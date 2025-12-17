Panoramiczny monitoring nie jest trudny. Recenzja TP-LINK S485PI VIGI i S385PI VIGI

By zbudować profesjonalny monitoring otoczenia na bazie jednej, ewentualnie dwóch kamer, przydatne są urządzenia zapewniające bardzo szerokie pole widzenia, a zarazem dobrą jakość obrazu. Takie jak TP-LINK S485PI VIGI i S385 PI VIGI.

TP-LINK to firma, w której portfolio znajdują się przeróżne urządzenia sieciowe, w tym kamery CCTV (IP) do monitoringu klasy profesjonalnej. Nie oznacza to oczywiście, że tylko sklepy, magazyny czy miejsca przed biurami są docelową przestrzenią, w której sprawdzą się takie produkty. Dwie kamery, które trafiły w moje ręce, to TP-LINK S485PI VIGI oraz S385 PI VIGI. Ich parametry robocze, w tym rozdzielczość 4K, optyka o jasności F/2, są identyczne. Jednakże różny kształt obudowy i sposób montażu pozwalają skierować te produkty do użytkowników o różnych oczekiwaniach.

Warto zauważyć, że TP-LINK ma w swojej ofercie kamery oznaczone podobnie, ale bez przyrostka PI. Te dwie litery są kluczowe dla roli tych kamer. Oznaczają one zastosowanie panoramicznego pola widzenia 180 stopni, a także podczerwieni (IR) zamiast światła białego dla podświetlenia monitorowanego obszaru po zmroku. Dopisek VIGI służy z kolei do odróżnienia serii profesjonalnej od serii konsumenckiej, która jest oznaczana TAPO.



TP-LINK S485PI VIGI oraz S385 PI VIGI.

Panoramiczne pole widzenia wiąże się ze sporym kompromisem w jakości obrazu i zasięgu poprawnej detekcji, gdy chcemy ograniczyć liczbę kamer w terenie. Aby zapewnić równowagę pomiędzy jakością obrazu i monitorowaną przestrzenią, TP-LINK zastosował 8 Mpix sensory klasy 1/2.7 cala. Charakterystycznym elementem TP-LINK S485PI VIGI oraz S385 PI VIGI jest też czerwony i niebieski LED wokół obiektywu. To kolory typowe dla sygnalizacji alarmowej. Mogą być aktywowane do świecenia stroboskopowego w chwili, gdy kamera wykryje niepożądaną aktywność. Rolę podświetlenia IR pełnią cztery inne LED-y, świecące się dodatkowo na czerwono, gdy światła w otoczeniu jest niewiele.

Porównanie cech TP-LINK S485PI VIGI i S385 PI VIGI

TP-LINK S485PI VIGI TP-LINK S385PI VIGI Obudowa Metalowa kopułka (turret) mocowana do ściany/sufitu

Odporność IP67 / IK10

Warunki pracy od -30 do 60 stopni C Metalowa tuba (bullet) mocowana do ściany/sufitu/słupa

Odporność IP67 / IK10

Warunki pracy od -30 do 60 stopni C Złącza RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

zgodne z PoE+ (802.3 at class 4)

Zasilacz 12 V DC

Akcesoria Sensor CMOS

typ 1/2.7 cala

skanowanie progresywne

czułość 0.005 luks

0 luks ze światłem IR

Migawka 1/3 do 1/10000 s Optyka Obiektyw ze stałą ostrością

Ogniskowa 1.65 mm, jasność f2

Pole widzenia poziome/diagonalne 180 stopni

Pole widzenia w pionie 86 stopni Zasięg roboczy

(minimum) Detekcja: 44 m

Obserwacja: 18.33 m

Rozpoznawanie: 8.8 m

Identytfikacja: 4.4 m Dźwięk Wbudowany głośnik i mikrofon

Komunikacja dwukierunkowa Lampy LED Podświetlenie IR (cztery LED, 850 nm, zasięg 20 m)

