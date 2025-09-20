Ninja SLUSHi - gadżet, który zamieni upalne dni w domowe beach party

Ninja SLUSHi to maszynka do mrożonych napojów, która zamienia soki, kawę i koktajle w lekko zmrożone przysmaki. Duża pojemność, prosta obsługa i cicha praca sprawiają, że idealnie sprawdzi się na imprezach w ogrodzie i gorące dni.

Produkty marki Ninja od kilku lat konsekwentnie udowadniają, że w kuchennym działaniu nie chodzi tylko o gotowanie i miksowanie, ale także o zabawę i styl życia. Po lodziarkach i kompaktowych urządzeniach typu Ninja Blast, przyszedł czas na sprzęt, który wpisuje się w klimat gorących dni w imprez w ogrodzie i na tarasie, a mowa to o Ninja SLUSHi, czyli maszynce do mrożonych napojów różnego typu.

Sprawdzałem z rodziną i przyjaciółmi jak to działa, co potrafi i czy rzeczywiście jest to sprzęt, który warto mieć w kuchni.

Pierwsze wrażenia i design

Po wypakowaniu SLUSHi od razu daje znać, że nie jest „kolejnym blenderem w nowym opakowaniu”. To spory sprzęt gabarytów dobrego automatycznego ekspresu do kawy, zajmuje sporo miejsca na blacie i od razu trzeba liczyć się z tym, że raczej na bracie zostanie, bo nie zmieści się w każdej szafce, a jest za ciężkie do trzymania w standardowej szufladzie. Warto pamiętać, aby przed pierwszy podłączeniem odczekać, aby sprzęt się przygotował do działania.

Design robi wrażenie, całość jest bardzo dobrze wykonana, to nie tylko solidny cylinder chłodzący, serce maszyny, porządna obudowa i ergonomiczny kranik do nalewania. Wszystko to sprawiają, że sprzęt bardziej przypomina urządzenie cateringowe niż kuchenny gadżet, bo o gadżecie to mowa.

Panel sterowania jest minimalistyczny, ale tu nie potrzeba wiele, wystarczy przycisk on/off i wybór pomiędzy trybami pracy oraz jeden do trybu płukania. Prawa strona odpowiada za wskazanie poziomu zamrażania oraz pozwala go zmieniać. Ninja poszła w minimalizm, tak aby obsługa była banalnie prosta, aby każdy mógł obsłużyć maszynę bez instrukcji.

Funkcjonalność i tryby pracy

Maszyna bazuje na schładzaniu płynów poprzez kontakt z cylindrem chłodzącym. Zastosowana technologa RapidChill oznacza, że nie potrzebujemy kostek lodu ani wstępnego mrożenia. Wystarczy wlać napój, wybrać program i poczekać, aż maszyna zrobi swoje. A na efekty nie musimy czekać zbyt długo.

Możemy ustawić maszynę korzystając z 5 trybów, różnią się one intensywnością i czasem chłodzenia:

Slush - klasyczna, lodowa struktura napojów typu granita.

Frozen Coctail - napoje z alkoholem, uwzględniające trudniejsze mrożenie procentów.

Frappé - wersja różnicą się od granity, jest bardziej kremowa, idealna do kawy mrożonej.

Milkshake - napoje mleczne.

Frozen Juice - gęste, mocno schłodzone i mrożone soki owocowe.

Test w praktyce

Czas przygotowania. Trzeba być cierpliwym, ale bez przesady. Nie musimy czekać wielu godzin. Na pierwsze efekty widoczne chłodzenia trzeba poczekać około 20-30 minut w zależności od objętości płynu oraz programu. Aby otrzymać lepszy efekt, ładniejszą konsygnację lepiej poczekać dłużej, ale przy testach wystarczyło wydłużyć czas do około 40 minut i uzyskiwaliśmy oczekiwany efekt dobrej mrożonych pyszności.

Konsystencja. Tu właśnie Ninja swoje ostre jak brzytwa ostrze. Korzystając z blendera z lodem otrzymamy efekt napoju z pokruszonym lodem. Tu jednak SLUSHi tworzy mikroskopijne kryształki lodu, równomiernie rozmieszane w płynie, konsystencja jest zatem lekka, puszysta a co najważniejsze zmrożone kawałki płynów są równomiernie rozłożone w całym finalnym produkcie.

Słodzony cytrynowy napój gazowany po około 40 minutach w SLUSHi to granita jak z plażowego baru w Hiszpanii. Sok pomarańczowy zamieni się w lodowy deser, a kawa z mlekiem (chociaż wolę dodać śmiatanki) w frappe jak z włoskiej kawiarni.

Napoje mleczne i alkoholowe. Tryb shake sprawdza się bardzo dobrze z mlekiem i dodatkami, a efekt zadowoli niejednego zwolennika zmrożonych przysmaków z sieci złotych łuków, to raczej kremowa niż lodowa struktura.

Jeśli planujcie skorzystać z opcji mrożonych koktajli trzeba pamiętać o niskiej zawartości alkoholu. Wysokoprocentowa mieszanka nie sprawdzi się, ale margarita, mojito, aperol spritz wychodzą genialnie. Warto też pamiętać o proporcjach, im słodsza mieszanka tym lepiej, wszelkie napoje (nie tylko alkoholowe) z wyższą zawartością cukru mrożą się lepiej.

Poziom hałasu. Urządzenie jest o wiele cichsze od blenderów, jego jednostajny szum chłodzenia i mieszadła to nie głośny dźwięk ostrzy. Można spokojnie rozmawiać w kuchni bez przekrzykiwania się. Można porównać go do pracującej zmywarki, przy zwykłym poziomie dźwięków domu, imprezy nie będzie on nawet wyczuwalny dla ucha.

Codzienna wygoda. Największy plus to utrzymywanie napoju w niskiej temperaturze długo, nawet do 12 godzin. W ciepły dzień napój można przygotować rano i wracać po porcje w ciągu dnia. Dodatkowo w czasie pracy możemy uzupełniać zbiornik, więc w czasie imprez, czy innych wizyt gości wystarczyło czasem dolać odpowiedniej bazy, a później każdy z chętnych nalewał sobie szklankę gotowego napoju.

Duża pojemność (1,9l) sprawia, że nie trzeba co chwilę robić kolejnych porcji, co pomaga gospodarzowi na zajęcie się gośćmi, bez ciągłego pilnowania dostępności mrożonych deserów lub drinków.

Czyszczenie. To element, na którym Ninja się pokazuje jak robić to dobrze. Zbiornik pokrywę i mieszadło można myć w zmywarce. Dodatkowo można skorzystać z szybkiej funkcji płukania, która usuwa większość resztek w kilka minut. Sam zalecam jednak rozmontowanie elementów i dokładne umycie ręczne lub w zmywarce

Specyfikacja techniczna

Model: Ninja SLUSHi FS301EU

Pojemność robocza: 1,9l

Tryby pracy: Slush / Granita, Frozen Coctail / Mrożony koktajl, Frappé / Mrożona kawa, Milkshake / Mrożony napój mleczny, Frozen Juice / Mrożony sok, Rinse / Płukanie.

Czas przygotowania napojów: 15-60 minut (zależnie od rodzaju i ilości bazy)

Funkcja płukania + części do zmywarki

Podsumowanie

Ninja SLUSHi to urządzenie nie tylko praktyczne, ale też po prostu efektowny gadżet na lato. Doskonałe wyposażenie w kuchni dla zapewnienia różnego rodzaju schłodzonych napojów w czasie upałów, ale też spotkań rodzinnych czy imprez przy grillu, w ogrodzie czy na tarasie.

Czy jest niezbędne w każdej kuchni? Zdecydowanie nie. Ale jeśli lubisz mrożone napoje, często organizujesz spotkania i chcesz mieć efekt barowy bez wychodzenia z domu, to SLUSHi robi ogromne wrażenie. To jeden z tych sprzętów, które nie tylko działają, ale też robią klimat udanego spotkania. Przyda się także w domach pełnych dzieci łaknących mrożonych lub mocno schłodzonych płynów w upalne dni.

Minus za gabaryty i czas przygotowania, ale za smak, jakość i wygodę ogromny plus.

doskonała konsystencja napojów, bez rozwadniania

duża pojemność (idealne na imprezy)

możliwość uzupełniania płynów w czasie pracy (sprawdziło się na niejednej imprezie i upałach)

różne tryby, także pod alkohol i mleczne bazy

cicha praca jak na tego typu sprzęt

utrzymywanie mrożenia do 12 godzin

łatwe czyszczenie (zmywarka, cykl płukania)

prostota obsługi

Minusy

długi czas przygotowania niektórych produktów (do godziny)

duże gabaryty, wymaga sporo miejsca w kuchni

cena, dla sporadycznego użytku to droga zabawka

Ocena Ninja SLUSHi 90% 4.5/5