HP Smart Tank 580 to drukarka ze skanerem, która została wyposażona w system samodzielnego uzupełniania atramentu. Oto test tego urządzenia wielofunkcyjnego.

Drukarki tylko z pozoru są nieco nudnymi urządzeniami. W 2023 roku w cenie poniżej 1000 złotych możemy stać się właścicielami doskonałego i naprawdę wielofunkcyjnego urządzenia do domu, biura lub… domowego biura (jak w moim przypadku). HP Smart Tank 580 to drukarka ze skanerem, która została wyposażona w system samodzielnego uzupełniania atramentu. Dlaczego warto podkreślić tę cechę? W dużym stopniu obniża koszty eksploatacji. Pewne obawy budzi jednak sam sposób napełniania pojemników. Czy dolewanie tuszu nie powoduje zabrudzenia biurka? Jak w praktyce działa urządzenie wielofunkcyjne z logo HP?

HP Smart Tank 580 - wygląd i zawartość pudełka

Czy drukarka z Wi-Fi i systemem napełniania tuszu w cenie poniżej 1000 złotych może zaskoczyć zawartością pudełka? HP Smart Tank 580 udowadnia, że tak. Poza urządzeniem wielofunkcyjnym, które zostało fabrycznie bardzo dobrze zabezpieczone, w pudełku znajdziemy nieduży, brązowy kartonik. Po jego otwarciu naszym oczom ukazuje się bardzo bogaty zestaw z atramentami i głowicami drukującymi. Otrzymujemy więc od producenta to, co jest najważniejsze. Atramenty odpowiedzialne za druk w kolorze mają kolor czerwony, niebieski i żółty. Do tego w pudełku znajduję aż trzy pojemniki z czarnym tuszem - każdy o sporej pojemności.

Poza drukarką i zestawem atramentów, pudełko skrywa dwie głowice drukujące - do koloru i czarno-białą. Należy je samodzielnie umieścić wewnątrz urządzenia. Od producenta dostajemy też kabel zasilający. Nie ma natomiast przewodu USB - taki urok nowoczesnej drukarki z Wi-Fi. Najwyraźniej połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z komputerem przy pomocy kabla nie jest dziś nikomu potrzebne, co w sumie nie dziwi. W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym kartonie znajduję też instrukcję, również w języku polskim. Początkowo wydawał mi się to zbędny dodatek, HP Smart Tank 580 szybko udowodniła mi jednak, że warto zapoznać się z “papierologią”.

Pierwsze uruchomienie drukarki HP Smart Tank 580 All-In One

Wziąłem się ochoczo do pracy, co może być trudnego w podłączeniu urządzenia? Postanowiłem najpierw wyposażyć urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 580 w głowice drukujące, potem napełnić pojemniki z atramentem i przejść do testowania jakości i prędkości wydruków. Szybko okazało się to… skomplikowane. Wystarczył jednak jeden rzut oka na instrukcję drukarki, bym odkrył swój błąd. Najpierw należy podłączyć drukarkę do prądu. Kolejny krok to uzupełnienie atramentu, co okazało się zaskakująco intuicyjne. Dopiero w tym momencie można przejść do umieszczenia głowic drukujących na swoim miejscu.

Miałem spore obawy związane z uzupełnianiem atramentów. Mamy w końcu kilka butelek, każda napełniona jest wyjątkowo skutecznym płynem do drukowania. Nauczony doświadczeniem, postępowałem dokładnie tak, jak podpowiada producent w dość dobrze opisanej instrukcji “krok po kroku”. Otwieramy plastikową pokrywkę jednego z czterech pojemników na atrament. Otwieramy buteleczkę z atramentem, obracamy ją do góry nogami i umieszczamy w wyznaczonym miejscu.

Uzupełnianie atramentu w drukarce z systemem Smart Tank jest naprawdę proste

Oczami wyobraźni widzę niemożliwe do zmycia plamy doskonale czarnego tuszu na biurku, podłodze, czy samej drukarce… Nic takiego się jednak nie stało. Uzupełnianie poziomu tuszu w drukarce HP Smart Tank 580 jest bardzo proste i “czyste”. Ani kropla atramentu nie pojawiła się w niewłaściwym miejscu. Atrament “nabijamy” na wystającą z pojemniczka końcówkę. Tusz wlewa się do niego przez kilkanaście sekund. Mimo, że czarnego atramentu jest w butelce więcej, niż mieści się w drukarce, nic złego się nie dzieje. Podnosimy pojemnik z tuszem, zamykamy go - nie ma tu żadnych problemów. Najwyraźniej producent dopracował połączenie między pojemnikiem drukarki, a butelką z atramentem. Drukarka czysta, buteleczka z tuszem czysta, dłonie czyste - tak trzymać, HP!

