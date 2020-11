Test oczyszczacza powietrza Sharp KC-A50EU, czyli jonizatora powietrza, filtru HEPA i nawilżacza w jednym. Kurz, alergeny, smog, bakterie, a nawet wirusy muszą uznać wyższość technologii!

Na tle ostatnich wydarzeń w Polsce i na świecie, trudno uwierzyć, że jednym ważniejszych problemów jakie mieliśmy w ubiegłym roku był... smog. W tym roku sytuacja zmieniła się diametralnie, mam ważniejsze sprawie na głowie i zanieczyszczenie powietrza rzadko gości w nagłówkach newsów. Tym niemniej problem wciąż istnieje, a dodatkowo wypadałoby się rozwiązać sprawę licznych alergenów, mikrobów i wirusów unoszących się w powietrzu. Za jednym zamachem również można zadbać o odpowiedni poziom nawilżenia powietrza w mieszkaniu.

A wszystko za pomocą jednego urządzenia - oczyszczacza powietrza Sharp KC-A50EU-B. Przy okazji zapraszamy do naszego zestawienia jaki oczyszczacz powietrza wybrać?

Jeśli już rozmawiamy o czystym powietrzu można przypomnieć sobie temat roślin antysmogowych, które rzecz oczywista antysmogowe są tylko z nazwy - ale mimo wszystko oczyszczają powietrze z różnych substancji, no i przede wszystkim polepszają nam samopoczucie.

Sharp KC-A50EU-B - oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster i funkcją nawilżania

Zanim zapoznamy się bliżej z tym urządzeniem, przypomnijmy sobie pytanie, które zadał kiedyś jeden z naszych czytelników:

Czy to nie jest logiczne, że skoro oczyszczacz powietrza nazywa się oczyszczaczem powietrza, to oczyszcza powietrze z wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów itp.?

Otóż nie do końca. Trzeba wiedzieć, że tanie oczyszczacze to bardzo proste konstrukcje, na które składa się wentylator i filtr powietrza. Sam filtr nie zatrzyma jednak wszystkich cząstek unoszących się w powietrzu.

Problem w tym, że bakterie są mniejsze od pyłu zawieszonego PM2,5 (którego drobiny są trzykrotnie mniejsze od czerwonych krwinek!), a wirusy są jeszcze mniejsze. O ile filtry w oczyszczaczach radzą sobie jeszcze z bakteriami (niektórzy producent oferują nawet specjalne modele antybakteryjnych filtrów) to z wirusami sprawa wygląda gorzej. Tutaj przydaje się zdecydowanie jonizator powietrza.



Porównanie wielkości - od wirusa Zika do ludzkiego włosa (źródło: VisualCapitalist)

Czy jonizatory powietrza instalowane w oczyszczaczach radzą sobie z naszym (nie)dobrym znajomym, czyli wirusem SARS-CoV2, który jak wiemy wywołuje chorobę COVID-19? Firma Sharp twierdzi, że jej rozwiązanie Plasmacluster radzi sobie z tym zagrożeniem.

Co to jest Plasmacluster? Jony z ładunkiem dodatnim (H+ (H2O)m) i jony z ładunkiem ujemnym (O2– (H2O) n) są jednocześnie uwalniane do powietrza, po czym natychmiast łączą się z powierzchnią bakterii, grzybów, wirusów, alergenów, itp., przekształcając się rodniki hydroksylowe (OH), o bardzo silnym działaniu utleniającym. Jest to wyjątkowa technologia oczyszczania powietrza, która hamuje aktywność bakterii itp., rozkładając w wyniku reakcji chemicznej białka znajdujące się na ich powierzchni.

Oczywiście pamiętajmy, że cząsteczki unoszące się w powietrzu nie są największym zagrożeniem - na największą emisję wirusów jesteśmy narażeni np. rozmawiając z nosicielem twarzą w twarz i tutaj żaden jonizator powietrza nic nam nie da, bo bezpośrednio wdychamy powietrze z dużą dawką wirusa.

