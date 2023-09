TOP 5: Jaka drukarka wielofunkcyjna do firmy?

Szukasz urządzenia wielofunkcyjnego do firmy? Sprawdź ranking drukarek 3w1 i dokonaj właściwego wyboru! Przedstawiamy laserowe urządzenia wielofunkcyjne ze skanerem, a także niedrogie i funkcjonalne drukarki atramentowe.

Jaka drukarka wielofunkcyjna do firmy?

Urządzenie wielofunkcyjne do biura do sprzęt, który pozwoli nam na wykonanie wielu działań. Możemy liczyć na drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie. Sprzęt powinien być funkcjonalny, pozwalać na bezprzewodowe wysyłanie plików do druku. Nie bez znaczenia jest też ekonomia - niski koszt wydruku. Dziś polecamy dobre urządzenia wielofunkcyjne, atramentowe i laserowe, w cenie od 300 do 1500 zł.

Nieduże firmy nie mają zwykle dużych potrzeb związanych z drukowaniem, dlatego też w tego typu biznesie nie jest potrzebny kombajn do drukowania, a jego rolę może przejąć z powodzeniem urządzenie wielofunkcyjne. Wielofunkcyjna drukarka do małej firmy pełni najczęściej trojaką rolę, ponieważ jest to skaner, drukarka i ksero w jednym. Takie rozwiązanie zwalnia z konieczności zakupu osobnych urządzeń, co oczywiście pozwala na redukcję kosztów. Ponadto niektóre modele mają również dodatkowe funkcje, np. faksowania czy wysyłania e-maili, co jest wygodnym i praktycznym rozwiązaniem. Nie każdy potrzebuje przy tym profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do biura. W wielu wypadkach (gdy w firmie nie ma częstej potrzeby drukowania i skanowania) najlepszą opcją są więc kompaktowe i niedrogie drukarki 3w1.

Co robimy szukając idealnej drukarki 3w1? Często wpisujemy w wyszukiwarce frazę “urządzenie wielofunkcyjne do biura ranking”. Na rynku dostępnych jest wiele drukarek wielozadaniowych atramentowych lub laserowych, zarówno monochromatycznych (drukujących tylko w czerni), jak i kolorowych. W tym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę wszystkie te urządzenia i polecamy modele z każdego rodzaju.

Urządzenia wielofunkcyjne do biura - ranking 2023:

Ważnym czynnikiem wyboru były koszty eksploatacji, wycenione dla kolorowych i monochromatycznych stron w formacie A4. Każdy polecony produkt ma możliwość drukowania, skanowania i kopiowania. Zestawienie tworzyliśmy głównie z myślą o potrzebach i budżetach małych i mikro firm lub małych instytucji. W większości przypadków, zaproponowane tu modele będą mogły stać się głównymi drukarkami czy wręcz kopiarkami w firmie i nie będzie potrzeby zakupu kolejnych urządzeń.

Jak wybrać najlepsze wielofunkcyjne urządzenie do biura?

Przede wszystkim należy zacząć od ustalenia, jak wiele dokumentów będzie tworzonych za jego pomocą oraz jakie operacje będą najczęściej wykonywane. W przypadku niewielkiej ilości drukowanych czy kserowanych dokumentów, wystarczyć może nawet drukarka do 500 zł. Przy średnim obciążeniu powinna sprawdzić się drukarka do 1000 zł, a przy bardzo dużym - drukarka do 1500 zł.

Druga kwestia to rodzaj tworzonych dokumentów. Jeśli większość z nich to tekst, wówczas warto zainwestować w model atramentowy. Drukarka laserowa do firmy przyda się w sytuacji, gdy na dokumentach znajduje dużo grafik, wykresów lub też produkuje się za jej pomocą materiały marketingowe (broszury, ulotki, itp.).

W poniższym rankingu wzięliśmy pod uwagę jakość wydruku oraz rozdzielczość skanowania, a także wydajność tonerów, oraz ceny zamienników. Zwykle w cenie do 1500 złotych nie można pogodzić wysokiej jakości druku, szybkości wydruku i skanowania, wielofunkcyjności i ekonomii drukowania pojedynczej strony.