Procedurę powtarzamy także dla kolorowych atramentów - przebiega dokładnie tak samo. W ich przypadku (a przynajmniej butelek, które były w zestawie z drukarką) napełnienie powoduje zużycie całej objętości. System Smart Tank pozytywnie mnie zaskoczył. Mam nadzieję, że przez kolejne miesiące uzupełnianie tuszu przebiega w taki sam sposób,. Ostatnim krokiem przed pierwszym wydrukiem jest umieszczenie w drukarce głowic. Nie jest to zbyt skomplikowane, choć i tu warto postępować zgodnie z instrukcją.

Wygląd i jakość wykonania drukarki

Przy okazji pierwszego uruchomienia sprzętu miałem okazję dokładnie się z nim zapoznać. Wielokrotnie otwieram i zamykam wszelkie pokrywy i ruchome elementy. Zanim instrukcja podpowiedziała mi, jak zainstalować głowice drukujące, przetestowałem więc działaniem wszystkich klapek i wysuwanych elementów konstrukcji. Drukarka wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego. Z pewnością nie określiłbym jakości wykonania słowem “premium”. Ciężko jednak zarzucić producentowi przesadne oszczędności. Urządzenie wielofunkcyjne na pewno nie rozpadnie się po kilku miesiącach użytkowania, jest też nieźle zmontowane. Zamykanie i otwieranie poszczególnych elementów wiąże się z wyczuwalnym oporem lub odgłosem kliknięcia. Dobrze wiemy więc, że prawidłowo rozłożyliśmy podstawkę na wydruki, czy że przednia klapa została właściwie zamknięta.

Producent informuje, że drukarka została aż w 45% wykonana z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

Gabaryty HP Smart Tank 580 są całkiem spore. Biorąc jednak pod uwagę, że to drukarka ze skanerem i systemem uzupełniania atramentu jest to zrozumiałe. Na górze urządzenia, z jego lewej strony, znajdują się przyciski do sterowania, a także nieduży ekran. Mamy przycisk do szybkiego kserowania kartek, guzik włączający Wi-Fi, przycisk zasilania i kilka innych. Obsługa jest całkiem intuicyjna, każdy bez trudu sobie z nią poradzi.

Łączność

Drukarka z Wi-Fi to naprawdę wygodny sprzęt. Dzięki niej unikamy plątaniny kabli, czy nawet konieczności umiejscowienia urządzenia wielofunkcyjnego obok komputera. Możemy także drukować pliki bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Opcja drukowania przez Wi-Fi sprawdza się doskonale, jeśli z drukarki korzysta sporo osób. HP Smart Tank 580 jest więc dobrym wyborem do niedużego biura, do mieszkania studentów, czy do domowego biura. Okazuje się bowiem, że sprzęt można położyć w niemal dowolnym miejscu. Dzięki temu drukarka nie przeszkadza na co dzień, a kiedy jest potrzebna, wystarczy ją tylko włączyć. Dobrym pomysłem wydaje się zamknięcie jej w szafce, szczególnie jeśli nieco rzadziej potrzebujemy jej używać.

Nie zapomnijmy wtedy jednak, że klapa skanera znajduje się na górze urządzenia. Należy więc zostawić nieco miejsca, by można było komfortowo korzystać także z funkcji skanowania i kopiowania.

Tradycjonaliści mogą też połączyć się z drukarką przez kabel USB. Nie ma go w zestawie, jednak zakupienie przewodu nie powinno być dużym wydatkiem. Kolejna opcja łączności to Bluetooth. Jak widać, ta drukarka do 1000 złotych będzie dostępna dla niemal każdego urządzenia.

Aplikacja HP Smart

Producent udostępnił oprogramowanie - aplikację HP Smart. Zainstalujemy ją na różnych urządzeniach:

Warto podkreślić, że oprogramowanie drukarki zdobywa bardzo dobre opinie użytkowników. Jest proste w użyciu i funkcjonalne. Po zainstalowaniu HP Smart wystarczy sparować nasze urządzenie z drukarką. W przypadku smartfona pracującego pod kontrolą należy włączyć moduł Bluetooth i uruchomić lokalizację GPS. Na komputerze z Windowsem 11 również parowanie przebiega bezproblemowo. Od tego momentu wybierając opcję drukowania znajdziemy HP Smart Tank 580 na liście drukarek.