Sharp KC-A50EU-B - cena

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-A50EU-B kosztuje obecnie około 1900 złotych. W porównaniu do prostych oczyszczaczy jest to oczywiście sporo, ale weźmy pod uwagę, że jest on wyposażony zarówno w jonizator, jak i nawilżacz powietrza.

Sharp KC-A50EU-B - najważniejsze cechy

wyposażenie w Plasmacluster (jonizator powietrza)

nawilżacz powietrza z filtrem

czujniki zapachu, kurzu, temperatury i wilgotności

potrójny system filtrów (filtr wstępny, pochłaniający zapachy i HEPA klasy H13)

tryb pracy pasywny i aktywny (z włączoną technologią Plasmacluster lub bez)

dodatkowe tryby pracy jak Pollen (zwiększona czułość czujnika kurzu)

głośność pracy od 16 do 49 decybeli

wygodne przenoszenie dzięki uchwytom i wyposażenie w kółka

Sharp KC-A50EU-B - specyfikacja techniczna

Model Sharp KC-A50EU-B Rodzaj oczyszczacz i nawilżacz powietrza z technologią Plasmacluster Czujniki zapachu, kurzu, temperatury i wilgotności Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia jonizatora tak Głośność pracy (dB) 16/41/49 (w zależności od wybranego trybu pracy) Zalecana powierzchnia do oczyszczania do 38 m2 Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 399 x 273 x 603 Waga 9,2 kg Pojemność zbiornika w litrach 3,6 litra Maksymalna wydajność nawilżania 600 ml/godzinę

Wyposażenie niczego sobie, ale uwagę zwraca brak czujnika PM 2.5 (główny element smogu) - wyświetlacz na tym oczyszczaczu wskazuje nam na stopień nawilżenia powietrza (humidity), a poniżej są trzy dodatkowe kontrolki. Mała po lewej wskazuje na działanie/niedziałanie nawilżacza (na zdjęciu poniżej jest wyłączona), będzie nas również informować o konieczności uzupełnienia zbiornika z wodą. Mała kontrolka po prawej informuje nas o natężeniu nieprzyjemnych zapachów (kolory od zielonego do czerwonego). Duża kontrolka na dole to czujnik kurzu, który daje nam znać o czystości powietrza w pomieszczeniu (również za pomocą kolorów).

Sharp KC-A50EU-B - w użytkowaniu

Urządzenie zostało pomyślane tak, by jego praca była jak najbardziej zautomatyzowana.

Obsługa jest wyjątkowo prosta i ogarnięcie sterowaniem urządzenia zajmie nam.... jedno zerknięcie do instrukcji. Cztery przyciski po lewej (zgodnie z oznaczeniami) służą nam do regulacji mocy podświetlenia, resetowania urządzenia (po wymianie filtrów), włączenia/wyłączenie jonizatora (Plasmacluster) oraz blokady (tzw. child lock, by zapobiec przełączaniu trybów pracy przez dziecko).

Trzy duże przyciski na środku służą nam odpowiednio do - włączenia oczyszczacza (Clean Air On), włączenie oczyszczacza i nawilżacza (Clean Air and Humidity On) oraz włączenie trybu intensywnego strumienia jonów (Clean Ion Shower On).

Warto zauważyć, że tryb prysznica jonowego NIE włącza automatycznie jonizatora - trzeba go uruchomić oddzielnie za pomocą przycisku po lewej. Jego działanie polega na mocnym nadmuchu/filtrowaniu przez godzinę. Jeśli włączymy Plasmacluster wiąże się to oczywiście z wyrzuceniem mocnego strumienia jonów, co powinno w szybkim czasie dobrze oczyścić powietrze z niepożądanych cząstek. Jonizator "zbija" unoszące się w powietrzu zawiesiny, tak, że osiadają one na podłodze - do pełnego efektu należy więc również zadbać o regularne mycie powierzchni płaskich.

