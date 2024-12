Panasonic EH-NA0J: czy warto zainwestować w suszarkę z technologią pielęgnującą włosy? Testujemy

Suszarka Panasonic EH-NA0J Nanoe MOISTURE+ wyróżnia się innowacyjną technologią nawilżania włosów i zaawansowanymi funkcjami pielęgnacyjnymi. Pytanie tylko, czy Twoje włosy potrzebują aż takiego luksusu? Oto recenzja okiem włosomaniaczki.

Głębokie nawilżenie włosów, dzięki technologii Nanoe MOISTURE+ i Mineral

Kluczowym elementem, na który warto tutaj zwrócić szczególną uwagę, jest technologia nanoe MOISTURE+ i Mineral. Odpowiada ona za emitowanie atomizowanych cząsteczek wody, które głęboko nawilżają włosy. Producent zapewnia, że nanoe MOISTURE+ i Mineral dostarcza do 18 razy więcej nawilżenia niż standardowe nanoe, co przekłada się na aż 1,9-krotnie wyższy poziom nawilżenia włosów. Efektem wykorzystania tej technologii podczas suszenia mają być miękkie, lśniące i mniej podatne na przesuszenie włosy.

Warto dodać, że jest to suszarka z jonizacją. Możemy liczyć zatem na mniejsze elektryzowanie i puszenie się włosów, co jest szczególnie przydatne zimą, gdy suche powietrze i noszenie czapek potęgują ten problem.

Inteligentny czujnik temperatury

Inteligentny czujnik temperatury automatycznie dostosowuje temperaturę powietrza, zapobiegając przegrzewaniu włosów czy skóry głowy. Funkcję tę z pewnością docenią osoby z delikatnymi lub farbowanymi włosami, które dbają o to, aby chronić włosy przed uszkodzeniami termicznymi.

Moc, która zapewnia bezpieczną dla włosów szybkość suszenia

Suszarka Panasonic EH-NA0J oferuje moc 1600 W, co plasuje ją w standardowym przedziale dla tej klasy urządzeń. Moc ta pozwala na szybkie suszenie włosów, jednocześnie unikając zbyt wysokich temperatur, które mogłyby uszkodzić strukturę włosa. To rozsądny kompromis pomiędzy efektywnością a delikatnością dla włosów.

Skoro jesteśmy przy dużej mocy sprzętu, to warto też wspomnieć, jak przekłada się ona na głośność pracy. Możecie spodziewać się głośności typowej dla urządzeń tego typu (75 dB), jednak mimo wszystko jest ona niższa niż w przypadku suszarek z niższej półki cenowej.

Zaskakujące tryby pracy suszarki

Suszarką sterujemy za pomocą dwóch przycisków. Przełączanie między trybami jest łatwe i wygodne. Do wyboru mamy różne tryby suszenia:

Hot – klasyczny ciepły nawiew,

– klasyczny ciepły nawiew, Naprzemienny nawiew ciepło-zimno,

ciepło-zimno, Cold – klasyczny zimny nawiew,

– klasyczny zimny nawiew, Scalp – pielęgnacja skóry głowy,

– pielęgnacja skóry głowy, Skin Care – to dodatkowy tryb pięlęgnacji skóry twarzy, który opiera się na wykorzystaniu możliwości technologii nanoe MOISTURE+ i Mineral. Emitowane przez suszarkę cząsteczki nanoe mogą wspierać nawilżenie skóry twarzy.

Przy każdym trybie do wyboru mamy 3 prędkości nawiewu (jedynie tryb Skin Care ma stałą prędkość).

Klasyczne, przydatne akcesoria

Do wykorzystania mamy 3 dysze. Pierwsza, przeznaczona do szybkiego suszenia, jest już wbudowana w suszarkę. Dwie pozostałe to dodatkowe akcesoria w zestawie: koncentrator i dyfuzor.

Koncentrator przeznaczony do precyzyjnej stylizacji, ułatwiający modelowanie fryzury.

przeznaczony do precyzyjnej stylizacji, ułatwiający modelowanie fryzury. Duży dyfuzor do podkreślenia loków i fal oraz nadawania kręconym/falowanym włosom objętości.

Design i komfort użytkowania

Panasonic EH-NA0J nie przypomina klasycznych suszarek. Design tego modelu jest minimalistyczny i elegancki, co czyni go bardzo uniwersalnym (przypadnie do gustu nie tylko kobietom). Uwagę przyciąga, moim zdaniem, przepiękne matowe wykończenie (na którym nie zostają odciśnięte ślady palców).

