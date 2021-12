Czasem sama przychodzi znienacka, czasem trzeba o nią zawalczyć. Z MSI Creator Z16 nigdy jej nie zmarnujesz. Ten laptop wspiera twoje działania i pomaga w pełni wykorzystać wenę – bo o niej mowa.

Są laptopy tworzone dla graczy, są laptopy do multimediów, są laptopy biznesowe i są laptopy uniwersalne. MSI Creator Z16 jest z kolei laptopem, który powstał z myślą o twórcach. Twórcach wszelkiego rodzaju, choć ze szczególnym uwzględnieniem tych internetowych. Ma wyświetlacz, pokazujący rzeczy dokładnie takimi, jakie są i podzespoły, zapewniające wydajność, jakiej oczekujesz.

MSI Creator Z16 spełnia oczekiwania. Jest wydajny tak, jak potrzeba

Gdy przychodzi wena, nic nie powinno jej zakłócać. MSI Creator Z16 pozwala ci wykorzystać ją w pełni, reagując błyskawicznie na każde twoje polecenie i w mgnieniu oka realizując zadania, które mu zlecisz. Dba o to przede wszystkim mobilna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci GDDR6. To ultrawydajny układ, na którym żadne graficzne i filmowe projekty nie są w stanie zrobić większego wrażenia… w przeciwieństwie do efektów, które – na widzach – wrażenie mogą robić niemałe.

MSI Creator Z16 jest zgodny z Nvidia Studio, a więc technologią akcelerującą procesy w aplikacjach kreatywnych. Jest w stanie znacząco skrócić czas eksportu materiału 4K, 6K czy nawet 8K. Przyspiesza także edycję i gradację kolorów. Ekstremalnie napędza również renderowanie, które w takim Autodesku może być nawet 13 razy szybsze, a dostosowanie zdjęć w Adobe Lightroom – 4 razy szybsze. To rozwiązanie docenią animatorzy, montażyści, fotograficy i architekci.

Ale jak to jest w ogóle możliwe? Sekret tkwi w sterownikach Nvidia Studio, które optymalizują współpracę układów graficznych Nvidia GeForce z najpopularniejszymi aplikacjami kreatywnymi. Dotyczy to zarówno oprogramowania zewnętrznych producentów, jak i autorskich platform, takich jak Nvidia Broadcast czy Nvidia Omniverse.

Nvidia Omvierse pozwala na łączenie ulubionych narzędzi i wykorzystywanie pełni potencjału, dzięki sztucznej inteligencji. RTX Renderer umożliwia w dodatku korzystanie z ray tracingu w czasie rzeczywistym, jak również z path tracingu, a więc techniki kinowej. Z kolei Nvidia Broadcast zmienia twój pokój w profesjonalne studio, zapewniając wyśmienitą jakość i niezrównaną wydajność w aplikacjach takich jak Streamlabs, OBS Studio, Twitch Studio czy XSplit Broadcaster.

Ten laptop doskonale współpracuje ze współczesnym oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki. Otwiera drzwi do nowych możliwości komponowania treści ze wsparciem sztucznej inteligencji, dzięki której proces twórczy skraca się tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również fakt, że jego sercem jest wydajny, wielordzeniowy procesor Intel Core 11. generacji, którego taktowanie dochodzi aż do 4,6 GHz.

Ten laptop ma wyświetlacz, pokazujący rzeczy takimi, jakie są

Kontynuując wycieczkę, której kolejnymi przystankami są kluczowe cechy charakterystyczne tego laptopa, dotarliśmy właśnie do wyświetlacza. To panel True Pixel, zgodny z technologią True Color, fabrycznie skalibrowany z parametrem Delta-E < 2 i cechujący się 100-procentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naturalne, wiernie odwzorowane kolory, a zatem twoje zdjęcia i filmy prezentują się dokładnie tak, jak powinny. A skoro napomknęliśmy o filmach, to i o odświeżaniu 120 Hz wypada wspomnieć.

Dzięki temu, że producent zastosował tu technologię IPS, obraz prezentuje się bez zarzutu, niezależnie od tego, czy patrzysz na ekran idealnie na wprost czy też pod kątem. Nieco większa od standardowej przekątna (16 cali) i mniej panoramiczne proporcje (16:10) zapewniają z kolei dużą przestrzeń roboczą – innymi słowy: mniej scrollowania, więcej działania. Producent nawiązuje tu do proporcji złotego podziału (1,618). Istotna jest także wysoka rozdzielczość (QHD+, czyli 2560 x 1600 pikseli). Szczegółowość obrazu jest dzięki niej pierwszorzędna.

W filmach równie ważny, co obraz, jest naturalnie dźwięk. Także w tej kwestii firma MSI zadbała o porządne komponenty. Wyposażyła laptopa w system czterech głośników Dynaudio z silnikiem Speaker Tuning Engine, zapewniającym mocne basy i wyraźne wokale. Całość jest też zgodna z formatem Hi-Res Audio.

Wena nie do stracenia i cechy nie bez znaczenia

Wena nie zawsze przychodzi w domu czy gabinecie. Zdarza się, że dopada cię, gdy jesteś daleko od swoich czterech ścian (a nawet od jakiegokolwiek gniazdka elektrycznego). Mając w torbie czy plecaku laptopa MSI Creator Z16 to nie problem. Producent zmieścił w nim akumulator o pojemności 90 Wh, dzięki któremu możesz pracować wiele godzin zanim pojawi się komunikat o tym, że czas na ładowanie.

Pomimo tak pojemnego akumulatora laptopa ma niespełna 16 milimetrów grubości i waży niewiele ponad 2 kilogramy. Bez najmniejszego kłopotu możesz więc mieć go zawsze przy sobie, by czekał w gotowości i pozwalał od razu przejść do działania, gdy przyjdzie wena. Przejażdżkom i wędrówkom sprzyja ponadto fakt, że MSI Creator Z16 spełnia wojskowe standardy trwałości (według normy MIL-STD 810G). Pracę w nocy ułatwia z kolei klawiatura z podświetleniem RGB.

Producent zadbał o to, by ten laptop w żaden sposób cię nie ograniczał. Stąd system Windows 10 na pokładzie (z opcją aktualizacji do Windows 11), stąd też komplet podstawowych gniazd. Masz do swojej dyspozycji dwa porty USB 3.2, dwa porty Thunderbolt 4, czytnik kart microSD i mini jacka do podłączenia słuchawek. Szybkie połączenie z internem zapewnia z kolei karta Wi-Fi 6E.

Promocja i konkurs MSI – zyskaj nawet 1200 zł i wygraj zestaw gadżetów

Black Friday już wprawdzie za nami, ale zorganizowana z tej okazji wyprzedaż MSI potrwa aż do 12 grudnia. Do tego dnia masz czas, by zdecydować się na zakup laptopa w niższej cenie, zgarnięcie Mystic Box z gadżetami MSI i zaoszczędzenie nawet 1200 złotych. W promocji dostępne są laptopy gamingowe i biznesowe – zajrzyj na stronę akcji, aby poznać szczegóły.

A może masz ochotę zgarnąć zestaw gadżetów, na który składają się: dmuchany smok, dmuchana tarcza, czapka, komin, plecak, butelka i piłeczka antystresowa? Wystarczy odwiedzić konta polskiego oddziału MSI na portalach społecznościowych i odpowiedzieć na pytanie – szczegóły znajdziesz w tym miejscu. Zachęcamy też do odwiedzenia kanału MSI na YouTube.