Dwa LED czerwony i niebieski (sygnalizacja alarmowa) Regulacja głowicy Ręczna

Pełny obrót 360 stopni

Nachylenie od 0 do 75 stopni Ręczna

Pełny obrót pion/poziom 360 stopni

Nachylenie od 0 do 90 stopni Rozdzielczość obrazu 4K 30p/25p/20p/15p/10p/5p/1p

Obraz obrócony o 90 lub 270 stopni 4K 20p Dźwięk 8 kHz / kodek G.711 alaw (64 Kbps) Przepływność Maksymalnie 8 Mbps (główny) / 1 Mbps (dodatkowy)

CBR / VBR Kodek danych Strumień główny: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Strumień dodatkowy: H.265, H.264 Liczba strumieni 3 główne i 3 dodatkowe Opcje regulacji obrazu Odbicie w pionie, obrót, jasność,

kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, HDR i HLC

balans bieli, ochrona przed prześwietleniem IR,

cztery strefy prywatności, cztery pola zainteresowania Dynamika obrazu 120 dB

SNR > 52 dB Wymiary 112,3 × 110,2 mm (średnica x wysokość) 266 × 100 × 101 mm Waga 0,76 kg 1,1 kg

Rozpakowanie kamer

Producent zakłada, że każdą z kamer podłączymy do istniejącej instalacji PoE+, dlatego w zestawie domyślnie nie ma zasilacza. Są za to niezbędne elementy potrzebne do instalacji na ścianie lub słupie (wkręty, podkładki, kołki i szablon do wykonania otworów, wkrętak, zaciskowe złączki do opcjonalnych zewnętrznych akcesoriów – mikrofon, głośnik, alarm, czujka, osłona do podłączenia wodoodpornego okablowania).



Zawartość zestawu TP-LINK S485PI VIGI.



Zawartość zestawu TP-LINK S385PI VIGI.

Kamery mają metalowe, odporne na uszkodzenia obudowy. Spełniają one normy IP67 oraz IK10, czyli są wodoodporne, a także wandaloodporne. Przyciski reset i slot na karty microSD umieszczone są za przykręcaną pokrywką, do której dostęp jest utrudniony podczas regularnej eksploatacji. To oczywiście na plus.

Nie tylko inteligentny monitoring, ale także analityka

Kamera może sygnalizować wtargnięcie na monitorowany obszar, ale ignorować sytuację, gdy ktoś tylko przechodzi. W polu widzenia kamery zdefiniujemy wirtualne płoty, obszary. Kamera reaguje, gdy wykryte zostanie naruszenie jednego z tych elementów, czy też pojawi się w nim na dłużej nieznany obiekt, np. walizka. Algorytmy głębokiego uczenia zapewniają odrzucenie oczywistych zakłóceń, jak np. przelatujący ptak.

Alarm wyzwalany przy pozytywnej detekcji może być dźwiękowy (kamery mają wbudowany głośnik, ale można podłączyć także dodatkowe nagłośnienie) lub świetlny, albo oba jednocześnie. To opcja, która odstraszy intruza. Opcje detekcji obejmują tworzenie masek prywatności czy pól, w których spodziewane jest zdarzenie. W ten sposób wykryjemy sytuacje, gdy na naszym miejscu parkingowym pojawi się samochód, ale zignorujemy, gdy stoi on gdzie indziej. Kamery reagują na niespodziewany dźwięk lub nagłą utratę użyteczności obrazu (sabotaż, czyli zasłonięcie kamery lub próbę jej demontażu).

Dzięki funkcji Smart Search przyśpieszymy przegląd nagrań tylko do momentów, gdy obraz spełnia konkretny warunek. Podsumowanie alertów z kamer można wpleść w analitykę tłumu, co pozwala nie tylko na monitoring, ale również na ocenę zachowania klientów lub przechodniów.

Skuteczność detekcji takich cech jak kolor limituje nie tylko oświetlenie, ale i bardzo szerokie, 180- stopniowe pole widzenia. Według danych producenta zasięg wykrywania ruchu w polu widzenia to 44 metry. Sposób poruszania się obiektu czy jego kolor kamery zarejestrują skutecznie w odległości do maksymalnie 19 metrów (20 metrów to zasięg podświetlenia IR). Dokładna identyfikacja twarzy możliwa jest z odległości do 4,4 metra (wbudowany mikrofon ma zasięg 5 metrów).