Jednak design przy suszarkach do włosów dla wielu osób nie ma chyba większego znaczenia. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie jej lekkość i uważam, że to jeden z największych jej plusów. Kompaktowa, lekka konstrukcja oraz długi kabel zapewniają swobodę podczas wywijania suszarką w każdą stronę przy suszeniu (szczególnie, gdy ma się długie włosy).

Suszarka Panasonic EH-NA0J – testy

Efekty po suszeniu włosów

Czy technologia nanoe MOISTURE+ i Mineral faktycznie nawilża włosy tak, jak obiecuje producent? Już po pierwszym użyciu suszarki Panasonic EH-NA0J moje włosy były gładkie, nawilżone i nawet w najmniejszym stopniu się nie puszyły. Ku mojemu zaskoczeniu wyglądały tak, jakbym korzystała z prostownicy.

Stosując wbudowaną dyszę szybkiego suszenia, wysuszyłam włosy w 3,5 minuty. To szybki efekt, szczególnie przy moich włosach, które chłoną wodę jak gąbka i suszenie ich bywa przy słabych suszarkach dłużącym się koszmarem.

Wrażenia z użytkowania

Kolejny raz muszę podkreślić, że suszarka jest bardzo dobrze wyważona, co zapewnia wygodne użytkowanie. Uchwyt dobrze leży w dłoni, a długi kabel daje swobodę ruchu. Przyciski do obsługi umieszczone są w miejscu, które wyklucza możliwość przypadkowego wciśnięcia i przełączenia trybu w czasie użytkowania.

Podczas testowania, zwróciłam też uwagę na to, czy inteligentny czujnik temperatury działa zauważalnie lepiej niż standardowe rozwiązania? Moim zdaniem sprawdza się on doskonale i zdecydowanie warto wybierać modele suszarek z taką funkcją. Nieraz operując temperaturami przy swojej suszarce, przypadkiem moja skóra głowy dostała znienacka ultragorącym powietrzem, co jest bardzo niekomfortowe. W przypadku zastosowania czujnika temperatura suszenia jest zawsze przyjemna i przede wszystkim bezpieczna dla włosów i skóry głowy.

Opinia na temat trybu nawilżania twarzy

Tryb Skin Care to ciekawy dodatek, który powinien zapewnić przyjemne, relaksujące uczucie nawilżenia skóry twarzy – niestety tego nie poczułam. Podczas korzystania z tego trybu czułam się dość dziwnie – jakbym po prostu suszyła sobie twarz powietrzem o przyjemnej temperaturze. Wydaje mi się, że sam proces korzystania z suszarki do nawilżania sobie twarzy jest dla mnie tak niecodzienny, że na dłuższą metę bym z niego nie korzystała. Niestety nie przekonuje mnie takie nawilżanie twarzy suszarką.

Panasonic EH-NA0J – czy warto?

Jako osoba, która przykłada dużą wagę do kondycji włosów, doceniam efekty pielęgnacyjne tej suszarki. Testy praktyczne wskazują na to, że warto zainwestować w suszarkę z technologią nanoe MOISTURE+ i Mineral. Moje włosy były widocznie bardziej nawilżone, mniej się puszyły i elektryzowały. Inteligentny czujnik temperatury doskonale chronił je przegrzaniem (więc nie miałam po raz setny wyrzutów do siebie, że znów zapomniałam użyć spray'u termoochronnego na włosy), a różne tryby pracy pozwoliły dostosować urządzenie do moich potrzeb, zarówno przy stylizacji prostych włosów, jak i wydobywania loków (z pomocą dyfuzora). Lekka konstrukcja i kompaktowe rozmiary to dodatkowy atut, który znacznie zwiększa komfort użytkowania suszarki.

Suszarka Panasonic EH-NA0J z technologią Nanoe MOISTURE+ i Mineral to świetna propozycja dla osób, które bardzo poważnie traktują pielęgnację włosów. Szczególnie polecam ją właścicielom włosów przesuszonych, farbowanych, zniszczonych lub delikatnych, wymagających intensywnej troski. Podkreślam jednak, że jest to produkt z półki premium, a więc jego cena nie należy do szczególnie przystępnych (w oficjalnym sklepie producenta: 1299 zł). Jeśli zatem masz ograniczony budżet i nie potrzebujesz aż tak zaawansowanych technologii i ultrawygody przy korzystaniu z suszarki, to ten model może być dla Ciebie zbyt rozbudowany.