Tak natomiast prezentuje się aplikacja HJP Smart na Windows 11.

Wydajność drukowania

HP Smart Tank 580 z systemem samodzielnego uzupełniania atramentu pozwoli obniżyć koszty drukowania. Zestaw atramentów, jaki dostaniemy w momencie zakupu, wystarczy na wydrukowanie 18.000 stron w czerni. Kolorowych stron wydrukujemy natomiast aż 6.000.Na rynku jest wiele urządzeń wielofunkcyjnych 3w1 w niższej cenie. Zwykle nie dostajemy jednak już na starcie aż tak dużego zapasu atramentów. Na ekonomię użytkowania wpływa też niski pobór energii. Zawdzięczamy go modułowi Bluetooth Low Energy, a także funkcji samoczynnego wyłączania i uruchamiania (HP Auto on.off).

Gdy pojawi się potrzeba zakupu dodatkowego zapasu atramentu, nie będzie to duży wydatek. Czarny tusz HP GT33 XL o pojemności 135 ml kosztuje poniżej 50 złotych. Podobną cenę ma zapas 70 ml tuszu kolorowego.

Ze względu na niskie koszty eksploatacji, drukarka HP Smart Tank 580 sprawdzi się w domu iw niedużym biurze. Jest jednocześnie tańsza w eksploatacji od typowej drukarki atramentowej, a także o wiele tańsza w zakupie od drukarek laserowych.

Jak szybko drukuje HP Smart Tank 580 All-In One?

Opisywana drukarka kolorowa z Wi-Fi nie należy do demonów prędkości. Druk czarno-biały odbywa się z szybkością 20 stron na minutę. Drukarka jest gotowa do tego zadania już po 14 sekundach od uruchomienia.

W przypadku druku w kolorze wydajność oczywiście spada. Wtedy prędkość wynosi 10 stron na minutę. Czas do wydrukowania pierwszej strony w kolorze wynosi natomiast 21 sekund. W przypadku bardzo częstego drukowania (na przykład jeśli w dużym biurze z drukarki korzysta wiele osób) lepiej sprawdzi się wydajniejsze urządzenie. W zastosowaniu domowym lub w małym biurze HP Smart Tank 580 okazuje się w zupełności wystarczająca. W praktyce drukowanie, skanowanie i kopiowanie przebiegają po prostu sprawnie. Tej oceny nie zmienią wyniki pomiarów ze stoperem w ręce.

Jakość drukowania HP Smart Tank 580

HP Smart Tank 580 drukuje z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. Taką samą rozdzielczość mamy w przypadku druku czarno-białego, jak i kolorowego. W przypadku drukowania monochromatycznego ciężko coś zarzucić temu urządzeniu. Tekst jest czytelny i ma dobrą jakość. Nawet drukowanie tekstu przy bardzo małej czcionce pozwala na odczytanie treści.

Jakość druku w kolorze również jest co najmniej przyzwoita. Kolory są wiernie oddane, nasycone i po prostu wyglądają dobrze. HP Smart Tank 580 All-In One ma również funkcję druku bezramkowego. To przydatne, jeśli chcemy wydrukować nieduży plakat lub zdjęcie. Nasze zdjęcia warto drukować na błyszczącym papierze, co powinno dać efekty niczym jak od fotografa.

W drukarce zabrakło tylko opcji druku dwustronnego

Druk dwustronny jest tu możliwy wyłącznie w ręczny sposób. Należy więc odebrać wydrukowaną kartkę, odwrócić ją i ponownie umieścić w podajniku. Pomocne okaże się tu oprogramowanie HP Smart. W tym urządzeniu wielofunkcyjnym nie ma “pełnej” funkcji duplex.

Funkcja skanowania, kopiowanie dokumentów i zdjęć

Drukarka HP 3w1 może drukować, skanować i kopiować treści. Skanowanie ma rozdzielczość 1200 x 1200 dpi. 24-bitowa głębia koloru zapewnia dość wierne oddanie barw. Skaner jest płaski, ma format A4 i skanuje treści kolorowe oraz czarno-białe.

Urządzenie jest w stanie skopiować do 10 stron na minutę w czerni. Dla czarno-białych wydruków prędkość wynosi natomiast 2 str./min. Możemy zlecić wykonanie do 99 kopii.