Wygoda i bezpieczeństwo. Obsługa rejestratorów. Bez komputera

W obu kamerach TP-LINK znajdziemy wsparcie dla kompresji H.265+ ze zmiennym bitrate, która optymalizuje strumień danych zależnie do tego, co dzieje się w polu widzenia. Druga umiejętność tych kamer to wdrożenie funkcji zabezpieczających transmisję, takich jak szyfrowanie (SRTP), uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie dostępu. W naszym przypadku na cele testowe wykorzystany został rejestrator TP-LINK VIGI NVR1004H-4P. Obie kamery zgodne są ze standardem ONVI, co pozwala łączyć je z rejestratorami innych marek, także tymi z mniejszym rozmiarem.



Kamery i rejestrator.

Niezależnie jednak od rozmiaru urządzenia, warto wiedzieć, czym jest taki rejestrator. Użyty przez nas model obsługuje dyski o pojemności do 10 TB (ważne, by był to dysk przeznaczony do pracy ciągłej, monitoringu) i pozwala na podłączenie czterech niezależnych źródeł sygnału poprzez łącze PoE+. Łączny pobór mocy może wynieść 53 W (maksymalnie 30 W na jednym porcie), a to wystarczające zabezpieczenie dla testowanych kamer (o ile nie podłączymy więcej niż dwóch), które do prawidłowej pracy wszystkich funkcji detekcji i przetwarzania obrazu wymagają 21 W przy zasilaniu przez PoE (802.3at klasa 4), a 18 W, gdy zastosujemy zasilacz. W praktyce pobór mocy nie przekracza kilkunastu W, a zwykle jest mniejszy niż 10 W.

Rejestrator, gdy podłączymy go do przełącznika, staje się elementem infrastruktury sieciowej. Obraz oglądamy na ekranie poprzez interfejs przeglądarkowy lub smartfona. Kamery zapewniają główny i dodatkowy strumień danych o niższej przepływności. Dzięki portowi HDMI lub VGA da się do rejestratora podłączyć także monitor, a dołączona w zestawie mysz pozwala na kontrolowanie pracy bez podłączania dodatkowych urządzeń.



Sloty na karty microSD i przyciski resetowania.

Możliwe jest użycie kamer bez rejestratora. Wtedy zapis jest dokonywany na karcie pamięci umieszczonej w kamerze. Wspierane są nośniki microSD o pojemności do 512 GB. To rozwiązanie wymaga częstszego serwisowania kamery i zmniejsza bezpieczeństwo zapisanych danych (kamerę z kartą łatwiej ukraść niż rejestrator).

Kamery TP-LINK S485PI VIGI i S385PI VIGI w akcji

Nie są to kamery o ruchomej głowicy podczas pracy. Należy ją ustawić na etapie montażu. Jest to bardzo proste i wymaga użycia dołączonego wkrętaka. Regulacja pozycji TP-LINK S485PI VIGI jest trudniejsza, podobnie jak dostęp do nośnika pamięci microSD. W TP-LINK S385PI VIGI łatwiej wybrać pożądany kierunek patrzenia kamery. Producent zaleca, by nie zdejmować plastikowego zabezpieczenia obiektywu na etapie montażu – i jest to bardzo dobra sugestia. Samo uruchomienie kamery po instalacji i nawiązanie komunikacji po zestawieniu łącza z naszą siecią to kwestia kilku minut.



Kulowa głowica TP-LINK S485PI VIGI przypomina kamerki internetowe, jednakże jest sporo masywniejsza i solidna konstrukcyjnie.



Kamera TP-LINK S485PI VIGI.



Solidne wykonanie i materiały TP-LINK S385PI VIGI widać nie tylko z bliska.



Kamera TP-LINK S385PI VIGI.

