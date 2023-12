Nie wiesz, którą aplikację do wideokonferencji wybrać? W dzisiejszym zestawieniu znajdziesz najlepsze i najpopularniejsze programy do wideokonferencji online. Każda z nich jest darmowa, choć niektóre mają też dodatkowe, płatne opcje.

Zastanawiasz się, czy wideorozmowy przez Internet mogą być darmowe? W dobie powszechnego dostępu do Internetu jest to jak najbardziej możliwe! Czasem wymagane będzie jednak ściągnięcie dodatkowego oprogramowania - na smartfon tablet lub komputer. Rozmowy przez kamerę internetową pozwalają na o wiele bliższy kontakt z rozmówcą, niż zwykłe telefonowanie. Dziś przedstawimy więc kilka najlepszych serwisów i darmowych aplikacji do rozmów wideo online.

Wideorozmowy - lepsze od połączeń głosowych?

Coraz więcej osób decyduje się na zastąpienie rozmów telefonicznych wideorozmowami. Wideokonferencje online są sposobem na lepsze zbliżenie się ze swoim rozmówcą. Możemy poczuć się prawie tak, jak przebywając w jednym pomieszczeniu z tą osobą!

Najważniejsze może być jednak to, że mając dostęp do Internetu (na przykład po podłączeniu do Wi-Fi) możemy prowadzić rozmowy wideo online za darmo.

Gdzie można rozmawiać przez kamerę?

Wideokonferencja wymaga podłączenia naszego urządzenia do Internetu. Możemy zrobić to dzięki sieci bezprzewodowej Wi-Fi, przez Internet kablowy, czy używając sieci komórkowej LTE/5G. Choć na rynku mamy niezłe aplikacja do wideokonferencji do pobrania i używania za darmo, musimy liczyć się ze zużyciem pewnej ilości danych. Nie jest duża, warto jednak o tym pamiętać, na przykład podczas pobytu za granicą, gdzie roaming danych jest czasem dość kosztowny.

Do prowadzenia wideo spotkania online za darmo potrzebujemy więc Internetu o odpowiedniej szybkości, odpowiedniego oprogramowania (na przykład aplikacji do wideokonferencji) oraz jednego z urządzeń:

smartfon

tablet

laptop

komputer PC z kamerą, mikrofonem i głośnikami

telewizor smart, który daje taką możliwość

Na rynku są również specjalne systemy do wideokonferencji, ich użycie ograniczone jest niemal wyłącznie do zastosowań profesjonalnych (np. w salach konferencyjnych w biurze).

Najlepsze aplikacje do wideorozmów za darmo

Dziś do wyboru mamy kilka popularnych programów do wideokonferencji. Do najlepszych rozwiązań należą:

Jeśli chcesz, możesz również sprawdzić inne aplikacje do wideokonferencji. Skype, Facebook Messenger, Telegram, czy Discord również dają takie możliwości. Ostatecznie wszystko zależy od tego, jakie programy do wideokonferencji mają Twoi rozmówcy. Niestety, czasem do skontaktowania się ze wszystkimi trzeba mieć po prostu kilka aplikacji i programów. Część sprawdza się doskonale w kontaktach w rodziną, inne mają przydatne funkcje dla firm, czy uczniów.

Polecany program do wideokonferencji darmowy - ZOOM

Choć przed pandemią ZOOM nie cieszył się ogromną popularnością, dziś się to zmieniło. W momencie, kiedy inne popularne aplikacje do rozmów online za darmo były często przeciążone, często ZOOM wciąż działał dobrze. Aplikacja pozwala w darmowej wersji połączyć się nawet ze 100 uczestnikami jednocześnie. Najdroższy plan pozwala natomiast na udział w wideokonferencji aż 1000 osób! Rozwiązanie sprawdza się więc doskonale w przypadku szkół, czy w zastosowaniach biznesowych.

Skąd pobrać aplikację ZOOM do rozmów wideo online?

Co ważne, można też uczestniczyć w wideokonferencji bez pobierania dodatkowej aplikacji. Wtedy po prostu wchodzimy na stronę dostawcy usługi. Możemy użyć linku otrzymanego razem z zaproszeniem do rozmowy wideo lub spotkanie online.

Aplikacja do wideorozmów i komunikator internetowy WhatsApp

Jedną z największych zalet WhatsApp-a jest jego popularność. Dziś naprawdę wiele osób korzysta z tego programu, jest do ściągnięcia na urządzenia mobilne i komputer. WhatsApp jest zupełnie darmowy, do tego gwarantuje bezpieczeństwo - ma szyfrowanie rozmów end-to-end. Mamy też automatyczne kopie zapasowe historii czatów (możemy z niego nie korzystać) i wiele przydatnych opcji.

