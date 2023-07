Jeśli planujecie kupić lekki laptop to nie mogliście lepiej trafić. Małe laptopy sprawdzą się zarówno domu, w pracy, jak i w podróży. Wybraliśmy dla Was lekkie laptopy wyróżniające się niską wagą, długim czasem pracy na baterii oraz dobrą relacją ceny do możliwości.

Jaki mały i lekki laptop kupić?

Coraz rzadziej mamy okazję obserwować osoby noszące na ramieniu pokaźną torbę z ciężkim laptopem - po prostu przenośne komputery stały się znacznie lżejsze, a i zasilacze sporo straciły na wadze, osiągając rozmiary ładowarki do telefonu. Mały laptop do pracy to obecnie coś, czego wielu z nas potrzebuje, a moc obliczeniowa lekkich laptopów stoi obecnie na naprawdę przyzwoitym poziomie.

Nasza lista polecanych lekkich laptopów jest wciąż aktualizowana - w tej edycji znalazły się na niej między innymi 13-calowy MacBook Air z procesorem M2 oraz lekkie komputery z systemem Windows. Najcięższy laptop w tym zestawieniu waży 1320 gramów, a najlżejszy zaledwie 990 gramów!

Najlepsze cienkie laptopy. Oto polecane modele:

Lekki i mały laptop do biura, domu i podróży

Jeśli chcecie kupić kompaktowy laptop do noszenia na co dzień, to musicie pamiętać o tym, że niska waga oznacza pewne ograniczenia - laptopy o małej wadze zwykle charakteryzują się ekranami o przekątnej 13,3 lub 14 cali oraz wyposażone są w energooszczędne procesory. Ta druga cecha oznacza również brak dedykowanego układu graficznego, ale obecne zintegrowane grafiki charakteryzują się naprawdę przyzwoitą wydajnością.

Energooszczędne podzespoły to jednak nie tylko ograniczona moc obliczeniowa, ale także dłuższa praca na baterii - niektóre z modeli potrafią pod tym względem naprawdę imponować. Laptop mały i lekki potrafi oferować prawie dobę pracy na baterii, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Warto również sprawdzić, czy laptop wspiera funkcję szybkiego ładowania.

Proponowane przez nas modele lekkich laptopów oparte są na najnowszych podzespołach. Oznacza to oczywiście wyższe ceny, ale skok wydajności w stosunku do procesorów i zintegrowanych kart graficznych poprzedniej generacji jest tak duży, że naprawdę warto wydać parę złotych więcej.

Wybierając lekkiego laptopa nie zapomnijcie o rozdzielczości ekranu (powinno to być minimum Full HD - 1920 x 1080) oraz szybkim dysku SSD - najlepiej w wersji PCIe. Optymalna ilość pamięci RAM również zapewni odpowiedni komfort pracy - nie warto schodzić poniżej 8 GB, a najlepiej by było to 12 lub 16 GB.

Użytkownicy, którzy kupują sprzęt na lata, koniecznie powinni również sprawdzić możliwości rozbudowy danego modelu. W przypadku lekkich laptopów są one jednak niestety mocno ograniczone.

Ranking lekkich laptopów

Apple MacBook Air M2 13” – lekki laptop marki Apple Ocena benchmark.pl









4,8/5 Pierwsza nasza propozycja to zaprezentowany w 2022 roku MacBook Air z układem Apple Silicon M2. To także jedyny w naszym zestawieniu laptop marki Apple. Może on pochwalić się między innymi smukłą obudową wykonaną z aluminium oraz wyświetlaczem o rozdzielczości 2560 na 1664 pikseli, którego przekątna ma długość 13,6 cala. Nie należy zapominać o charakterystycznym notchu, czyli wcięciu przy górnej krawędzi ekranu, w którym ukryto kamerę FaceTime o rozdzielczości 1080p. Jeśli dysponujecie większym, budżetem to warto kupić model z dyskiem o pojemności co najmniej 512 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 13,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1240 g

Złącza 2x Thunderbolt

Dell XPS – laptop mały, ale wariat Ocena benchmark.pl









4,7/5 Laptopów marki Dell serii XPS nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, kto choć trochę interesuje się komputerami. Podobnie jak opisany wyżej MacBook, ten model także posiada smukłą aluminiową obudowę. Jej grubość to zaledwie 14 milimetrów, a waga tego laptopa to niecałe 1200 gramów. Mimo tak małych rozmiarów komputer wyposażony został między innymi w 10-rdzeniowy procesor Intel Core i7 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz matowy wyświetlacz WVA o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli z przekątną 13,4 cala. Warto dodać, że producent deklaruje 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1250U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,4 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1170 g

Złącza 2x Thunderbolt

ASUS Zenbook – mały laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,4/5 Zdecydowanie tańsza od poprzednich propozycja, która mimo niższej ceny spełni wymagania większości użytkowników. Posiada 13,3-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o rozdzielczości Full HD. O wysoką wydajność zadba między innymi procesor Intel Core i5 11. generacji oraz 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Laptop został także wyposażony w baterię litowo-polimerową, która umożliwia do 22 godzin pracy na jednym ładowaniu. Warto także wspomnieć o funkcji szybkiego ładowania, dzięki której w ciągu 49 minut bateria naładuje się do 60%. Laptop waży 1,11 kilograma, a grubość jego obudowy to niecałe 14 milimetrów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1100 g

LG Gram – najlżejszy laptop 14 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Najlżejszy w naszym zestawieniu laptop, którego waga wynosi 990 gramów, a wymiary jego obudowy to 313 na 215 na 16,8 milimetra. To najnowszy 14-calowy laptop marki LG, który wyposażony został w ekran IPS o proporcjach 16:10, mogący pochwalić się rozdzielczością 1920 na 1200 pikseli. Laptop posiada także dysk SSD o pojemności 512 GB, 16 GB pamięci RAM i najnowszy procesor Intel Core i5 13. generacji. Warto także wspomnieć o podświetlanej klawiaturze, baterii o pojemności 72 Wh, która zapewnia cały dzień pracy na jednym ładowaniu oraz o czytniku linii papilarnych umieszczonym w przycisku zasilania, który umożliwia łatwe i bezpieczne logowanie do systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1340P

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 999 g

Lenovo Yoga Slim 7 Pro – kompaktowy laptop do codziennego użytku Ocena benchmark.pl









4,3/5 Nasza ostatnia propozycja to ważący 1320 gramów laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Proponowany model posiada między innymi wysokonapięciowy, 12-rdzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM. Warto jeszcze wspomnieć o 14-calowym ekranie, którego rozdzielczość to 2,8K oraz o platformie Intel Evo, która zapewnia wysoką jakość wszystkich zastosowanych w tym laptopie podzespołów. Według zapewnień producenta bateria wystarcza na 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12500H

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1320 g

Jaki lekki laptop wybrać?

Dla fanów produktów spod znaku nadgryzionego jabłka wybór jest łatwy. MacBook Air z M2 to świetny laptop marki Apple, który jest lekki i oferuje przy tym bardzo wysoką wydajność. W innym przypadku rewelacyjnie przedstawia się Dell XPS, który posiada nie tylko 13-calową matrycę, ale i wydajne podzespoły, a waży zaledwie nieco ponad 1 kilogram. To „tradycyjny” laptop, który spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników.