Po uruchomieniu kamery możemy wybrać strumień, który chcemy obserwować i jego rozdzielczość. Aplikacja mobilna ma ten sam zestaw ustawień, choć przeglądarkowy interfejs jest mniej intuicyjny niż ten mobilny. Niemniej, w obu przypadkach bez większego problemu dotrzemy do potrzebnych ustawień. Oprogramowanie kamer udostępnia szeroki wachlarz opcji, w tym:

dwanaście typów zdarzeń, które wykrywa kamera, wraz z konfiguracją czułości detekcji, strefy wykrywania i typem reakcji na incydent,

harmonogram rejestracji, w tym opcję 24/7 z zapisem w rejestratorze lub na karcie pamięci w pętli,

konfigurację rejestrowanego obrazu – można tu dostosować ekspozycję, balans bieli, włączyć HDR, dostosować moc świecenia IR, automatykę przełączania się na podświetlenie IR, założyć maskę prywatności na wybranej części kadru,

ustawienia jakości sygnału w strumieniu głównym (maksymalnie 4K) i dodatkowym (maksymalnie WVGA),

ustawienia dźwięku, czyli alarmu i komunikacji dwukierunkowej prowadzonej przez kamerę.

Jeśli zwracamy szczególną uwagę na wybrane regiony monitorowanego obszaru, w aplikacji mobilnej można – oprócz wskazania obrazu z danej kamery – wyróżnić maksymalnie pięć regionów dla tejże kamery, które są pokazane jako oddzielne kadry, co przekłada się na oszczędność danych przy zachowaniu precyzji podglądu.

Po zainstalowaniu karty pamięci w kamerze lub dysku w rejestratorze (do jego inicjalizacji i kontroli przeznaczone jest oddzielne menu) dostajemy opcję nagrywania i przeglądania wybranych fragmentów monitoringu. Wszystko odbywa się płynnie. Zarzutem mogłoby być drobne opóźnienie (mniejsze niż 1 sekunda w przypadku podglądu bezprzewodowego z rejestratora) wyświetlanego obrazu przy podglądzie na żywo, ale to zależy od sieci, jaką dysponujemy i jej rozległości. Również konfiguracja harmonogramu działań wymaga trochę klikania i mogłaby być wygodniejsza. Mimo to, oprogramowanie sprawdza się w wyznaczonej dla niego roli.

Obraz przy uwzględnieniu ograniczeń w zasięgu roboczym kamer, a także szerokiego 180 stopniowego pola widzenia, jest wyraźny. Funkcja HDR skutecznie poprawia obraz w sytuacji, gdy mamy nadmierny kontrast. Podane przez producenta odległości, w jakich skuteczna jest detekcja i rozpoznanie obiektu, należy traktować jako minimum przy pracy w słabym oświetleniu. Za dnia, nawet w pochmurny dzień, granica detekcji ruchu przesuwa się znacznie dalej.

Kiedy warto wybrać TP-LINK S485PI VIGI, a kiedy S385PI VIGI?

TP-LINK S485PI VIGI lepsza będzie w sytuacji, gdy konieczna jest dyskrecja. TP-LINK S385PI VIGI jest urządzeniem, które sugeruje otwarcie, że znajdujemy się na terenie monitorowanym. Poza tym ten model ma szerszy zakres ustawienia głowicy kamery. Obie kamery zapewniają 180-stopniowe pole widzenia i rozdzielczość 4K. Walory montażowe są tu kluczowe przy wyborze danego modelu. Druga z kamer bardziej rzuca się w oczy, ale gdy zdecydujemy się umieścić ją z dala od budynku, można zaplanować montaż tak, by TP-LINK S385PI VIGI wtapiała się w otoczenie.



Kamery można zainstalować z użyciem instalacji podtynkowej/wewnętrznej lub wyprowadzeniem przewodów na zewnątrz.

Oba urządzenia przeznaczone są do zastosowań, w których istotna jest przede wszystkim świadomość sytuacyjna, czyli wiedza o tym, że coś się zadziało, a nie precyzyjna identyfikacja cech obiektu. Oczywiście, gdy zainstalujemy kamerę, szczególnie model kopułkowy, w przejściu czy korytarzu, zmniejszając obszar do monitorowania, skuteczność detekcji będzie znacznie wyższa. Montaż na ścianie budynku, przy parkingu czy wejściu do hali musi uwzględniać wcześniejsze ograniczenie.