Największe zalety WhatsApp to:

darmowy, popularny komunikator online

dostępny na każdą platformę i urządzenia

rozmowy tekstowe, wideoczaty, wideokonferencje grupowe, połączenia głosowe

tworzenie grup

popularny także za granicą

Microsoft Teams - funkcjonalny program do wideokonferencji ze wsparciem AI

Przyjęło się mówić, że poppularne Teamsy to wideo rozmowy za darmo do zastosowania w firmie. Istotnie, sporo przedsiębiorstw korzysta z tego przydatnego narzędzia, wchodzącego w skład pakietu Microsoft. Niestety, często w zastosowaniu firmowym wymagane jest opłacenie abonamentu. MS Teams wchodzi jednak w skład pakietu biurowego, i tak zwykle kupowanego przez firmy, prawdopodobnie cena nie jest tu więc problemem. Teamsy świetnie integrują się z pocztą e-mail Outlook, a także z samym Windowsem. Nie bez powodu są wykorzystywane jako wielofunkcyjny komunikator - wideokonferencje to nie wszystko, co potrafi ta aplikacja!

Bez dwóch zdań MS Teams to dziś także jeden z najbardziej inteligentnych programów do wideokonferencji. Stoi za tym technologia OpenAI (twórców ChatGPT) i chatbot Microsoft Bing Chat. Inteligentny asystent przydaje się w rozmowach grupowych - sporządza notatki ze spotkań, planuje kalendarz, szybko odpowiada na potencjalne pytania pojawiające się w trakcie konferencji wideo online. MS Teams to aplikacja, którą znajdziemy na każdą platformę. Podstawowe funkcjonalności dla osób prywatnych są zupełnie darmowe, tak samo jak pobranie programu.

Viber - bezpieczny i szybki komunikator z rozmowami wideo online za darmo

Wpisujemy w wyszukiwarce “program do wideokonferencji darmowy“ i na jednym z pierwszych miejsc zobaczymy… aplikację Viber! To bezpłatne narzędzie pozwalające na prowadzenie rozmów tekstowych, głosowych i wideo połączeń online.

Już darmowa wersja pozwoli na uczestnictwo w wideokonferencji nawet 250 osób. Plusem jest opcja szybkiego wysyłania krótkich notatek wideo, są też bardziej standardowe “głosówki”. Użytkownicy mogą tu skorzystać również z ciekawej opcji - kasowania nagrań wideo już po ich wysłaniu i odebraniu.

Google Meet (dawniej: Duo) - praktyczna i darmowa aplikacja do wideorozmów

Jeśli szukamy jakiejś aplikacji, często znajdziemy ją portfolio usług Google. Nie inaczej jest w przypadku aplikacji do wideokonferencji. Popularne Google Duo zmieniło jakiś czas temu nazwę na Google Meet. Nie straciło jednak nic ze swojej funkcjonalności. To wciąż prosta w obsłudze, darmowa aplikacja do prowadzenia rozmów wideo i głosowych. Co ważne, ten darmowy program do wideokonferencji jest bardzo prosty w obsłudze. Każdy poradzi sobie więc z uruchomieniem wideokonferencji.

Wideorozmowy przez Google Meet. Czy rozmowy przez Duo są płatne?

Warto docenić Google Meet (wcześniejsza nazwa: Duo) za spore bezpieczeństwo naszych danych i prywatność. W przypadku Google, jednego ze światowych liderów na rynku technologicznym, nie musimy obawiać się o niepożądane działania, jak przejęcie treści naszych wiadomości i rozmów. Ta aplikacja pozwoli prowadzić spotkania online za darmo na urządzeniach z Androidem, iOS, czy też Windowsem. Szczególnie docenią ją z pewnością użytkownicy telefonów z Androidem, czy laptopów typu chromebook. Oprogramowanie tworzone przez Google świetnie ze sobą współpracuje, tworząc intuicyjny i przejrzysty ekosystem.

Jak włączyć wideorozmowę?

Wideokonferencja przez Google Duo to nic trudnego. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. Ta aplikacja do wideokonferencji jest też dostępna na komputerach. Otwieramy ją, wyszukujemy (lub dodajemy) odpowiedni kontakt i z opcji wybieramy połączenie wideo, rozmowę głosową, czy tekstowy czat. To bardzo proste!

Możemy też po prostu wejść na stronę Google Meet i w kilka chwil zacząć nowe spotkanie. Jeśli prześlemy do niego link znajomemu - może do nas dołączyć.

Czy Duo jest za darmo? (Google Meet)

Pobranie aplikacji Google Duo do prowadzenia rozmów wideo i głosowych jest bezpłatne. Aplikację znajdziemy w popularnych sklepach z aplikacjami.

Co ważne, nie tylko samo pobranie i korzystanie z aplikacji jest w pełni darmowe. Wewnątrz niej nie znajdziemy też żadnych dodatkowych usług premium. To dobry znak - nie mamy wrażenia, że korzystamy z wybrakowanej, nie w pełni funkcjonalnej wersji.