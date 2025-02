Jakiego iPhone'a kupić? Przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi Ci wybór smartfona marki Apple. Omówiliśmy w nim modele z różnych półek cenowych. Nie wiesz jaki jest najnowszy iPhone i czy będzie najlepszym wyborem? Ten poradnik rozwieje wszystkie wątpliwości.

Jaki iPhone kupić?

W oficjalnej sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez firmę Apple dostępnych jest siedem modeli iPhone’ów. Do tego dołożyć trzeba starsze modele, które kupić można w innych sklepach. Co prawda, wybierając iPhone’a nie spotkamy się aż z tak dużą różnorodnością jak w przypadku smartfonów z Androidem, ale osoby wchodzące w świat amerykańskiego giganta z Cupertino mogą mieć problem z wyborem idealnego telefonu dla siebie.

Trzeba pamiętać, że każdy iPhone był w dniu swojej premiery jednym z kilku topowych modeli, więc nie spotkamy się tutaj z marną jakością wykonania czy niską wydajnością. Nawet kilkuletnie modele mogą pochwalić się wydajnością, która pozwala na płynne działanie wszystkich niezbędnych przeciętnemu użytkownikowi funkcji i aplikacji. Wyjątkiem od tej reguły jest iPhone 16e, który jest następcą serii SE. Smartfony tej serii były z założenia budżetowymi modelami i nie były wyposażane w najnowsze w danym momencie podzespoły. Nie znaczy to jednak, że iPhone 16e to telefon niewarty zakupu.

iPhone 16e dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym

W tym poradniku podpowiadamy na co zwrócić uwagę wybierając idealnego iPhone’a dla siebie. Nie zawsze trzeba stawiać na najnowsze i najdroższe modele. iPhone’y nie należą do tanich, więc trzeba zastanowić się czego oczekujemy od nowego telefonu, jaki mamy budżet i na tej podstawie podjąć decyzję.

Który iPhone wybrać? Ranking 2025

Wszystkie modele wymienione w naszym rankingu warte są swojej ceny, ale każdy prezentuje nieco inne cechy i przeznaczony jest dla innych użytkowników. Brutalna prawda jest taka, że im nowszy, a co za tym idzie droższy model, tym lepszy. Jednak jak już wspomnieliśmy, nie każdy potrzebuje takiego telefonu i nie każdy może sobie na taki zakup pozwolić. Rozłożyliśmy ofertę smartfonów marki Apple na czynniki pierwsze, co pozwoli Wam zrozumieć, jak jest ona skonstruowana i pomoże wybrać najlepszy dla Was model.

Na co zwrócić uwagę wybierając iPhone’a?

Pro czy nie Pro? Oto jest pytanie

Zacznijmy od tego, że iPhone’y podzielone zostały na dwie linie - podstawową oraz Pro. Do tego dochodzi jeszcze model 16e, który nie należy do żadnej z tych grup, ale do tego jeszcze wrócimy. Nie trudno zgadnąć, że modele Pro są pod wieloma względami lepsze od podstawowych, ale nierzadko zdarza się, że użytkownicy nie wykorzystują wszystkich możliwości, za które zapłacili.



iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dostępne są w czterech kolorach: tytan czarny, tytan naturalny, tytan biały, tytan pustynny

Tym, co wyróżnia modele Pro od podstawowej linii iPhone’ów i ma znaczenie w codziennym użytkowaniu jest po pierwsze wyświetlacz. iPhone’y linii Pro serii 14 i nowszej są wyposażone w niegasnący wyświetlacz z technologią ProMotion, czyli adaptacyjnym odświeżaniem w zakresie od 1 Hz do 120 Hz. Pierwsza z wymienionych funkcji sprawia, że na ekranie cały czas wyświetlana jest tapeta i różnego rodzaju informacje, na przykład aktualna data, godzina czy widżety z ulubionych aplikacji (definiuje to użytkownik).

Wysoka częstotliwość odświeżania sprawia, że obraz jest bardziej płynny przy dynamicznych scenach podczas oglądania filmów czy grania w gry, a także w trakcie szybkiego przewijania wyświetlanych na ekranie treści, na przykład stron www. Niska częstotliwość ma znaczenie przy aktywnym niegasnącym wyświetlaczu. Odświeżanie obrazu jeden raz na sekundę przyczynia się od zmniejszonego zużycia energii.



Niegasnący wyświetlacz w iPhone 14 Pro Max

Podstawowe modele są pozbawione tych funkcji. Po zablokowaniu ekranu wyświetlacz gaśnie, a odświeżanie wynosi 60 Hz, więc obraz jest płynny, ale nie tak jak w modelach linii Pro.

Druga sprawa to wydajność. Modele Pro dysponują większą mocą niż podstawowe telefony z tego samego rocznika, ale trzeba mieć świadomość, że każdy nowy iPhone w danym roku to jeden z najmocniejszych modeli na całym rynku, więc nie należy się obawiać o to, czy mocy wystarczy.

Ostatnim ważnym aspektem jest aparat. Jeśli zależy Wam na jak największych możliwościach związanych z robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów, to powinniście wybrać któregoś z iPhone’ów Pro. Warto chociażby wspomnieć o 5-krotnym zoomie optycznym w modelach 15 Pro Max i 16 Pro Max, który umożliwi wykonywanie dobrych zdjęć z dużej odległości. W podstawowych modelach do dyspozycji jest 2-krotny zoom optyczny.



Aparat w iPhone 16 Pro Max

Oczywiście różnic jest dużo więcej, ale wymieniliśmy te, które są najistotniejsze i które zauważy każdy.

Rozmiar ma znaczenie

Kolejna sprawa to wielkość iPhone’a. W ofercie znajdziemy smartfony z wyświetlaczem, którego przekątna ma długość 6,1 cala, na przykład iPhone 13, iPhone 16 czy iPhone 15 Pro oraz telefony z ekranem o wielkości 6,7 cala, na przykład iPhone 15 Plus, czy iPhone 15 Pro Max. Wyjątkiem są modele 16 Pro i 16 Pro Max, a wielkości ich ekranu to odpowiednio 6,3 oraz 6,9 cala. Różnica między mniejszymi i większymi modelami dotyczy trzech aspektów - rozmiarów oraz wagi, pojemności baterii oraz wielkości ekranu.



Od lewej: iPhone 15 Plus (6,7") i iPhone 15 (6,1")

Należy pamiętać, że im większy jest smartfon, tym ma większą wagę i jest mniej poręczny. Osoby z mniejszymi dłońmi powinny raczej wybrać mniejsze modele, chociażby dlatego, że nie sięgną do górnej krawędzi ekranu i będą zmuszone obsługiwać telefon dwoma rękami. Co więcej, duże iPhone’y mogą nie zmieścić się do kieszeni w spodniach czy do małej torebki.

W zdecydowanej większości przypadków, większe modele dłużej pracują na baterii, ponieważ duża obudowa pozwala na wykorzystanie większego ogniwa. Warto jednak sprawdzić deklarowany przez Apple czas pracy na jednym ładowaniu oraz niezależne testy, ponieważ zdarzają się wyjątki.

Większy ekran daje dwie możliwości - wyświetlenie tej samej ilości treści w większym rozmiarze niż na mniejszym ekranie lub wyświetlenie większej ilości treści w tym samym rozmiarze co na mniejszym ekranie. Pierwsza z możliwości przyda się na przykład osobom, które mają problemy ze wzrokiem. Należy też pamiętać, że na większym wyświetlaczu większe są klawisze klawiatury ekranowej. Są też różnicę w rozdzielczości, ale ze względu na różne rozmiary ekranu liczba pikseli na cal we wszystkich proponowanych przez nas modelach jest taka sama i wynosi 460.

Inne funkcje i cechy

Jest też dużo wspólnych cech między linią podstawową i Pro. Obudowy wszystkich modeli charakteryzują się wysoką jakością wykonania, choć są z innych materiałów i mogą pochwalić się wysoką odpornością na zachlapania, wodę oraz pył - klasa IP68 zgodnie z normą IEC 60529. Wszystkie modele serii 15 i nowsze mają złącze USB-C. Starsze wyposażone zostały w złącze Lightning, ale w zestawie jest odpowiedni przewód do ładowania, więc nie stanowi to problemu.



Od lewej: wtyczka Lightning, wtyczka USB-C

Co więcej, każdy z modeli w naszym rankingu ma funkcję Dual SIM (obsługuje dwie karty eSIM lub jedną nano‑SIM i jedną eSIM), technologię rozpoznawania twarzy Face ID oraz obsługuje Apple Pay - wygodny system do płatności w sieci i płatności zbliżeniowych.

Kolejna kwestia, niezależna od rocznika czy linii, to pojemność pamięci masowej (wewnętrznej), na której zapisywane są między innymi zrobione zdjęcia, nagrane materiały wideo, zainstalowane aplikacje czy inne dane. Jeśli macie zamiar przechowywać dużą ilość danych w pamięci smartfona, na przykład wspomniane już zdjęcia czy pliki wideo albo zapisywać filmy i seriale w pamięci telefonu by móc oglądać je w trybie offline to warto wybrać model z większą pamięcią. W iPhone’ach nie ma możliwości wykorzystania karty pamięci do zwiększenia przestrzeni dyskowej.

Warto też zwrócić uwagę, że nowe modele mają cechy i funkcje, których próżno szukać w starszych. Takimi nowościami są między innymi: programowalny przycisk czynności, przycisk do sterowania aparatem, wyspa Dynamic Island oraz wsparcie dla systemu Apple Intelligence wykorzystującego sztuczną inteligencję, który póki co nie jest oficjalnie dostępny w krajach Unii Europejskiej, ale zmieni się to w kwietniu tego roku. Nowe przyciski ułatwiają interakcję z systemem iOS oraz upraszczają i przyspieszają obsługę niektórych funkcji, ale nie należy traktować ich jako coś niezbędnego. Wyspa Dynamic Island zastąpiła notch, czyli wcięcie w ekranie. To interaktywne pole, które zmienia swoją wielkość i kształt ułatwiając obsługę systemu iOS i iPhone’a, ale także nie zalicza się go do niezbędnych funkcji.



Od lewej: notch w iPhone 13, pole Dynamic Island w iPhone 15

To już chyba wszystko co należy wiedzieć o iPhone’ach zanim dokona się wyboru modelu dla siebie. A, wspominaliśmy jeszcze o iPhone 16e, którego nie zalicza się ani do linii podstawowej, ani Pro. To z założenia budżetowy smartfon, który w hierarchii znajduje się niżej niż podstawowe modele. Trzeba jednak wiedzieć, że iPhone 16e przerwał linię SE i nie odstaje tak od reszty jak w przeszłości było to w przypadku modeli SE w porównaniu do ówczesnych topowych telefonów. To solidny smartfon na lata, z którego zadowoleni będą nieco mniej wymagający użytkownicy.

Na koniec warto jeszcze dodać, że iPhone’y charakteryzują się długim czasem wsparcia, który w nowszych modelach wynosi co najmniej 6 lat. Zatem im nowszy model wybierzecie, tym dłużej będziecie cieszyć się aktualizacjami systemu operacyjnego i nowymi funkcjami.

iPhone - ranking TOP 5

Najtańszy iPhone - iPhone 13 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Najtańszy i najstarszy w naszym zestawieniu model. iPhone 13 zadebiutował w 2021 roku, ale obecnie uważany jest za najtańszy model, który warto kupić, a jego cena wynosi nieco ponad 2000 złotych w przypadku pamięci wewnętrznej o pojemności 128 GB. To smartfon, który sprawdzi się w przypadku starszych osób, które nie oczekują najnowszych rozwiązań, a chcą mieć niezawodny telefon. Wbrew pozorom ten model świetnie sprawdzi się jako iPhone dla seniorów. Docenią oni niższą cenę, prostotę obsługi iOS oraz niezawodność. Nie ma wsparcia dla systemu Apple Intelligence, superwydajnego procesora czy innych najnowszych rozwiązań, ale wynagradza to niższa cena. Procesor zapewnia płynne działanie wszystkich funkcji, aparat zrobi dobre zdjęcia na rodzinnej imprezie, a przy mniej intensywnym użytkowaniu bateria zapewni wystarczająco długi czas pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Tani iPhone na lata - iPhone 16e Ocena benchmark.pl









4/5 Najnowszy model ze wszystkich smartfonów marki Apple. iPhone 16e to jednak następca linii SE, która z założenia była mniej zaawansowana niż modele podstawowe i te założenia nie uległy zmianie. Jednak model 16e to pewna rewolucja. Został wyposażony w układ A18, który montowany jest także w pozostałych modelach oznaczonych tym numerem. Co prawda, czip w iPhone 16e ma mniej wydajny procesor graficzny niż w przypadku pozostałych modeli, ale nie powinno być to postrzegane jako wada w modelu budżetowym. Co ważne, najnowszy czip zapewni co najmniej 6 lat wsparcia. Ten telefon może pochwalić się między innymi wsparciem dla systemu Apple Inelligence, umieszczonym z tyłu obiektywem Fusion o rozdzielczości 48 MP. Minusem jest chociażby notch, który w nowszych modelach został zastąpiony przez Dynamic Island oraz brak aparatu ultraszerokokątnego i możliwości robienia zdjęć makro. Dużą zaletą jest długi czas pracy na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 18

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) Apple A18

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 167 g

Duży iPhone za rozsądną cenę - iPhone 15 Plus Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kolejna propozycja to iPhone z ekranem o przekątnej 6,7 cala. Model oznaczony liczbą 15 jest naszym zdaniem najlepszym kompromisem między ceną, a oferowanymi możliwościami. Czip A16, który stanowi serce tego smartfona zapewnia mu długie wsparcie. Smartfon wyposażony został w dwa tylne obiektywy - główny o rozdzielczości 48 MP i 2-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny z 12 MP matrycą. Ten model ma także pole Dynamic Island zamiast notcha, która nadaje mu nowoczesnego charakteru. Warto także wspomnieć o bardzo długim czasie pracy na baterii, który charakteryzuje wszystkie duże modele. Osoby, które dysponują nieco bardziej zasobnym portfelem mogą skusić się na iPhone 16 Plus. Za niewiele wyższą cenę otrzymujemy między innymi przycisk czynności, przycisk sterowania aparatem, wsparcie dla Apple Intelligence oraz zdjęcia makro. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 17

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2796x1290 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 12 Mpx

Waga 201 g Zobacz wyniki

Najnowszy iPhone - iPhone 16 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Najtańszy z najnowszych topowych modeli. iPhone 16 zadebiutował jesienią ubiegłego roku i może pochwalić się wieloma nowościami, których nie znajdziemy w starszych modelach. Czip A18 zapewnia długi okres wsparcia, a w połączeniu z 8 GB pamięci RAM daje możliwość obsługi systemu Apple Intelligence. Jest tutaj także programowalny przycisk czynności oraz przycisk do sterowania aparatem, który daje szybki dostęp do narzędzi foto i wideo. Zastosowano tu także aparat z dwoma obiektywami - główny to obiektyw Fusion o rozdzielczości 48 MP z 2-krotnym zoomem optycznym i możliwością robienia zdjęć makro, a drugim jest obiektyw ultraszerokokątny. iPhone 16 ma również Dynamic Island. Nowością we wszystkich iPhone’ach serii 16 jest możliwość szybkiego ładowania bezprzewodowego MagSafe mocą do 25 W. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 18

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1179x2556 px

Procesor główny (nazwa) Apple A18

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy iPhone - iPhone 16 Pro Max Ocena benchmark.pl









4,9/5 Najdroższy, największy i najnowszy z topowych modeli. Jeśli chcecie sprawdzić, jak działają najnowsze smartfonowe rozwiązania firmy Apple i macie wystarczająco zasobny portfel to ten model jest dla Was. Wyposażony został w wyświetlacz typu OLED z przekątną o długości 6,9 cala z funkcją always-on i ProMotion. Za wydajność odpowiada czip A18 Pro z 6-rdzeniowym CPU i 6-rdzeniowym GPU, który obsługuje sprzętowe przyspieszenie ray tracingu. Z tyłu znajdują się trzy obiektywy - 48 MP Fusion, ultraszerokokątny o takiej samej rozdzielczości i teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym. Jest również wsparcie dla Apple Intelligence, przycisk czynności, przycisk do sterowania aparatem i wszystko co najlepsze z pozostałych modeli. Na uwagę zasługuje także bardzo długi czas pracy na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 18

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1320x2868 px

Procesor główny (nazwa) Apple A18 Pro

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 48 + 48 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 227 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy iPhone, czyli jaki?

To pytanie, na które można odpowiedzieć dwojako. Najlepszy jest oczywiście iPhone 16 Pro Max, ale jest też najdroższy. Już na początku napisaliśmy, że smartfona dobrać trzeba do swoich potrzeb oraz zasobności portfela. Jeśli przeanalizujecie wszystkie wskazane w tym poradniku aspekty, to z pewnością dokonacie dobrego wyboru. Życzymy powodzenia.

Grafiki: Apple

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.