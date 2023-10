Chcesz wybrać się na grzyby? Pamiętaj o tym, że nie wszystkie gatunki są jadalne, a niektóre mogą nawet poważnie zaszkodzić zdrowiu. Pomocne okazują się więc aplikacje do rozpoznawania gatunków grzybów. Mogą mieć formę ilustrowanego atlasu, choć niektóre umieją znacznie więcej.

Jesień zawsze kojarzy się Polakom z sezonem na grzybobranie. Ten sposób spędzania czasu od lat wybiera wiele osób - i nic dziwnego! Grzyby są pyszne, a zbieranie ich jest relaksujące. Do tego nie musimy nic płacić za możliwość skorzystania z dobrodziejstw, jakie dają nam polskie lasy. Musimy tylko mieć nieco doświadczenia, aby zebrane grzyby na pewno były jadalne. Pewną pomocą mogą też być aplikacje do grzybobrania. Zwykle programy do rozpoznawania grzybów mają formę atlasu lub mają opcję automatycznego rozpoznawania gatunków.

Dlaczego warto używać aplikacji do rozpoznawania grzybów?

Grzybobranie to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Relaksujące chwile poświęcone na poszukiwania często kończą się obfitymi zbiorami. To spory plus - łączymy rozrywkę z możliwością zapewnienia sobie sporego zapasu grzybów. Możemy je marynować, smażyć, suszyć i przygotować na wiele innych sposobów. Najważniejsze jest jednak, aby zadbać o wszelkie względy bezpieczeństwa. Nie każdy grzyb nadaje się w końcu do spożycia. Część gatunków to grzyby niejadalne, a nawet trujące. Mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia osoby, która je spożyje. Najlepszym dowodem niech będą liczne przypadki zatrucia grzybami, o których co roku donoszą media.

Aplikacja do rozpoznawania grzybów może w dużej mierze zapobiegać takim problemem. Smartfony są w końcu urządzeniami, które często nosimy ze sobą. Mniej doświadczeni grzybiarze mogą więc sprawdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Aplikacje do grzybobrania są najczęściej dość proste w użyciu. Dzięki nim w kilka chwil sprawdzimy, czy znaleziony grzyb jest jadalny. Możemy również zrobić to także już w domu, podczas przygotowywania grzybów do spożycia lub przechowywania. Pamiętaj - jeśli nie masz pewności co do jednego ze znalezionych i przyniesionych grzybów, lepiej zrezygnuj z jego spożycia.

Najlepsza aplikacja dla grzybiarzy ShroomID do automatycznego rozpoznawania grzybów

Jedną z aplikacji do grzybobrania dostępnych w Google Play i App Store jest ShroomID. Wiele podobnych aplikacji ma dość “klasyczny” (lub mówiąc wprost: przestarzały) wygląd. Na ich tle ShroomID wyróżnia się bardzo pozytywnie. Nowoczesny wygląd spodoba się technologicznym geekom, a wraz z nim otrzymamy sporo funkcjonalności. Warto wyróżnić mapę występowania konkretnych gatunków grzybów. Jest też czytelny wykres, który obrazuje okres najczęstszego występowania ich. Mimo wielu funkcji, obsługa aplikacji jest dość prosta.

Największą zaletą jest jednak funkcja automatycznego rozpoznawania gatunku wskazanego na zdjęciu. Dzięki temu korzystanie z aplikacji jest o wiele prostsze, niż ma to miejsce w przypadku bardziej klasycznych atlasów grzybów. Twórcy aplikacji zdają sobie jednak sprawę, jak trudno czasem jest właściwie ocenić rodzaj znalezionego gatunku grzyba. Nawet zbieracze z wieloletnim doświadczeniem czasem mają z tym problem, szczególnie w przypadku mniej popularnych gatunków. W aplikacji znajdziemy więc ostrzeżenia o tym, że nawet mimo wskazania aplikacji i jej algorytmów powinniśmy zachować ostrożność. ShroomID to darmowa aplikacja mobilna do zbierania grzybów.

