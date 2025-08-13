Nowa lodówka? Szukaj tych funkcjonalności

Lodówka to bezsprzecznie jedno z najważniejszych urządzeń w każdym domu i jednocześnie sprzęt, który zmieniamy bardzo rzadko. Jeśli więc już się na to decydujemy, warto dokonać jak najbardziej przemyślanego wyboru.

Statystyki są jednoznaczne – Polacy wymieniają duży sprzęt AGD mniej więcej co 5-10 lat. W świecie nowoczesnych technologii to w zasadzie wieczność. Najlepszy dowód, który potwierdzi to stwierdzenie? Może nim być chłodziarko-zamrażarka Sharp SJ-MP820C-SL, która została wyposażona w szereg funkcjonalności, o których dekadę temu nikt zapewne nie marzył. Części z nich nie znajdziemy też w nowych modelach konkurencji, co potwierdza, że lodówka lodówce nierówna, więc dobrze jest się zastanowić, co w przypadku takiego urządzenia jest tak naprawdę najbardziej istotne.

Najlepsze chłodzenie – wydajne, ale energooszczędne

Jedno, co pozostaje w kontekście lodówek niezmienne, to główne zadanie, jakie przed nimi stawiamy – chłodzenie. Ważne jest jednak, by współczesna, nowoczesna lodówka robiła to w sposób energooszczędny, a jednocześnie jak najbardziej efektywny. Dzięki temu rachunki za prąd nie będą problemem, a przechowywana żywność dłużej zachowa świeżość i smak.

W przypadku Sharp SJ-MP820C-SL zastosowany został kompresor inwerterowy w technologii J-Tech, który wyróżnia się aż 36 stopniami regulacji prędkości obrotów. Takie rozwiązanie sprawia, że wzrosty oraz spadki temperatur nie są duże i nagłe, przez co kompresor zużywa mniej prądu do jej utrzymania. Zużywa też mniej energii elektrycznej, by po otwarciu drzwi chłodziarki bądź zamrażarki wrócić do zadanej temperatury. Ma to jeszcze jedną zaletę – bardzo cichą pracę. Poziom 38 dB(A) to jeden z najbardziej imponujących wyników na rynku. Kuchnia połączona z salonem? Sharp SJ-MP820C-SL nikogo nie będzie irytować kulturą pracy.

Część producentów zdaje się przy tym zapominać, że samo chłodne powietrze nie jest wystarczające, aby produkty spożywcze zachowywały świeżość. Istotne jest też to, by na każdym poziomie we wnętrzu chłodziarki panowała jednakowa temperatura, a nawiew powietrza nie był skierowany bezpośrednio na żywność. Sharp SJ-MP820C-SL jest w stanie to zapewnić, ponieważ posiada hybrydowy system chłodzenia – połączenie Full No Frost oraz chłodzenia statycznego. Chłodzony jest tylny aluminiowy panel Hybrid Cooling, który oddaje niską temperaturę całą swoją powierzchnią. Chłodne powietrze jest także równomiernie rozprowadzane na półkach znajdujących się na drzwiach chłodziarki. Pomagają w tym specjalne otwory, przez które przechodzi powietrze. Jeśli w obecnej lodówce drażni cię fakt, że przesusza bądź przemraża produkty, z Sharp SJ-MP820C-SL szybko o tym zapomnisz.

Praktyczne rozwiązania, które docenisz

Przemyślane tryby pracy zastosowano również w komorze zamrażarki. Express Freezing pozwala na zamrażanie żywności lub wytwarzanie kostek lodu w około dwie godziny, a Express Cooling na błyskawiczne schładzanie napojów w ciągu zaledwie 30 minut. Spontaniczna impreza i konieczność należytego schłodzenia trunków dla gości? Sharp SJ-MP820C-SL sprawdzi się idealnie. Tym bardziej, że została wyposażona również w automatyczną kostkarkę do lodu (z łopatką do nakładania oraz matą wyciszającą odgłos spadających kostek w zestawie).

Wzmianki bez wątpienia wymaga również technologia Plasmacluster, która odpowiada za oczyszczanie powietrza we wnętrzu chłodziarki, efektywnie usuwając bakterie, a nawet gaz etylenowy naturalnie uwalniany w procesie dojrzewania i gnicia owoców. To szczególnie ważne w kontekście tego, że choćby przyniesione ze sklepu butelki, puszki czy kartony wkładamy do lodówki bez ich uprzedniego mycia. A to na nich często znajdują się drobnoustroje, które w pełni unieszkodliwi technologia Plasmacluster, czyniąc wnętrze chłodziarki czystym.

Nowoczesny sprzęt jest elegancki i dobrze zaprojektowany

Minęły czasy, kiedy producenci sprzętu AGD nie musieli przywiązywać wielkiej wagi do designu. Dziś sięgając po nowy sprzęt oczekujemy, że będzie on dobrze komponował się z wnętrzem naszej kuchni. Dzięki ponadczasowej kolorystyce i stali nierdzewnej Sharp SJ-MP820C-SL z powodzeniem dopasuje się zarówno do klasycznej, jak i nowocześnie urządzonej kuchni. Co istotne, zastosowana została tu powłoka anti fingerprint, która zapobiega pozostawaniu śladów palców na drzwiach. W efekcie, nawet przy dużej liczbie domowników i intensywnym użytkowaniu, chłodziarko-zamrażarka zachowuje estetyczny wygląd.

Uwagę przyciągać może także brak dodatkowego słupka między drzwiami, który poza walorem estetycznym ma też znaczenie praktyczne – pozwala zastosować szersze balkoniki na drzwiach, zapewnia większą wygodę użytkownikom i minimalizuje ryzyko uszkodzeń lodówki. Nie trzeba obawiać się przy tym nieszczelności, ponieważ w Sharp SJ-MP820C-SL zastosowano specjalny system doszczelniania drzwi.

Z punktu widzenia codziennego użytkowania wymienić trzeba dużą pojemność (395 l w przypadku chłodziarki oraz 261 w przypadku zamrażarki), wzorową organizację przestrzeni (m.in. szuflady na warzywa i owoce, głęboka kieszeń na butelki, pojemniki na drzwiach czy dwustronne podświetlenie LED) a także, co z racji rozmiaru sprzętu może niektórych zaskoczyć, mobilność. Sharp SJ-MP820C-SL waży 112 kg, ale został wyposażony w cztery kółka, dzięki którym transport i ustawienie w wybranym miejscu nikomu nie sprawią trudności i pozwolą uniknąć zmartwień o porysowaną podłogę czy nieporządek. Tę chłodziarko-zamrażarkę można w każdej chwili przestawić i wyprzątać każdy kąt.