HP Envy 6020e - drukarka do 500 zł, z duplexem i Wi-Fi Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najtańsze urządzenie z całego zestawienia, przyda się jako urządzenie pomocnicze do skanowania, niewielkiej ilości kopiowania i wydruków w kolorze. Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy 6020e działa w sieci WiFi dlatego łatwo z nim się pracuje nawet jednocześnie podłączonym 3-4 osobom. Działa na tanich oryginalnych tuszach komplet można kupić poniżej 110 zł. Można za ich pomocą wydrukować od około stron. Dość wysoki koszt wydruku pojedynczej strony jest typowy dla tej półki cenowej. To raczej sprzęt przeznaczony dla firm potrzebujących raz na jakiś czas wydrukować pojedyncze dokumenty. Plusem jest tu natomiast wymiana każdorazowo nie tylko samych pojemników z tuszem, ale również głowic, co daje komfort bezpiecznego użytkowania bo oryginalne wkłady nie zaschną i nie zepsują drukarki. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalna szybkość druku w czerni 10 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 432 x 361 x 132 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 7 str/min

Interfejs WiFi

Druk dwustronny tak

Oryginalne tusze HP 305 :

- czarny ~60 zł, wydajność ok.120 stron; koszt wydrukowania 1 strony: ~50 groszy

- kolorowy ~50 zł, wydajność ok.100 stron; koszt wydrukowania 1 strony: ~50 groszy

Zamienniki: czarny ok. 50 zł, kolor ok. 50 zł w wersjach XL (większa pojemność)

Brother DCP-1623WE - urządzenie wielofunkcyjne laserowe do 800 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne. Oferuje możliwość drukowania, kopiowania i skanowania. Kompaktowe wymiary urządzenia i jego niewielka waga sprawiają, że bez problemu zmieści się na każdym stanowisku pracy. Rozdzielczość kopiowania to 600x600 dpi, drukowania - 2400 x 600 dpi, a skanowania - od 600x1200dpi. Urządzenie powinno dobrze sprawdzić się przy drukach tekstowych. Wielofunkcyjny laser mono Brother DCP-1623WE jest kompatybilny z tonerami na 1.000 stron, które przy zastosowaniu relatywnie tanich zamienników pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Wymiary 481 x 436 x 406 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Interfejs USB 2.0, WiFi

Oryginalny toner TN-1030:

- czarny ~ 32 zł

Zamienniki: czarny ok. 50 zł, kolor ok. 50 zł w wersjach XL (większa pojemność)

Epson EcoTank L3260 - tanie w eksploatacji urządzenie wielofunkcyjne do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 To urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wyjątkowo niski koszt druku dzięki pojemnikom na atrament o wysokiej wydajności. Zestaw startowy pojemników powinien umożliwić wydrukowanie do 13.000 stron w trybie monochromatycznym i 6.500 stron w kolorowym. Urządzenie wielofunkcyjne do biura Epson L3260 udostępnia funkcje skanowania, kopiowania, łączności Wi-Fi oraz drukowania bez marginesów. Zwraca uwagę bardzo wysoka rozdzielczość druku w czerni - 5760x1440 dpi, a w przypadku skanowania jest to 1200x2400 dpi. Drukarka nie jest zbyt szybka, jednak pozwala na wyjątkowo tanie drukowanie. Zestaw tuszy za kilkadziesiąt złotych pozwoli wydrukować kolejne kilka tysięcy stron, Drukowanie odbywa się przewodowo lub z użyciem sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 10 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 5760 x 1440 dpi

Wymiary 375 x 347 x 179 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5 str/min

Oryginalne tusze Epson 103: (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)

- czarny - 65 ml ok.20 zł - wydajność ok. 4500 stron; koszt wydrukowania 1 strony: poniżej 1 grosza

- kolor - 3x65 ml 3x25 zł - wydajność ok. 7500 stron; koszt wydrukowania 1 strony: ~1 grosz

