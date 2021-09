iOS 15 dostępny jest już od około tygodnia. Sprawdzamy jakie nowe funkcje oferuje i które są najciekawsze. Oto 10 wybranych ciekawych czynności w nowym systemie mobilnym Apple.

iOS to system operacyjny, który instalowany jest na iPhone’ach. Obecnie dostępna jest już jego piętnasta odsłona. Nowa wersja oferuje wiele nowych funkcji w porównaniu do poprzedniego wydania. Warto też pamiętać, że poza nowymi możliwościami, kolejne wersje systemów to także eliminacja błędów oraz poprawki dotyczące stabilności oraz bezpieczeństwa. Czy warto instalować iOS 15? Zapraszamy na przegląd dziesięciu najciekawszych funkcji tego systemu.

1. Tekst na żywo

Funkcja umożliwia rozpoznawanie szczegółów widocznych na zdjęciach. System rozpoznaje widoczny na zdjęciu numer telefonu, adres e-mail lub adres jakiegoś miejsca i umożliwia ich wykorzystanie. Nie trzeba już zatem spisywać tych danych ze zdjęć, żeby wykonać połączenie albo napisać wiadomość. Funkcja rozpoznaje także widoczny na zdjęciu tekst i umożliwia jego skopiowanie.

Aby włączyć tą funkcję należy wejść w Ustawienia, a następnie wybrać kolejno zakładki Ogólne, Język i region oraz odszukać i włączyć funkcję Tekst na żywo. Dodatkowo w Ustawieniach głównych należy stuknąć w zakładkę Aparat i również aktywować Tekst na żywo.

2. Tryb skupienia

Umożliwia poprawienie koncentracji poprzez ograniczenie powiadomień w różnych opcjach tego trybu. Można też ustawić swój status, dzięki czemu inni będą wiedzieć, że użytkownik może nie odbierać powiadomień.

Tryb skupienia aktywować można w Ustawieniach. Do wybory jest kilka opcji: Nie przeszkadzać, Fitness, Jazda, Sen, Czas dla mnie, Praca. W poszczególnych trybach wybrać można, które powiadomienia są dozwolone - do listy dodać można osoby oraz aplikacje. Można też wybrać czy inne osoby mają być informowane o statusie oraz sposób wyświetlania powiadomień na ekranie początkowym i na zablokowanym. Poszczególne tryby mogą aktywować się automatycznie, np. o określonej godzinie lub w określonym miejscu, a na przykład Tryb fitness włączy się wraz z początkiem treningu.

3. Interaktywne wspomnienia

Mało znana, ale bardzo ciekawa funkcja, która tworzy pokaz slajdów z podkładem muzycznym ze zdjęć znajdujących się w pamięci iPhone’a. Co ważne, system automatycznie grupuje zdjęcia we wspomnieniach, z uwzględnieniem między innymi miejsca, czasu i osób. Znaleźć tu można na przykład pokaz slajdów z wakacji albo z wybranymi zdjęciami dziecka. Funkcja zyskała nowe opcje, między innymi możliwość szybkiego podglądu i wyboru zdjęć oraz możliwość dodania podkładu muzycznego z Apple Music.

Aby użyć tej funkcji należy otworzyć aplikację Zdjęcia i u dołu ekranu wybrać zakładkę Dla Ciebie. Tutaj widoczne są wszystkie Wspomnienia i możliwość ich modyfikacji.

4. Trendy zdrowotne

W aplikacji Zdrowie dostępne są informacje dotyczące trendów związanych z aktywnością i parametrami zdrowotnymi, takimi jak średnia dziennie przebywanego dystansu, średnia czasu snu, średnie tętno spoczynkowe, średnia poziomu tlenu we krwi. Warto dodać, że do zbierania niektórych z tych danych niezbędny jest zegarek Apple Watch. Można także otrzymywać powiadomienia, gdy poszczególne trendy ulegną zmianie.

5. Podsumowanie powiadomień

Dzięki tej funkcji można ustawić o jakich godzinach wysłane zostanie podsumowanie mniej istotnych powiadomień. Dzięki temu użytkownik nie będzie bombardowany nieważnymi powiadomieniami w ciągu dnia.

Funkcję można włączyć w Ustawieniach, w zakładce Powiadomienia. Należy stuknąć w opcję Planowe podsumowania. Tutaj wybrać można o której godzinie wysyłane będzie podsumowanie oraz których aplikacji będzie ono dotyczyło.

6. Nowa aplikacja pogoda

Na pierwszy rzut oka zmian nie ma wielu, ale pozory mylą. Po kliknięciu w ikonę znajdującą się lewym dolnym rogu, aplikacja przełącza się na widok mapy, na której monitorować można temperaturę, opady oraz jakość powietrza. W przypadku opadów dostępna jest animowana 12-godzinna prognoza, dzięki której obserwować można na przykład skąd nadciąga burza albo jakie będzie natężenie opadów w ciągu kilku następnych godzin.

7. Ukryj mój e-mail

Umożliwia generowanie unikatowych, losowych adresów e-mail, za pośrednictwem których wiadomości przekazywane są na realną skrzynkę. Dzięki tej funkcji nie trzeba ujawniać prawdziwego adresu e-mail na przykład podczas zapisywania się na newsletter albo rejestrowania się w różnych serwisach. Wystarczy, że na stronie lub w aplikacji dostępna jest funkcja Zaloguj się, używając konta Apple. Należy z niej skorzystać, aby nie udostępniać swojego realnego adresu e-mail.

8. Udoskonalone mapy

Mapy Apple stają się coraz większym zagrożeniem dla rozwiązania firmy Google. W iOS 15 wprowadzono wiele nowych funkcji. Dodano między innymi:

Interaktywny globus

Globus jest o wiele bardziej szczegółowy, a po stuknięciu w dowolny element wyświetlają się informacje na jego temat.

Szczegółowe mapy miast

Niektóre miasta odwzorowane są z ogromną dokładnością. Niestety nie dotyczy to miast w Polsce, ale widok metropolii takich jak San Francisco, Nowy Jork czy Londyn robi wrażenie zarówno w dwóch jak i trzech wymiarach.

9. Nowości w Safari

Nowością widoczną na pierwszy rzut oka jest zmiana położenia paska adresu i paska z kartami. Znajduje się on teraz u dołu ekranu, dzięki czemu wszystkie opcje można sięgnąć palcem dłoni, w której trzymany jest iPhone. Można powrócić do widoku z poprzedniego systemu, czyli paska u góry ekranu. Wystarczy wejść w Ustawienia, odnaleźć Safari i w sekcji Karty przełączyć na opcję Jedna karta.

Zmienił się też widok otwartych kart w przeglądarce Safari. W iOS 14 wyglądały one jak dokumenty w kartotece widziane z góry. Teraz mają formę kafelków. Co więcej, można tworzyć grupy kart. Dzięki tej funkcji karty można zapisać w folderze i otworzyć je później. Wszystkie opcje związane z grupami kart dostępne są po stuknięciu w ikonę kart, znajdującą się pośrodku dolnej belki.

10. Nowe Memoji

Memoji to awatar, który może oddawać charakter i samopoczucie użytkownika. Tworzy się go w aplikacji Wiadomości, a dzięki Face ID Memoji odwzorowują mimikę użytkownika. W iOS 15 dostępne są nowe stylizacje. Są także nowe akcesoria takie jak aparaty słuchowe, rurki tlenowe i miękkie kaski ochronne.

Bawiliście się już iOS 15? Jakie są wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzach.