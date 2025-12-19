Jaki dobry i tani smartwatch wybrać w 2026 roku? Najlepsze modele do 500 zł

Jaki tani smartwatch kupić? Przygotowaliśmy ranking najlepszych budżetowych smartwatchy do 500 zł. Modele te różnią się wyglądem i zestawem funkcji, ale łączy je jedno: stanowią doskonałego asystenta sportowego, mierząc puls, licząc kroki i wspierając codzienną aktywność.

Czy da się znaleźć dobry smartwatch do 500 zł? Pewnie, że tak, choć należy być świadomym, że producenci musieli zastosować pewne oszczędności materiałowe lub funkcjonalne. Zapytam więc inaczej, czy mimo kompromisów, warto kupić tani smartwatch? Jak najbardziej! Bez względu na to, czy ktoś ma 200, czy 500 zł na zakupy, znajdzie na rynku coś dla siebie i… Właśnie dlatego przygotowaliśmy ranking najbardziej opłacalnych smartwatchy na 2026 rok, uwzględniając szereg istotnych, pożądanych przez użytkowników parametrów.

Jaki tani smartwatch kupić? Na co zwrócić uwagę?

Pytanie za 100 punktów. Po co komu smartwatch? A, już odpowiadam! Smartwatch pełni rolę niezbędnego dla wielu uzupełnienia smartfona, przenosząc kluczowe funkcje na nadgarstek. Dzięki niemu możemy błyskawicznie wyświetlać powiadomienia, monitorować puls, liczyć kroki, a co najważniejsze dla aktywnych – precyzyjnie rejestrować i analizować różne rodzaje treningów. To dziś przydatne urządzenia, wolne od chorób wieku dziecięcego, jakie miały smart zegarki sprzed dekady.

W naszym zestawieniu, które gromadzi najlepsze tanie smartwatche do 500 zł, uwzględniliśmy modele wyróżniające się optymalnym stosunkiem ceny do jakości, wysoką funkcjonalnością, jakością wyświetlacza, komfortem noszenia oraz solidnością wykonania.

Co powinien mieć tani smartwatch?

Wybór budżetowego smartwatcha wymaga wnikliwej analizy, gdyż z założenia jest on przede wszystkim przedłużeniem funkcji naszego smartfona. Aby to połączenie było stabilne i efektywne, zegarek musi posiadać łączność Bluetooth – zaleca się standard minimum 4.1, a najlepiej 5.0 lub nowszy, gwarantujący szybszą transmisję danych i lepszą energooszczędność.

Co równie kluczowe, przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność urządzenia. W specyfikacji technicznej lub na stronie producenta należy sprawdzić, z jakimi systemami operacyjnymi współpracuje dany model (np. Android lub iOS w konkretnej wersji), aby uniknąć problemów z synchronizacją.

Ponieważ smartwatche są powszechnie wykorzystywane do monitorowania aktywności fizycznej, powinny być wyposażone w niezbędne sensory, takie jak krokomierz i podstawowy optyczny czujnik tętna. Warto też zwrócić uwagę na wodoszczelność. Choć najprostsze modele mogą nie nadawać się do pływania, absolutnym minimum jest odporność na deszcz i zachlapania. Zabezpieczenie takie jak IP67 lub wyższe uchroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas mycia rąk, brania prysznica czy niespodziewanego letniego deszczu.

Dla wielu użytkowników priorytetem jest także wbudowany pulsoksymetr (SpO2), który mierzy nasycenie tlenu we krwi, co jest cenną funkcją do monitorowania ogólnego stanu zdrowia. Niektóre bardziej zaawansowane modele potrafią również mierzyć temperaturę ciała lub wyświetlać proste mapy GPS - i takie modele znajdą się w poniższym zestawieniu.

Z praktycznego punktu widzenia, ważna jest łatwość personalizacji zegarka – warto upewnić się, że istnieje możliwość łatwej wymiany paska na standardowy (np. o szerokości mocowania 18 mm, 20 mm czy 22 mm). To nieobligatoryjne, ale przydatne.

Tani, ale dobry smartwatch powinien posiadać sprawnie działający ekran dotykowy i baterię wystarczającą na minimum kilka dni użytkowania (idealnie kilkanaście dni).

Choć w tej kategorii cenowej w proponowanych modelach pojawiają się kompromisy, ot choćby koperty z tworzywa sztucznego, kluczowe jest solidne spasowanie elementów. Z drugiej strony, czy można w ogóle myśleć o narzekaniu na jakość wykonania np. takiego Huawei Watch Fit 4? No właśnie, wszak to szokująco dobrze wykonany zegarek.

Co ważne, niektóre modele mogą wyświetlać powiadomienia o połączeniach telefonicznych i SMS-ach oraz pozwalać na prowadzenie rozmów głosowych. Kiedyś rzecz nie do pomyślenia w takich smartwatchach, a dziś, może nie standard, ale coraz częściej pojawiająca się funkcja.

Smartwatch czy smartband?

Umówmy się - w ostatnich latach zaobserwowaliśmy dynamiczne zacieranie się granic pomiędzy trzema głównymi kategoriami urządzeń ubieralnych: smartbandami, smartwatchami i zegarkami sportowymi - wszak np. Xiaomi Redmi Watch 5 Active wygląda po prostu jak nieco przerośnięta opaska, prawda? Klasyczne opaski fitness smartbandy stały się droższe i bardziej zaawansowane niż dawniej. Jest ich też na rynku znacząco mniej, gdyż większość urządzeń tego typu mocno zblatowała się ze smartwatchami. To zrozumiałe - użytkownicy chcą większej funkcjonalności, a ta wymaga większych ekranów.

Opaski urosły więc i stały się prawie smartwatchami. Pytanie o to, czy lepiej wybrać - w tej nowej rzeczywistości - zegarek Amazfit Bip 6 czy opaskę Xiaomi Smart Band 10 to pytanie z gatunku tych otwartych… Jeśli ktoś potrzebuje map offline lub choćby możliwości prowadzenia połączeń głosowych, niech bierze zegarek. Jeśli nie - niech wybiera opaskę, gdyż pozostałe możliwości tych dwóch przykładowych urządzeń są do siebie mocno zbliżone.

Dobre i tanie smartwatche. Ranking 2026:

Amazfit Bip 6

Amazfit Bip 6 kontynuuje tradycję serii, oferując minimalistyczny design, mocno zbliżony do zegarków pewnej dużej firmy zza wielkiej wody. Ten ultralekki smartwatch jest idealny dla osób aktywnych, będąc modelem raczej sportowym, ale z mocno smartwatchowym zacięciem. Mamy tu prostokątny, wyświetlacz AMOLED, zapewniający świetną czytelność, wodoszczelność 5 ATM i największym chyba atut, czyli bateria, oferująca do 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Bip 6 ma wbudowany, precyzyjny GPS oraz autorski czujnik BioTracker, który monitoruje tętno, sen i natlenienie krwi. Zegarek działa na zoptymalizowanym systemie Zepp OS, wspiera ponad 140 trybów sportowych i pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez Bluetooth 5.2. Co ważne, znajdziemy tu też mapy offline.



Źródło: amazfitpolska.pl

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Xiaomi Redmi Watch 5 Active to opłacalny smartwatch, który oferuje kluczowe funkcje monitorowania zdrowia i aktywności w przystępnej, bardzo przystępnej cenie. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących duży wyświetlacz i pewną sportową wszechstronność. Zegarek ma duży, prostokątny wyświetlacz LCD o przekątnej 2 cali, wodoodporność 5 ATM i baterię pozwalającą na pracę do 18 dni na jednym ładowaniu. Rzecz jasna znajdziemy tu pomiary zdrowotne, od liczenia kroków, po monitoring snu, pomiar tętna i stresu oraz liczne tryby sportowe - ponad 140. Xiaomi Redmi Watch 5 Active pozwala też na prowadzenie rozmów przez Bluetooth (oczywiście po sparowaniu z telefonem). Minusy? Brak GPS i nawigacji po mapach, ale bądźmy poważni - ten zegarek kosztuje nieco ponad 100 zł, więc są to minusy kompletnie pomijalne.



Źródło: mi-home.pl

Realme Watch 5

Realme Watch 5 to smartwatch skierowany do użytkowników szukających urządzenia z dużym wyświetlaczem i solidnym pakietem funkcji fitness - w przystępnej cenie. Znajdziemy tu prostokątny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,97 cala i baterię pozwalającą na pracę urządzenia do 16 dni. Realme Watch 5 ma GPS, śledzi aktywność sportową i wykonuje zdrowotne pomiary - od snu, przez tętno, poziom stresu czy natlenienie krwi. Do tego sporo trybów sportowych (108), łączność NFC (choć bez możliwości skonfigurowania płatności zbliżeniowych) i możliwość prowadzenia rozmów głosowych przy sparowaniu zegarka z telefonem. Realme Watch 5 to solidna propozycja, choć w naszym zestawieniu przegrywająca z zegarkami od Amazfit czy Huawei.



Źródło: realmeshop.pl

CMF Watch 3 Pro by Nothing

CMF Watch 3 Pro to stylowy smartwatch stworzony przez Nothing, łączący charakterystyczny, minimalistyczny design z całkiem zaawansowanymi funkcjami. Tu podkreślmy, że to zegarek przede wszystkim wyróżniający się stylem i model dla kogoś, dla kogo właśnie styl ma kluczowe znaczenie. Wyświetlacz jest całkiem miły dla oka, dzięki przemyślanym tarczom i mocno minimalistycznemu podejściu estetycznemu. Cieszy obecność modułu GPS, niezła bateria - do 13 dni - oraz świetne wykonanie. CMF Watch 3 Pro by Nothing oferuje mnogość pomiarów zdrowotnych, ale radzi sobie z nimi średnio precyzyjnie i, no cóż, zegarki w naszym zestawieniu muszą się czymś wyróżniać i w tym wymiarze CMF Watch 3 Pro by Nothing stawia na styl i niepowtarzalność, więc jeśli ktoś poszukuje modnego, rzucającego się w oczy dodatku stylistycznego, który policzy kroki i będzie monitorował tętno, powinien być z tego zegarka zadowolony.



Źródło: nothing.tech

Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4 to król naszego zestawienia i najlepszy chyba smartwatch w cenie oscylującej wokół 500 zł. Dostajemy tu od producenta bardzo dobry ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala, modną, znajomą stylistykę, świetne wykonanie i garść dojrzałych funkcji - w tym precyzyjne pomiary zdrowotne, mnogość trybów sportowych i płatności zbliżeniowe. Zegarek potrafi pracować na jednym ładowaniu do 10 dni, ma wbudowany moduł GPS i umożliwia nawigację po mapach offline. To model zbliżony jakością pomiarów sportowo-zdrowotnych do Amazfit Bip 6, ale lepiej wykonany i zmyślnie pomyślany jako zegarek lifestylowo-sportowy, czym powinien przekonać do siebie wielu potencjalnych użytkowników, szukających gadżetu sportowego, ale przede wszystkim miłego dla oka uzupełnienia codziennych stylizacji.



Źródło: consumer.huawei.pl

Jaki tani smartwatch wybrać? Subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co lepsze? Co wybrać? Osobiście jestem fanem zegarków sportowych w smartwatchowych szatach (czemu daję wyraz w tekstach tu i ówdzie), ale tym razem stawiam na model firmy kojarzonej raczej z lifestylem i użytkową elektroniką niż sportem. Wyborem tym jest Huawei Watch Fit 4. Zegarek jest naprawdę rewelacyjny, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że kosztuje w okolicach 500 zł. Dostajemy tu świetny ekran AMOLED, modną stylistykę, sporo trybów sportowych, z precyzyjnymi pomiarami oraz nawigację po mapach offline i niezły czas pracy na baterii. Za 500 zł to absolutny sztos, ot co.