Zamienniki: zestaw 4 tuszy (czarny + kolor) za około 20-50 złotych

HP Smart Tank 580 Ocena benchmark.pl









4,8/5 HP Smart Tank 580 to drukarka ze skanerem, która została wyposażona w system samodzielnego uzupełniania atramentu. Nie należy do najtańszych urządzeń wielofunkcyjnych, co jednak w dużym stopniu rekompensują niskie koszty eksploatacji. Warto też docenić drukarkę za nowoczesną łączność, którą obsługuje. Możemy użyć Wi-Fi, drukarka działa też jako serwer druku. Plus za dobrej jakości, szybki skaner i kopiowanie z użyciem tylko jednego przycisku. Drukarka nie należy do najmniejszych. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 12 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 435 x 157 x 362 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5 str/min

Druk dwustronny nie Zobacz recenzję

Oryginalne tusze HP:

- czarny - 135 ml ok.48 zł - wydajność ok. 6000 stron

- kolor - 3x75 ml 3x45 zł - wydajność ok. 8000 stron

Epson ITS L6260 - drukarka do firmy do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Epson ITS L6260 to urządzenie wielofunkcyjne, łączące funkcjonalność drukarki, kopiarki i skanera. Jest dedykowane przede wszystkim do zastosowań biznesowych. To kolorowa drukarka atramentowa zapewniająca niskie koszty drukowania w przeliczeniu na 1 stronę. Szybkość druku wynosi 15 stron na minutę (druk w kolorze: 8 stron na minutę). Urządzenie posiada funkcję dwustronnego druku, dzięki czemu zużycie papieru jest mniejsze. Model wyposażony jest w podajnik papieru o pojemności 150 arkuszy, oraz automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 30 stron. Ulepszone butelki z tuszem sprawiają, że napełnianie atramentem jest łatwe i wygodne. Urządzenie posiada ponadto funkcję mobilnego drukowania i łączności. Użytkownik ma możliwość korzystania z Wi-Fi, Ethernet i aplikacji do druku mobilnego. Przesyłaniu dokumentów do wydrukowania służy aplikacji Epson iPrint. Wysoka jakość wydruków jest możliwa dzięki wbudowanej głowicy drukującej PrecisionCore oraz zastosowaniu oryginalnego tuszu pigmentowego. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 15 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 375 x 347 x 187 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 8 str/min

Druk dwustronny tak

Oryginalne tusze Epson 101: (czarny, cyjan, magenta, żółty)

- czarny ok. 50 zł - wydajność w czerni ok. 7500 stron; koszt wydrukowania 1 strony: poniżej 1 grosza

- kolor ok. 3x30 zł - wydajność w kolorze ok. 6000 stron; koszt wydrukowania 1 strony kolor: ~1 grosz

Canon i-SENSYS MF655CDW - szybka drukarka do biura Ocena benchmark.pl









4,8/5 Canon to uznany producent drukarek. Ten sprzęt to szybkie urządzenie wielofunkcyjne, składające się z drukarki, skanera, kopiarki i kolorowego faksu. Sprawdzi się przede wszystkim w biurach, gdzie potrzebna jest duża ilość dobrej jakości wydruków w krótkim czasie. Urządzenie wykorzystuje technologię LED. Wygodę obsługi zapewnia kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. Druk odbywa się z dużą prędkością 21 stron na minutę. Szybki druk możliwy jest nie tylko w przypadku czarno-białych wydruków, ale także kolorowych. Automatyczny druk dwustronny ma prędkość 12,7 str./min. Model ten został wyposażony w 100-arkuszowy, automatyczny podajnik dokumentów oraz podajnik papieru mieszczący 250 stron. Z urządzeniem można się połączyć zarówno przy użyciu kabla USB, kabla Ethernet, jak i bezprzewodowo. To profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne z wieloma funkcjami, firmy je docenią. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 21 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 451 x 460 x 360 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 21 str/min

Interfejs WiFi

Druk dwustronny tak

Oryginalne tonery Canon 067: (czarny, kolor):

- czarny ok. 280 zł - wydajność w czerni ok. 1350 stron; koszt wydrukowania 1 strony: około 21 groszy

- kolor ok. 3x370 zł - wydajność w kolorze ok. 2200 stron; koszt wydrukowania 1 strony kolor: od 16 do 50 groszy

Zamienniki: czarny ok 120 zł, koszt 1 strony ok 10 groszy; zestaw (czarny + 3 kolory) - 600 zł

