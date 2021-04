Nauka zdalna to codzienność dla uczniów i studentów, a lekcje prowadzone w takiej formie mogą czasem nie wystarczać. Podpowiadamy, jakie są najlepsze aplikacje do nauki angielskiego i innych języków obcych, które wystarczy zainstalować na smartfonie.

Dobre aplikacje do nauki języka

Zdalna nauka to wyzwanie dla nauczycieli i uczniów, którzy muszą przystosować się do nowej rzeczywistości i wyzwań, jakie często stawia im technologia. Przestrzeń klasy zostaje zastąpiona przez narzędzia które pozwalają na naukę w domu, a papierowe dzienniki przenoszą się do świata wirtualnego. Młodzi ludzie chętnie podążają za nowymi trendami, tymi technologicznymi w szczególności, i chociaż najczęściej korzystają z nich jako narzędzi do rozrywki, to niektóre programy mogą naprawdę pomóc w nauce.

Co zrobić, jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym? Korepetycje odpadają, chyba że online, ale wiąże się to z koniecznością umówienia się na konkretną godzinę i raczej nie wypada przerywać lekcji w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zapewnić sobie pewien rodzaj swobody i masz smartfona (a chyba nie znajdzie się nikt, kto z niego nie korzysta), to możesz zainstalować aplikację do nauki języków. To prosty i przyjemny sposób nauki, w którym sam decydujesz, kiedy i ile czasu chcesz przeznaczyć na przyswajanie kolejnych słówek.

Programy do nauki angielskiego

Duolingo

Może nie jest to najlepszy program do nauki języka, ale na pewno najpopularniejszy — zwłaszcza wśród osób, które chcą poprawić swój angielski. Na początku konieczna będzie krótka konfiguracja kursu, w której możemy m.in. wybrać poziom zaawansowania. Niestety dostajemy tylko dwie opcje do wyboru: zacznij od zera i znam podstawy. W przypadku tej drugiej opcji, aplikacja poprosi nas o rozwiązanie kilku zadań i na tej podstawie oceni umiejętności oraz dostosuje poziom.

Na plus na pewno możemy zaliczyć motywowanie do codziennej nauki za pomocą systemu nagród i jasno określoną ścieżkę rozwoju. Fajnie, że twórcy dali możliwość wyboru poszczególnych działów, dzięki czemu możemy swobodnie poruszać się po zagadnieniach, o których chcemy się uczyć. No i działa tryb ciemny!

Livango

Czy to najlepszy program do nauki języka angielskiego? Na pewno jeden z najciekawszych. Cały kurs został podzielony na lekcje, które obejmują kilka działów i kończą się testem. A wszystko to w ciekawej formie, która pozwololi nauczyć się języka w przyjemny, zabawny sposób.

Aplikacja ma kilka cech szczególnych, m.in. bardzo dobrze i szczegółowo wyjaśnioną gramatykę, z którą możemy zapoznać się przed podejściem do wykonania zadań. W przypadku słówek jesteśmy w stanie sprawdzić przykładowe zdania z ich wykorzystaniem i zerknąć na tłumaczenie. Aplikacja zmusza nas także do nauki poprawnej pisowni i prawidłowej budowy zdań — nie tylko z przygotowanych zestawów liter czy słów, często trzeba uzupełnić odpowiedź samodzielnie.

Aplikacje do nauki kilku języków

FunEasyLearn

FunEasyLearn to aplikacja do nauki 31 języków — wybór jest naprawdę spory. Kurs został podzielony na 3 podstawowe działy: alfabet, słowa i zdania, które dzielą się na kolejne i kolejne podkategorie. Możemy swobodnie przerzucać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami i uczyć dokładnie tych zagadnień, których potrzebujemy.

Trochę ze względu na grafikę i trochę z powodu maksymalnego poziomu zaawansowania, ten program do nauki języka szczególnie powinien przypaść do gustu najmłodszym. O skomplikowanej gramatyce możemy zapomnieć. Aplikacja stawia przede wszystkim na rozwój prostego słownictwa, które pozwoli swobodnie komunikować się w życiu codziennym. Jeśli chodzi o native speakerów, którzy z radością odczytują kolejne wyrażenia, prześwietną opcją jest możliwość zwolnienia tempa i dokładne wsłuchanie się w wymowę — wystarczy kliknąć w ikonę ślimaka.

Busuu

Busuu daje możliwość nauki 11 języków, a więc nieco mniej niż FunEasyLearn, pozwala jednak poznać znacznie bardziej zaawansowane słownictwo i gramatykę. Lekcji do przerobienia jest naprawdę sporo. Twórcy postanowili podzielić je według dobrze znanych standardów, określających poziom zaawansowania: od A1 do B2. Co ciekawe, można przystąpić do testu znajomości języka i zdobyć oficjalne certyfikaty ukończenia danego poziomu od McGraw-Hill Education (opcja dostępna tylko dla użytkowników premium).

Aplikacja daje możliwość przygotowania planu nauki. Możemy samodzielnie zdecydować, ile czasu dziennie chcemy poświęcić na naukę i w jakie dni będziemy odbywać lekcje. Poza słówkami i gramatyką, mamy możliwość wsłuchania się w dialogi z życia wzięte i powtórzenie ich, aby ćwiczyć poprawną wymowę. Wszystko z czym mierzymy się w Busuu jest bardzo dokładnie objaśnione, dlatego jesteśmy w stanie w pełnie zrozumieć każdą kwestię. Przy okazji uczymy się nie tylko języka, ale i pewnych zwyczajów przyjętych w danym kraju.

Memrise

Bardzo popularny program do nauki języków, który wyróżnia się nietypowym sposobem prezentacji słówek i sformułowań. Do wyboru mamy 5 języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski i dwa poziomy zaawansowania. Do współpracy przy tworzeniu aplikacji zostali zaproszeni native speakerzy, którzy, często w dość nietypowej scenerii, prezentują poprawną wymowę — ale to musicie sprawdzić sami.

Memrise na pewno wyróżnia się sposobem prowadzenia lekcji, często sięga też po zwroty, których nie znajdziemy w innych aplikacjach, a które przydadzą się w codziennej komunikacji. Uczymy się rozumieć ze słuchu, poprawnej pisowni i prawidłowej wymowy, a także gramatyki. Wszystkie lekcje prowadzone są w bardzo przyjemny sposób, w wielu przypadkach z dużą dozą humoru, pozwalający na szybkie przyswajanie wiedzy.