Na koniec, po prawej znajdują się przyciski prędkości obrotowej wentylatora (drugi tryb po Auto uruchamia tryb Pollen - wiąże się to z szybszą pracą wentylatorów i eliminacją kurzu) oraz wyłącznik urządzenia. Przycisk Fan Speed służy również do regulacji czułości czujników - wystarczy przytrzymać go 3 sekundy przy wyłączonym urządzeniu (po więcej szczegółów odsyłamy do instrukcji).

Urządzenie zasysa powietrze tyłem (zaleca się 30 centrymetrowy odstęp od ściany), tam też znajduje się osłona filtrów (która jest zarazem filtrem wstępnym), której zdjęcie jest nieskomplikowane - wystarczy zwolnić dwa zatrzaski.

Również demontaż filtrów (celem umycia/wymiany na nowe) jest prosty i nikomu nie powinien sprawić problemów. Proces ten w zależności od filtra szczegółowo opisuje instrukcja obsługi (również w języku polskim).

Filtr o kolorze białym to oczywiście HEPA (wedle producenta zatrzymuje 99,97% cząsteczek o rozmiarze od 0,3 mikrona), a o kolorze czarnym to filtr dezodoryzujący.

Na koniec - pojemnik z wodą (znajdujący się po prawej stronie urządzenia), który jest równie prosty do wyjęcia i napełnienia. Zbiornik ma wystarczać do 10 godzin pracy nawilżacza.

Sharp KC-A50EU-B - czy warto kupić?

Oczyszczacz ten można polecić osobom, które przede wszystkim chcą dbać o alergików, eliminację szkodliwych zapachów, o właściwy poziom nawilżenia powietrza oraz na pozbywanie się szkodliwych cząstek nie tylko za pomocą filtrów, ale i jonizatora (technologia Plasmacluster).

Sharp KC-A50EU-B to stosunkowo niewielki oczyszczacz, który łączy w sobie wiele funkcji (oczyszczacz / nawilżacz / jonizator) i jest to jego największa zaleta.

Przy okazji warto zaznaczyć, że jest to sprzęt dla tradycjonalistów - to znaczy tych użytkowników, którzy chcą obsługiwać oczyszczacz ręcznie (za pomocą panelu). Nie ma tu Wi-Fi i obsługi przez aplikację (ani też pilota zdalnego sterowania). Dla niektórych może być to zaletą, a dla innych wadą. Ja zaliczam się do tych drugich, bo uważam, że fajną opcją jest sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń w smartfonie i uruchomienie oczyszczacza przed powrotem do domu.

Inną kwestią jest to, że aplikacje zwykle umożliwiają indywidualne ustawianie poziomów zanieczyszczeń, tak by po ich przekroczeniu urządzenie automatycznie się włączyło, bądź weszło w wyższy tryb pracy. Tutaj czułość czujników należy regulować za pomocą panelu.

Ceny urządzeń tak dobrze wyposażonych potrafią mocno kontrastować z najtańszymi oczyszczami, ale otrzymujemy w zamian znacznie lepszą jakość filtracji (plus działanie jonizatora). Poza tym, zbliża się... Czarny Piątek, więc zdecydowanie warto rozejrzeć się za promocjami. Na koniec przypomnimy tylko, że ten model przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni do 38 metrów kwadratowych.

Sharp KC-A50EU-B - ocena

dobrze wyposażony oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżacza

technologia Plasmacluster (jonizator powietrza)

filtr wstępny, HEPA i dezodoryzujący

dodatkowy filtr nawilżacza

czujnik nawilżenia powietrza, kurzu i nieprzyjemnych zapachów

czujnik informujący nas o konieczności uzupełnienia zbiornika z wodą (również brzęczyk)

prosty w obsłudze panel sterowania

łatwa wymiana filtrów i zbiornika na wodę

wysoka kultura pracy i niski pobór energii

kółka (z możliwością instalacji nóżek) oraz uchwyty do wygodnego przenoszenia

brak czujnika pyłów zawieszonych

brak Wi-Fi i obsługi przez aplikację / pilota zdalnego sterowania

88% 4,4/5