Z kolei dzięki funkcji Smart IR, która dostosowuje moc podświetlenia IR, możemy liczyć na nieprześwietlony obraz obiektu, nawet jeśli znajdzie się on bardzo blisko kamery. Na przykład, gdy użyjemy modelu kopułkowego do monitorowania podejścia do prywatnego lokalu. To nawet skuteczniejsze rozwiązanie niż wideodomofon, choć wymaga interakcji ze strony użytkownika i nie jest tak bezobsługowe jak to drugie urządzenie.

TP-LINK S485PI VIGI i TP-LINK S385PI VIGI. Dobre nie tylko wokół domu

Optymalny scenariusz to taki, w którym kamery podłączamy z pomocą przewodu Ethernet zgodnego ze standardem PoE+. Wtedy jeden kabelek zapewnia zarówno zasilanie, jak i transmisję danych.

Opcja użycia zasilacza i karty pamięci nie zwalnia nas z konieczności dysponowania okablowaniem Ethernet PoE+. Jest to możliwe, ale to nie są kamery Wi-Fi. Budowa działającego na bieżąco systemu nadzoru w przypadku tych kamer zawsze wymusi połączenie przewodowe. Zaletą takiego rozwiązania jest odporność na zakłócenia, które mogą degradować jakość przekazywanego obrazu, zwiększony poziom bezpieczeństwa (ingerencja wymaga fizycznego uszkodzenia infrastruktury, a nie tylko zakłócenia bezprzewodowego połączenia).

Dlatego zarówno TP-LINK S485PI VIGI, jak i TP-LINK S385PI VIGI to kamery IP skierowane do osób i firm, które podchodzą poważnie do tworzenia infrastruktury bezpieczeństwa z użyciem minimalnej liczby kamer.

TP-LINK S485PI VIGI oraz TP-LINK S385PI VIGI zapewniają bardzo dobry poziom świadomości sytuacyjnej w rozsądnej cenie, a w przypadku mniejszych odległości monitorowania także wygodę dokładniejszej detekcji, choć nie jest to ich główne przeznaczenie. Zastosowanie algorytmów AI, które nie są uzależnione od dostępu do sieci, przekłada się na skuteczność mechanizmów detekcji incydentów bezpieczeństwa.

Plusy i minusy TP-LINK S485PI VIGI i TP-LINK S385PI VIGI

Szeroki zakres wykrywanych typów zachowań w polu widzenia kamery.

Zasilanie PoE+, wystarczy jeden kabelek.

Możliwość podłączenia zwykłego zasilacza i akcesoriów zewnętrznych.

Metalowa konstrukcja.

Teoretycznie lepsza termika niż w modelu kopułkowym (S385 PI).

Panoramiczne pole widzenia 180 stopni, rozdzielczość 4K.

Dobry obraz za dnia, przyzwoity nocą.

Korekta jasności podświetlenia IR.

Korekcja pola widzenia 180 stopni do kadru pozbawionego większych zniekształceń.

Wysoka odporność na wandalizm IK10, pyło- i wodoszczelność IP67.

Obsługa obrazu HDR.

Wbudowany głośnik/mikrofon, dla dwustronnej komunikacji.

Głośny alarm audio i świetlny.



Ograniczenie nachylenia kamery w pionie od 0 do 75 stopni (S485PI).

Wymaga częstszej obsługi – czyszczenie elementów, gdzie zbierają się np. owady, zanieczyszczenia (S385PI).

Skuteczność monitoringu obniżona w przypadku dużych przestrzeni.

Detekcja szczegółów twarzy tylko z niewielkiej odległości.

Ustawianie harmonogramu w aplikacji mobilnej mogłoby być wygodniejsze.

Nasza ocena kamer TP-LINK S485PI VIGI oraz S385PI VIGI 88% 4.4/5