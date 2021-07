Firma MSI inspiruje się sushi oraz seppuku i z tej okazji prezentuje nowe laptopy dla graczy - mocne, ale nie topowe (za to bardziej przystępne cenowo). Oparte na nowoczesnych podzespołach mogą być naprawdę łakomym kąskiem.

MSI Katana i Sword to nowe laptopy, których wygląd inspirowany jest Krajem Kwitnącej Wiśni

Laptopy te występują w wersjach 15 i 17 calowych i są dedykowane graczom

Można spodziewać się szybkich matryc IPS 144 Hz, procesorów Intela 11-generacji oraz układów graficznych GeForce 3050, 3050 Ti i 3060

Fascynatów japońskiej kultury z pewnością wśród nas nie brakuje, ale nie wnikamy już, czy ktoś uwielbia anime, ramen, chodzenie w japonkach, czy też poduszki z wizerunkiem waifu. W każdym razie - firma MSI zaprezentowała nową linię laptopów dla graczy zainspirowanych właśnie Krajem Wschodzącego Słońca. Inspiracja jest raczej delikatna, ale mimo wszystko warto im się przyjrzeć, bo pod względem możliwości prezentują się one naprawdę ciekawie. Przy okazji - a wiecie, że Windows 11 ma oszczędzać baterię laptopa dzięki specjalnej funkcji?

MSI Katana GF66 i GF76

W laptopach z tej serii możemy liczyć na układy graficzne od NVIDIA GeForce RTX 3050, 3050 Ti i RTX 3060. Nawet najmniej wydajny model (3050) wyposażony jest w pełną obsługę sprzętowego ray-tracingu oraz technologii DLSS. Firma MSI zadbała również o obsługę Resizable BAR, co zapewnia jeszcze wyższą wydajność układów graficznych w grach. O odpowiednio szybkie działanie GPU dba również technologia Dynamic Boost 2.0.

Jeśli chodzi o procesory to możemy liczyć na modele Intel Core i7-11800H oraz i5-11400H. Dodajcie do tego szybkie SSD NVMe oraz 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz. A na tym przecież nie koniec.

Laptop w obu wersjach (15,6 cala oraz 17 cali) oferuje ekran o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz (matryca IPS). Możemy również liczyć na takie technologie jak Wi-Fi 6, system chłodzenia Cooler Boost 5 (aż sześć ciepłowodów), doskonałą jakość dźwięku zgodną ze standardem Hi-Resolution Audio oraz podświetlaną na czerwono klawiaturę z blokiem numerycznym (ekranowaną za pomocą solidnej metalowej osłony) oraz skrótami przydatnymi dla graczy.

MSI Katana - specyfikacja

Modele MSI Katana GF66 / GF76 Procesor Do Intel Core i7 11-tej generacji Ekran 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS / 17.3" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS Chipset Intel HM570 Układy graficzne GeForce RTX 3060 6GB, RTX 3050 Ti 4GB i RTX 3050 4GB Pamięć Dwa sloty SO-DIMM DDR4 do 3200 MHz Gniazdka M.2 W zależności od modelu jedno lub dwa gniazdka NVMe PCIe Gen3 Kamerka HD ([email protected]) Klawiatura Podświetlana na czerwono Sieć Gb LAN oraz 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2 Porty 1x typ C USB3.2 Gen1, 2x typ A USB3.2 Gen1, 1x typ A USB2.0, 1x RJ45, 1x (4K @ 60Hz) HDMI i 1x audio combo Bateria 53,5 Wh Zasilacz W zależności od modelu 150 lub 180W

Warto również wspomnieć, że modele wyposażone w GeForce RTX 3060 mogą boostować do 1485 MHz (85W), RTX 3050 Ti również do tej wartości, ale przy mniejszym poborze mocy (60W), a RTX 3050 do 1500 MHz (60W).

Modele z RTX 3060 mają zapewnić nawet 30% wzrost wydajności w stosunku do laptopów z RTX 2060, a RTX 3050 Ti i RTX 3050 odpowiednio 40% i 20% w stosunku do laptopów z RTX 1650 Ti.

Z kolei jeśli mowa o Core 11-tej generacji, to wedle producenta możemy liczyć nawet na 40% wzrost wydajności (porównując nowy Core i7 do i7-10750H).

MSI Sword 15 i 17

Wersja MSI Sword z kolei przeznaczona jest dla użytkowników, które wolą mniej klasyczną białą obudowę i równie mniej standardowe niebieskie podświetlenie klawiatury.

W większości aspektów Sword w stosunku do Katany jest niemalże bliźniaczą konstrukcją.

Modele 15-calowe charakteryzują się wagą 2,2 kilograma i wymiarami 359 x 259 x 24,9 mm, natomiast 17-calowe wagą 2,6 kilograma oraz wymiarami 398 x 273 x 25.2 mm.

Poszczególne modele mogą się różnić takimi detalami jak dwoma gniazdkami M.2, czy też niższą wartością odświeżania ekranu - warto to sprawdzić przed zakupem!

Pierwsze modele tej serii można już znaleźć na sklepowych półkach i na przykład za 17 calową Katanę z RTX 3050 Ti zapłacimy około 5500 złotych, a za 15,6 calowy MSI Sword z RTX 3060 około 6400 złotych.

Za desing laptopów odpowiada znany japoński ilustrator Tsuyoshi Nagano, ale prawdziwi fani japońszczyzny, którzy spodziewali się rękojeści katany wystającej z obudowy, czy dodatków w postaci shurikenów mogą się poczuć lekko rozczarowani ;-)

Nowe laptopy MSI mogą zainteresować graczy, którzy poszukują laptopów wyposażonych w nowe modele NVIDIA Ampere, ale ze średniej i niższej półki. Przypominamy, że nawet 3050 i 3050 Ti to modele RTX, a nie GTX, a więc możemy liczyć zarówno na DLSS, jak i ray-tracing w grach.