Mushroomology: Mushroom Guide - aplikacja do zbierania grzybów na Androida

Jedną z najlepszych aplikacji dla grzybiarzy jest Mushroomology. Pobierzemy ją za darmo na Androida. Zamiast wyszukiwać odpowiednie zdjęcie grzyba, po prostu podajemy jego cechy - charakterystyczne dla jego wyglądu i kształtu poszczególnych elementów budowy. Na tej podstawie aplikacja rozpozna gatunek i pokaże nam go na zdjęciach. O znalezionym w ten sposób gatunku możemy dowiedzieć się też nieco więcej, nie tylko czy to jadalny grzyb.

Dodatkową funkcją jest możliwość prowadzenia praktycznego dziennika z naszych grzybobrań. Całośc jest prosta w obsłudze i dostępna w języku polskim, jak zresztą wszystkie przedstawione dziś aplikacje mobilne dla grzybiarzy.

Darmowa aplikacja do grzybobrania - Atlas Grzybów

Jedną z najczęściej używanych aplikacji dla grzybiarzy jest Atlas Grzybów. Aplikacja dostępna jest w Google Play. Pobranie aplikacji jest zupełnie darmowe. Możemy przeglądać zdjęcia w Atlasie Grzybów po połączeniu się z Internetem lub w trybie offline. Ta druga opcja wymaga wcześniejszego pobrania danych do pamięci aplikacji. W atlasie znajdziemy niemal 200 gatunków jadalnych grzybów. Poza sprawdzeniem, czy gatunek nadaje się do spożycia, ta aplikacja ma też informacje o grzybach objętych ochroną. Takich gatunków nie powinniśmy zbierać.

Atlas Grzybów jest aplikacją ułatwiającą zbieranie grzybów - konkretnych ich gatunków. Dzięki zawartej tam wiedzy lepiej poznamy cechy każdego z gatunków. Dowiemy się dzięki nim, w którym miejscu i w jakim lesie są najczęściej spotykane.

Co to za grzyb? Aplikacja do skanowania grzybów Mushroomizer

Mushroomizer to kolejny program, który rozpoznaje grzyby dzięki sztucznej inteligencji. To bardzo prosta i darmowa aplikacja dla grzybiarzy. Mamy kilka możliwości:

skanowanie znalezionego (lub przyniesionego już do domu) grzyba

wgranie zdjęcia z obrazem grzyba

skorzystanie z książki identyfikacyjnej

Prosta aplikacja jest szybka w użyciu i dość celnie podpowiada, które grzyby są jadalne. Darmowa aplikacja do automatycznego rozpoznawania grzybów jest dostępna w App Store i Google Play.

Aplikacja dla grzybiarzy robiąca zdjęcia grzybom - Picture Mushroom

Ta aplikacja dostępna jest niestety jedynie w języku angielskim. To chyba jednak jedyna wada Picture Mushroom. Prosta i przyjazna dla użytkownika aplikacja do identyfikacji grzybów korzysta z aparatu wbudowanego w nasz smartfon. Po prostu uruchamiamy odpowiednią funkcję i robimy zdjęcie wybranemu grzybowi. Aplikacja podpowie, jaki to gatunek, choć oczywiście - tak jak w przypadku pozostałych aplikacji dla grzybiarzy - nie powinniśmy ufać programowi w 100%. Dowiemy się też kilku informacji na temat grzyba, m.in. czy jest jadalny..

Inne aplikacje przydatne podczas zbierania grzybów

Zbieranie grzybów to świetne hobby. Poza możliwością przyniesienia do domu trującego grzyba, czeka na nas jednak jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Także ono dotyczy raczej tylko nieco mniej doświadczonych grzybiarzy. Mowa o problemie z… znalezieniem miejsca, w którym rozpoczęliśmy grzybobranie. Tu przydatne okazują się aplikacje typu “Gdzie zaparkowałem samochód”?. Możemy też po prostu wejść w Mapy Google (lub inną nawigację, z której korzystamy) i zaznaczyć pinezką wybrane miejsce.