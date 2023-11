Laptop za 4000 zł to już dobry, solidny komputer do pracy, do domu, a nawet do gier. Dobry laptop do 4000 złotych powinien mieć szybki dysk SSD, nowoczesny procesor i dobry ekran. Jeśli dysponujecie takim budżetem to koniecznie sprawdźcie nasz ranking laptopów do 4000 złotych.

Dobry laptop do 4000 złotych

Zdecydowałeś się przeznaczyć na laptopa około 4000 złotych? Bardzo dobry wybór, bowiem w tym segmencie cenowym nie trzeba iść już na wiele kompromisów - można wybrać doskonałe ultrabooki biznesowe, maszyny do konsumpcji treści z ekranami OLED, a nawet modele z dedykowaną kartą graficzną.

Dlaczego wiele osób obecnie wybiera laptop zamiast komputera stacjonarnego? Odpowiedź wydaje się prosta - można go wszędzie ze sobą zabrać, a w domu łatwo "zamienić go" w komputer stacjonarny. Wystarczy podłączyć do niego klawiaturę, myszkę i zewnętrzny monitor. Zatem w wielu przypadkach okaże się, że laptop jest bardziej uniwerslany niż stacjonarny komputer. Jaki laptop do 4000 złotych kupić? Oto nasz ranking.

Ranking laptopów do 4000 złotych

Jakie cechy powinien mieć dobry laptop do 4000 złotych?

Do naszego zestawienia wybraliśmy laptopy z nowoczesnymi procesorami takimi jak na przykład Ryzen serii 5xxx (Lucienne/Cezanne), czy też Intel Core serii 12xxx (Alder Lake) i 13xx (Raptor Lake) oraz dyskami typu SSD i sporą ilością pamięci operacyjnej RAM.

Większość zaprezentowanych tu laptopów wyposażonych jest w zintegrowaną grafikę, ale ani Intele z układem graficznym Intel Iris Xe, ani zintegrowane Radeony wstydu nam nie przyniosą. Laptop gamingowy do 4000 złotych? Za tę kwotę kupimy laptopy gamingowe wyposażone nawet w kartę NVIDIA GeForce RTX 3050.

Pozostałe cechy są już kwestią bardziej osobistych preferencji, w zależności od przeznaczenia laptopa. Oczywiście laptopy ze zintegrowaną grafiką są lekkie i poręczne, natomiast te z zewnętrznymi układami graficznymi są wydajniejsze, ale już widocznie cieższe. Jedni docenią niską wagę, która przyda się w podróży, inni preferują atrakcyjną stylistykę, dobry wyświetlacz (na przykład OLED), dotykowy ekran, a jeszcze inni będą potrzebowali wygodnej klawiatury.

Żaden laptop w tych widełkach cenowych nie zaspokoi potrzeb wszystkich osób w 100%, każdy oferuje trochę inną konstrukcję i estetykę. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje pozwolą Wam podjąć decyzję szybciej. Oto zestawienie laptopów do 4000 złotych.

Huawei MateBook D16 - duży laptop do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Huawei z ekranem, którego przekątna ma długość 16 cali. Komputer jest wyposażony w wydajne podzespoły dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w domu jak i w biurze. Posiada wysokonapięciowy procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Na uwagę zasługuje także matowa matryca typu IPS o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Całość waży zaledwie 1,7 kilograma, więc mimo dużych rozmiarów ten laptop z łatwością można zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2, 1x USB-C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo ThinkBook 16 - dobry laptop do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Druga propozycja to 16-calowy laptop marki Lenovo, która od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Komputer waży 1,8 kilograma, a jego obudowa ma grubość wynoszącą 16,9 milimetra. Mimo niewielkich gabarytów wyposażono go w wydajne podzespoły. Warto chociażby wymienić 10-rdzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 4800 MHz. Matowy ekran typu IPS z podświetleniem LED ma rozdzielczość 1920 na 1200 pikseli. Należy także wspomnieć o szerokiej gamie portów, aluminiowej obudowie i czytniku linii papilarnych, który chroni dostępu do systemu. Laptop przeznaczony jest jako komputer biznesowy, ale równie dobrze sprawdzi się także w domu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1800 g

Złącza ethernet LAN, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP Elitebook 640 G9 - 14-calowy laptop do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejny z proponowanych modeli to laptop marki HP. Cechuje go wysoka jakość wykonania, która zadowoli nawet tych bardziej wymagających użytkowników. Za wydajność odpowiada 10-rdzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris Xe Graphics oraz 16 GB pamięci operacyjnej RAM. W odróżnieniu od dwóch wyżej opisanych modeli, ten komputer jest zdecydowanie mniejszy, więc łatwo zabrać go ze sobą na przykład w podróż. Ma 14-calowy wyświetlacz typu IPS o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Co ważne, z komputera korzystać można od razu po wyjęciu go z pudełka, ponieważ zainstalowano na nim system operacyjny Windows 11 Professional. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1370 g

Złącza 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.2 typu A gen 1, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 - laptop gamingowy do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jedyny w naszym zestawieniu komputer do gier. Niełatwo uwierzyć, że w cenie do 4000 złotych kupić można całkiem nieźle wyposażony laptop gamingowy, ale udało nam się taki znaleźć. Od razu przejdziemy do konkretów. Na jego pokładzie znajdziemy 6-rdzeniowy, wysokonapięciowy procesor AMD Ryzen 5 6600H, 16 GB pamięci RAM oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 zbudowaną na architekturze Ampere, która obsługuje między innymi technologię ray-tracing. Warto jeszcze wspomnieć o matowym wyświetlaczu Full HD, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Producent zadbał także o wydajny system wentylacji o nazwie Quad Vent. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2320 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Dell Vostro 3520 - najlepszy laptop do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najbardziej uniwersalny ze wszystkich proponowanych w tym zestawieniu modeli. Wyposażony jest w procesor Intel Core i7 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Matowa matryca typu WVA z oprogramowaniem Dell ComfortView emituje niewielką ilość niebieskiego światła, ograniczając negatywny wpływ na wzrok użytkownika. Warto także wspomnieć o technologii Express Charge, dzięki której laptop naładować można do 80% w ciągu około jednej godziny. Ten laptop dobrze sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1255U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Najlepszy laptop do 4000 zł - podsumowanie

Wszytkie z zaprezentowanych tu laptopów to modele interesujące i solidne. Naszym zdaniem wygrywa jednak Dell Vostro 3520 (cała reszta też nie wypadła sroce spod ogona). Entuzjaści gier na pewno zadowolą się gamingowym laptopem Lenovo IdeaPad, który posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050.