Pojemność podajnika na papier w drukarce

Aby komfortowo korzystać z urządzenia wielofunkcyjnego, dobrze aby miało sporą pojemność podajnika papieru. W HP Smart Tank 580 wynosi ona 100 sztuk kartek A4. Należy to uznać za dobry wynik w tej klasie. Odbiornik papieru mieści natomiast 30 kartek. W zastosowaniu domowym i w małym biurze również wartość jest w zupełności wystarczająca. Drukarka z Wi-Fi współpracuje z papierem o gramaturze od 60 do 90 g/m2.

HP Smart Tank 580 to prosta w obsłudze drukarka 3w1

Kto powinien rozważyć zakup HP Smart Tank 580? Urządzenie wielofunkcyjne ma chyba wszystkie niezbędne funkcje (no. może poza drukiem dwustronnym). Nie jest to najszybsza kolorowa drukarka na rynku, wiele uzasadnia jednak jej cena. Ciężko znaleźć drukarkę z Wi-Fi, drukiem w kolorze i bardzo dobrą jakością wydruków w cenie do 1000 złotych. Ogromnym plusem jest również obniżenie kosztów eksploatacji. Funkcja samodzielnego napełniania atramentów przydaje się w domu i w firmie. Tam, gdzie kupię kolorowej drukarki laserowej byłoby zbyt dużym wydatkiem urządzenie HP z systemem Smart Tank okazuje się optymalnym wyborem. Domownicy i współpracownicy pokochają ten model - bez gąszczu przewodów pozwoli wielu osobom na szybkie drukowanie różnych treści. Sprzęt jest kompatybilny z wieloma urządzeniami - smartfonami, laptopami, tabletami i komputerami PC. Pracuje także jako serwer druku, ma naprawdę dużo do zaoferowania!

Cena drukarki HP Smart Tank 580 3w1

Najtańsze drukarki kosztują mniej, niż 300 złotych. Wtedy otrzymujemy jednak najczęściej tylko “startowy” zestaw tuszy. Ich wymiana zwykle nie należy do najtańszych Szybko okazuje się więc, że kupno niedo droższej, ale tańszej w eksploatacji drukarii jest dobrym pomysłem. HP Smart Tank 580 to urządzenie wielofunkcyjne z Wi-Fi, które kosztuje około 800 złotych. Zważywszy na spory zestaw atramentów, a także ich niską cenę w przyszłości, koszt zakupu jest jak najbardziej do przyjęcia

W tej cenie możemy też pokusić się o kupno podstawowego modelu drukarki laserowej. Zapewni niedrogi i szybki wydruk, ale tylko w czerni. Ciężko też mówić wtedy o obsłudze z aplikacji mobilnej, czy drukowaniu przez Wi-Fi. Wszystko to sprawia, że podsumowanie recenzji opisywanego sprzętu jest bardzo pozytywne. Sprzęt nie ma większych wad, z pewnością spełni oczekiwania osób prywatnych, uczniów, studentów i niedużych firm.

Czy warto kupić HP Smart Tank 580?

Pora na wydanie werdyktu. Moim zdaniem drukarka 321 HP Smart Tank 580 All-In One jest warta zakupu. Nie należy do najtańszych urządzeń wielofunkcyjnych, co jednak w dużym stopniu rekompensują niskie koszty eksploatacji. System uzupełniania/dolewania atramentu działa doskonale i jest sposobem na duże oszczędności. Choć na pierwszy rzut oka instalacja wszystkich komponentów wydaje się skomplikowana, z pomocą instrukcji pierwsze uruchomienie zajmie tylko kilka minut. Jakość wydruków jest wystarczająca do zastosowania domowego oraz do biura. Tekst wydrukowany przez sprzęt jest czytelny. Warto też docenić drukarkę za nowoczesną łączność, którą obsługuje. Możemy użyć Wi-Fi, drukarka działa też jako serwer druku. Plus za dobrej jakości, szybki skaner i kopiowanie z użyciem tylko jednego przycisku. Przed zakupem warto przekonać się samemu, jakie są wymiary tego urządzenia wielofunkcyjnego. Drukarka nie należy do najmniejszych.

Opinia o HP Smart Tank 580 Plusy prosta obsługa urządzenia i aplikacji HP Smart (zarówno ze smartfona, jak i na Windowsie,l

nowoczesna łączność bezprzewodowa (WiFi, WiFi Direct),

podajnik papieru na 100 stron A4,

szybkie kopiowanie - dedykowany przycisk,

dobra jakość druku w kolorze,

świetna jakość drukowanego tekstu,

niski koszt eksploatacji dzięki systemowi Smart Tank Minusy brak druku i skanowania dwustronnego (tylko opcja ręczna),

spore rozmiary,

drukowanie nie jest zbyt szybkie

