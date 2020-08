5 najlepszych laptopów MSI do nauki i grania

Te laptopy firmy MSI doskonale sprawdzą się nie tylko do nauki, ale i do grania - wszak samą nauką człowiek żyć nie może!

Lockdown pokazał nam wszystkim jak posiadanie solidnego laptopa do nauki jest bardzo istotne. Równie istotne jest to, by laptop mógł być wykorzystany do innych zastosowań, a mówimy oczywiście o rozrywce. W ofercie MSI znajdziecie laptopy, które doskonale sprawdzają się w tych obu zastosowaniach, a o oto kilka wybranych modeli.

Najlepsze laptopy MSI do nauki i gier

TOP 5 laptopów MSI

Teraz wystarczy zebrać swoje potrzeby i sprawdzić, które model je spełnia. Czy najważniejsza jest dla ciebie mobilność? Szybkie podzespoły? Matryca o wysokim odświeżaniu? Przedstawiamy pięć interesujących laptopów ze stajni MSI!

MSI Prestige 15 Carbon Gray - 15 calowy elegant









4,5/5 Ocena benchmark.pl Prestige 15 A10SC-020PL to smukły 15-calowy laptop, który sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Nie dajcie się zwieść niewielkim wymiarom - w środku kryje on bowiem procesor Core i7 10-tej generacji (Comet Lake) oraz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 (w wersji Max-Q), co sprawia, że jest to zarówno mobilna, jak i uniwersalna maszyna. W sprzedaży znajdują się również modele z mniejszym ekranem (patrz Prestige 14 w wersji różowej). Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10710U

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650, Intel UHD Graphics 620

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 2x Thunderbolt 3 Pokaż specyfikację

MSI Prestige 14 Pink Rose - w wersji różowej









4,5/5 Ocena benchmark.pl Podoba ci się MSI Prestige 15 ale wolałabyś zdecydowanie coś mniejszego i bardziej... różowego? Oto edycja tego laptopa w wersji kolorystycznej Pink Rose z 14-calowym ekranem. Ten model kryje w sobie równie wydajne podzespoły, a do tego z pewnością będzie przyciągać spojrzenie. Lekko uniesiona klawiatura znacznie poprawia komfort pisania. Smukły, lekki, wydajny i o długim czasie pracy na baterii - z pewnością spełni twoje oczekiwania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10710U

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 2x Thunderbolt 3 Pokaż specyfikację

MSI GL75 Leopard - dla graczy i twórców









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI GL75 powstał jako maszyna zarówna dla graczy, jak i użytkowników zajmujących się poważniejszymi zadaniami. Modele Leopard są wyposażone w dedykowane karty GeForce RTX 2060 oraz procesory Core 10-tej generacji (Comet Lake). W zależności od konfiguracji 17-calowy ekran może oferować odświeżanie 120 lub 144 Hz. Ta bardzo dobrze wyposażona maszyna świetnie poradzi sobie z większością wyzwań. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10750H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

MSI GE75 Raider - 17-calowy mocarz









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli laptopy z ekranami o przekątnej 15 cali są dla ciebie za małe, a wymagasz nie tylko wydajności, ale i komfortu użytkowania, to zdecydowanie warto rzucić okiem na MSI GE75. 17-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 240 Hz zapewni idealną płynność rozgrywki, a o wydajność zadba procesor Core i7 10-tej generacji oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2070 w wersji Super. Jest tu również świetna gamingowa klawiatura SteelSeries i jest to mocarne połączenie dla prawdziwych graczy, którzy nie uznają kompromisów! Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10750H

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy HDD 1000 GB, SSD 512 GB

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, USB typu C Pokaż specyfikację

MSI GE66 Raider - dla prawdziwego gracza









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zadania związane z nauką nie są specjalnie wymagające pod względem sprzętowym, ale jeśli jesteś hardcorowym graczem, to masz już zupełnie inne wymagania. Jeśli interesują cię wydajne podzespoły i szybka matryca (IPS!) o odświeżaniu 240 Hz, to zdecydowanie warto przyjrzeć się modelowi MSI GE66 Raider. Procesor Core i9 10980HK oraz super wydajna karta NVIDIA GeForce RTX 2080 Super w wersji Max-Q pozwolą na rozwinięcie niesamowitej wydajności w grach i superpłynnej rozrgrywki. A to dla graczy jest naprawdę istotne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i9-10980HK

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1, USB typu C Pokaż specyfikację

Laptopy MSI - który wybrać?

Jeśli twoim priorytetem jest nauka i łatwość przenoszenia z miejsca na miejsca, a rozrywka stoi na drugim miejscu to najlepszym wyborem będzie model MSI Prestige 14 (dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych i różnych konfiguracjach). Rasowi gracze nie przejdą obojętnie obok 17-calowych MSI GL75 Leopard (RTX 2060) i MSI GE75 Raider (RTX 2070 Super). Najwyższą wydajność z modeli w tym zestawieniu zapewnia MSI GE66 z kartą NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q - to prawdziwa rakieta!

