10-calowy wyświetlacz jest wyraźny,; - wygodna obsługa dotykowa,; - dobra jakość wideo w dzień i w nocy,; - zaskakująco wysoka jakość filmów z kamery tylnej,; - odbiornik GPS w komplecie,; - przewód do stałego zasilania w trybie parkingowym również w komplecie,; - długie przewody,; - łączność Wi-Fi z telefonem,; - menu w języku polskim. Minusy - przydałoby się nagrywanie filmów w 60 kl/s z obu kamer.

Test Mikavi PQ5 Dual - jest efekt WOW!

Bardzo dobry wyświetlacz dotykowy pod całym lusterkiem, po jednej kamerze z przodu i z tyłu, z sensorami Starvis, a do tego cena 699 zł. Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, to zapraszam do recenzji bardzo interesującego wideorejestratora Mikavi PQ5 Dual. Kliknij film poniżej.

Zobacz również: Ranking najlepszych wideorejestratorów

Wygodna obsługa dotykowa to zaleta. Tak, wiem, że zestaw Mikavi PQ5 to nie jest smartfon, ale łatwość obsługi, czytelność obrazu i odpowiednia separacja ikon, to duża zaleta. Wszystkie główne opcje wyświetlane są w postaci dużych ikon i kafelków, w które łatwo trafić palcem. Menu przewijane są płynnie, a reakcje na dotyk są wystarczająco szybkie.

Kamera samochodowa ma też łączność Wi-Fi, więc podstawowymi funkcjami można sterować zdalnie, za pomocą telefonu. Urządzenie ma menu w języku polskim.

Lusterko jest duże, dobrze wykonane i rzecz jasna działa tak, jak każde inne lusterko w samochodzie. Odbity obraz jest ostry i nie ma zauważalnych zniekształceń. Mikavi PQ5 ma w zestawie zewnętrzny moduł GPS, który można umieścić w miejscu, gdzie będzie najlepszy odbiór sygnału geolokalizacji.

Jakość tylnej kamery jest tak dobra, że zupełnie szczerze może rywalizować z kamerami przednimi w wielu innych wideorejestratorach. Zarówno filmy dzienne, jak i tylne są wyraźne i dość jasne. Jakość możecie ocenić w naszej wideorecenzji (film powyżej). Ponadto kamera jest wodoszczelna, więc można ją zamontować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu.

Warto dodać, że w cenę wliczony jest również zestaw do stałego zasilania w trybie parkingowym. Kamera może więc nagrywać 24-godzinny timelapse, gdy samochód stoi na parkingu, albo aktywować się po wykryciu wstrząsu. To dobre rozwiązanie do rejestrowania stłuczek parkingowych lub ewentualnych wandali.

Więcej informacji znajdziecie w filmie, do którego serdecznie zapraszam. Udanego dnia!

Mikavi PQ5 Dual - ocena

prawie 10-calowy wyświetlacz jest wyraźny

wygodna obsługa dotykowa

dobra jakość wideo w dzień i w nocy

zaskakujaco wysoka jakość filmów z kamery tylnej

odbiornik GPS w komplecie

przewód do stałego zasilania w trybie parkingowym również w komplecie

długie przewody

łączność Wi-Fi z telefonem

menu w języku polskim



przydałoby się nagrywanie filmów w 60 kl/s z obu kamer

96% 4,8/5

Zobacz również: